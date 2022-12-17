Китай беспокоят поражения России в Украине и ядерная риторика Кремля, - глава ЦРУ Бернс
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Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что российское вторжение в Украину, особенно провал его первоначального плана и дальнейшая ядерная риторика, вызвали беспокойство у лидера КНР Си Цзиньпина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
"Я не думаю, что кто-то еще из иностранных лидеров уделял такое пристальное внимание этой войне и плохим военным результатам России, как Си Цзиньпин, когда он думает о собственных амбициях на Тайване и других странах", - заявил директор Центрального разведывательного управления во время выступления по американскому телевидению.
По его словам, "было интересно наблюдать за реакцией китайского руководства на войну в Украине", поскольку за несколько недель до начала вторжения в Украину, президент России Владимир Путин и руководитель Китая Си Цзиньпин встретились на зимних Олимпийских играх в Пекине и провозгласили "безграничную дружбу" .
Однако, как отметил Бернс, границы этого партнерства проявились уже через несколько недель – Пекин не поставляет оружие в Россию для использования в войне против Украины.
"Оказывается, что это партнерство действительно имеет определенные пределы, по крайней мере с точки зрения нежелания Си предоставлять Путну военную помощь, о которой он просил во время войны в Украине", - заявил директор ЦРУ.
На вопрос, что больше всего беспокоит руководство Центрального разведывательного управления в этом конфликте, Бернс ответил, что это ядерная риторика Кремля. "Я считаю, что было очень опасное бряцание ядерным оружием, которым занимаются Путин и другие вокруг него", - сказал Бернс.
Он добавил, что встречался с главой российской разведки Сергеем Нарышкиным. По словам Бернса, Москва пытается запугать Запад, однако он настаивает, что в настоящее время американская разведка "не видит четких доказательств планов применения тактического ядерного оружия".
"Мы очень четко дали понять, президент очень четко дал понять россиянам, какие серьезные риски это будет иметь. Я считаю, что также было очень полезно, что Си Цзиньпин и премьер-министр Индии также выразили свою обеспокоенность использованием ядерного оружия. Я думаю, что это также влияет на россиян", – сказал Бернс.
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Перенесення висотехнологічного виробництва в Китай може бути фатальним для європейської цивілізації, (включно з США, Японією та Півд.Кореєю та ін.)
Єдиний вихід - перенесення високотехнологічного виробництва в інші азійські країни, або, ще краще, назад в США, Європу та Японію
У колонізацію Китай теж пробував. Той же Тайвань був Китаєм колонізований. Ба більше - Китай аж у Африку експедиції слав.
Китайці з'явилися на Тайвані тільки три століття тому.
Хлопець у традиційному одязі гаошань. Схожий на індіанця. )))
Натомість більшу частину часу протягом останніх двох тисячоліть Китай був під окупацією
- гунів
- монголів
- манчжурів
Китай навіть сконав не як китайська, а як манчжурська імперія
цікаво, чи не так?
Або Росія ослаблена, і тому Китай сильніший у своєму двосторонньому партнерстві, або Росія може претендувати на перемогу, і це поразка для Заходу. Скориставшись напівізоляцією Росії, Китай купує нафту і газ за низькими цінами. Завжди обережно ставлячись до своїх інтересів, Китай уникав відкритих викликів західним санкціям."
Найголовніше, що стримує путіна, - це його страх перед головою Сі, який вже дорікнув Кремлю за ядерні загрози. Сі може викрити його, показати, що він блефує і завдати фатального удару по російській економіці, ввівши поріг цін на імпорт енергоносіїв.
Країни та компанії, які не можуть використовувати ************ напівпровідники TSMC, просто не можуть розробити певні критично важливі технології. Таким чином, рішення компанії можуть безпосередньо стосуватися питань глобальної безпеки.
бряцание = брязкання
Але 21.09.22 Китай дозолив путіну ядерну риторику і синхронно із ним "зіграв" типа "за мир". Неприємна ситуація вийшла на фоні промов в ООН...це для Заходу, для України це вже черговий виклик був.