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В Беларуси впервые с весны заметили большую колонну медицинских машин армии РФ, - "Беларускі Гаюн"
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В сводке передвижения военной техники за 16 декабря мониторинговая группа зафиксировала колонну из 18 медицинских автобусов ПАЗ-3205 российской армии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".
Автобусы были замечены в районе пересечения трасс М10 и Р124 в Добрушском районе Гомельской области. Сообщается, что это первое появление столь большой колонны медицинского спецтранспорта на Гомельщине со времени разгрома российской группировки войск на севере Украины весной 2022 года.
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+11 Женя-Женя
показать весь комментарий17.12.2022 22:29
+11 Евгений Нагорный bb8f2047
показать весь комментарий17.12.2022 23:11
+11 Женя-Женя
показать весь комментарий17.12.2022 23:15
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1. Ми уже готові до вторгнення.
2. У нас набагато більше сил і засобів для стримання кацапів.
3.Їхня професійна армія уже в грунті.
4. У нас сформовані три лінії оборони і підходи заміновані .
Так що, якщо попруться, то це буде фіаско.
білоруси навіть не помітили як на кацапську швабру напялилися...
а тут якось козаки поратися будуть...
мисль, що малечі і кохані мерзнуть - вбиває....