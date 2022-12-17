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15 декабря враг потерял 100 человек ранеными в Запорожской области, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,техніка

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию об уточненных потерях российских оккупантов 15 декабря в Запорожской области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "15 декабря в районах населенных пунктов Токмак и Пологи противник потерял более 100 человек ранеными и склад боеприпасов. Информация о ликвидированных оккупантах уточняется".

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Малувато буде! Мочіть Хлопці виродків москалівських без жалю.
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17.12.2022 19:03 Ответить
На росії у китайському місті Хайшенвей (Владивосток) горять склади. Площа пожежі збільшилась до 2000 кв.м.

https://youtu.be/Cc8RmEnfJJY
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17.12.2022 19:09 Ответить
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17.12.2022 19:23 Ответить
 
 