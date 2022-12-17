США делали попытку помешать Украине попытаться ликвидировать начальника Генштаба РФ Герасимова, - The New York Times

Соединенные Штаты пытались помешать Украине попытаться ликвидировать начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова во время его визита в зону боевых действий в Украине.

Об этом говорится в расследовании The New York Times о войне Путина в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Американские чиновники узнали, что генерал Валерий Герасимов планировал поездку на передовую, но скрыли эту информацию от украинцев, опасаясь, что покушение на его жизнь может привести к войне между США и Россией, пишет издание.

Впрочем, украинская сторона все равно узнала о поездке. После внутренних дебатов Вашингтон пошел на чрезвычайный шаг, попросив Украину прекратить атаку.

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"Мы сказали им не делать этого", - сказал высокопоставленный американский чиновник.

"Мы сказали: "Эй, это слишком". Сообщение поступило слишком поздно. Украинские военные сообщили американцам, что они уже начали атаку на позиции генерала. Десятки россиян погибли во время удара, сообщили чиновники", - говорится в публикации,

Однако генерал Герасимов в число погибших не вошел.

После этого российские военачальники сократили свои визиты на фронт.