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Путин на встрече с Беннетом признал, что украинцы оказались крепче, чем ему рассказывали, - The New York Times

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін

В марте во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом российский диктатор Владимир Путин сказал, что украинцы оказались крепче, "чем мне говорили".

Об этом со ссылкой на двух людей, знакомых с содержанием разговора, сообщает The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Вероятно, это будет намного сложнее, чем мы думали. Но война на их территории, а не на нашей. Мы большая страна, и у нас есть терпение", – сказал Путин.

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По словам источников издания, во время встречи с представителями США в прошлом месяце россияне хотели донести до президента Джо Байдена резкое послание: сколько бы российских солдат ни было убито или ранено на поле боя, Россия не отступит.

Один из членов НАТО, пишет издание, предупредил союзников, что Путин готов смириться с гибелью или ранениями до 300 000 российских военнослужащих, что примерно в три раза превышает его предполагаемые потери на данный момент.
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Топ комментарии
+39
Значит нужно перевести войну на территорию рашки. Для начала ракетными ударами и дронами-камикадзе. Чтобы рашистам война не казалась какой то далекой а ее они могли видеть с окон своих домов
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17.12.2022 18:46
+37
Українці готові змиритись з загибеллю 140 млн москалів...
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17.12.2022 18:39
+34
Цензор,та хто такий путін '?
Може пора перестати писати прізвище того уйобка з великої літери????
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17.12.2022 18:39
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яка тупа отмазка. це хвалена пітерська підворотня? Це на рівні початкових класів у школі для відсталих кацапів 19 сторіччя
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17.12.2022 18:36 Ответить
Так він (пуйло) і є відсталим кацапом 19 століття.
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17.12.2022 18:40 Ответить
Цензор,та хто такий путін '?
Може пора перестати писати прізвище того уйобка з великої літери????
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17.12.2022 18:39 Ответить
Українці готові змиритись з загибеллю 140 млн москалів...
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17.12.2022 18:39 Ответить
Нема там стільки, 90 млн. максимум.
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17.12.2022 19:01 Ответить
зерна вони споживають як 90 млн. Або недоїдають, або приписали собі 50 млн мертвих душ.
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17.12.2022 19:12 Ответить
Патамушта.
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17.12.2022 18:39 Ответить
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17.12.2022 19:22 Ответить
Значит нужно перевести войну на территорию рашки. Для начала ракетными ударами и дронами-камикадзе. Чтобы рашистам война не казалась какой то далекой а ее они могли видеть с окон своих домов
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17.12.2022 18:46 Ответить
Дійсно! Потрібно воювати з ворогом його ж методами. Купити теж у ірана ти "камікадзе" і пускати по рашці.. а які чиї були.. то хай розбираються..
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17.12.2022 18:58 Ответить
та ну, на це лайно гроші витрачати, краще вже свій власний оборонпром піднімати, своїм давати роботу.
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17.12.2022 19:59 Ответить
нічого ви в стратегії не розумієте... але то жарти,... недолугі...
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17.12.2022 23:27 Ответить
Відстань від наших північних кордонів до москви менш як 600 км. це навіть для "мопедів"невелика відстань. Чому досі немає жодної відповіді по центру прийняття рішень??Це головне питання!
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17.12.2022 19:11 Ответить
Дуже хочеться, щоб ******* по мавзолєю, або поцілили у якусь одну башту кремля. Нехай реальної шкоди це не принесе, але ляпас буде страшний.
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17.12.2022 20:30 Ответить
ну якби членін підірвався.. то б був новий рік!
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17.12.2022 23:29 Ответить
С Сумской области (Голубовка-Стягайловка, там дороги нормальные есть) меньше 500км до кремля. Можемо.
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17.12.2022 20:49 Ответить
Згооден, але переляканий Байден боїться навіть звільнення Криму, а Ви говорите про війну на території росії.
Захід більше турбує поразка росії, а ніж перемога України. Тому й зброю надають "дозовано," щоб не дай Боже Україна не мала суттєвої переваги.
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17.12.2022 19:21 Ответить
Якби було так, то США взагалі не давали б нам зброю.
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17.12.2022 21:18 Ответить
Було б якось невдобно, а так ніби і дають але "контрольовано", по декілька одиниць щоб не переборщити. Так було з артою та рсзо, і так буде й надалі. І повірте кістками ляжуть але не дадуть перенести війну на територію росії, по крайній мірі нинішня влада США.
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17.12.2022 21:29 Ответить
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17.12.2022 18:47 Ответить
«Путін готовий змиритися із загибеллю чи пораненням до 300 000 російських військовослужбовців» - ой недооцінюють. Задля своїх амбіцій він готовий не те що 300 тисяч задвохсотити та затрьохсотити, що доречі є вже на зараз, а всі 20 млн. Більше у нього просто нема
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17.12.2022 18:47 Ответить
Я гадаю він готовий усі 140млн покласти. Питання в тому чи ті 40млн, що залишаться, спробують його зупинити доки він і їх не "поклав"
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17.12.2022 18:55 Ответить
на какой-то критической цифре спробують. Но на какой? не меньше неск. миллионов, я бы сказал.
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17.12.2022 22:03 Ответить
Навіть якщо так, то маленька дитина та людина похилого віку не складає загрози, навіть якщо вона входить до "отрядов путина". Мобілізаційний резерв складають чоловіки 18-50/60. Таких наближено 1/6 населення (половина жінки, 1/6 діти чоловічої статі, 1/6 - за 50/60). Ось і виходить 20 млн. шойгу, коли анонсували початок моГілізації сказав, що на росії 24 млн мобілізаційного резерву, а потім пропаганда відробляла наратив, що 1% це дуже мало порівнюючи 1% піци, якоїсь страви тощо
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18.12.2022 00:07 Ответить
300тис. уже мало б назбиратися, враховуючі 4-ту по рахунку плановану мобілізацію нових юнітів.
Зрозуміло, що статистика ГШ надто стримана і скромна.
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17.12.2022 21:59 Ответить
Кацапское сцыкло сравнило половой орган дедушки с пальцем !
Привык целовать мальчиков в животик, а тут поцеловал стальную трубу на сибирском морозе !!!
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17.12.2022 18:50 Ответить
А тут ***** правду сказал, вторым предложением. Поэтому и необходимо перенести войну на их территорию. На Москву и на Петербург и никуда иначе. Чтобы каждый день на России в этих 2 городах (остальные значения не имеют, они по сути колониями являются) шла война в полном объеме. Непрерывные поджоги, диверсии и точечные ликвидации биоцелей таких как работников военных заводов и других участников войны на тыловых должностях.
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17.12.2022 18:50 Ответить
А ще є шикарна ціль в невеликому містечку Дубна, що на Волзі.
Один добрий приліт, і чмосква-зона ядерного відчудження на багато-багато років
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17.12.2022 18:56 Ответить
наши "союзники" не дадут нам этого сделать. Расстреливать можно только нас.
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17.12.2022 22:04 Ответить
***** - терпіла ))) ніхто його за йазих не тяг ))
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17.12.2022 18:52 Ответить
Тут я згоден пуйлом на 100% "війна на їхній території, а не на нашій. Ми велика країна, і ми маємо терпіння".
На Заході вірять, що війну можна закінчити без переведення бойових дій на територію ворога наївні... думають, що якщо РФ відкинути з території України вона зупиниться і настане мир , 1000 дронів камікадзе коштує 50 млн. $, коли РФ налагодить їх виробництво у себе, а так і буде... в нашу сторону летітиме по 1000 штук в день... щоб продовжити свій тероризм-знищувати інфраструктуру і змусити нас капітулювати, ви і далі вірите що ми можемо виграти цю війну без перенесення бойових дій на територію ворога? як?
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17.12.2022 18:53 Ответить
Є якась домовленість не турбувати москву... незабаром буде як рік масштабного вторгнення а кремль ніхто не турбує навіть дешевим "мопедом",жодного разу як це пояснити?З українців роблять .......самі знаєте що.
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17.12.2022 19:25 Ответить
Ти бачиш хоча б одну ракету, яка б поцілили в Раду, Банкову, чи зруйнувала Конче Заспу... я не маю жодних сумніві щодо домовленостей, інакше наші центри прийняття рішень були б уже давно зруйновані...
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17.12.2022 20:42 Ответить
Наш центр прийняття рішень український нарід який децентралізований ,а у свинособак це кремль-оселя зла.
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17.12.2022 23:35 Ответить
"Але війна на їхній території, а не на нашій. Ми велика країна, і ми маємо терпіння" -
ось тут він правий, і поки це не змінеться, ніхто не скаже, що він програЄ.
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17.12.2022 19:02 Ответить
Він багато на себе взяв -- не по сєнці шапка .
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17.12.2022 19:18 Ответить
"Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе...", "Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке"
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17.12.2022 19:23 Ответить
Брат .
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17.12.2022 19:25 Ответить
...борзеет ***** - вперед много взял
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17.12.2022 19:28 Ответить
виправдовувався перед своїм хазяїном.а взагалі,чого бенет літав 5 березня до путіна ? в суботу в шабат....дуже мабуть в сраці защемів невдалий бліцкриг рабків свинособак.
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17.12.2022 19:18 Ответить
Поки саме москва не відчує що таке війна зрушень не буде,бийте по центру імперії зла ,робіть дрони і відправляйте у кремль сотні тисячі дронів на москву !!!
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17.12.2022 19:19 Ответить
Після завершення війни і звільнення територій Росія ще буде обстрілювати Україну через державний кордон тому Україні треба мати багато ударних-дронів якими били по військових аеродромах і бити по Москві і війна має переходити на територію Росії без заходу військ ЗСУ -просто відповідати на обстріли а для цього треба вже багато нарощувати виробництво дальнобільної зброї - хоча можна було б наростити її ще більше за 8 років з 2014 року
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17.12.2022 19:20 Ответить
Вбивати,вбивати і вбивати. Це єдиний спосіб діалогу з кацапами.
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17.12.2022 19:27 Ответить
Давно казав, що треба перенести війну на його (путіна) територію. Можливо не буде такий впевнений.
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17.12.2022 19:35 Ответить
цензор, чого ви ігноруєте норми ********* правопису? рф, путін, москва тощо - пишеться з маленької літери.
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17.12.2022 19:40 Ответить
Про що стаття? Там давно вже більше 300 тис загиблих + поранених, у ***** нема ніяких моральних обмежень
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17.12.2022 19:46 Ответить
Но война на их территории, а не на нашей. Источник: https://censor.net/ru/n3387655
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17.12.2022 20:11 Ответить
Українці тобі мерзота, ще держак від лопати в зад засунуть...
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17.12.2022 20:11 Ответить
"Але війна на їхній території, а не на нашій" - ось це саме те про що я дофіга разів повторював і що ніяк не хоче до декого доходити.

Ми маємо воювати на території росії. Ми маємо перетворити життя росіян в пекло а їх інфраструктуру в руїни (вони мають жити в норах без їжі та води бо все має бути отруєне, закажене, і зруйноване). Ми маємо вбивати їх мільйонами без звертання уваги на побічний урон.

І лиш якщо ми будемо так воювати то ми справді переможемо.

Інакше це звичайна імперська війна яка зовсім не створює проблем для імперії. Легіони воюють десь там далеко, а для імперців та їх рабів ніяких дискомфортів.
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17.12.2022 20:13 Ответить
Риск в терминологии бизнеса и политики - это неопределенность результата, плохого или хорошего. Просто неопределенность. Risk management - это уменьшение уровня неопределенности. Поэтому уверенность в умеренно плохом результате лучше, чем возможность хорошего или совсем ужасного. Потому что знаешь, с чем имеешь дело и к чему готовиться. Поэтому США не приветствовали распад совсоюза. Сейчас Америку устраивает затяжная война и даже утрата Украиной части территорий. Но их не устраивает ситуация, когда ***** реально применит яо, потому что тогда ситуация становится непредсказуемой по всему миру, и прежде всего внутри самих США. Тогда возникает огромное число сценариев и возможно что угодно, особенно в условиях демократии. Так что они действовать будут осторожно, не допуская быстрого поражения Украины, но и не доводя дело до непредсказуемого сценария, когда Америка будет вовлечена в ядерную войну
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17.12.2022 20:35 Ответить
а вот расскажите пожалуйста, с военной точки зрения, по какой цели в войне с Украиной кацапы могут ударить атомным оружием?
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18.12.2022 00:23 Ответить
Кацапи хочуть налякати світ, що їх багато здохне? Я правильно прочитав?
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17.12.2022 20:40 Ответить
Але війна на їхній території, а не на нашій. - от в цьому i проблема. Для перемоги потрiбно виключати регiони рф. Знищувати всi осередки - приднiстров'я, бiлорусь i хоча б усi областi в 300км вiд кордону потрiбно постiйно атакувати.
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17.12.2022 20:51 Ответить
Ну як в тричі перевищує, якщо практично 100т вбитими? А включно з пораненими точно вже під 300т!
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17.12.2022 21:12 Ответить
Шановні прості українці, під час совка українців брали на службу до найкращих підрозділів. Ми міцні, працездатні і що немало варто волелюбні були завжди, тобто кремінь.
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17.12.2022 21:22 Ответить
А Українці як знали що путін пєдофіл дірявий, то так і справдилося.
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17.12.2022 23:17 Ответить
СРСР теж так думав в Афганістані, але Афганістан є, а срср немає. Смерть кацапам!Путлер капут!!!
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17.12.2022 23:23 Ответить
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18.12.2022 00:17 Ответить
Ирония в том, что по руснявым законам война идет как раз на територии расии =))).
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18.12.2022 00:20 Ответить
Могли пожертвовать одним вместо ещё двухсот тысяч . Видно у них так ...... СЛАВА УКРАИНЕ!
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18.12.2022 07:28 Ответить
...пора уже крысенка повесить...
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18.12.2022 13:35 Ответить
 
 