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Тарифы на электроэнергию (1905) отключение света (131)

В некоторых районах Киева ситуация со светом остается критичной, - гендиректор Yasno Коваленко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

електрика,світло,відключення,темрява,блекаут

В Киеве графики отключений электроэнергии до сих пор не работают, больше всего проблем с электроснабжением на Печерске, в части левого берега и некоторых других районах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал гендиректор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

Он отметил: "Ситуация остается сложной и критичной. Жизни "пациента" ничего не угрожает, но ситуация еще далека от стабилизации.

По его словам, "пока графики не работают. Некоторые районы города Киева страдают больше. Печерск, часть левого берега и некоторые другие".

"Энергетики на всех звеньях работают. Восстанавливают генерацию, ремонтируют сети и делают новые схемы питания. Дайте им время. К сожалению, 100% гарантированного ответа на вопрос, когда появится свет, по конкретному адресу нет. Но вы можете видеть, что доступность растет каждый час", - отметил Коваленко.

Читайте также: В энергосистеме работают девять энергоблоков АЭС, работу одного ограничили, - "Энергоатом"
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Топ комментарии
+9
адекватні люди зрозуміли що світла не буде ще у квітні 2019, коли взійшло ЗЄльоне сонечко 😕
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17.12.2022 22:41
+4
світла не будеть, Yasno?
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17.12.2022 22:30
+2
спитай у буйла
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17.12.2022 22:39
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світла не будеть, Yasno?
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17.12.2022 22:30 Ответить
спитай у буйла
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17.12.2022 22:39 Ответить
адекватні люди зрозуміли що світла не буде ще у квітні 2019, коли взійшло ЗЄльоне сонечко 😕
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17.12.2022 22:41 Ответить
Критична ситуація мабуть у тих хто не заніс на лапу. Квартал 25 будинків на масиві Лісовий, у графіку відключень всі будинки. Але світло відключили тільки 7 будинкам, решта сяють вогнями, а деякі навіть на балконах новорічні гірлянди повісили.
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17.12.2022 23:20 Ответить
Не Ясно почему название компании пишут на импортный манер ?
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18.12.2022 00:50 Ответить
Були би патріоти України - писали би назви державною українською мовою. А так маємо що маємо...
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18.12.2022 09:02 Ответить
да,да проблемы со светом на Печерске. я смотрю с левого берега центр киева сияет в небе! Вся проблема не в ремонте я в том что энергетика находится в частных руках!
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18.12.2022 00:57 Ответить
Работало шесть блоков АЭС - стало работать девять. При этом отключений не стало меньше.

В задачке спрашивается: куда деваются дополнительные объемы генерации, которых стало в полтора раза больше?
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18.12.2022 08:15 Ответить
 
 