В плен сдаются целые подразделения РФ, ресурсами "Хочу жить" воспользовались более миллиона человек, - ГУР
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Информационными ресурсами украинского государственного проекта "Хочу жить", который дает возможность для оккупантов сдаться в плен, воспользовались более 1 миллиона 200 тысяч человек, большинство из которых на территории РФ.
Об этом рассказал представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Более 1 миллиона 200 тысяч человек - это те люди, которые воспользовались информационными ресурсами проекта "Хочу жить". Из них львиная доля - это люди, которые находятся на территории так называемой Российской Федерации.
Это пока не прямые обращения, но это люди, которые изучают для себя или для своих родных возможность сохранить жизнь в кровавой несправедливой войне оккупантов Путина против Украины", - сообщил Юсов.
Он также сообщил, что ежедневно на горячую линию, в чат-бот и другие контакты к проекту обращаются более 100 человек.
"Результаты есть, и они весомые, касающиеся и отдельных рашистов, которые сдаются в плен, и целых подразделений. И это не только рядовые, но и офицерский состав. Хотя наибольшую активность проявляют, безусловно, частично мобилизованные. Это люди, которые вообще не понимают, что им делать на войне в Украине и для чего они здесь оказываются", - рассказал представитель ГУР.
Украинский государственный проект "Хочу жить" призван помочь военным армии РФ безопасно сдаться в плен украинским Вооруженным силам.
Для получения информации, как сдаться в плен, российским военным или их родным и близким следует звонить по круглосуточным номерам: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84.
Россиянам гарантируют содержание согласно нормам Женевских конвенций.
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Пишуть: "Горіт склад кондітєрской фабрікі
хуЯшкіно" 😂🤣
https://t.me/m0sc0wcalling/16326
а за 95 гундосіки чекаю на палаюче останкіно
Хіба в кацапів армія в кілька мільйонів
Це теж війна. Іншими методами. Краплина води зливається з іншою іперетворюється в потік.
Умовний Захід мав би допомогти на цій ділянці фронту.
Зокрема тим, ЯК мінімізувати загрози взяття в заручники родин тих, хто скористався "Хочу здатися в полон".
откинем больных и немощных, мильонов 30 наберут.
тем более не забывайте, каждый год будет прибывать по 1 млн.
москали с Крыма и лугандона, которые читают тут новости, сдаваться не будут, они затеяли войну, это не их путь. кацапы с параши это читать не будут. да и что значит "спасти жизни"? сдаться в плен, и обменятся? ну и что с ними будет в кацапии? в лучшем случае осудят и опять пойдут воевать как зеки.
что значит "несправедливій війні"?! где вы видели справедливую войну... зачем такое ляпать?!
"покликаний допомогти військовим армії РФ" - а когда наше государство начнет помогать украинской армии? украинским пенсионерам и малообеспеченным? да и всем рядовым гражданам?
зачем нам добровольно сдавшиеся кацапы? на обмен они не пойдут, если действительно хотят жить, то откажутся от обмена. кормить, одевать, содержать их за чей счет?
т.е. украинское государство кормит пленных кацапов, кормит африканцев и азиатов, но накормить украинских граждан не в состоянии
Все логічно.
гранты на содержание военнопленных? пусть оставят себе и сами содержат пленных кацапов.
"..москали с Крыма и лугандона, которые читают тут новости, сдаваться не будут, они затеяли войну.." Не все москали с Крыма и лугандона одинаковые, те кто поумней - а их немало, не хотят войны, но пока ничего поделать не могут, а призванными они вполне могут сдаться, тем более что они в курсе сколько чмобиков уже погибло от современного украинского оружия, и очередными жертвами, трупами они стать не хотят.. Так что это дело нужное, и пленные сейчас тоже нужны, для обмена..
ТЫ, видимо, плохо читал....
москаль не может быть плохим и хорошим. он или плохой или мертвый.
"современного украинского оружия" - я просто теряюсь в догадках.... аааа, САУ Богдана в единственном числе и ПТРК Стугна.
я видимо пропустил новости о грантах на содержание военнопленных. то-то я смотрю, что военнопленный питается, одевается, лечится и живет лучше чем рядовые украинские граждане.
Современное украинское вооружение - это то с чем сейчас воюют украинские воины с врагом, и не имеет значения кем оно поставлено и где оно произведено, в США, Великобритании или другой стране..
я писал о москалях Крыма и лугандона, а не о кацапах из параши.
обменный фонд нужен, но ТЫ так и не прочитал мой пост внимательно, или просто не хочешь вникать в суть. сколько из этих кацапов пойдет на обмен? скольких из них захотят менять? а что с остальными? их кто будет кормить, одевать, лечить и содержать? судя по тому, какие они упитанные одетые и счастливые, их содержание обходится явно не в 3000 грн. в месяц.
Любой здравомыслящий человек независимо откуда он родом, не хочет быть убитым, мертвым, а эти чмобики видели эти горы трупов по видео и знают что их может очень скоро ожидать и постараются любыми способами избежать такой участи и пытаться остаться в живых, тем более что у них нет мотивации воевать.. И надо думать и о своих военнопенных а не экономить 3000грн, типа хрен сними, зато с`экономим на них деньги, это как-то звучит кощунственно по отношению к ним..
государство ДОЛЖНО ТРАТИТЬ деньги не на кацапов, а на защиту своих граждан и территорий.
например, на вооружение, аммуницию и т.п. для своих солдат; тогда у своих солдат будет возможность не становиться мишенью в бою, не попадать в плен.
и много еще куда...
а мы боимся "обидеть" кацапов и рассердить коллективный запад, мол, денег не дадут.
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морковкбояришник...