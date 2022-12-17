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В Беларуси впервые с весны заметили большую колонну медицинских машин армии РФ, - "Беларускі Гаюн"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

білорусь

В сводке передвижения военной техники за 16 декабря мониторинговая группа зафиксировала колонну из 18 медицинских автобусов ПАЗ-3205 российской армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

Автобусы были замечены в районе пересечения трасс М10 и Р124 в Добрушском районе Гомельской области. Сообщается, что это первое появление столь большой колонны медицинского спецтранспорта на Гомельщине со времени разгрома российской группировки войск на севере Украины весной 2022 года.

Читайте также: Пока не видим формирования ударных групп для нового наступления войск РФ, - ГУР
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Топ комментарии
+11
это плохо. В феврале кацы тоже разворачивали полевые госпитали перед вторжением....
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17.12.2022 22:29
+11
один мій знайомий з білоруссії спитав мене, в серпні, "нах Ви супротивляєтесь? Вам, що є різниця якою валютою користуватися?". це для мене стало ріперною означкою для ідентифікації білоруссів від сябров.
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17.12.2022 23:11
+11
его скоро погонят в составе кац. армии мочить хохлов. Ясно, что он не будет сопротивляться. Хотя где быть похороненому ему тоже без разницы.
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17.12.2022 23:15
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даже гаюн (не знаю что это) видит писец, а зелох не...
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17.12.2022 22:10 Ответить
Дід Гая - персонаж білоруської міфології, головний та найстаріший з лісових духів - цар, власник та покровитель гаїв і лісів.
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17.12.2022 22:12 Ответить
Їдуть чмобіків забирати на московію.
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17.12.2022 22:13 Ответить
грузить
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17.12.2022 22:20 Ответить
ЭТО БОТ
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17.12.2022 22:43 Ответить
Терміново треба сформувати спецпіднозділ "експерти", до якого треба запросити шейтельмана, пьонтковського, світана, яковіну та жданова - вони ж уже майже перемогли, то ж саме час потужно зсунути брови та іти в реалізовувати власні прогнози.
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17.12.2022 22:14 Ответить
Не "експерти" а "експерди".
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18.12.2022 00:15 Ответить
**********, я бы сказал...
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18.12.2022 02:03 Ответить
На пазиках которым будет скоро 100 лет. Вот это плять ху.ловский прорыв нарыв.
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17.12.2022 22:18 Ответить
таки ***** дожало бульбопюрера, і будуть знову лізти звідти
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17.12.2022 22:19 Ответить
Не факт.
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17.12.2022 22:23 Ответить
медики бульбашам понадобятся, когда они поведутся на вторжение к нам...
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17.12.2022 22:26 Ответить
думаю не понадобятся.
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17.12.2022 23:28 Ответить
это плохо. В феврале кацы тоже разворачивали полевые госпитали перед вторжением....
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17.12.2022 22:29 Ответить
Слухав 3-х експертів - один каже там від Білорусі ми стільки мін наставили -- ****** туча -- другии каже в дупу ті міни -- Солнцепеку на 1 час роботи третіи каже це все херня -- кожному воіну по Джавеліну і ніякии танк не проповзе -- ну я в принципі за третього .
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17.12.2022 22:29 Ответить
они ж не только танками лезть будут. Авиация, рсзо и т.п....
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17.12.2022 22:35 Ответить
Та-да . Основа . Залізнии кулак .
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17.12.2022 22:39 Ответить
Ja pomniu oni vertaliotami sperva zaleteli.Togda mozet u vas i nebylo cem ix sbit,teper jest s kem.Stingera i drugoje,te samyje geopardi on odin jesli byl togda vse vertalioti ulozil na more.Jest Ximarsi kotoruje vse takyje koloni teper unictozit i tocno eto zdelajet.Jest *******,samolioti te samyje Nasams sbjut bez problem na 100%.Teper u vas sovsem drugoj uroven i armiji cem bylo togda,ona jest silnej cem kacapskaja i eto vse vydet
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17.12.2022 23:24 Ответить
это понятно. Если б это была единственная линия фронта, то не проблема...А у нас и так протяженность почти по всей границе с кацапьем, плюс юг...не дай Бог еще север откроется...
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17.12.2022 23:27 Ответить
Kijev jest stolica,tam teper jest vsio dlia zacity.Tak i dolzno bit,vot kto govoriat sto teper mozet povtorit,no ja neveriu etomu,paprostu kacapi i belorusi budet razbyti,a togda vojna mozet i do Minska dojti eto vsio realno,potomu sto u Belorus armiji pocti netu prizyvniki kotorim zelanija vojevat za diktatora dumaju sto sto netu.
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17.12.2022 23:39 Ответить
зато в беларуси есть тысячи нагнанных мобиков и техника. Этого государства можно считать что нет. Оно аннексировано россией, а на минск кацапам начхать
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17.12.2022 23:44 Ответить
Da etogo kacapov u nix jest.Vsio taki vasa armija jest ne ta sovsem drugoj uroven,cem bylo togda.Ja pomniu juznom napravlenije nacele nebylo nicego,tereoborona v treningax stojala eto Mikolajeve.
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17.12.2022 23:53 Ответить
Все одразу. Не зашкодить. Як мінімум- виграти час.
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17.12.2022 22:37 Ответить
Мене заспокоюють декілька моментів.
1. Ми уже готові до вторгнення.
2. У нас набагато більше сил і засобів для стримання кацапів.
3.Їхня професійна армія уже в грунті.
4. У нас сформовані три лінії оборони і підходи заміновані .
Так що, якщо попруться, то це буде фіаско.
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17.12.2022 22:56 Ответить
нам придется оголять другие участки и перебрасывать туда. Плюс война бескровной не бывает. Это новые жертвы, разрушения, сокращение тыла и т.п.
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17.12.2022 23:13 Ответить
аннексия Белоруссии ****** это реально ....или таракан с кремлевским пидаром в одной банде или покойник...
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17.12.2022 22:33 Ответить
сталася вже аннексия...
білоруси навіть не помітили як на кацапську швабру напялилися...
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17.12.2022 22:49 Ответить
а данилов не замечает...
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17.12.2022 22:34 Ответить
Мифы живучие. Считается, что с современными средствами разведки невозможно сосредоточить ударные силы незаметно для противника. Мне кажется, что многие продолжают в это верить, не смотря на нашу Купянскую операцию и в том же ряду "отрицательное наступление" с Херсона, когда кацапам удалось организованно и незаметно вывести свыше 20 тыс человек. Ведь наши эксперты до последнего пророчили бои за Херсон.
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17.12.2022 23:41 Ответить
рожевий ліс мстить ...
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17.12.2022 22:36 Ответить
Бульбарусы, просто сосете и чмокаете. Вы никто, и звать вас - никак
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17.12.2022 22:48 Ответить
Це проблема білоруського народу, що вступають у війну проти України. Це їх совість чи її відсутність. Позор Хатині, Пущі ....
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17.12.2022 22:55 Ответить
один мій знайомий з білоруссії спитав мене, в серпні, "нах Ви супротивляєтесь? Вам, що є різниця якою валютою користуватися?". це для мене стало ріперною означкою для ідентифікації білоруссів від сябров.
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17.12.2022 23:11 Ответить
его скоро погонят в составе кац. армии мочить хохлов. Ясно, что он не будет сопротивляться. Хотя где быть похороненому ему тоже без разницы.
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17.12.2022 23:15 Ответить
захід підараси! - чули вже від жені - твою б неневисть та на схід...
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18.12.2022 04:34 Ответить
Надо бы большую колонну этих...

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17.12.2022 23:38 Ответить

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18.12.2022 01:08 Ответить
Польща, ніхто нікуди не тікає - жінок з дитями обігрійте...
а тут якось козаки поратися будуть...
мисль, що малечі і кохані мерзнуть - вбиває....
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18.12.2022 04:29 Ответить
Не будет наступления с Белорашки. Инфа сотка
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18.12.2022 10:06 Ответить
 
 