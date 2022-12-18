Украина готовит новые предложения по усилению защиты от российского террора, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский во время встречи лидеров стран Северной Европы в понедельник, 19 декабря, представит новые предложения по усилению защиты всех европейских стран от российской агрессии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время вечернего видеообращения.

"В понедельник состоится встреча лидеров стран Северной Европы: это Великобритания, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Исландия, Нидерланды, Швеция, Норвегия. Это наши чрезвычайно важные друзья, важные партнеры и эффективные помощники нашей защиты. Поэтому готовим несколько новых предложений от Украины, как усилить нас всех, все страны Европы", – сказал Зеленский.

Он отметил, что на этой неделе Украина получила ряд важных решений от международных партнеров, которые помогут сохранять стабильность, в частности, в оборонной сфере, энергетической, макрофинансовой. Еще несколько решений ожидают окончательное одобрение и исполнение.

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