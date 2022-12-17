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Одна из стран НАТО допускает, что Путин готов потерять до 300 тысяч солдат, - The New York Times

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Президент России Владимир Путин готов потерять до 300 тысяч российских солдат в войне против Украины, утверждает одно из государств НАТО.

Об этом говорится в расследовании The New York Times о войне Путина в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Команда репортеров издания исследовала один из центральных вопросов войны в Украине: почему Россия так плохо справилась со своим вторжением.

Как утверждается в материале, в прошлом месяце российский чиновник заявил директору ЦРУ Уильяму Бернсу, что Россия не сдастся, независимо от того, сколько ее солдат будет убито или ранено.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 97,2 тыс. человек (+680 в сутки), 2980 танков, 1946 артсистем, 5952 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

"Люди, знающие господина Путина, говорят, что он готов жертвовать бесчисленными жизнями и сокровищами столько, сколько потребуется, и во время редкой личной встречи с американцами в прошлом месяце россияне хотели передать президенту Байдену суровое послание: независимо от того, сколько российских солдат будет убито или ранено на поле боя, Россия не будет сдаваться", - пишет издание.

"Один из членов НАТО предупреждает союзников, что Путин может согласиться на гибель или ранение до 300 000 российских военнослужащих – примерно втрое больше, чем вероятные потери на сегодняшний день", – сказано в публикации.

Издание отмечает, что с первых дней вторжения Путин приватно признавал, что война пошла не по плану.
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Топ комментарии
+47
***** воюватиме до останнього кацапа.
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17.12.2022 20:14
+24
та ***** всіх казламордих витратити - в валізу подзюркати.
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17.12.2022 20:17
+24
еге ж!
тепер ви зрозуміли чому він хлопчика в пузік цілував?
тепер той хлопчик вже виріс і може гниє в посадці в "нєєстєствєнеой позє" в степах Таврії чи Бамбаса
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17.12.2022 20:18
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***** воюватиме до останнього кацапа.
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17.12.2022 20:14 Ответить
еге ж!
тепер ви зрозуміли чому він хлопчика в пузік цілував?
тепер той хлопчик вже виріс і може гниє в посадці в "нєєстєствєнеой позє" в степах Таврії чи Бамбаса
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17.12.2022 20:18 Ответить
Аби самому живому залишиться і при портфелі..
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17.12.2022 20:29 Ответить
Секрет російської баталії....так починається стаття, а далі логін,так що ми обговорюємо?
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17.12.2022 20:40 Ответить
Ну,если при штурме окружённого Берлина , Жуков ради своих амбиций положил пол миллиона, то почему не положить 300 тысяч сейчас? Эту цифру 500 тысяч даже Жириновский в запале дискусий выложил.
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17.12.2022 20:49 Ответить
Де ж ми їх ховати будемо?!?!
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18.12.2022 01:50 Ответить
Я не ховати, а прикопувати.
Щурів не ховають
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18.12.2022 02:48 Ответить
та ***** всіх казламордих витратити - в валізу подзюркати.
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17.12.2022 20:17 Ответить
Теперь страны НАТО представляют объем вооружений,необходимый для Украины и их собственных армий
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17.12.2022 20:17 Ответить
"маловато будет!"(с)
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17.12.2022 20:19 Ответить
Там немає верхньої межі. Точніше, межа визначена лише кільікістю громадян, яких він зможе послати сюди воювати.
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17.12.2022 20:20 Ответить
ЗСУ залюбки у цьому допоможуть...
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17.12.2022 20:22 Ответить
Кожній %#цапській родині по дохлому орку, щоб внуки мали кого на паличці носити.
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17.12.2022 20:22 Ответить
а ви помітили як за одну секунду втратило цінність людьське життя за одного непритомного казламордого окурка?
рахунок їде на сотні тисяч загиблих - на кацапії свято...
все по гебельсу - "смерть однієї людини - це трагедія, смерть мілліонів - це статистіка"
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17.12.2022 20:25 Ответить
За одну секунду??

Ніколи на москвабаді одне окремо взяте людське життя ніц не вартувало. Never. Монголи (і ті ж китайці) мільйони кидали у м'ясорубку воєн, і це не мало ніякого значення (це при тому, що у ті часи на всій планеті Земля жило менше мільярда homo sapiens).

Азійщина чистої води. Повна зневага до життя однієї людини.
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17.12.2022 20:35 Ответить
Якби якийсь воєначальник монголів угробив своїх воїнів в стилі жукова то я навіть не уявляю що Чингізхан з ним би зробив.
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17.12.2022 22:01 Ответить
чингизхан був садистом, вбивцею, його боялися, бо він і своїх вбивав з усією жерстокістю на яку тільки фантазії вистачало. Це вже потім напридумували казок, легенд, щоб образ тієї наволочі трішечки пообріс романтикою, тьфу! непотріб!
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17.12.2022 23:02 Ответить
Е я чогось не зрозумів - непотріб я чи Чинхізхан?
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18.12.2022 00:02 Ответить
Хороша фотка для ілюстрації новини.
- 300.000 загиблих, кажете? Та й х** з ними.

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17.12.2022 20:25 Ответить
Старий мерзотник і ублюдок , будучи однією ногою
вже могилі , він може потягнути за собою до пекла ,
тисячі молодих людей , як з росіі, так і нашоі краіни 😠
його потрібно просто знищити фізично ,
про це нехай думають спецслужби з різних краін світу !!
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17.12.2022 20:40 Ответить
Ніколи в Росії жодна зовнішня спецслужба не досягла успіху у ліквідації правителя чи зміні влади. Тільки внутрішня змова. Табакерки, отрута, группа товаришів, ГКЧП... Що завгодно, але свої.
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17.12.2022 20:45 Ответить
Геволюция 1917-го наврядчи обійшлась без допомоги ззовні.
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17.12.2022 21:31 Ответить
Допомога була, але все одно зробили свої. Насамперед вихідець із дворянства - Ленін. Без цього геніального ката ніяка німецька допомога ні до чого не призвела б
Сталіна, якщо вірити чуткам, свої.
Хрущова - свої.
Союз розвалили - свої.
А Вову поки що не чіпають. Непорядок.
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17.12.2022 21:38 Ответить
Лєнін , тобто жидок Бланк, був бездарним демагогом і до дворянства не мав жодного стосунку - "мєщанін". Коли геніальному міжнародному авантюристу з Одеси жидку Парвусу знадобився маргінал для виконання замовлення Генерального штабу Німеччини для виведення імперії з війни то "кращого кандидата" на цю брудну справу в усій імперії не знайшлось...
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17.12.2022 22:23 Ответить
Так я саме про членіна, звісно що сталося не зовсім те що планувалося, але рашка з Першої світової швидко перемкнулася на громадянську.
Інші випадки дійсно свої, але скоріш за все не без допомоги розвідок.
Пряму ціль ліквідації ставили лише стосовно терористів.
Пряму ліквідацію лідера держави у світовому масштабі навряд чи сприймуть.
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17.12.2022 22:47 Ответить
ви на кацапа нешановний ********... - щось з їбалом у вас?
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17.12.2022 21:49 Ответить
Так, група кремлевских стариканов убивает молодость , Чтобы не было молодых политиков , чтобы стариканы жили в своё удовольствия на шеях молчаливых женщин
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17.12.2022 21:11 Ответить
капітан очєвідность вєщаєт
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17.12.2022 20:25 Ответить
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17.12.2022 20:26 Ответить
Нащо я це прочитала 🤦
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17.12.2022 20:31 Ответить
"покойно" -- о! цим цю бородату істоту вже почали забезпечувати. Правда, є нюанс
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17.12.2022 20:36 Ответить
эта **** забыла, что для того чтобы в мацкве увидеть восход солнца надо снести кремль и десятки небоскребов...распахать проспекты и пересесть с мерсов и бех на мерина и кобылу, забыть о гаджетах и интернете, о телевидении и электричестве... переодеться в лапти и кокошники с зипунами и портками...топить дровами и жрать с костра руками, пить бражку с репой ( а срать во дворе)....так конечно и до сих живут многие в глубинке, в зауралье, но только не мацквичи, просыпающиеся к обеду после гульки в ресторации, и п*здящие о сопении пахаря )))
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17.12.2022 21:01 Ответить
Вася, ну от Ви як скажете, не в брову, та прямо в око.
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17.12.2022 21:03 Ответить
Що воно таке куре, що так вставляє. І є ж придурки, які все це сприймають за чисту монету.
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17.12.2022 21:32 Ответить
Щось я майже впевнений, що саме так на козлостані і буде дуже скоро! Ісламський Кавказ відвалиться, Калмикія, Татарстан та Башкирія стануть незалежними та увійдуть до створеного Ердоганом Тюркського Союзу (по типу ЄС), Східний Сибір або піде до Китаю або стане незалежними республіками, Інгрія теж стане ще однією розвинутою маленькою балтійською країною та автоматичним кандидатом до ЄС та НАТО... Плюс-мінус все станеться якось так. Ну а на решті кацапії станеться Велика православна революція і по вулицях будуть ходити православні стражі з нагайками та бити тих, хто мало сьогодні ***** прославляв та Захід ругав та винуватив хахлів у всіх злиднях...
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17.12.2022 21:44 Ответить
Ну значит поможем ему в етом
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17.12.2022 20:27 Ответить
от куда там взялись солдаты ? это сброд орков, урков и тому подобной кацапсинской биомассы ...
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17.12.2022 20:27 Ответить
В Росії вже мобіки воюють. І ПУТЛЕР готовий щоб всі загинули а він залишиться на всю Росію сам зі своєю бандою. А все тому що російський наро- це раби які виконують злочині накази.
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17.12.2022 20:29 Ответить
Як стверджується у матеріалі, минулого місяця російський високопосадовець заявив директору ЦРУ Вільяму Бернсу, що Росія не здасться, незалежно від того, скільки її солдатів буде вбито або поранено. Джерело: https://censor.net/ua/n3387668

Тут наверное ошибка, не здасться, а не вiдступить
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17.12.2022 20:31 Ответить
Гроші -- такии манок для них .
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17.12.2022 20:31 Ответить
Сталкер

@ValBodin

·

7 ч

Учитывая недавний конфуз с президентом Южного Судана, встреча президентов Лукашенко и Путина будет показана в записи.
Просим отнестись с пониманием.
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17.12.2022 20:35 Ответить
Справа ж не в тім скільки ідіот-хуйло готовий втратити, а справа в тім шо стільки довбодятлів на мордорі знайдеться здохнути за *****.
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17.12.2022 20:36 Ответить
Рівно стільки, скільки він готовий втратити.
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17.12.2022 20:44 Ответить
Це погано для всіх. ВСУ теж будуть нести втрати, крім того, як бачимо з російської історії та радянської, спочатку вони воюють завжди погано, але з часом якось такі навчаються та починають воювати краще.
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17.12.2022 20:37 Ответить
це тому що, що в їх армії змушували воювати українців, та інші народи теж, без українців вони, вибачайте, навіть демографічної кризи не змогли уникнути. А здавалося б - чого тим курвам не вистачало? Все було у них. Мозгів не вистачило і душі.
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17.12.2022 23:08 Ответить
вони там з палками сюди бігти будуть? хай набігають - хаймарс їх просмаже
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17.12.2022 20:38 Ответить
Ну і х*р з ними можуть здихати за х*йла. Ви нам ліпше б*ять зброї передайте і нехвилюйтеся так за нас
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17.12.2022 20:38 Ответить
Навіщо друкувати анонси,якщо не можна перевірити ресурс,знову логін потрібно, а це значить,що секрет ботоксного від когось не є достовірність
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17.12.2022 20:39 Ответить
***** никогда не сможет смирится с проигрышем , все кацапы упрямы как бараны и даже если они на 100% поймут внутри себя , что не правы , что они ошиблись , то НИКОГДА в жизни они это НЕ признают !
Они до гробовой доски будут всех и себя убеждать , что правда на их стороне , при этом цинично лгать и изворачиваться.
Страна конченных ублюдков и тварей !
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17.12.2022 20:40 Ответить
Так ведут себя 99% сидельцев в тюрмах.
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17.12.2022 20:49 Ответить
що значить якщо вони зрозуміють? вони завжди усвідомлювали що вони не праві, просто їм завжди було почхати, "победителей не судят", а перемогати, якщо не вийде військовим шляхом, вони використають свою агентуру, яка у нас навіть у ВР сидить, то ж прийдеться пильнувати не тільки на війні, але ще більше в тилу.
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17.12.2022 23:10 Ответить
Почти у всех на паРаше мозги засраны кремлевской пропагандой и это зомбирование происходило десятилетиями …
Поэтому многие свято верят , что в Украине нацисты-бандеровцы на каждом шагу. Подмена и искажения понятий в мордоре привела к войне. Они год за годом методично выращивали ненависть к украинцам. История нашей страны им спать спокойно не давала , а московия без Украины - НИЧТО!
Учитывая , что там большинство это нищее и не образованное быдло, им без труда нашли «внешнего врага» ( Украину) .
Поэтому многие действительно заблуждаются в своих суждениях , вот только прозрение и понимание что они натворили , будет страшным ( если будет…)
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18.12.2022 00:19 Ответить
Мільйоном бурятів більші, мільйоном менше - імперії срати.

Кремль готовий вбити 5 мільйонів своїх громадян.

Як нам діяти в такій ситуації щоб вижити? Вбити їх всіх до того поки їх мобілізують, навчать, озброять та відправлять на фронт.

Імперію можна знищити лиш зробивши пекло на її території, щоб системоутворююча верхівка імперії розуміла що програш війни покращить життя на території росії та припинить це пекло. А зараз все неправильно та навпаки - верхівка імперії та всі імперці почуваються ок, і знають що у випадку програшу їм буде хреново.
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17.12.2022 20:44 Ответить
На москальщу вивезли і виїхали понад під три мільйони українців, так що 300 тисяч якихось бурятів, тувінців, зеків, алкашів і тд,так що це нормально. Придбають то вони більше, ніж втратять, в ***** і інших москалів,саме таке дике мислення.
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17.12.2022 20:46 Ответить
те, кто "выехали", то не украинцы. То были сруснявые, маларосы и тупые хохлы. Украинцы остались в Украине, но некоторая часть украинцев выехала в ЕС и Северную Америку.
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17.12.2022 22:11 Ответить
а я знаю, якщо під загрозою втратити дітей, люди може і поїхали, на окупованих територіях законів немає.
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17.12.2022 23:12 Ответить
Смешно. Это говорит о том, что страны НАТО совершенно не понимают своего противника. Ему чем больше потерь, тем лучше. Путину не жалко потерять хоть 30 миллионов, хоть 300 миллионов... Вот жалко что нет 300 миллионов, а то бы тоже был готов потерять )))
Они - росияне - привыкли ГОРДИТЬСЯ своими потерями. Для них это один из признаков ВЕЛИЧИЯ.
"Мы настолько великие, что потеряли 30 миллионов!"
Т.е. для них чем больше потери - тем больше гордость, тем больше величия.
Нормальным странам и людям этого не понять, как ни старайся.
Поэтому даже не нужно стараться понять - просто усвоить это как факт.
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17.12.2022 20:49 Ответить
але судячі з перехватів - здихати вони не спішаться, це їм в кайф так пижитися, коли не про них мова, це добре коли хтось там колись, а коли вже їх власна шкіра палиться, то вже не ок.
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17.12.2022 23:13 Ответить
С учетом раненых 300к вроде как уже...
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17.12.2022 20:53 Ответить
390K
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17.12.2022 22:48 Ответить
"съест та он съест, да кто же ему даст" =)
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17.12.2022 20:55 Ответить
Чому постійно забувають про оснащення і техніку? Без ********* озброєння ті сотні тисяч самогубців безпорадні у ******** війні.
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17.12.2022 21:12 Ответить
то або стаття застаріла в часі, або дані якісь неправильні. тому що втрати орків уже перевалили за 300 000 вбитими і пораненими - Суббота 17.12.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 99435 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 16 декабря это 31822 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 23 декабря. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5856 убитыми и пропавшими безвести.
тобто уже тільки одних жмурів у них = 137113. + якщо додати поранених по коефіцієнту 2,5 то вже буде 342 782. а якщо коефіцієнт цей більший, то ще більша кількість втрат буде. Тож пуйлу плювати на ці втрати. він ще мобілізує сотні тисяч бидломаси. і вони підуть воювати. і не за путлєра, а за вялікую рассєю, тому що ненавидять хохлів, бо рахують, що ми їх зрадили і продалися піндосам і гейропейцям. Європа і США вже давно мали би зрозуміти, що каци ненавидять їх не менше за українців. Тому оптимальний вихід надати нам зараз зброї по максимуму.
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17.12.2022 21:19 Ответить
потери его не остановят. Это вообще неправильный путь. Его остановят экономические санкции. Чтоб на ягель вся страна перешла. Никаких олимпиад, футболов и т.п. А их вводить не хотят.
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17.12.2022 21:22 Ответить
Економічні санкції в ********* світі малодієві для таких маніяків, завжди є спосіб їх обійти, тим більше з такою агентурою по всьому світу.
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17.12.2022 21:29 Ответить
как остановить войну и самое главное - перепрограммировать кац. общество? вы хотите их испугать потерями - им по фиг. Победить на поле боя? с такими поставками от "союзников", нам это не удастся.
Здесь нужно такое решение, чтоб им жрать было нечего, плюс международная блокада на всех уровнях, включая спорт. Тогда им станет не до хохлов. США могли бы это сделать. Но не хотят.
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17.12.2022 22:00 Ответить
Пуйло буде витрачати русню доки та сама не почне пручатися. З маніяка станеться
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17.12.2022 21:23 Ответить
ех... ну триста, так триста...
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17.12.2022 21:26 Ответить
Зараз після інтерв'ю Залужного буде багато таких вкидів, типу Путін ще й не починав, здавайтеся...
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17.12.2022 21:28 Ответить
Кто-то кому-то что-то сказал - пустой трёп. Это не говоря о том, что там уже под 300 тысяч потерь и есть, если считать с раненными.
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17.12.2022 21:28 Ответить
Вообще такие дешёвые вбросы очевидно направлены на запугивание Украины, потому что сказки про ядерку уже всем приелись и к ним откровенно остыли. Как будто кому-то есть дело до того, что на уме у недоговороспособных шизоидов из Кремля - с ними уже давно всем всё ясно.
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17.12.2022 21:31 Ответить
***** хвора тварина..... Ну що, давайте літаки, крилаті ракети, броню, а що робити...
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17.12.2022 21:31 Ответить
Почему бы Украине не брать радиоактивные отходы и не засыпать ими рашку?
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17.12.2022 21:33 Ответить
Чтобы ветер их дул обратно в Украину?
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17.12.2022 22:09 Ответить
Проблема дождаться нужного ветра?
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18.12.2022 14:07 Ответить
А когда ветер сменится в противоположную сторону?
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18.12.2022 16:14 Ответить
То осадки уже выпадут на голову кацапам.
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18.12.2022 18:58 Ответить
у меня новости для НЙТ: х.йло легко пойдет и миллион рсуких жмуров, и на больше. Вопрос не в том, сколько ванек сдохнет, вопрос в том, что бы у Украины хватило ресурсов загнать из за границу 14года.
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17.12.2022 22:07 Ответить
Пока у власти Байден, ресурсы победить рашу Украине не дадут
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18.12.2022 00:15 Ответить
мона подумать шерифа парит сколько украинцы настреляют путинских индейцев - пуйло согласен чтобы настреляли треть миллиона? Настреляют и треть, не проблема.
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17.12.2022 22:25 Ответить
Пуйло и три миллиона отдаст и не моргнёт
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18.12.2022 00:14 Ответить
Наше дело - утилизировать.
Для плодородности грунтов.
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18.12.2022 01:50 Ответить
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18.12.2022 06:50 Ответить
Вот поэтому нужно устраивать охоту за ******, его окружением, высшим командованием армии и пропагандистами. Рабсеян им не жалко, но себя они очень любят.
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18.12.2022 09:33 Ответить
 
 