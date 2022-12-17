Пока не видим формирования ударных групп для нового наступления войск РФ, - ГУР
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Пока в ГУР не видят признаков формирования ударных групп для нового наступления россиян. Но это не значит, что такой угрозы нет.
Об этом заявил спикер главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Нет, по состоянию на данный момент мы этого не видим (формирование ударных групп для нового наступления. – Ред.) и не констатируем, но это не значит, что такой угрозы нет. Если такая угроза будет, мы будем владеть такой информацией. По состоянию на данный момент в РФ не готовы к новому полномасштабному наступлению", - отметил Юсов.
Он также отметил, что Украина уже живет в условиях полномасштабного вторжения. Поэтому речь идет не только о новом наступлении, но и о новых операциях в рамках этого полномасштабного наступления.
Пожалуйста, подождите...
бо вже не знаєшь в кого вагоміші аргументи про можливий наступ чи поки що ні...
Ось це НАРАЗІ! Без того НАРАЗІ неможливе жодне повідомлення?
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Покоління, яке купляло дипломи вже на роботі...
Вони уже нам обіцяли шашлики.
Кто-то из них отетил за свои слова ?
Они, что, бульбы туда едут пробовать ?
Путин едет в Белоруссию пиво пить ?