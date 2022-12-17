Враг обстрелял штаб гуманитарной помощи на Херсонщине, погиб один человек, двое получили ранения, - ОП

В пригороде Херсона вследствие обстрела штаба гуманитарной помощи погиб человек, еще двое получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Пригород Херсона, село Степановка. Россияне из миномета обстреляли населенный пункт. Снаряды попали в штаб гуманитарной помощи! Одна женщина скончалась от полученных ранений, еще два человека в больнице", - проинформировал Тимошенко.

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