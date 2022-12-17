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обстрел (20159) Херсонщина (3501) Тимошенко_Кирилл (421)

Враг обстрелял штаб гуманитарной помощи на Херсонщине, погиб один человек, двое получили ранения, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина,обстріл

В пригороде Херсона вследствие обстрела штаба гуманитарной помощи погиб человек, еще двое получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Пригород Херсона, село Степановка. Россияне из миномета обстреляли населенный пункт. Снаряды попали в штаб гуманитарной помощи! Одна женщина скончалась от полученных ранений, еще два человека в больнице", - проинформировал Тимошенко.

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А как ворог узнал координаты штаба ?
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17.12.2022 19:28 Ответить
Такі як оці тимошенки з фото і постами і є наводчиками
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17.12.2022 19:56 Ответить
Тому як фільтраційні заходи не завершені, і є як зрадники так і залишені ворогом агенти.
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17.12.2022 20:15 Ответить
Нежить мокшанська
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17.12.2022 19:50 Ответить
 
 