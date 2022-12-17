Одна из стран НАТО допускает, что Путин готов потерять до 300 тысяч солдат, - The New York Times

Президент России Владимир Путин готов потерять до 300 тысяч российских солдат в войне против Украины, утверждает одно из государств НАТО.

Об этом говорится в расследовании The New York Times о войне Путина в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Команда репортеров издания исследовала один из центральных вопросов войны в Украине: почему Россия так плохо справилась со своим вторжением.

Как утверждается в материале, в прошлом месяце российский чиновник заявил директору ЦРУ Уильяму Бернсу, что Россия не сдастся, независимо от того, сколько ее солдат будет убито или ранено.

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"Люди, знающие господина Путина, говорят, что он готов жертвовать бесчисленными жизнями и сокровищами столько, сколько потребуется, и во время редкой личной встречи с американцами в прошлом месяце россияне хотели передать президенту Байдену суровое послание: независимо от того, сколько российских солдат будет убито или ранено на поле боя, Россия не будет сдаваться", - пишет издание.

"Один из членов НАТО предупреждает союзников, что Путин может согласиться на гибель или ранение до 300 000 российских военнослужащих – примерно втрое больше, чем вероятные потери на сегодняшний день", – сказано в публикации.

Издание отмечает, что с первых дней вторжения Путин приватно признавал, что война пошла не по плану.