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"В Киеве до обеда": The New York Times показал "график" оккупантов в начале вторжения. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

буча

Российские оккупанты в начале полномасштабного вторжения в Украину планировали дойти до Киева за 18 часов.

Об этом сообщает The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечает издание, солдаты РФ узнали о начале вторжения за несколько часов до того, как они были отправлены в Украину. Один из российских военных, находившийся в Беларуси, рассказывает, что приказ был одновременно простым и очень оптимистичным - следовать за идущей впереди машиной и добраться до Киева в течение 18 часов.

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При этом издание приводит расписание с подробным графиком движения российских войск, на котором можно заметить, что первые машины в колонне вышеупомянутого солдата должны были выехать из Беларуси и прибыть на окраину Киева к 14:55, то есть даже быстрее, чем ему сказало командование.

В Киеве до обеда: The New York Times показал график оккупантов в начале вторжения 01

Расписание вторжения россиян (nytimes.com)

Оккупант рассказал, что график не был выполнен даже близко, поскольку массивная военная техника была настолько тяжелой, что колонна сразу увязла. И только на то, чтобы пересечь границу с Украиной, ушло больше суток.
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Топ комментарии
+116
Оманський план провалився. Український "народєц" виявився не із сцикливих, тому буратіно був вимушений імпровізувати нову роль - "боневтік".
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17.12.2022 22:40
+70
дЄрмак як почув що "колєги" пішли на Київ одразу кудись здристнув, залишивши вовочку розгрібати, вовочка мабуть сам хотів здриснути, але аеропорт був перекритий.
Так народилась легенда поо патротичний БОНЕВТІК.
А на насправда клікуха зеленського просто БОНЕДАЛИВТІКТИ
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17.12.2022 22:45
+60
Ти ідіот? Ці тварини убили б пару мільйонів українців, знищили усе українське. І нашими ж руками захотіли б завоювати, ще пів Європи. От оце реальність, а не куйня, що ти написав.
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17.12.2022 22:51
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Це точно.
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17.12.2022 22:43 Ответить
Арестович за занавеской с гранатомётом не дал бы взять Киев.
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17.12.2022 22:44 Ответить
...так Данілов ж розповідав, що і Боневтік з автоматом і у білій сорочці **відбивав** атаку руснявих десантників! Це зараз він зустрічає лідерів країн у футболці та кросівках..як колись кадирка приперся до ***** у спортивному костюмі! А білу сорочку вдів..бо русню треба було зустрічати у костюмчику з краваткою.
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17.12.2022 22:54 Ответить
Чув, був десант двох вертольотів, один збили на підльоті, другий висадився на Банковій, ДСО Слава!
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18.12.2022 09:52 Ответить
дсо ларьки сторожить до 2015
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18.12.2022 12:24 Ответить
..це Ви так намагаєтеся підтвердити героїзм Боневтіка? Чи казку розповісти вирішили? Де ж лежить той збитий вертоліт ? У Гостомелі? Так їх там з десяток завалили? Який з них на Банкову летів? Да якби хоч один смердячий з*явився на Банковій і Боневтік хоч один постріл зробив...то відхід смердячих від Києва був би маленьким епізодом війни... у порівнянні з діями Боневтіка...))) Не було там ніяких десантників і над Києвом ніякі вертольоти не збивали. А то може ДСО збило, та у маренні десант побачило? Були диверсійні групи ..які просочилися у місто ще до 24 лютого... То їх ганяли ночима на Повітрофлотському біля будинку МОУ та на Берестейській.... І не ДСО....ганяло.... Тож Слава ЗСУ..НГ...та ТерОбороні... !!!
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18.12.2022 16:50 Ответить
дякую..багато чого не знав..
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18.12.2022 17:28 Ответить
нема за що...))) Коли Боневтіка та шоблу будуть тягнути в Лук*янівське СІЗо...ще багато цікавого взнаєте!)))
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18.12.2022 18:33 Ответить
Бліц - кріг - плани як у Гітлера -- хер ім в сраку -- шоб голова не шаталась .
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17.12.2022 22:45 Ответить
дЄрмак як почув що "колєги" пішли на Київ одразу кудись здристнув, залишивши вовочку розгрібати, вовочка мабуть сам хотів здриснути, але аеропорт був перекритий.
Так народилась легенда поо патротичний БОНЕВТІК.
А на насправда клікуха зеленського просто БОНЕДАЛИВТІКТИ
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17.12.2022 22:45 Ответить
баканов також втік з країни, і поки не звільнили Київ він тут не з'являвся.
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17.12.2022 22:49 Ответить


БОНЕВТІК БОНЕДАЛИВТІКТИ
.... -ім'я- ..... - прізвище-
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17.12.2022 23:01 Ответить
Невтік Бонедаллі
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19.12.2022 06:21 Ответить
Був один панічний відос він Єрмака та боневтіка, через декілька днів після нападу, але потім цей відос швидко видалили...
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17.12.2022 23:03 Ответить
Цікаво це відео подивитися, бо у березні 2022 у Стамбулі Зе мразота пропонувала путіну відмову від НАТО, референдуми у Криму і на Донбасі, російську як держану і інший мотлох, турки зробили витік і Зе мразота відмовилась від своїх пропозицій одразу
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17.12.2022 23:12 Ответить
Там Зеленский кричал, что его убивают. Так что да. Он точно не ожидал, что попрут. Думал договориться.
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17.12.2022 23:42 Ответить
..так він же не виконав Оманські договорняки... бо думав...що спротиву не буде! Смердячих почали душити... строки всі розваилися... і Гундосий зрозумів, що його за такий прой...б зариють в землю живцем! Тому і верещав. Але кацапи не зарили..і можливість поверещати..що вбивають у його ще попереду....
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18.12.2022 18:38 Ответить
Тут краща якість -
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17.12.2022 23:41 Ответить
Чи простіше африканське прізвище зеленського - БОНЕДАЛИ ВТІКТИ
Дуже авторитетно звучить - Бонедали з прізвищем Втікти по батьку Олександрович
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18.12.2022 01:58 Ответить
Всьо ідьот па плану па графіку-да лапатнікі...
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17.12.2022 22:45 Ответить
***, яке воно кончене.
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17.12.2022 22:53 Ответить
підараси - *** вам на рило
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17.12.2022 22:54 Ответить
Вони могли навіть випередити цей графік. Ніяких ліній оборони, ніяких мінних полів, майже ніяких військ лише прикордонники... А могли взагалі не починати, якби бачили підготовку а не "*******", "велике крадівництво", та "руские тоже люди".
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17.12.2022 22:58 Ответить
+100!
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17.12.2022 23:01 Ответить
Країну, в якій було два Майдани апріорі неможливо завоювати, а тим більше взяти без спротиву Київ!
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17.12.2022 23:10 Ответить
Є спосіб, яким нас завжди перемагали всю історію - це розсварити між собою.
Це легко було завдяки таким ідіотам, які вище пишуть, що Зе планував здати Україну, але в нього не вийшло.
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17.12.2022 23:20 Ответить
Багато хто пам'ятає ідіотів, які не втомлювались повтроювати, що Порошенко не хотів закінчувати війну, бо вона йому вигідна, а в очах ху@ла є бажання миру.

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17.12.2022 23:30 Ответить
Згідно кримінального кодексу України, злочином вважається не тільки дія, але й бездіяльність у ситуації, коли треба діяти. Тобто відсутність наказу про підготовку країни до війни - це є здача країни ворогу. Я вже не кажу про тисячі людських життів, які можна було б врятувати попередивши громадян, які проживають у 5 областях
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17.12.2022 23:30 Ответить
Громадяни самі вибрали "президента миру", а значить були згодні, що надо пєрєстать стрєлять і сойтісь пасрєдінє і війна йде бо комусь вигідна.
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17.12.2022 23:35 Ответить
Такі ж розумні, як і їхній презедент.
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17.12.2022 23:40 Ответить
Лютий 2022.

Зеленський вважає, що російський народ не зможе піти війною проти українського.

https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3407557-zelenskij-vvazae-so-rosijskij-narod-ne-zmoze-piti-vijnou-proti-ukrainskogo.html
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17.12.2022 23:42 Ответить
Громадяни обрали те що могли обрати, бо в політиків не було бажання навчати громадян. Чи багато людей розуміються в підборі персоналу? Саме тому всі вибори в Україні проходять хто більше пообіцяє, бо це зручно для політиків. Не треба напружуватися та виробляти якісь критерії, які потім можуть зашкодити їм самим, або виявити, що існують і інші кандидати не політики, які більше відповідають за своїми морально-діловими якостями та розумовими здібностями. А так вішаєш морквинку перед носом "віслюка" і на виборах він голосує за тебе. Телевізор дає безмежні можливості по розвішуванню морквин, щоб віслючки ненароком зі шляху не збилися.
Запит суспільства на нових лідерів не можливо реалізувати, якщо це суспільство не здатне згенерувати критерії, яким має відповідати дана особа. Допоки не буде критеріїв народ буде ходити на вибори, як герой казки "пойди туда - не знаю куда, нади то - не знаю что".
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18.12.2022 15:11 Ответить
Так вони об'єднували країну?

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17.12.2022 23:31 Ответить
Я прекрасно помню как Зеленскому на офис вешали табличку Губернатор Малороссии два года назад. Наверное, тоже рассварыты пытались.
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17.12.2022 23:31 Ответить
Радник офісу президента Арестович кацап?
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17.12.2022 23:37 Ответить
Чому він кацап?
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17.12.2022 23:44 Ответить
З чого такий висновок?
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17.12.2022 23:49 Ответить
А хто він?
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18.12.2022 08:28 Ответить
Арестович кацапоїд, але той, чиї коменти видалили, обзивав кацапом "Ивана Петрова". Без видалених коментів наш діалог виглядить зовсім по іншому.
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18.12.2022 10:56 Ответить
Арестович -бульбаш -совкодрочер посещал сходки нацист дугина
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18.12.2022 01:46 Ответить

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18.12.2022 02:02 Ответить
много народу ошибалось )
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18.12.2022 08:23 Ответить
он один из тех кто готов на все за деньги...

"крем-аресто" - в лубрикантах разбирается...
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18.12.2022 21:23 Ответить
Після видалення коментарів у тих, хто їх не встиг прочитати, складається трошки не правильне враження про дискусію. Той, чиї коментарі видалили, стверджував що кацапом є "Иван Петров", коментарі якого не сподобались фанату Зеленського.
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18.12.2022 10:52 Ответить
АРЕСТОВИЧ БІЛОРУС= КАСАП.
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18.12.2022 23:08 Ответить
сразу после Омана спалили зетряпку
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18.12.2022 18:58 Ответить
Зе наркоман від Шоу бізу, йому взагалі на ту Україну що вона є що ії немає, Сумніваєшся ?
Все це для того щоб зберегти своє життя і щоб не вовспливали всі його злочини.
На подивись трохи, у ролі корисного для кремля ідіота тут скоріш за все це ти

ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА В. Зеленського ЗА ТРИ РОКИ:

1) Володимир Зеленський більше 38 разів порушував Конституцію України
2) Публічні виступи Зеленського як президента України російською мовою є порушенням статті 10 Конституції України. Володимир Зеленський 7 разів публічно виступав російською мовою як президент України
3) Указ про розпуск Верховної Ради у травні 2019 року. 109-а стаття Кримінального кодексу України - "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади"
4) Зеленський порушив 9 статей Конституції України, ініціювавши проведення опитування "5 запитань від президента" в день місцевих виборів (25. 10. 2020)
5) Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО
6) За три роки Україна (2019 - 2022) не виконала програми кандидата в члени НАТО
7) Не поновлена заявка України як кандидата на вступ в НАТО
8) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська. Скорочення ЗСУ, медслужби, аеромобільних військ, аеророзвідки, розвідки
9) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ). Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
10) Відведення важкого озброєння від лінії фронту
11) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
12) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ (Грім, Нептун, Вільха), натомість закатування грошей ЗСУ в асфальт (Велике Будівництво) Ігнорування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
13) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета - звинувачення патріотам України Андрію Антоненко, Юлії Кузьменко, Яні Дугарь
14) Підготоівка суспільства України для змоги подачі води у Крим (розмови про референдум)
15) Видача росії ключового свідка у справі збиття Боінга рейсу МН 17 під Торезом Володимира Цемаха яку санкціонував Зеленський. Видача відбулась незважаючи на рішення Ради Безпеки ООН 2166 і незважаючи на вимоги Уряду Нідердандів, 7 вересня 2019 го.
16) Зустріч з представникам російських спецслужб (Патрушев) у січні 2020 в Омані (Оманський офшор). Патрушев є секретарем Ради Безпеки російської федерації. Брехня Зеленського що цього не було, хоча в Київ він прибув на літаку Патрушева
17) Збиття у січні 2020 пасажирського літака з українцями в Ірані і повний провал перемовин по компенсаціям
18) Видача російських найманців воювавших на Донбасі у липні 2020 го Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт". Зільнення начальника ГУР Василя Бурби після закликів перевірити на поліграфі Андрія Єрмака і першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка
19) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через провладні ЗМІ майже рік
20) Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Вагнергейт''
21) Продаж авіаційних двигунів "Мотор Січ" з 2019 го по сірим схемам для російських військових гелікоптерів і крилатих ракет. Спроба продажу старатегічного підприємства "Мотор Січ" Китаю. Оборутка була анульована завдяки втручанню США.
22) Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа при посередництві Єрмака 20 травня 2020 року . Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
23) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок. Скандальні рейси "Мрії" за кордон (квітень 2020)
24) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон (червень 2020)
25) Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ. Кабінет Міністр України за пропозицією Міністерства освіти і науки ліквідував Академію зовнішньої розвідки України, що є єдиним навчальним закладом цієї спецслужби. Відповідне урядове розпорядження видане 5 листопада 2021 року за № 1407-р..
26) Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із Приват Банку України
27)Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США.Позбавлення його українського громадянства аби вивести його з-під дії української Феміди
28) Спроба узяти під контроль КСУ (спроба відсторонити від посади судді Конституційного Суду України голову КСУ Олександра Тупицького). Зеленський скасував указ про призначення суддів Конституційного Суду України. Порушення норми статей 19, 58, 106, 149-1 Конституції України, норми статей 344, 376 Кримінального кодексу України.
29) Спроби знищити енергосистему України (зупинка блоків АЕС - 2021). Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
30) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
31) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів. Прийняття законів у Верховній Раді для олігархів за "відкат"
32) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
33) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
34) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
35) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус, квітень 2021) для свідчення проти Порошенко
36) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним 23 серпня 2021 року ) і в звязку з чим звільнення Авакова як голови МВС
37) Вбивство депутата Антона Полякова (08. 10. 2021 )за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
38) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
39) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов ). Співробітництво Венедиктової з Портновим. "Списки Портнова" у які він заніс всіх патріотів України, учасників АТО, ТРО і по яким потім розтрілювали людей у Бучі, Ірпені і затримували на окупованому півдні Україні
40) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року (Pandora Papers)
41) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
42) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним. Відмова від курса на НАТО яке прописане в Конституції, у перемовинах з представником кремля Козаком на початку лютого 2022 в обмін на гарантії ненападу на Україну (з інтервю західним журналістам)
43) Ігнорування 28 звітів (!) складених розвідуправліннями США і Великобританії про неминучий напад росії на Україну
44) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
45) Наказ відвести до 21 лютого 2022 року війська від Харкова (свідчення начальника СБУ Харківщини Романа Дудіна)
46) Невиведення літаків ,,Мрія'' та АНів на пропозицію США з аеродрому Гостомеля. "Мрія" була знищена артобстрілами
47) Два місяці до війни заведення фрегата, флагмана ВМС України ,,Гетьман Сагайдачний'' в док на ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.
48) Відмова евакуювати населення до 24 лютого з територій на які насувалися військові колони росіян, зі слів Зеленського західним журналістам : "Тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за три дні."
49) Рішення РНБО і указ президента Зеленського стосовно телемарафону, вимкнення опозиційних каналів - 5 Канала, Еспресо, Прямого (4 квітня 2022).
50) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна і інших російських олігархів ("фонд покаяння" для російських олігархів).
51) Створення "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України і закупівлею амуніції, палива, харчування. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніс Шарапов який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.
52) Розкрадання гуманітарної допомоги головою Запорізької ОВА Олександром Старухом та його заступницею Златою Некрасовою (яка 24 лютого втекла з України до Відня, а повернулася вже у березні), яких Володимир Зеленський нагородив орденами, секретарем міськради Анатолієм Куртєвим; депутатом облради Віктор Щербиною і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо. За словами голови НАБУ Євгена Шевченка, посадові особи підозрюються у тому, що за пів року було розкрадено: 22 морські контейнери; 389 залізничних вагонів; 220 вантажних автомобілів. Частина продукції була реалізована в окупованому рашистами Мелітополі.
53) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі
54) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі. Цькування і ігнорування Головнокомандуючого ЗСУ Залужного і с
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17.12.2022 23:48 Ответить
💯 и все это НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ ФАКТЫ ! Но из него лепят Черчиля найвлиятельнешего
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18.12.2022 01:52 Ответить
Такий список на кожного є, а значить висновок один - куколки різні - олігархи незмінні. Є інше твердження/заперечення?
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18.12.2022 02:43 Ответить
давай считай сколько твой любимый пупкин закон нарушил ))))
Радетель закона? На Украину напали и украинцев убивают. Хватай автомат и на фронт, убожество
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18.12.2022 08:25 Ответить
Лахта подоляцька, гарна спроба, пішов нах гнідосний
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18.12.2022 14:39 Ответить
Дякю за список. Давно шукав саме таку інформацію щоб по пунктах було розписано. Звісно, деякі пункти суперечливі але основні пункти - дуже резонні. Якщо є змога, чи не могли би ви зробити те саме про попереднього презиздента для порівняння? Заздалегідь вдячний
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18.12.2022 10:43 Ответить
Тут вже Зе клоун спробував зробити такий список але нічого не найшов, тому викрав Чауса з Молдови для свідчінь проти Пороха. З Чаусои теж облом, Порох поважав і поважає закон.
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18.12.2022 14:36 Ответить
Є така іформація, що зе попередили військові-ящо він спробує покинути Україну-то тільки мертвий. (не наполягаю на достовірність але співставивши факти , можна у це повірити).
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18.12.2022 12:22 Ответить
Добродію,це все Ви правильно кажете,але одна справа битись з беркутом,а інша проти сотень танків і проти авіації!І тисяч одиниць артилерії і ракет.
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18.12.2022 08:00 Ответить
Вася, ти не горобець, ти дятел, якщо так ставиш питання! Тут мова не про те у кого більше, а мова про конкретно: що зроблено, або не зроблено?
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18.12.2022 12:44 Ответить
Зеленая мразь должна за это ответить....
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17.12.2022 23:25 Ответить
***** ваше атвєтіт, боти, не старайтесь тут)
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17.12.2022 23:30 Ответить
Зе клоун разом з ліліпутіним відповість і ти скоріш за все як що не здрисниш, чи ти думаєш Зе клоун на другий строк президентом піде.
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17.12.2022 23:50 Ответить
в первую очередь должен ответить напавший на Украину путька. А вот кончится война, выбьют лаптей, отнимут назад Крым а уж потом может быть что то там предьявят Зеленскому.
Так что автомат в зубы и пашел выбивать русских с украинской территории )))
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18.12.2022 08:26 Ответить
о как! ответь , если президент Израиля зная заранее ( зеленский говорил, что знал) о нападении не сообщил бы об этом народу и не готовился к войне, что бы с ним было? и как бы лично ты оправдывал его?! а еще окружил бы себя людьми из "хесболы" и лично бы назначил в приграничные города вояк их "ксир". всё конечно условно, но все же ответь. спрашивала у многих твоих соотечественников, ответа не было. уважаю достойных представителей вашей нации, много знакомых евреев. не ищи подвох, просто ответь Vlad Ok
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18.12.2022 09:21 Ответить
Після звільнення Херсону, в мережі з'явився коментар директора одного з пограбованих кацапами музеїв. Вона напердодні і в перші дні війни, дзвонила багато разів зеленому виродку - ткаченко, який нині міністр культури, аби отримати дозвіл і транспорт з охороною на вивезення культурних цінностей вглиб країни. На що він їй відповів, що нічого вивозиться не буде, все скоро закінчиться.
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17.12.2022 23:26 Ответить
Да все врут, только вот честного суда не будет. Иначе многие из тех кто сейчас строят из себя героев сядут в тюрьму.
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17.12.2022 23:32 Ответить
Скіфське Золото Тю тю - кацапи викрали за херсонського музею, бо Ткаченко як і Зе це влаштовує.
Не здивуюсь як що в Стамбулі домовились ще в березні.
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18.12.2022 00:00 Ответить
Господи, достаточно было читать "Цензор", чтобы понять, что такой вариант событий невозможен. А эти придурки читали, судя по всему, "хроники ОПЗЖ". Удивляюсь нашим коллаборантам, они за деньги, не только умудрились обдурить наш народ на выборах, так ещё и этим напихали по самые гланды дезинформации.
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17.12.2022 23:40 Ответить
Здарова, Антоша-гандоша)
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17.12.2022 23:43 Ответить
Спитай у ху@ла, він спєц по дупах.
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17.12.2022 23:51 Ответить
Тоді це колобок з хвостом .
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18.12.2022 00:06 Ответить
В диктаторів перш за все дата. Як із Кримом -закінчення олімпіади 2022,23 не підходить, бо свято. Чому Гітлер напав на СРСР саме 22 червня. Єдиний раз цензура пропустила слова Паулюса (допити в таборі) який повідомив, що ця дата виникла через наслідування Адольфом Наполеона. Останній теж перейшов Німан у 1812 22 червня. Так і в ***** день закінчення олімпіади - початок війни. Ну а графік справжній. Перши ряд -десантники та бувші десантники (собр) танки, мотопіхота (без гаубиць) Епічне відео артнападу на передовий загін орків на мосту в Ірпені -це з цього ж графіку. Для лаптевих форсування річок це вікова трагедія. Білогорівка підтвердження. Колони зупинив підрив мостів та артнапад. А щодо Гнусавого. Короля грає свита. Хомчак 23 лютого бився в істериці щодо ТРО. А він довірена особа Гнусавого. А його дружбан Павлюк вже в березні 2022 року репетував видавав розпорядження від ОВА про здачу зброї ТРО. В Херсоні також свита вже видає аналогічні накази. Свита зніме еполети фанфаронства, і Гнусавий буде робити те, що розказує у відосиках.
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18.12.2022 00:40 Ответить
Для руснявих форсування річок трагедія тільки в тому випадку коли є спротив. А вони спокійно перейшли річку Уж по мосту 300м в Чорнобильській Зоні, як на параді. І це був єдиний міст через Уж, а берега повністю заболочені та не придатні до переправ. США попереджали про цей напрямок у вересні 2021. От і думай-те.
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18.12.2022 00:54 Ответить
тау би все і було, якби не втрутився народ України.
Ворогу було заздалегідь дано гарантії вільного проходу. Питання до Генштабу який мав розробляти плани прикриття небезпечних ділянок, які були відсутні від слова "зовсім", при тому що ділянки наступу русні США передавали ще у вересні 2021.
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18.12.2022 00:51 Ответить
гарантии свободного прохода? Это тебе соловьев рассказал?
Ну понятно что агрессору на руку если украинцы бросят воевать и начнут заниматься перевыборами и так далее.
Но все это будет ПОСЛЕ войны. После того как лаптей выкинут с Украины и зачистят от них Крым.
Так что автомат в зубы и бегом Украину от агрессора и убийцы защищать.
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18.12.2022 08:29 Ответить
Не начасі, еге? Адвокат хренов!
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18.12.2022 12:56 Ответить
..а підскажіть ..будь ласка... у якій країні захопювати міста та території посилають поліцейскі сили...?
Тоді і питання про солов*єва відпаде. )))
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18.12.2022 19:10 Ответить
ДНР И ЛНР признали 22.02 2022 . Массовый ввод войск в ЛДНР начался тоже 22 февраля. По сути это было началом агрессией. А мы только смотрели, и автоматы выдавали теробороне. Но очень мало
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18.12.2022 01:23 Ответить
Космодесантники мля, писал же кто т эту херню, до минуты, старался! Будто на парад шли.
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18.12.2022 03:33 Ответить
Москали губу раскатали) дибильі
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18.12.2022 03:46 Ответить
Скласти ТАКИЙ графік можна було якщо впевнений на сто відсотків що спротиву не буде.
Звідки така впевненість ? Вони щось знали ?
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18.12.2022 06:56 Ответить
Так і не було ніяких оборонних перешкод, не було спротиву до самих київських передмість.

Як і було домовлено із зелепухами.
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18.12.2022 09:04 Ответить
ну шьо ви сумніваєтесь,цей план бездоганний.клятий генерал,не дав зїбатись через Жуляни,заставілі сілой войті в новую роль боневтіка,вечно уставшєго ГЕЙроя соврєменності.
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18.12.2022 07:50 Ответить
Киев за три дня... Ой москали ой мечтатели )))
Щас новые планы рисуют.
Киев за 2 года ))))
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18.12.2022 08:31 Ответить
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18.12.2022 12:05 Ответить
отак їх і розмочили з мінометів та птурів
бо було відомо їх "розклад" пхаха як автобус по зупинках
і як раз у тих місцях
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18.12.2022 12:11 Ответить
які ж дебіли ці зеленеоненавсники
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18.12.2022 12:35 Ответить
Бо невтік-чому?
Бо не дали-а хто?
Кривонос Жуляни охороняв-тому й не дав....
одна біда краще-б-дав втекти...може і все ішлоб по іншому на +
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18.12.2022 13:32 Ответить
Колона загрузла прямо на кордоні. Це чому? Велике будівництво начеб то ж зробило все щоб траси напрямками із росії та білорусі були відремонтовані.
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18.12.2022 13:50 Ответить
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