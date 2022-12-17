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Новости Политика Украины
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вето (354) закон (3090) Зеленский (16549) местное самоуправление (243) градостроительство (41) петиция (326)

Ассоциация городов Украины обратилась к президенту относительно вето на закон 5655

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

зеленський

Ассоциация городов Украины (АМУ) обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому о применении права вето относительно принятого Верховной Радой Украины проекта Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" 5655 от 11.06.2021.

Об этом сообщается на сайте АГУ, передает Цензор.НЕТ.

"Считаем, что принятая редакция противоречит задекларированным целям законопроекта и требует существенной доработки. Обращаемся к Вам с просьбой применить предоставленное Вам п. 30 ст. 106 Конституции право вето к проекту закона №5655 и вернуть его на повторное рассмотрение Верховной Рады Украины", - говорится в заявлении.

В АГУ отмечают, что действующей редакцией закона уничтожается идея электронной системы регулирования градостроения, поскольку отсутствует ответственность регистраторов за невыполнение или нарушение закона. Также этот закон легализует и стимулирует самовольное строительство, поскольку при признании судом незаконности строительства его стоимость должна быть возмещена из местного бюджета. А незаконное строительство, совершенное до вступления в силу закона, легализуется. Монополизируется допуск на рынок. А исключительно государственная функция контроля и надзора за застройщиками передается бизнесу. В то же время возможности контроля со стороны местного самоуправления и общественности ограничиваются.

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"Общественность лишается прав инициировать обязательные проверки строительства в случае выявления ими нарушений, а значит, увеличивается количество конфликтов между общественностью и застройщиками. Нарушаются минимум 5 положений Конституции и создается ряд противоречий с Гражданским кодексом", - отмечают в АГУ.

Ассоциация городов также напоминает, что петиция о ветировании проекта закона №5655 через несколько часов после его голосования в Верховной Раде набрала 25 тысяч голосов, впервые в истории Украины. А на момент обнародования заявления петиция собрала более 42 тысяч подписей. Ряд замечаний к законопроекту высказали Главное юридическое управление ВР, Министерство культуры и информполитики, Министерство аграрной политики и продовольствия, Нацагентство по предотвращению коррупции и другие общественные организации и учреждения.

"Представители местного самоуправления надеются на поддержку президента Украины и сохранение в Украине всех достижений децентрализации, достигнутых за прошлые годы", - отмечают в АГУ.
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Топ комментарии
+27
КиївМіськБудда



Ні стереотипам!
Наприклад, Вася Вірастюк.
Де очікуєш побачити найсильнішу людину планети під час війни? У війську зі зброєю в руках! Але Вася грає у "футбол заради перемоги" в Ужгороді, рекламує флісові вишиванки і розвозить гуманітарку НА СВОЄМУ ОКРУЗІ.

Де очікуєш побачити екс-міністра, інтелігента-окулярика Омеляна? Або екс-генпрокурора, на думку влади - кумедного картавого алкоголіка - Луценка? В "батальйоні Монако".

Але обоє в окопах. Не думаю, що в Луценка здоров'я краще, ніж у Вірастюка.

Кожен ламає стереотипи по-своєму
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17.12.2022 17:19
+14
Беспредел в градостроительных вопросах допускать нельзя . Иначе жажда наживы разрушит европейский облик городов и превратит все в Шанхай
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17.12.2022 17:17
+8
Загон #5655 - є яскравим прикладом того, що Zeкоманда під шумок війни, коли масові акції заборонені, вирішили остаточно знищити історичний Київ і заробити на цьому шаленого бабла. Вони і їхні діти не збираються жити в цій країні, тому на збереження архітектурної і культурної спадщини їм абсолютно насрати. І так сойдьот. Зато смєшно. Однак українцям абсолютно не смішно від правління цих клоунських гнид.
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17.12.2022 17:30
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Беспредел в градостроительных вопросах допускать нельзя . Иначе жажда наживы разрушит европейский облик городов и превратит все в Шанхай
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17.12.2022 17:17 Ответить
КиївМіськБудда



Ні стереотипам!
Наприклад, Вася Вірастюк.
Де очікуєш побачити найсильнішу людину планети під час війни? У війську зі зброєю в руках! Але Вася грає у "футбол заради перемоги" в Ужгороді, рекламує флісові вишиванки і розвозить гуманітарку НА СВОЄМУ ОКРУЗІ.

Де очікуєш побачити екс-міністра, інтелігента-окулярика Омеляна? Або екс-генпрокурора, на думку влади - кумедного картавого алкоголіка - Луценка? В "батальйоні Монако".

Але обоє в окопах. Не думаю, що в Луценка здоров'я краще, ніж у Вірастюка.

Кожен ламає стереотипи по-своєму
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17.12.2022 17:19 Ответить
Получается, как Васю этого не крути, а он таки просто сцикливый пид..ас.
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17.12.2022 17:43 Ответить
Да, кого, кого а Луценка в, тем более, Бахмуте увидеть никак не ожидал. А Сеня Кролик - Куля-в-Лоб где? Наверное бродит со своей сторожевой собакой вдоль разворованного забора... со стороны ***********.
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17.12.2022 17:45 Ответить
А нам покажите?
Невже і свої статки бідним роздав?
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18.12.2022 00:15 Ответить
Разом зі зверненням до нього потрібно мішок з планом відправляти . Щоб хоча б звернув увагу .
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17.12.2022 17:22 Ответить
Ні нагнітайті, жарте шашлікі!
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17.12.2022 17:26 Ответить
Загон #5655 - є яскравим прикладом того, що Zeкоманда під шумок війни, коли масові акції заборонені, вирішили остаточно знищити історичний Київ і заробити на цьому шаленого бабла. Вони і їхні діти не збираються жити в цій країні, тому на збереження архітектурної і культурної спадщини їм абсолютно насрати. І так сойдьот. Зато смєшно. Однак українцям абсолютно не смішно від правління цих клоунських гнид.
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17.12.2022 17:30 Ответить
До речі, ви звернули увагу, що за Zeкоманди не було проведено жодної реформи для покращення життя в країні. Медреформа - просрана, реформа освіти - просрана, реформа місцевого самоврядування - просрана, реформа корпоративного управління - просрана і тд. Невже ви наївні імбіцили73% вважаєте, що ці клоунські виродки прийшли до влади аби зробити ваше життя кращим?!! Їхня мета знаходження у владі одна - прібарахлітся і сваліть з баблом у успішну країну.
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17.12.2022 17:36 Ответить
"Z"екоманда", совпадение? Не думаю....
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17.12.2022 17:56 Ответить
Узурпація влади, ліквідація місцевої влади, вони вже давно в селах та малих містах "скасували" місцеве самоурядування, зі столиці видніше що вам люди за 500 км там треба.
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17.12.2022 17:32 Ответить
Оно конечно, Вова не в доле с застройщиками, но в теме, Вове или Бене занесли. Какое же тут вето, я вас спрашиваю?
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17.12.2022 17:42 Ответить
Главное быть не в "доле, а быть в "теме". Когда в "теме", то можно отмазаться, а в быть в "доле" тут можно и погореть. А шо вето? Можно и наложить, а можно и положить, как, собственно, накласть или покласть... Да, блин, какая разница!!!!
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17.12.2022 17:54 Ответить
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обраний головою президії Конгресу місцевих і регіональних влад.Липень 2021 року

А тут якась асоціація міст плутається у влади під ногами, коли та крокує семимильними кроками бабло з допомоги Заходу кости . Братан Єрмака вже заскучав та й Тимошенко не при дєлах без великого крадівництва…
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17.12.2022 17:58 Ответить
Ви там зовсім поїхали. За що ж Великобудівник буде отримувати відкати?
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17.12.2022 18:20 Ответить
То ж не для того його ухвалювали, щоби тепер ветувати. АМУ наївна
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17.12.2022 18:24 Ответить
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17.12.2022 18:31 Ответить
закон 5655 - приклад підривної діяльності в тилу фронту
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17.12.2022 19:33 Ответить
Влада в Україні має рости знизу !
Від повноційної влади та розпорядженням заробленими коштами - Львівщини , Волині , Києва + Києвщини , Одещини і т.д. інших Земель - до виділення повноважень та коштів на загальнодержавні потреби (у т.ч. ЗСУ) - центральній владі Держави Україна !
А то - гроші громад - центральна влада ділить , як свої власні
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17.12.2022 21:08 Ответить
 
 