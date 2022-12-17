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В плен сдаются целые подразделения РФ, ресурсами "Хочу жить" воспользовались более миллиона человек, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

полонені,чмобікі

Информационными ресурсами украинского государственного проекта "Хочу жить", который дает возможность для оккупантов сдаться в плен, воспользовались более 1 миллиона 200 тысяч человек, большинство из которых на территории РФ.

Об этом рассказал представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Более 1 миллиона 200 тысяч человек - это те люди, которые воспользовались информационными ресурсами проекта "Хочу жить". Из них львиная доля - это люди, которые находятся на территории так называемой Российской Федерации.

Это пока не прямые обращения, но это люди, которые изучают для себя или для своих родных возможность сохранить жизнь в кровавой несправедливой войне оккупантов Путина против Украины", - сообщил Юсов.

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Он также сообщил, что ежедневно на горячую линию, в чат-бот и другие контакты к проекту обращаются более 100 человек.

"Результаты есть, и они весомые, касающиеся и отдельных рашистов, которые сдаются в плен, и целых подразделений. И это не только рядовые, но и офицерский состав. Хотя наибольшую активность проявляют, безусловно, частично мобилизованные. Это люди, которые вообще не понимают, что им делать на войне в Украине и для чего они здесь оказываются", - рассказал представитель ГУР.

Украинский государственный проект "Хочу жить" призван помочь военным армии РФ безопасно сдаться в плен украинским Вооруженным силам.

Для получения информации, как сдаться в плен, российским военным или их родным и близким следует звонить по круглосуточным номерам: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84.

Россиянам гарантируют содержание согласно нормам Женевских конвенций.
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Топ комментарии
+30
Порох підпалив. Точняк.
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17.12.2022 18:22
+20
Тим часом на владі_вастокє:



Пишуть: "Горіт склад кондітєрской фабрікі хуЯшкіно" 😂🤣
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17.12.2022 18:19
+18
такий заголовок інтригуючий...що начеб-то мільйон вже здалися....а не просто цікавилися...
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17.12.2022 18:16
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
такий заголовок інтригуючий...що начеб-то мільйон вже здалися....а не просто цікавилися...
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17.12.2022 18:16 Ответить
бо: Про це розповів представник пресслужби ГУР Андрій Юсов в ефірі телеЗе!лизону, Джерело: https://censor.net/ua/n3387654
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17.12.2022 18:38 Ответить
Зе-говномети!
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17.12.2022 19:20 Ответить
Так і є,бо було тут,що ще з мордора контактували, якщо заберуть,то як здатися. Навіть якщо цифри трохи залишено, але ...
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17.12.2022 19:06 Ответить
А нам таку "ораву" годувати доведеться!
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17.12.2022 18:18 Ответить
вони звикли їсти пропаганду та паленку. це не багато
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17.12.2022 18:37 Ответить
Тим часом на владі_вастокє:



Пишуть: "Горіт склад кондітєрской фабрікі хуЯшкіно" 😂🤣
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17.12.2022 18:19 Ответить
Порох підпалив. Точняк.
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17.12.2022 18:22 Ответить
Порошенко цього ще мабуть не бачив . Але йому треба з цим щось робити . .
https://t.me/m0sc0wcalling/16326
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17.12.2022 18:27 Ответить
Рашен
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17.12.2022 22:22 Ответить
Шалена бджілка - новий вид бойових комах
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17.12.2022 19:32 Ответить
А говорят что у Украины нет ракет большой дальности
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17.12.2022 18:40 Ответить
Говорят що в України і ядерної зброї немає, але якщо треба буде вона її застосує)
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17.12.2022 22:25 Ответить
во попёрло! прям як колись на бадаєвських складах. тепер зимою будуть солодку землю до іван-чаю колупать кусочками й пити вприкуску ))
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17.12.2022 18:49 Ответить
Ще коктейлі з льодом, що за утилізованих чмобіків принесли... 😂
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17.12.2022 19:14 Ответить
це вас суки за липецьку фабрику))
а за 95 гундосіки чекаю на палаюче останкіно
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17.12.2022 19:16 Ответить
Краще б у новосибірську склад ракетного заводу "Новатор"...
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17.12.2022 21:24 Ответить
Не може такого бути.
Хіба в кацапів армія в кілька мільйонів
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17.12.2022 18:24 Ответить
вони можуть і більше мобілізувати. от потенційні мобіки вже пропрацьовують варіанти здачі в полон.
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17.12.2022 19:34 Ответить
А ті кого вони вбивали жити не хотіли?
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17.12.2022 18:25 Ответить
То для тих, хто не хоче воювати.
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17.12.2022 19:48 Ответить
Навіть курортні умови для "Хочу здатися в полон" варті того.

Це теж війна. Іншими методами. Краплина води зливається з іншою іперетворюється в потік.

Умовний Захід мав би допомогти на цій ділянці фронту.

Зокрема тим, ЯК мінімізувати загрози взяття в заручники родин тих, хто скористався "Хочу здатися в полон".
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17.12.2022 18:40 Ответить
У ***** мобилизационный ресурс - 1,5 мил. Возможности его мобилизационной инфраструктуры - где-то 150 тыс одновременно. Это ясно видно по результатам чмобилизации - призвали около 250 тыс, где-то 80-100 из них отправлены мясом на фронт, без обучения, кое-как обамуниченные, шоб заткнуть дыры в обороне. Т.е., остальные тыс. 100-150 как раз и проходят сейчас через их моб. инфраструктуру. И как раз к лютому эти будут на фронте или в **********, шо вполне стыкуется с мнениями некоторых экспертов о попытке наступления на Киев.
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17.12.2022 18:43 Ответить
у вас плохо с данными, в теории от 18 до 45 у них около 45 мл.
откинем больных и немощных, мильонов 30 наберут.

тем более не забывайте, каждый год будет прибывать по 1 млн.
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18.12.2022 02:03 Ответить
Хто ж тоді під Бахмутом пре? Мабуть ті, хто номеру телефону не знає...
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17.12.2022 18:50 Ответить
зачем постить это дерьмо? на кого расчитана эта новость?

москали с Крыма и лугандона, которые читают тут новости, сдаваться не будут, они затеяли войну, это не их путь. кацапы с параши это читать не будут. да и что значит "спасти жизни"? сдаться в плен, и обменятся? ну и что с ними будет в кацапии? в лучшем случае осудят и опять пойдут воевать как зеки.

что значит "несправедливій війні"?! где вы видели справедливую войну... зачем такое ляпать?!

"покликаний допомогти військовим армії РФ" - а когда наше государство начнет помогать украинской армии? украинским пенсионерам и малообеспеченным? да и всем рядовым гражданам?

зачем нам добровольно сдавшиеся кацапы? на обмен они не пойдут, если действительно хотят жить, то откажутся от обмена. кормить, одевать, содержать их за чей счет?

т.е. украинское государство кормит пленных кацапов, кормит африканцев и азиатов, но накормить украинских граждан не в состоянии
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17.12.2022 18:53 Ответить
Бо така позиція подобається спонсорам і тільки на це вони надають гранти.
Все логічно.
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17.12.2022 19:02 Ответить
спонсоры на Цензоре читают новости?
гранты на содержание военнопленных? пусть оставят себе и сами содержат пленных кацапов.
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17.12.2022 19:13 Ответить
Где ты увидел "дерьмо"?
"..москали с Крыма и лугандона, которые читают тут новости, сдаваться не будут, они затеяли войну.." Не все москали с Крыма и лугандона одинаковые, те кто поумней - а их немало, не хотят войны, но пока ничего поделать не могут, а призванными они вполне могут сдаться, тем более что они в курсе сколько чмобиков уже погибло от современного украинского оружия, и очередными жертвами, трупами они стать не хотят.. Так что это дело нужное, и пленные сейчас тоже нужны, для обмена..
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17.12.2022 19:28 Ответить
ты?! ну ладно...

ТЫ, видимо, плохо читал....

москаль не может быть плохим и хорошим. он или плохой или мертвый.

"современного украинского оружия" - я просто теряюсь в догадках.... аааа, САУ Богдана в единственном числе и ПТРК Стугна.

я видимо пропустил новости о грантах на содержание военнопленных. то-то я смотрю, что военнопленный питается, одевается, лечится и живет лучше чем рядовые украинские граждане.
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17.12.2022 20:08 Ответить
Ну ты даешь.. ) "москаль или плохой или мертвый.." А те кто 17 декабря сдались в плен, несколько подразделений армии РФ, они плохие или мертвые? ) И чем больше сдадутся в плен - тем лучше, обменный фонд сейчас очень нужен, ведь у них в плену тоже несколько сотен украинских военных, и их ведь надо на кого-то обменять, или они для тебя уже не существуют?
Современное украинское вооружение - это то с чем сейчас воюют украинские воины с врагом, и не имеет значения кем оно поставлено и где оно произведено, в США, Великобритании или другой стране..
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17.12.2022 20:37 Ответить
ТЫ меня не путай.

я писал о москалях Крыма и лугандона, а не о кацапах из параши.

обменный фонд нужен, но ТЫ так и не прочитал мой пост внимательно, или просто не хочешь вникать в суть. сколько из этих кацапов пойдет на обмен? скольких из них захотят менять? а что с остальными? их кто будет кормить, одевать, лечить и содержать? судя по тому, какие они упитанные одетые и счастливые, их содержание обходится явно не в 3000 грн. в месяц.
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17.12.2022 21:09 Ответить
"..или просто не хочешь вникать в суть. сколько из этих кацапов пойдет на обмен? скольких из них захотят менять? а что с остальными? их кто будет кормить.."
Любой здравомыслящий человек независимо откуда он родом, не хочет быть убитым, мертвым, а эти чмобики видели эти горы трупов по видео и знают что их может очень скоро ожидать и постараются любыми способами избежать такой участи и пытаться остаться в живых, тем более что у них нет мотивации воевать.. И надо думать и о своих военнопенных а не экономить 3000грн, типа хрен сними, зато с`экономим на них деньги, это как-то звучит кощунственно по отношению к ним..
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17.12.2022 21:43 Ответить
ТЫ слишком много думаешь о кацапах, на мой взгляд.
государство ДОЛЖНО ТРАТИТЬ деньги не на кацапов, а на защиту своих граждан и территорий.
например, на вооружение, аммуницию и т.п. для своих солдат; тогда у своих солдат будет возможность не становиться мишенью в бою, не попадать в плен.
и много еще куда...

а мы боимся "обидеть" кацапов и рассердить коллективный запад, мол, денег не дадут.
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17.12.2022 22:13 Ответить
Что-то у тебя какая-то каша в голове, хрен поймешь, ну, сам её и расхлёбывай.. Тут в реальном времени надо думать как спасти, вызволить своих пленных. Какие твои мысли, как их вызволить из плена, сотни, может, тысячи, каким способом? Или похрен дым с ними, а думаем только о вооружении и аммуниции? И причем здесь "обидеть" кацапов", их убивают по батальону в день, а тех кто случайно остался жив - тех и обменивают, вон сколько их уже обменяли, через день новости об обмене и возвращении почти сотен украинских военных из плена. Или у тебя есть другие, более экономические варианты? Ну, давай их, представь, а мы посмотрим..
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17.12.2022 23:07 Ответить
Ну так что, есть альтернативные варианты - как вызволить из плена кроме обмена сотни украинских военных из плена? Давай их, представляй. Или пофиг?
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18.12.2022 12:47 Ответить
"..на кого расчитана эта новость?"
В Луганской области дезертировали военные из штурмового подразделения РФ.
Российская армия обнажила около двух километров линии фронта.
17 декабря стало известно о бегстве нескольких подразделений армии РФ с линии фронта между Сватовым и Кременной на Луганщине.
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17.12.2022 19:34 Ответить
а на этих "товарищей" грантов не хватило?
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17.12.2022 20:10 Ответить
Сомнительной эффективности решение принимать в плен без предварительных условиях. Можно и нужно обязать при сдаче в плен либо расстрелять своего командира, либо пригнать технику в рабочем состоянии, либо уничтожить свою технику и еще технику соседнего подразделения. И затем уже таких хороших русских мобилизованных отпускать без лишних вопросов, так как они принесли пользу.
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17.12.2022 18:53 Ответить
хто пише ці заголовки
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17.12.2022 18:56 Ответить
Хороший заголовок, что тебе в нем не нравится? )
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17.12.2022 19:30 Ответить
ага **** мульярди ... це ******* для лохів,тут на початку кожного місяця соцзабез падає від заявок пенсіонерів,а вони то до того звиклі,а півтора каліки з "з секс по телефону" в ГУР змогли обробити лям запитів,що правда?
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18.12.2022 00:00 Ответить
Моїм родичам, сини яких воюють проти клятих москалів, також телефонували - з Воронежа - аби здавалися, їх нагодують пиріжкам і тепло вдягуть, і в них все буде добре...
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17.12.2022 19:30 Ответить
Саме дивне цих кацапських обісранців :охороняють,годують та дають належні умови проживання,а наші рідні воїни ,голодні,холодні та беззахисні перед українськими тиловиками,нонсенс,нема про що мовити....зе- ГНИДИ!
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17.12.2022 19:43 Ответить
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17.12.2022 20:51 Ответить
а для ефективності інтузазизму, підвісити на мотузці попереду морковкбояришник...
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17.12.2022 21:35 Ответить
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17.12.2022 20:57 Ответить
ПУтен хотел призвать миллион, а миллион захотел сбежать от него
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18.12.2022 00:18 Ответить
 
 