Условие Германии о передаче Украине танков будет действовать и в следующем году, - Шольц
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Германия не будет в одностороннем порядке передавать Украине танки западного образца, и это условие сохранится и в следующем году.
Об этом в интервью изданию Süddeutsche Zeitung рассказал канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Шольц заверил, что Германия является одним из сильнейших сторонников Украины и поставляет современное вооружение, такое как самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня, зенитные установки Gepard и новейшие системы ПВО Iris-T.
"Во всем этом мы придерживаемся трех четких принципов: во-первых, мы поддерживаем Украину в меру наших возможностей; во-вторых, мы предотвращаем прямую конфронтацию между НАТО и Россией; в-третьих, не будет никаких односторонних действий со стороны Германии. Это критерий нашей решительной, но осторожной политики. И он будет действовать и в следующем году. Мое впечатление, что подавляющее большинство немцев считает это правильным", - сказал Шольц.
Пожалуйста, подождите...
просто цікаво...
Загалом, їм далекі наші проблеми. В них проблема- підвищення цін. Про що казати якщо навіть словаки іноді казали - А чого ви не домовляєтесь з росіянами, вони ж сильніші...
«У всьому цьому ми дотримуємося трьох чітких принципів:
По-перше, ми підтримуємо Україну в міру наших можливостей.
По-друге, ми запобігаємо прямій конфронтації між НАТО і Росією. І,
по-третє, не буде жодних односторонніх дій із боку Німеччини. Це критерій нашої рішучої, але обережної політики - і він діятиме і наступного року.
Моє враження, що переважна більшість німців вважає це правильним", (??? а вот это еще вопрос…)- сказав Шольц.»
!!! ???
Шольц открыл карты!
»Дело Меркель живет и побеждает»…
Германия сделала свой выбор?
Это « новая нейтральная позиция»?
Или
« старое доброе»-
« Дойчланд, Дойчланд юбер аллес»?
тобто якщо США передадуть 10 Абрамсів, підуть і Леопарди.
І це стосується всіх країн, в тому числі Британії.
Тому не зовсім виправданий хейт Шольца, а враховуючи роль США то і Байдена. Владі треба працювати с союзниками, і не відосами, показувати вектор на перемогу, а не дерибан, унеможливити навіть чутки про «зняти Залужного» через рейтинги, не закручувати гайки парламентаризму і свободі слова, а розвивати демократію, корупція також один із викликів - може досить ховати беню?
І, так чи інакше, Байден доведе справу до кінця, і ЗСУ - знищить ворога зброєю «заходу». З
1. мы поддерживаем Украину- это хорошо.
Но не ищите мира с нашим врагом- это плохо. Это не только враги Украины . Это враг всего Демократического Мира.
2. Мы «предотвращаем» прямую конфронтацию НАТО и России …?
москва это читает-мы не будем «воевать за Украину «… мы не хотим/боимся войны с Россией.
3. Мы не будем действовать «односторонне»…?
Лично мы никогда сами не будем конфликтовать с рф…
это не мы…
это они…другие страны запада…
Простіше їм дістати для нас радянські, менше гемору і дешевше. А те що не зможуть дістати- вже дають нове західне
А в Европе беды не с запасами оружия, право, что ж вы, они радостно перезапустят производство и будут платить своим людям зарплаты. Это же всегда оживляет экономику. Беда Европы в населении, которое не готово было к будущем лишением, которые начнутся после того, как их сняли с самых дешевых углеводородов на планете.
Вот вам например успешная Бритния. Посмотрите, какие карикатуры у них в топе. Ну и самое главное - почитайте коментарии под этой картинкой.
https://www.theguardian.com/commentisfree/picture/2022/nov/24/ben-jennings-on-british-parents-skipping-meals-cartoon#comment-160019307
Оператор (водій) у металевому ящику на колесах з гарматою, в чому тут полягає вогнева ефективність? Адже танк спочатку 20ст. задумувався як засіб протидії піхоті, для якої зараз є легкою здобиччю.
Кацапи уже не наступають танками, вивчили гіркий урок.
люди привыкли жить на дешевых русских ресурсах. И теперь надо понять, какую цену готово заплатить общество за разные решения по этому вопросу
Ще кілька місяців такої "виваженої обережної політики" і , цілком можливо, що вже НІМЕЦЬКОМУ народу доведеться відчути на собі "руській мір", безпосередньо, без Українського щита: ракетні обстріли цивільної та оборонної інфраструктури, вогневий вал по німецьким містечкам і селам та інше...
Висновок: допоки ще є пасіонарна частина українців, які збройно боронять Україну та наших найближчих західних сусідів, необхідно допомагати Україні ВСІМ, що маєте в наявності!!
...бо, згодом, може бути вже і запізно!
-це навіть не шпагат. Це класичний абсурд. Щось накшалт "ми будемо сильнішеопалювати приміщення, щоб у ньому якнайнижче впала температура". Як вам це вдається, герр Шольц?
(https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/sicherheit-und-verteidigung/kanzler-scholz-interview-handelsblatt-2127792) Читайте)) як думає Шольц.
Американський аналітичний центр, очолюваний головою Google Еріком Шмідтом, пише в новому дослідженні: «Конкуренція між Китаєм і США є визначальним стратегічним елементом світової політики. Спокійтесь про розпад технологічного домінування Китаю?
Шольц:Во-перше, я не вірю в це біполярне світогляд. Я нахожу цю асоціацію дуелі між США і Китаєм понятною, але неправильною.
А Нато, за яке турбується Шольц - це система біполярного світу, якщо Китай на стороні рф по питанню окупації Криму та Донбасу?)) Шольц веде свою "гру"... і явно за рахунок України, при чому Україну ставить на обмін...
Які книги повлияли на Шольца? Ви можете поговорити з ним про це самі і з людьми, які його добре знають. У місці вимальовується картина інтелектуальної основи, на якій стоїть цей канцлер. І, можливо, відповідь на питання, чому він іноді відчуває таке роздражаюче перевагу.
У Шольца є своя картина світу, інакше він би не став канцлером...але одне питання який "Фауст" Гете правильний по суті - UrFaust (1) чи Faust(2)? Гете написав два "Фауста", чому? Це міняє весь світогляд... прокол в тому, що Шольц не читає критику, як і сам не сприймає)))
И ему не стыдно