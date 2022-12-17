15 декабря враг потерял 100 человек ранеными в Запорожской области, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию об уточненных потерях российских оккупантов 15 декабря в Запорожской области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "15 декабря в районах населенных пунктов Токмак и Пологи противник потерял более 100 человек ранеными и склад боеприпасов. Информация о ликвидированных оккупантах уточняется".

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