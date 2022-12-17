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Германия (6015) танк (1915) Шольц Олаф (546)

Условие Германии о передаче Украине танков будет действовать и в следующем году, - Шольц

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

олаф,шольц

Германия не будет в одностороннем порядке передавать Украине танки западного образца, и это условие сохранится и в следующем году.

Об этом в интервью изданию Süddeutsche Zeitung рассказал канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Шольц заверил, что Германия является одним из сильнейших сторонников Украины и поставляет современное вооружение, такое как самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня, зенитные установки Gepard и новейшие системы ПВО Iris-T.

Читайте также: Чтобы остановить войну в Украине, нужно говорить с Путиным, - Шольц

"Во всем этом мы придерживаемся трех четких принципов: во-первых, мы поддерживаем Украину в меру наших возможностей; во-вторых, мы предотвращаем прямую конфронтацию между НАТО и Россией; в-третьих, не будет никаких односторонних действий со стороны Германии. Это критерий нашей решительной, но осторожной политики. И он будет действовать и в следующем году. Мое впечатление, что подавляющее большинство немцев считает это правильным", - сказал Шольц.
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Топ комментарии
+17
Він правий на 100% ЯЗ віддали під гарантії США і Великобританії, отож ці дві держави насамперед мають проявити ініціативу..., а потім вже всі решта підтягнуться... а Байден соплі жує сцить поставити ракети дальністю 300 км...
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17.12.2022 18:49
+14
Цим Німеччина визнає свою неготовність до лідерства й готовність слідувати за тим хто на цю роль спроможний! Цілком достойна й зрозуміла позиція!
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17.12.2022 18:48
+9
Мабуть важко отак між крапельками бігати?
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17.12.2022 18:47
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Якщо щось здається ("моє враження"), то хрестись.
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17.12.2022 18:45 Ответить
А в Штатах бідон, який на підсосі у *****, тому і ленд-лізу немає, та і допомога дозована - аби не сконали.
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17.12.2022 18:50 Ответить
а як переважна більшість німців ставиться до "з ****** треба піддержувати діалог"?
просто цікаво...
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17.12.2022 18:47 Ответить
Друг з Німеччини каже що більшість німців не любить рашку але бояться, кажуть що - добре що Україна не в нато бо довелось би за неї вписуватись.
Загалом, їм далекі наші проблеми. В них проблема- підвищення цін. Про що казати якщо навіть словаки іноді казали - А чого ви не домовляєтесь з росіянами, вони ж сильніші...
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17.12.2022 19:08 Ответить
Неправда,ціни піднялися ще з 1 січня, війни ще не було. 74% підтримують Україну, тут була статистика і на закінчення не має цього, останній анонс,що Україна без світла, води і анонс,що з ботоксним потрібно говорити.
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17.12.2022 19:51 Ответить
в 1938 році вже надомовлялися з "сильнішими", люди нвиправно тупі, їх нічого не вчить ні історія ні сьогодення
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17.12.2022 20:53 Ответить
Мабуть важко отак між крапельками бігати?
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17.12.2022 18:47 Ответить
ви не уявляєте собі які пози вони при цьому приймають, щоб не капнуло... кама сутра - читво для чайників...
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17.12.2022 18:50 Ответить
може, тоді, хоч Байден посприяє Абрамсами?
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17.12.2022 18:48 Ответить
скільки вже пройшло хвилин на відповідь про Патріот ? дід вже просто забув .
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17.12.2022 19:46 Ответить
ну так Шольц тонко натякає, що поки штати нам не дадуть Абрамси та Петріоти, то він зі своїми Леопардами та Петріотами поперед паровоза бігти не буде
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17.12.2022 20:44 Ответить
Цим Німеччина визнає свою неготовність до лідерства й готовність слідувати за тим хто на цю роль спроможний! Цілком достойна й зрозуміла позиція!
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17.12.2022 18:48 Ответить
Він правий на 100% ЯЗ віддали під гарантії США і Великобританії, отож ці дві держави насамперед мають проявити ініціативу..., а потім вже всі решта підтягнуться... а Байден соплі жує сцить поставити ракети дальністю 300 км...
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17.12.2022 18:49 Ответить
Запомним эти слова!

«У всьому цьому ми дотримуємося трьох чітких принципів:
По-перше, ми підтримуємо Україну в міру наших можливостей.

По-друге, ми запобігаємо прямій конфронтації між НАТО і Росією. І,

по-третє, не буде жодних односторонніх дій із боку Німеччини. Це критерій нашої рішучої, але обережної політики - і він діятиме і наступного року.

Моє враження, що переважна більшість німців вважає це правильним", (??? а вот это еще вопрос…)- сказав Шольц.»

!!! ???

Шольц открыл карты!
»Дело Меркель живет и побеждает»…

Германия сделала свой выбор?
Это « новая нейтральная позиция»?
Или
« старое доброе»-
« Дойчланд, Дойчланд юбер аллес»?
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17.12.2022 18:49 Ответить
Німці не розуміють чому ми самі віддали стільки зброї раніше а зараз на підсосах у всього світу і просимо навіть автоматні патрони
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17.12.2022 19:10 Ответить
А хто нам забороняє купувати танки в Південній Кореї7 Поляки ж купують, Чи ми весь час будемо співати пісню дай.дай.дай.дай.!
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17.12.2022 19:33 Ответить
Відсутність грошей.
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17.12.2022 21:03 Ответить
Якщо потрясти колишніх ринків і заблокувати власність росолігархів, то це + 2-3 мільярди доларів. За ці кошти можна купити чи виготовити пару сотень танків, яких нам бракує.
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17.12.2022 22:45 Ответить
Він говорить про те що Німеччина не буде першою постачати танки.
тобто якщо США передадуть 10 Абрамсів, підуть і Леопарди.
І це стосується всіх країн, в тому числі Британії.
Тому не зовсім виправданий хейт Шольца, а враховуючи роль США то і Байдена. Владі треба працювати с союзниками, і не відосами, показувати вектор на перемогу, а не дерибан, унеможливити навіть чутки про «зняти Залужного» через рейтинги, не закручувати гайки парламентаризму і свободі слова, а розвивати демократію, корупція також один із викликів - може досить ховати беню?
І, так чи інакше, Байден доведе справу до кінця, і ЗСУ - знищить ворога зброєю «заходу». З
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17.12.2022 19:50 Ответить
Підтримую. З адміністрацій Шольца, Байдена, Сунака і Макрона не злазити і працювати щодня. Ваги міністерства оборони і навіть МЗС недостатньо. Такі рішення приймаються політичною елітою, і не лише очільниками влади. Відоси до чемпіонату світу тут недоречні.
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17.12.2022 20:10 Ответить
Мріяти можна, а як це зробити - Зеленський просто лялька-маріонетка, а так хочется СПРАВЖНЬОЇ влади. Скільки б життів було збережено.
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17.12.2022 20:33 Ответить
Якщо просто хейтити всіх хто не зробив щось за нас самих, тоді точно нічого не зміниться. Скажу точно,що попереду складний шлях.
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17.12.2022 20:38 Ответить
чергова пі..арасня від німців
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17.12.2022 18:50 Ответить
Умова, суки, а можна без умов!?
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17.12.2022 18:52 Ответить
Лапти, я с вами общаюсь еще и на ваших лентах. Вы знаете, что я не вру. А теперь, вы вообще не знаете, зачем мне врать
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17.12.2022 19:00 Ответить
Что значат эти три пункта?

1. мы поддерживаем Украину- это хорошо.
Но не ищите мира с нашим врагом- это плохо. Это не только враги Украины . Это враг всего Демократического Мира.

2. Мы «предотвращаем» прямую конфронтацию НАТО и России …?

москва это читает-мы не будем «воевать за Украину «… мы не хотим/боимся войны с Россией.

3. Мы не будем действовать «односторонне»…?

Лично мы никогда сами не будем конфликтовать с рф…
это не мы…
это они…другие страны запада…
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17.12.2022 19:04 Ответить
Сегодня немцы открыли первый терминал спг. Руцкий газ идет нах! Главное чтобы бабло немцев не шло руским. Патроны скоро начнут сами делать к гепардам. Шольц верной дорогой идет.
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17.12.2022 19:06 Ответить
Это все правильно, что открывают терминалы. Их тамив ФРГ по моему шт 7 планировали? Другое дело, что СПГ с СП шки "Ямал СПГ" будет поступать. Но удельный вес этого СПГ в балансе ЕС мизерный.
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17.12.2022 19:13 Ответить
5 млрд. кубов. в 2023 вроде ещё 4 терминала, всего около 11. Газ с любой точки, с Ямала вряд ли сейчас, разве что через Китай. Первый с Нигерии https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/oldenburg_ostfriesland/LNG-Terminal-Schiff-hat-Wilhelmshaven-erreicht,lng502.html
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17.12.2022 20:13 Ответить
Ямал-это Обь, Карское море. При чем тут Китай? СПГ в Китай и Японию идет из СП-шки на Сахалине. Газ с Ямал СПГ полностью реализуется в Европе. В основном Франция и Испания.
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18.12.2022 00:44 Ответить
цена ttf вчера сразу обвалилась на 13 процентов. Запасов сейчас 90 процнтов. В общем спокойно пройдут зиму. 9 процентов инфляции сказуются на всём
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17.12.2022 20:22 Ответить
Спорно про русский газ, учитывая сколько заводов СПГ РФ строит с 21 года. Погуглите что такое Новотек, или как там. Просто северные потоки давали бошам самую дешевую энергию на планете. Теперь этого нет и там все будет решать рыночек. У СПГ же плюс в том, что его можно доставить по воде в любую часть мира, главное что бы была глубокая вода. Ну вот теперь немцы будут смотреть на ценник и покупать газ не только у русских, но еще и у Азии, арабов и американцев.
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17.12.2022 21:15 Ответить
Ду уж. Танки скорее всего дадут. Сперва США наверное, потом и Германия. Другое дело что Леопардов в Бундесвеере-200 + единиц. А Залужный сказал о 300 танках. Такое количество на хранении только в США. Гораздо большее беспокойство вызывает вопрос-насколько союзники вообще способны выдержать длительную изнуряющую войну ресурсов? В Европе, по меркам этой войны запасы вооружений- прямо скажем невелики. И что будет с этими запасами через год, скажем? Вопросы.
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17.12.2022 19:07 Ответить
Ніхто не дасть нам абрамсів. Будуть вишукувати радянські по африках і азіях. Танк це масова штука за визначенням. І якщо для 30 хацмаосів логістику приготувати легко, то для 300 нових для нас танків це історія на рік. Ремонтувати їх чим і де, в Литву возити знову? Техніки, ремонтні майстерні, траки-важковаговики для перевозки.
Простіше їм дістати для нас радянські, менше гемору і дешевше. А те що не зможуть дістати- вже дають нове західне
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17.12.2022 19:14 Ответить
Да, это понятно было с самого начала войны. И новая логистика для западных танков и отсутствие ремонтной базы. И наверное главное-полное изменение тактики применения танков на поле боля. Потерять 400+ танков, как мы потеряли к концу лета этого года, Украина позволить себе не сможет. А72-ек еще шт 200 в более-менее нормальном состоянии найти можно. Что потом?
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17.12.2022 19:21 Ответить
Літом ж не було жодного контрнаступу, лише глуха позиційна оборона. Як могли втратити танки?
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17.12.2022 21:23 Ответить
В Литву возити не треба, у поляків вже достатньо абрамсів, там і баз по ремонту, а от хто почне надавати першими, це питання!!! Я ставлю на Велику Британію !!!!!
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17.12.2022 19:22 Ответить
индус уже сказал, что сначала нужен аудит проведенной помощи. Потом подумает
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17.12.2022 21:28 Ответить
Да сдалить вам эти тяжелые натовские танки, там же веса у а4 под 65 тонн. Куда там, ни дороги, ни мосты, ни чернозем под такое не расчитаны. Русский ленд лиз с харьковской операции дал все что нужно вам по танкам. Просить нужно кроме пво заряды к артелерии, стволы артиллерии и ремонтные зоны этой артилерии. Что тогда, что сейчас это большой бог войны, 95% потерь обоих сторон именно от оружия такого типа, вот и все. А старина абрамс на украинском черноземе это просто смех. Даже от вторых бредли будет куда больше толку. Возможно их и дадут. Ведь не пожалели новейшие титановые 777 вместо обычных. Поэтому думаю, что за м133 следом как раз бредли и пойдут. На них хотя бы можно будет воевать по такой распутице без лопаты и бревен

А в Европе беды не с запасами оружия, право, что ж вы, они радостно перезапустят производство и будут платить своим людям зарплаты. Это же всегда оживляет экономику. Беда Европы в населении, которое не готово было к будущем лишением, которые начнутся после того, как их сняли с самых дешевых углеводородов на планете.

Вот вам например успешная Бритния. Посмотрите, какие карикатуры у них в топе. Ну и самое главное - почитайте коментарии под этой картинкой.

https://www.theguardian.com/commentisfree/picture/2022/nov/24/ben-jennings-on-british-parents-skipping-meals-cartoon#comment-160019307
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17.12.2022 21:24 Ответить
Яка перевага танка перед іншими видами наступального озброєння?
Оператор (водій) у металевому ящику на колесах з гарматою, в чому тут полягає вогнева ефективність? Адже танк спочатку 20ст. задумувався як засіб протидії піхоті, для якої зараз є легкою здобиччю.
Кацапи уже не наступають танками, вивчили гіркий урок.
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17.12.2022 21:49 Ответить
Станешь начальником генерального штаба, так и быть откажешся от танков. Будешь москалей лопатой гонять.
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17.12.2022 22:10 Ответить
Якщо немає чого відповісти по суті, то навіщо цю маячню писати?
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17.12.2022 23:53 Ответить
а что комменты? ругают тори. Какой-то чувак написал, что он не включает отпление и ест 1 раз в день, принимает душ раз в неделю, на что ему кто-то ответил, может вы живете в Украине
люди привыкли жить на дешевых русских ресурсах. И теперь надо понять, какую цену готово заплатить общество за разные решения по этому вопросу
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17.12.2022 21:49 Ответить
Именно, что херососят свое правительство. Под карикатурой, где мужик отказывается от ужина, главное что бы поел его сын более 400 комментариев и никто не пишет про войну между Украиной и РФ, все ругают правительство.
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17.12.2022 21:59 Ответить
они по-моему, все время херососят свое правительство хотя за Джонсона, они не правы. Я так считаю))
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17.12.2022 22:08 Ответить
Я не главком Украины, вы то же, пока им не являетесь. Главком озвучил цифру необходимости в дополнительных 300 танках. Может ли Бредли заменить танк? Для нынешних условий войны-для проведения наступательных операций-нет.. Это однозначно. Что делать? На первых порах собирать имеющиеся 72- ки. Потом вопрос. А все остальные воооружения конеч но нужны.
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17.12.2022 22:09 Ответить
Шановний пане Шольц!
Ще кілька місяців такої "виваженої обережної політики" і , цілком можливо, що вже НІМЕЦЬКОМУ народу доведеться відчути на собі "руській мір", безпосередньо, без Українського щита: ракетні обстріли цивільної та оборонної інфраструктури, вогневий вал по німецьким містечкам і селам та інше...
Висновок: допоки ще є пасіонарна частина українців, які збройно боронять Україну та наших найближчих західних сусідів, необхідно допомагати Україні ВСІМ, що маєте в наявності!!
...бо, згодом, може бути вже і запізно!
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17.12.2022 19:08 Ответить
"нашої рішучої, але обережної політики" Джерело: https://censor.net/ua/n3387657
-це навіть не шпагат. Це класичний абсурд. Щось накшалт "ми будемо сильнішеопалювати приміщення, щоб у ньому якнайнижче впала температура". Як вам це вдається, герр Шольц?
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17.12.2022 19:17 Ответить
Нагадайте,як називається коли ***** привселюдно каже що він *****? А то не можу підібрати для шольца термін.
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17.12.2022 19:24 Ответить
«Рішуче але обережне…» Як то?
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17.12.2022 19:24 Ответить
Та якось так, трохи серливо )
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17.12.2022 19:29 Ответить
...майже як напіввагітна
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17.12.2022 20:03 Ответить
То як між попою і пісею, ні те, ні се.
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17.12.2022 21:13 Ответить
розкатали губу...танки, ракети, літаки. губозакатувальну машинку купуйте.
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17.12.2022 19:32 Ответить
по- четверте німчура партнери ***** !
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17.12.2022 19:34 Ответить
Вроде казалось что стал нормальным человеком но снова начал нести пургу. Мутный пассажир этот Штирлиц.
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17.12.2022 20:10 Ответить
"...но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но… нет!" В нас з німцями однакова біда - алогічні клоуни, за яйця яких схоже вчепився один і той самий підерас.
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17.12.2022 21:27 Ответить
Було б дуже добре ,щоб вiна прийшла на землю Нiмеччини , в кожну iхню хату , хай прийде до них вiйна...
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17.12.2022 21:30 Ответить
Ну як вам лендліз? Як вам Буддапьєшський міморандум? Їжте не обляпайтесь.
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17.12.2022 22:13 Ответить
Таке враження, що шольца ПТРС, яке він переніс в політику - Це критерій нашої рішучої, але обережної політики. Рішучої та обережної - це антоніми, направлений на зміст дій. Просто почитав ще раз біографію...до війни написав би "прямо в лоб", що там не так і провів паралелі. Але...цікаво як танцює)) чи кладе шольц одчасно "цукор" і "сіль" у "страву"? "Страва" - це політика, "сіль-цукор" біполярний світ.

(https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/sicherheit-und-verteidigung/kanzler-scholz-interview-handelsblatt-2127792) Читайте)) як думає Шольц.

Американський аналітичний центр, очолюваний головою Google Еріком Шмідтом, пише в новому дослідженні: «Конкуренція між Китаєм і США є визначальним стратегічним елементом світової політики. Спокійтесь про розпад технологічного домінування Китаю?

Шольц:Во-перше, я не вірю в це біполярне світогляд. Я нахожу цю асоціацію дуелі між США і Китаєм понятною, але неправильною.
А Нато, за яке турбується Шольц - це система біполярного світу, якщо Китай на стороні рф по питанню окупації Криму та Донбасу?)) Шольц веде свою "гру"... і явно за рахунок України, при чому Україну ставить на обмін...
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17.12.2022 23:04 Ответить
Част. Фауст 2 - ******* Німеччина. "Фаусти" не бачать кольорів - Шольц))
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17.12.2022 23:10 Ответить
Spiegel - Канцлер може довго читати лекцію про те, що він читає, і тоді його слова часто звучать повчально. У якому-то моменті його пропозиції становляться нам лише затребуваними, що не зовсім зрозуміло, говорить чи він все ще про політику або просто намагається підтвердити існування Бога. Или доказательство обратного, у Шольца не так с Богом...У "Фауста" Гете теж))

Які книги повлияли на Шольца? Ви можете поговорити з ним про це самі і з людьми, які його добре знають. У місці вимальовується картина інтелектуальної основи, на якій стоїть цей канцлер. І, можливо, відповідь на питання, чому він іноді відчуває таке роздражаюче перевагу.

У Шольца є своя картина світу, інакше він би не став канцлером...але одне питання який "Фауст" Гете правильний по суті - UrFaust (1) чи Faust(2)? Гете написав два "Фауста", чому? Це міняє весь світогляд... прокол в тому, що Шольц не читає критику, як і сам не сприймає)))
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17.12.2022 23:27 Ответить
У путіна та Шольца одна "література"))
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17.12.2022 23:29 Ответить
Пауза...прокол в тому, що Шольц не читає критику, не про себе, а про ******* німецьку літературу!!, як дзеркало суспіпільтва. Подивіться підкасти по літературі Die Zeit - там антиутопія "Фауст"(2) Гете)))) Антиутопію Гете в Німеччині не зрозуміли.
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17.12.2022 23:36 Ответить
Екстраполяція навпаки - із літератури в політику. Зараз Війна - "Чорне" і "Біле", Добро і Зло, Бог і мефістофель. Як і Фауст, в антиутопії(2), Шольц вважає, що можна домовитися...постійно заявляє про необхідність перемовин.
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17.12.2022 23:47 Ответить
У путіна та Шольца одна "література")) Різниця в рангах. путін - Мефістофель (автократія, імперскість таке породжує). Шольц - просто начитаний Фауст(класика Гете). І як по антиутопії, Фауст хоче домовитися із Мефістофелем. Цікаво, чому це все повторюється і повторюється... чи повторювалось?
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18.12.2022 00:05 Ответить
Недавно Шольц рассказал, что он до сих пор советуется с Меркель.
И ему не стыдно
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18.12.2022 00:19 Ответить
 
 