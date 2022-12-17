Ассоциация городов Украины обратилась к президенту относительно вето на закон 5655
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Ассоциация городов Украины (АМУ) обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому о применении права вето относительно принятого Верховной Радой Украины проекта Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" 5655 от 11.06.2021.
Об этом сообщается на сайте АГУ, передает Цензор.НЕТ.
"Считаем, что принятая редакция противоречит задекларированным целям законопроекта и требует существенной доработки. Обращаемся к Вам с просьбой применить предоставленное Вам п. 30 ст. 106 Конституции право вето к проекту закона №5655 и вернуть его на повторное рассмотрение Верховной Рады Украины", - говорится в заявлении.
В АГУ отмечают, что действующей редакцией закона уничтожается идея электронной системы регулирования градостроения, поскольку отсутствует ответственность регистраторов за невыполнение или нарушение закона. Также этот закон легализует и стимулирует самовольное строительство, поскольку при признании судом незаконности строительства его стоимость должна быть возмещена из местного бюджета. А незаконное строительство, совершенное до вступления в силу закона, легализуется. Монополизируется допуск на рынок. А исключительно государственная функция контроля и надзора за застройщиками передается бизнесу. В то же время возможности контроля со стороны местного самоуправления и общественности ограничиваются.
"Общественность лишается прав инициировать обязательные проверки строительства в случае выявления ими нарушений, а значит, увеличивается количество конфликтов между общественностью и застройщиками. Нарушаются минимум 5 положений Конституции и создается ряд противоречий с Гражданским кодексом", - отмечают в АГУ.
Ассоциация городов также напоминает, что петиция о ветировании проекта закона №5655 через несколько часов после его голосования в Верховной Раде набрала 25 тысяч голосов, впервые в истории Украины. А на момент обнародования заявления петиция собрала более 42 тысяч подписей. Ряд замечаний к законопроекту высказали Главное юридическое управление ВР, Министерство культуры и информполитики, Министерство аграрной политики и продовольствия, Нацагентство по предотвращению коррупции и другие общественные организации и учреждения.
"Представители местного самоуправления надеются на поддержку президента Украины и сохранение в Украине всех достижений децентрализации, достигнутых за прошлые годы", - отмечают в АГУ.
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Ні стереотипам!
Наприклад, Вася Вірастюк.
Де очікуєш побачити найсильнішу людину планети під час війни? У війську зі зброєю в руках! Але Вася грає у "футбол заради перемоги" в Ужгороді, рекламує флісові вишиванки і розвозить гуманітарку НА СВОЄМУ ОКРУЗІ.
Де очікуєш побачити екс-міністра, інтелігента-окулярика Омеляна? Або екс-генпрокурора, на думку влади - кумедного картавого алкоголіка - Луценка? В "батальйоні Монако".
Але обоє в окопах. Не думаю, що в Луценка здоров'я краще, ніж у Вірастюка.
Кожен ламає стереотипи по-своєму
Невже і свої статки бідним роздав?
А тут якась асоціація міст плутається у влади під ногами, коли та крокує семимильними кроками бабло з допомоги Заходу кости . Братан Єрмака вже заскучав та й Тимошенко не при дєлах без великого крадівництва…
Від повноційної влади та розпорядженням заробленими коштами - Львівщини , Волині , Києва + Києвщини , Одещини і т.д. інших Земель - до виділення повноважень та коштів на загальнодержавні потреби (у т.ч. ЗСУ) - центральній владі Держави Україна !
А то - гроші громад - центральна влада ділить , як свої власні