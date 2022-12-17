Путин на встрече с Беннетом признал, что украинцы оказались крепче, чем ему рассказывали, - The New York Times
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
В марте во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом российский диктатор Владимир Путин сказал, что украинцы оказались крепче, "чем мне говорили".
Об этом со ссылкой на двух людей, знакомых с содержанием разговора, сообщает The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Вероятно, это будет намного сложнее, чем мы думали. Но война на их территории, а не на нашей. Мы большая страна, и у нас есть терпение", – сказал Путин.
По словам источников издания, во время встречи с представителями США в прошлом месяце россияне хотели донести до президента Джо Байдена резкое послание: сколько бы российских солдат ни было убито или ранено на поле боя, Россия не отступит.
Один из членов НАТО, пишет издание, предупредил союзников, что Путин готов смириться с гибелью или ранениями до 300 000 российских военнослужащих, что примерно в три раза превышает его предполагаемые потери на данный момент.
Пожалуйста, подождите...
Може пора перестати писати прізвище того уйобка з великої літери????
Захід більше турбує поразка росії, а ніж перемога України. Тому й зброю надають "дозовано," щоб не дай Боже Україна не мала суттєвої переваги.
Зрозуміло, що статистика ГШ надто стримана і скромна.
Привык целовать мальчиков в животик, а тут поцеловал стальную трубу на сибирском морозе !!!
Один добрий приліт, і чмосква-зона ядерного відчудження на багато-багато років
На Заході вірять, що війну можна закінчити без переведення бойових дій на територію ворога наївні... думають, що якщо РФ відкинути з території України вона зупиниться і настане мир , 1000 дронів камікадзе коштує 50 млн. $, коли РФ налагодить їх виробництво у себе, а так і буде... в нашу сторону летітиме по 1000 штук в день... щоб продовжити свій тероризм-знищувати інфраструктуру і змусити нас капітулювати, ви і далі вірите що ми можемо виграти цю війну без перенесення бойових дій на територію ворога? як?
ось тут він правий, і поки це не змінеться, ніхто не скаже, що він програЄ.
Ми маємо воювати на території росії. Ми маємо перетворити життя росіян в пекло а їх інфраструктуру в руїни (вони мають жити в норах без їжі та води бо все має бути отруєне, закажене, і зруйноване). Ми маємо вбивати їх мільйонами без звертання уваги на побічний урон.
І лиш якщо ми будемо так воювати то ми справді переможемо.
Інакше це звичайна імперська війна яка зовсім не створює проблем для імперії. Легіони воюють десь там далеко, а для імперців та їх рабів ніяких дискомфортів.