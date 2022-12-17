Одна из стран НАТО допускает, что Путин готов потерять до 300 тысяч солдат, - The New York Times
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент России Владимир Путин готов потерять до 300 тысяч российских солдат в войне против Украины, утверждает одно из государств НАТО.
Об этом говорится в расследовании The New York Times о войне Путина в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Команда репортеров издания исследовала один из центральных вопросов войны в Украине: почему Россия так плохо справилась со своим вторжением.
Как утверждается в материале, в прошлом месяце российский чиновник заявил директору ЦРУ Уильяму Бернсу, что Россия не сдастся, независимо от того, сколько ее солдат будет убито или ранено.
"Люди, знающие господина Путина, говорят, что он готов жертвовать бесчисленными жизнями и сокровищами столько, сколько потребуется, и во время редкой личной встречи с американцами в прошлом месяце россияне хотели передать президенту Байдену суровое послание: независимо от того, сколько российских солдат будет убито или ранено на поле боя, Россия не будет сдаваться", - пишет издание.
"Один из членов НАТО предупреждает союзников, что Путин может согласиться на гибель или ранение до 300 000 российских военнослужащих – примерно втрое больше, чем вероятные потери на сегодняшний день", – сказано в публикации.
Издание отмечает, что с первых дней вторжения Путин приватно признавал, что война пошла не по плану.
Пожалуйста, подождите...
тепер ви зрозуміли чому він хлопчика в пузік цілував?
тепер той хлопчик вже виріс і може гниє в посадці в "нєєстєствєнеой позє" в степах Таврії чи Бамбаса
Щурів не ховають
рахунок їде на сотні тисяч загиблих - на кацапії свято...
все по гебельсу - "смерть однієї людини - це трагедія, смерть мілліонів - це статистіка"
Ніколи на москвабаді одне окремо взяте людське життя ніц не вартувало. Never. Монголи (і ті ж китайці) мільйони кидали у м'ясорубку воєн, і це не мало ніякого значення (це при тому, що у ті часи на всій планеті Земля жило менше мільярда homo sapiens).
Азійщина чистої води. Повна зневага до життя однієї людини.
- 300.000 загиблих, кажете? Та й х** з ними.
вже могилі , він може потягнути за собою до пекла ,
тисячі молодих людей , як з росіі, так і нашоі краіни 😠
його потрібно просто знищити фізично ,
про це нехай думають спецслужби з різних краін світу !!
Сталіна, якщо вірити чуткам, свої.
Хрущова - свої.
Союз розвалили - свої.
А Вову поки що не чіпають. Непорядок.
Інші випадки дійсно свої, але скоріш за все не без допомоги розвідок.
Пряму ціль ліквідації ставили лише стосовно терористів.
Пряму ліквідацію лідера держави у світовому масштабі навряд чи сприймуть.
Тут наверное ошибка, не здасться, а не вiдступить
@ValBodin
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7 ч
Учитывая недавний конфуз с президентом Южного Судана, встреча президентов Лукашенко и Путина будет показана в записи.
Просим отнестись с пониманием.
Они до гробовой доски будут всех и себя убеждать , что правда на их стороне , при этом цинично лгать и изворачиваться.
Страна конченных ублюдков и тварей !
Поэтому многие свято верят , что в Украине нацисты-бандеровцы на каждом шагу. Подмена и искажения понятий в мордоре привела к войне. Они год за годом методично выращивали ненависть к украинцам. История нашей страны им спать спокойно не давала , а московия без Украины - НИЧТО!
Учитывая , что там большинство это нищее и не образованное быдло, им без труда нашли «внешнего врага» ( Украину) .
Поэтому многие действительно заблуждаются в своих суждениях , вот только прозрение и понимание что они натворили , будет страшным ( если будет…)
Кремль готовий вбити 5 мільйонів своїх громадян.
Як нам діяти в такій ситуації щоб вижити? Вбити їх всіх до того поки їх мобілізують, навчать, озброять та відправлять на фронт.
Імперію можна знищити лиш зробивши пекло на її території, щоб системоутворююча верхівка імперії розуміла що програш війни покращить життя на території росії та припинить це пекло. А зараз все неправильно та навпаки - верхівка імперії та всі імперці почуваються ок, і знають що у випадку програшу їм буде хреново.
Они - росияне - привыкли ГОРДИТЬСЯ своими потерями. Для них это один из признаков ВЕЛИЧИЯ.
"Мы настолько великие, что потеряли 30 миллионов!"
Т.е. для них чем больше потери - тем больше гордость, тем больше величия.
Нормальным странам и людям этого не понять, как ни старайся.
Поэтому даже не нужно стараться понять - просто усвоить это как факт.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 16 декабря это 31822 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 23 декабря. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5856 убитыми и пропавшими безвести.
тобто уже тільки одних жмурів у них = 137113. + якщо додати поранених по коефіцієнту 2,5 то вже буде 342 782. а якщо коефіцієнт цей більший, то ще більша кількість втрат буде. Тож пуйлу плювати на ці втрати. він ще мобілізує сотні тисяч бидломаси. і вони підуть воювати. і не за путлєра, а за вялікую рассєю, тому що ненавидять хохлів, бо рахують, що ми їх зрадили і продалися піндосам і гейропейцям. Європа і США вже давно мали би зрозуміти, що каци ненавидять їх не менше за українців. Тому оптимальний вихід надати нам зараз зброї по максимуму.
Здесь нужно такое решение, чтоб им жрать было нечего, плюс международная блокада на всех уровнях, включая спорт. Тогда им станет не до хохлов. США могли бы это сделать. Но не хотят.
Для плодородности грунтов.