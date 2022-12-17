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Пока не видим формирования ударных групп для нового наступления войск РФ, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

білорусь

Пока в ГУР не видят признаков формирования ударных групп для нового наступления россиян. Но это не значит, что такой угрозы нет.

Об этом заявил спикер главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Нет, по состоянию на данный момент мы этого не видим (формирование ударных групп для нового наступления. – Ред.) и не констатируем, но это не значит, что такой угрозы нет. Если такая угроза будет, мы будем владеть такой информацией. По состоянию на данный момент в РФ не готовы к новому полномасштабному наступлению", - отметил Юсов.

Он также отметил, что Украина уже живет в условиях полномасштабного вторжения. Поэтому речь идет не только о новом наступлении, но и о новых операциях в рамках этого полномасштабного наступления.

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Топ комментарии
+7
Наразі не бачимо формування ударних груп для нового наступу військ РФ, - ГУР.

Ось це НАРАЗІ! Без того НАРАЗІ неможливе жодне повідомлення?

Україна вже мешкає в умовах повномасштабного вторгнення.

Україна мешкає...

Покоління, яке купляло дипломи вже на роботі...
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17.12.2022 17:25
+7
Перед войной генералы тоже говорили - нет ударной группировки.

Кто-то из них отетил за свои слова ?
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17.12.2022 19:02
+6
вірю в ЗСУ...
бо вже не знаєшь в кого вагоміші аргументи про можливий наступ чи поки що ні...
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17.12.2022 17:16
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Що я тільки що прочитав?
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17.12.2022 17:11 Ответить
може щось не так переклали???? ))))
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17.12.2022 17:14 Ответить
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17.12.2022 17:13 Ответить
вірю в ЗСУ...
бо вже не знаєшь в кого вагоміші аргументи про можливий наступ чи поки що ні...
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17.12.2022 17:16 Ответить
Наразі не бачимо формування ударних груп для нового наступу військ РФ, - ГУР.

Ось це НАРАЗІ! Без того НАРАЗІ неможливе жодне повідомлення?

Україна вже мешкає в умовах повномасштабного вторгнення.

Україна мешкає...

Покоління, яке купляло дипломи вже на роботі...
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17.12.2022 17:25 Ответить
Так і війну наразі іменно розвідка не бачила...дивно
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17.12.2022 17:46 Ответить
Може би ГУР проконсультувалось із Головнокомандувачем Залужним.
Вони уже нам обіцяли шашлики.
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17.12.2022 17:57 Ответить
У нас ГУР виявляється не розвідники, а казкарі діди Панаси.
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17.12.2022 17:58 Ответить
Ім'я при народженні: Пінхас Хаїмович Векслер
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17.12.2022 18:13 Ответить
Та да,цапи ж мобілізацію проводять з метою щоб не формувати ударних груп для нового наступу.
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17.12.2022 18:49 Ответить
Перед войной генералы тоже говорили - нет ударной группировки.

Кто-то из них отетил за свои слова ?
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17.12.2022 19:02 Ответить
Сейчас в Белоруссию переброшены рашистские войска, самолёт раннего обнаружения.

Они, что, бульбы туда едут пробовать ?

Путин едет в Белоруссию пиво пить ?
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17.12.2022 19:07 Ответить
Коли побачите,буде вже пізно як завжди...
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17.12.2022 19:48 Ответить
а якщо і побачать то не скажуть що б не було паніки - бо паніка та нагнітання відлякує інвесторів та шкодить економіці☝
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17.12.2022 22:20 Ответить
где-то я это уже слышал...
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17.12.2022 20:25 Ответить
до 24.02.22 теж не бачили
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17.12.2022 22:15 Ответить
 
 