В некоторых районах Киева ситуация со светом остается критичной, - гендиректор Yasno Коваленко

В Киеве графики отключений электроэнергии до сих пор не работают, больше всего проблем с электроснабжением на Печерске, в части левого берега и некоторых других районах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал гендиректор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

Он отметил: "Ситуация остается сложной и критичной. Жизни "пациента" ничего не угрожает, но ситуация еще далека от стабилизации.

По его словам, "пока графики не работают. Некоторые районы города Киева страдают больше. Печерск, часть левого берега и некоторые другие".

"Энергетики на всех звеньях работают. Восстанавливают генерацию, ремонтируют сети и делают новые схемы питания. Дайте им время. К сожалению, 100% гарантированного ответа на вопрос, когда появится свет, по конкретному адресу нет. Но вы можете видеть, что доступность растет каждый час", - отметил Коваленко.

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