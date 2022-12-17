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У Путина много проблем из-за войны, но сейчас его власти это не угрожает, - глава ЦРУ Бернс

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бернс

Война, развязанная российским диктатором Владимиром Путиным против Украины, со стратегической точки зрения неудачна для России, но пока не угрожает власти Путина.

Такое мнение высказал директор ЦРУ Уильям Бернс в интервью PBS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

"Российская армия показала себя плохо и понесла огромные потери. Российская экономика получила долгосрочный ущерб. Большая часть прогресса, достигнутого российским средним классом за последние 30 лет, разрушается", – сказал Бернс.

Он подчеркнул, что со стратегической точки зрения во многом путинская война оказалась неудачной для России.

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"Я думаю, что репутация России сильно подорвана, а ее слабости обнажились. Российское население, похоже, тоже все больше беспокоит цена войны", – сказал директор ЦРУ.

Он напомнил о том, что после объявления в России частичной мобилизации из страны сбежало больше россиян призывного возраста, чем Путин смог собрать и отправить на фронт.

"Поэтому у него тоже много проблем", – заявил Бернс.

Однако он отметил, что все это пока не представляет угрозы власти Путина.

"По его мнению, он создал очень безопасный и репрессивный авторитарный режим", – объяснил директор ЦРУ.

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В то же время Бернс заявил, что в России постепенно растет беспокойство по поводу войны, накопления ущерба для российской экономики и будущего россиян, и со временем оно проявится.
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Топ комментарии
+15
Щойно повідомили, що цьогорічний осінній призив буде служити півтора роки, а вже починаючи з весняного призову 23-го року всі два роки. Треба їм знову ввести 25 років служби. Діди-прадіди служили, а цим чомусь не можна
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17.12.2022 16:54
+12
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17.12.2022 17:00
+7
А кому продавати було зброю і хто звертався за покупкою зброї? Ви мабуть переплутали, бо ця владі навіть в себе не купувала для армії нічого, жодного снаряду, можливо вони купували асфальтоукладчики і бітумовози для покупки дорожного бітума на росії і білорусі?
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17.12.2022 17:12
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Щойно повідомили, що цьогорічний осінній призив буде служити півтора роки, а вже починаючи з весняного призову 23-го року всі два роки. Треба їм знову ввести 25 років служби. Діди-прадіди служили, а цим чомусь не можна
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17.12.2022 16:54 Ответить
хто повідомив?
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17.12.2022 17:11 Ответить
"...Военный комиссар подмосковных Дмитрова, Дубны и Талдома Михаил Фотин в эфире «Дмитров ТВ» заявил, что срок службы для срочников увеличат до полутора лет с весны следующего года, а с осени 2023 г. мужчины будут проходить службу в течение двух лет. Опубликованное видео с комментарием Фотина сейчас недоступно на YouTube.

«Граждане, призванные весной, будут служить полтора года, а призванные осенью 2023 г. будут служить уже два года»,- сказал военный комиссар (цитата по «Коммерсанту»). Фотин назвал это логичным решением, так как «наши северные соседи вступают в НАТО». Он заявил, что нужно комплектовать военные части не только контрактниками, но и срочниками."
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17.12.2022 17:13 Ответить
я за
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17.12.2022 17:20 Ответить
ЦРУ радило Байдену не передавати зброю Украіні. Ми це памятаємо...ссикуни..
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17.12.2022 16:57 Ответить
А кому продавати було зброю і хто звертався за покупкою зброї? Ви мабуть переплутали, бо ця владі навіть в себе не купувала для армії нічого, жодного снаряду, можливо вони купували асфальтоукладчики і бітумовози для покупки дорожного бітума на росії і білорусі?
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17.12.2022 17:12 Ответить
Але цей хворий на всю голову маніяк загрожує людям в Україні, ось в чому проблема
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17.12.2022 16:58 Ответить
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17.12.2022 17:00 Ответить
коли кацапи будуть стояти в тебе на подвір'ї, спитаєш у люсі абдрістовича "як же так? перемога то ось-ось...навіть США сказали..."
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17.12.2022 18:06 Ответить
Ну з цим не посперечаєшся і це правда. ЗСУ реально важко, народу реально дуже важко, а втирають про мівіну, якість міфічні замахи на бункер і закони від слуг без закону. Хоть хтось з оп мав проблеми під час війни? Особисті?
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17.12.2022 18:34 Ответить
Раз солдатики топають на віину -- які можуть бути проблеми в диктатора .
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17.12.2022 17:07 Ответить
А что интересно делает ЦРУ что бы прибавить проблем сцарю ватников Лысого гоняет.
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17.12.2022 17:24 Ответить
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17.12.2022 17:26 Ответить
Фашик Донецький

Забор

Пулеметчики

Крокодилы

Колючая проволока под током

Пирании

Акулы

Шоб ни один кацап не пролез

И все
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17.12.2022 17:28 Ответить
Пока что путина заботит только его копчик.
Или то, что осталось после операции.
Операция "Ступенька" - в Лэнгли могут гордиться.
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17.12.2022 19:18 Ответить
- Дяденька, там ступеньки мылом намазаны !
- ******-бать-бать-бать-бать...
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17.12.2022 19:19 Ответить
 
 