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Китай беспокоят поражения России в Украине и ядерная риторика Кремля, - глава ЦРУ Бернс

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

бернс,вільям

Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что российское вторжение в Украину, особенно провал его первоначального плана и дальнейшая ядерная риторика, вызвали беспокойство у лидера КНР Си Цзиньпина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Я не думаю, что кто-то еще из иностранных лидеров уделял такое пристальное внимание этой войне и плохим военным результатам России, как Си Цзиньпин, когда он думает о собственных амбициях на Тайване и других странах", - заявил директор Центрального разведывательного управления во время выступления по американскому телевидению.

По его словам, "было интересно наблюдать за реакцией китайского руководства на войну в Украине", поскольку за несколько недель до начала вторжения в Украину, президент России Владимир Путин и руководитель Китая Си Цзиньпин встретились на зимних Олимпийских играх в Пекине и провозгласили "безграничную дружбу" .

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Однако, как отметил Бернс, границы этого партнерства проявились уже через несколько недель – Пекин не поставляет оружие в Россию для использования в войне против Украины.

"Оказывается, что это партнерство действительно имеет определенные пределы, по крайней мере с точки зрения нежелания Си предоставлять Путну военную помощь, о которой он просил во время войны в Украине", - заявил директор ЦРУ.

На вопрос, что больше всего беспокоит руководство Центрального разведывательного управления в этом конфликте, Бернс ответил, что это ядерная риторика Кремля. "Я считаю, что было очень опасное бряцание ядерным оружием, которым занимаются Путин и другие вокруг него", - сказал Бернс.

Он добавил, что встречался с главой российской разведки Сергеем Нарышкиным. По словам Бернса, Москва пытается запугать Запад, однако он настаивает, что в настоящее время американская разведка "не видит четких доказательств планов применения тактического ядерного оружия".

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"Мы очень четко дали понять, президент очень четко дал понять россиянам, какие серьезные риски это будет иметь. Я считаю, что также было очень полезно, что Си Цзиньпин и премьер-министр Индии также выразили свою обеспокоенность использованием ядерного оружия. Я думаю, что это также влияет на россиян", – сказал Бернс.
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Топ комментарии
+14


«Просыпаюсь с первыми петухами». Е
вгений Пригожин поделился своим распорядком дня
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17.12.2022 21:15
+13
На рашку впливає тільки гарна ********* .
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17.12.2022 21:13
+5
Я не живу в Китае. Но насколько я смог понять по инфе от блогеров- в Китае на гос. уровне (а альтернативы там и нет собственно) ведут пропаганду против Украины, на стороне оккупантов (оправдывая их). А это очень опасно т.к. это можно расценить как подготовку почвы для дальнейшего более глубокого участия в этой войне. Но и без того, пусть они не дают прямое изготовленное уже вооружение, но компоненты и технологии- только в путь.
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17.12.2022 21:44
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На рашку впливає тільки гарна ********* .
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17.12.2022 21:13 Ответить


«Просыпаюсь с первыми петухами». Е
вгений Пригожин поделился своим распорядком дня
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17.12.2022 21:15 Ответить
Ой додасть ще всім головного болю товариш сі. Цей буде пострашніше за *****.
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17.12.2022 21:17 Ответить
Ще 50 років тому це була аграрна країна, де кожен з мільярду жителів прозябав в середньому на долар в день. Він молодший брат Радянського Союзу. Зараз Піднебесна - це високотехнологічна держава, яка вичавлює всіх на світових ринках.
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17.12.2022 21:37 Ответить
Завдяки жадібності Заходу.

Перенесення висотехнологічного виробництва в Китай може бути фатальним для європейської цивілізації, (включно з США, Японією та Півд.Кореєю та ін.)

Єдиний вихід - перенесення високотехнологічного виробництва в інші азійські країни, або, ще краще, назад в США, Європу та Японію
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17.12.2022 23:13 Ответить
TSMC (Тайваньська компанія з виробництва напівпровідників). Передові мікрочіпи TSMC незамінні для iPhone, медичних пристроїв, платформ запуску ракет і багатьох інших технологій - вже будує другий завод в США.
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17.12.2022 23:20 Ответить
Не хотілося б цього колись побачити, але маю переконання, що китайські воєни ще більше гімно ніж москальські. За всю свою історію Китай не виграв ЖОДНОЇ війни
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17.12.2022 21:17 Ответить
Китай завжди був сильним внутрішнім порядком. Загарбницьких воєн він не вів, від зовнішньої агресії відбивався слабо, проте 5.000 років існує практично в незмінних межах. І все це завдяки внутрішньому порядку. Така особливість китайської цивілізації, де старанний посадовець цінується більше, ніж хоробрий генерал
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17.12.2022 21:26 Ответить
Вів Китай і загарбницькі війни. Поцікавтесь, як у складі Китаю опинився Тібет та Ціньзянь-Уйргурський автономний округ.
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17.12.2022 21:36 Ответить
За 5000 років багато чого було. Проте два цих райони якось більше підпадають під визначення прикордонних територій. Китайська Імперія завжди була внутрішня. Зовнішні імперії Китай не будував і далеких заморських земель не захоплював.
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17.12.2022 21:43 Ответить
5000 років тут ні до чого - Тібет Китай захопив у 20му сторіччі - зовсім недавно - це про ваше "Загарбницьких воєн він не вів".
У колонізацію Китай теж пробував. Той же Тайвань був Китаєм колонізований. Ба більше - Китай аж у Африку експедиції слав.
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17.12.2022 21:59 Ответить
Гаошань, - корінне населення Тайваню. Близькі до філіпінців.
Китайці з'явилися на Тайвані тільки три століття тому.
Хлопець у традиційному одязі гаошань. Схожий на індіанця. )))

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17.12.2022 22:22 Ответить
Для такої велетенської потуги як Китай захоплення Тайваню, Тібету та Сінцзян-уйгурії це просто семушки.
Натомість більшу частину часу протягом останніх двох тисячоліть Китай був під окупацією

- гунів

- монголів
- манчжурів

Китай навіть сконав не як китайська, а як манчжурська імперія

цікаво, чи не так?
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17.12.2022 23:29 Ответить
старанний посадовець у них цінується? Тоді якого біса у них комунізм, а спадщину китайської цивілізації китайські ж ********** (вибачайте якщо правопис неправильний) і знищили?
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17.12.2022 21:41 Ответить
Ніхто нічого не знищив. Крім самих хунвейбінів. Тимчасове відхилення від осі. Без різниці як називається правлячий "ізм", Китай, китайці та китайські цінності залишаються незмінними
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17.12.2022 21:46 Ответить
На В"єтнам нападав з Індією терки -- ше тои зух .
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17.12.2022 22:09 Ответить
"даже кушать не могут!" ))
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17.12.2022 21:18 Ответить
"Користолюбство пояснює китайську політику. Китай засуджує оборонні альянси США та санкції, оскільки побоюється, що ті самі важелі будуть використані для стримування Китаю в Азії або для покарання за напад на Тайвань. Китайські лідери вважають, що отримають вигоду від нічиєї або російської перемоги в Україні.

Або Росія ослаблена, і тому Китай сильніший у своєму двосторонньому партнерстві, або Росія може претендувати на перемогу, і це поразка для Заходу. Скориставшись напівізоляцією Росії, Китай купує нафту і газ за низькими цінами. Завжди обережно ставлячись до своїх інтересів, Китай уникав відкритих викликів західним санкціям."
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17.12.2022 21:27 Ответить
І взагалі, якби ***** вдалося в Україні, то наступний був би Тайвань... "Йому можна, а мені ні"-так би сказав Сі. І, до речі, все до цього йшло
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18.12.2022 07:15 Ответить
Почему бы Украине не брать радиоактивные отходы и не засыпать ими рашку?
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17.12.2022 21:31 Ответить
А смысл? Враги от этого моментально не подохнут, а репутацию Украине на международном уровне такое бы только уронило.
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18.12.2022 08:22 Ответить
Только наши люди могут подохнуть от холода этой зимой. Та и сейчас постоянно погибают.
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18.12.2022 13:56 Ответить
Не варто сильно радіти. Китай буде постачати зброю, як тільки побачить, що московія конає. Але поставляти буде в такій кількості, щоб війна просто тривала. Китаю вигідне ослаблення будь-яких європейських держав. Сподівається, що через війну послабнуть і Європа, і США.
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17.12.2022 21:31 Ответить
Cаме Китай має козирі, які дають йому можливість запобігти ядерному нападу на Україну.

Найголовніше, що стримує путіна, - це його страх перед головою Сі, який вже дорікнув Кремлю за ядерні загрози. Сі може викрити його, показати, що він блефує і завдати фатального удару по російській економіці, ввівши поріг цін на імпорт енергоносіїв.
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17.12.2022 21:33 Ответить
дорікнув, тому що розраховує зжерти рашку і разом з нею все, що вона встигне зжерти. Україна володіє безцінними дарами і насамперед землею. Якщо земля виявиться заражена - яка з неї вигода? А от якщо вона буде просто без людей, так китайцям тільки плюс. Люди у них свої є, а тут і море тепле і Європа зовсім поряд.
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17.12.2022 21:44 Ответить
А чому хвилюється Китай, адже ми не збираємося забирати території за Уралом - залишимо їх для китайців!
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17.12.2022 21:35 Ответить
а китайці нам допомогають у війні за наше існування, що ми їм стільки залишати маємо? )
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17.12.2022 21:45 Ответить
Я не живу в Китае. Но насколько я смог понять по инфе от блогеров- в Китае на гос. уровне (а альтернативы там и нет собственно) ведут пропаганду против Украины, на стороне оккупантов (оправдывая их). А это очень опасно т.к. это можно расценить как подготовку почвы для дальнейшего более глубокого участия в этой войне. Но и без того, пусть они не дают прямое изготовленное уже вооружение, но компоненты и технологии- только в путь.
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17.12.2022 21:44 Ответить
Тайвань виробляє 65% світових напівпровідників і більше 90% мікросхем найвищого класу. Таким чином, жодна компанія не є більш важливою для світової економіки, ніж TSMC (Тайваньська компанія з виробництва напівпровідників). Передові мікрочіпи TSMC незамінні для iPhone, медичних пристроїв, платформ запуску ракет і багатьох інших технологій, і їм практично немає рівних.

Країни та компанії, які не можуть використовувати ************ напівпровідники TSMC, просто не можуть розробити певні критично важливі технології. Таким чином, рішення компанії можуть безпосередньо стосуватися питань глобальної безпеки.
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17.12.2022 22:36 Ответить
Нужно понимать, что Тайвань -это только страна , в которую переводят производства технологические страны Запада для уменьшения себестоимости своей продукции. Т.е. она не "оригинал" по сути, а скорее "абибас". Авторы технологий не из Тайваня, а наёмные сотрудники, рабочие. Можно сказать, что Тайвань, это "оффшорные острова" для производителей товаров с высокой долей НДС, ориентирующиеся на уход от налогов. Т.е. -это скорее "финансовая пирамида", не более.... А любая пирамида зависима от окружающей "погоды", и точно легко рухнет если кому-нибудь(одному из "кирпичей") это будет нужно.
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17.12.2022 22:47 Ответить
Чомусь сьогодні забагато від американців боязні від якихось світових невдах пуйла та сіньцзіпідара
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17.12.2022 21:50 Ответить
Поразка росіі в Україні -- це перемога США, а КНР це не потрібно.
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17.12.2022 21:54 Ответить
небезпечне бряцання ядерною зброєю Джерело: https://censor.net/ua/n3387673

бряцание = брязкання
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17.12.2022 22:10 Ответить
Надо нам стремиться покупать поменьше китайских товаров, если есть возможность покупать западные, корейские, японские и других дружественных стран.
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17.12.2022 22:34 Ответить
Китай - просто понт. Его армия в 800к чмобиков рухнет перед 80к англичан. ЯО не поможет. Всьо дело в том, что десятилетние китайчонки собирают 13-е айфоны за 10 центов пара. И этот процесс остановить никто не хочет.
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17.12.2022 22:35 Ответить
На запитання, що найбільше турбує керівництво Центрального розвідувального управління у цьому конфлікті, Бернс відповів, що це - ядерна риторика Кремля.

Але 21.09.22 Китай дозолив путіну ядерну риторику і синхронно із ним "зіграв" типа "за мир". Неприємна ситуація вийшла на фоні промов в ООН...це для Заходу, для України це вже черговий виклик був.
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17.12.2022 22:43 Ответить
Когда американские высшие чиновники начинают много говорить про "поражения России", в стиле Данилова, это нехороший знак.
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18.12.2022 03:32 Ответить
 
 