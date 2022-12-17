Россияне безуспешно продолжают попытки прорвать оборону наших войск на Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 17 декабря 2022 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Лиманском направлении пытается восстановить утраченное положение. На других направлениях враг сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины.

В течение текущих суток противник нанес 5 ракетных ударов. Под огонь, в частности, попала гражданская инфраструктура городов Дружковка и Краматорск Донецкой области. Две ракеты типа "Оникс", запущенные с временно оккупированного Крыма по Одесской области, успешно уничтожены силами противовоздушной обороны. Кроме того, оккупанты совершили более 10 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск на разных направлениях и гражданской инфраструктуре Херсона.

Сохраняется угроза вражеских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаки формирования наступательных группировок противника не обнаружены.

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Гай, Зерновое, Яструбиное и Кондратовка Сумской области и Стрелечье, Красное, Старица, Захаровка, Милово, Фиголовка, Новомлынск и Западное на Харьковщине.

На Купянском направлении обстрелам из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы Кисловки, Котляровки и Табаевки Харьковской области и Стельмаховки и Невского в Луганской области.

На Лиманском направлении враг осуществил обстрелы позиций наших войск из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Диброва Луганской области.

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На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник безуспешно продолжает попытки прорвать оборону наших войск. Обстрелял районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Андреевка, Берестово, Благодатное, Бахмут, Клещиевка, Часов Яр, Авдеевка, Водяное, Карловка, Марьинка и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг пытался поразить позиции наших войск вблизи Пречистовки, Угледара и Шахтерского Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстреливать наши позиции и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Огневому влиянию подверглись 32 населенных пункта. В частности, Времевка и Новополье Донецкой области; Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Каменское на Запорожье и Херсон, Республиканец, Новокаиры, Чаривное и Ольговка Херсонской области.

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15 декабря в районах населенных пунктов Токмак и Пологи противник потерял более 100 человек ранеными и склад боеприпасов. Информация о ликвидированных оккупантах уточняется.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили пять районов сосредоточения личного состава, пункт управления и три склада боеприпасов захватчиков".

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