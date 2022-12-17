В Беларуси впервые с весны заметили большую колонну медицинских машин армии РФ, - "Беларускі Гаюн"

В сводке передвижения военной техники за 16 декабря мониторинговая группа зафиксировала колонну из 18 медицинских автобусов ПАЗ-3205 российской армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

Автобусы были замечены в районе пересечения трасс М10 и Р124 в Добрушском районе Гомельской области. Сообщается, что это первое появление столь большой колонны медицинского спецтранспорта на Гомельщине со времени разгрома российской группировки войск на севере Украины весной 2022 года.

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