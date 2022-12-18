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Украина готовит новые предложения по усилению защиты от российского террора, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский во время встречи лидеров стран Северной Европы в понедельник, 19 декабря, представит новые предложения по усилению защиты всех европейских стран от российской агрессии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время вечернего видеообращения.

"В понедельник состоится встреча лидеров стран Северной Европы: это Великобритания, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Исландия, Нидерланды, Швеция, Норвегия. Это наши чрезвычайно важные друзья, важные партнеры и эффективные помощники нашей защиты. Поэтому готовим несколько новых предложений от Украины, как усилить нас всех, все страны Европы", – сказал Зеленский.

Он отметил, что на этой неделе Украина получила ряд важных решений от международных партнеров, которые помогут сохранять стабильность, в частности, в оборонной сфере, энергетической, макрофинансовой. Еще несколько решений ожидают окончательное одобрение и исполнение.

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Топ комментарии
+8
... воно вже буде надавати пропозиції для підсилення захисту європейських країн!)))) Гундосий! Там шляхи вже відбудовані, війська не відводять, і не скорочують. Військові програми не закривають та людям не брешуть! Там нема телемарафону і вони знають хто ти такий!
Краще виступи так, як ти вмієш! НА ПІАНІНО!!!)))
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17.12.2022 23:05
+8
А ти чим займався 3 роки, нікчема?
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17.12.2022 23:45
+6
не було і сумнівів, що ти тупий баран....
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17.12.2022 23:00
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Черчілль...
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17.12.2022 22:54 Ответить
what?!
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17.12.2022 22:57 Ответить
чепчик
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17.12.2022 23:37 Ответить
тільки з айкосом )))
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17.12.2022 23:09 Ответить
буба, а закликунярь ти їх на шашликі?
бо як їм правду втюхати, вони ж здриснуть і ти 7 лярдів загубиш..
кликунярь їх на шашликі.
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17.12.2022 22:56 Ответить
Все боты идут стройными шеренгами в попу.
Я за зелю
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17.12.2022 22:58 Ответить
не було і сумнівів, що ти тупий баран....
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17.12.2022 23:00 Ответить
Читай выше, быдло
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17.12.2022 23:03 Ответить
і це теж образа...
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17.12.2022 23:05 Ответить
читай ровно, казліна
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17.12.2022 23:08 Ответить
очередное чмо однодневное перхоть под-зэлупная

Олег Кущ e096799b

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:15.05.2022
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17.12.2022 23:40 Ответить
і це образа.
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17.12.2022 23:03 Ответить
Олег Кущ e096799b - який Він тобі зеля?

Ви що разом кокс нюхали чи у лазнях на Московії корпоративили?

Або може під час підготовки до війни разом садили мільярд дерев у Буковелі?

Володимир Олександрович він для тебе смерд
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17.12.2022 23:27 Ответить
Та невже? Він для мене - клован. Але, так склалося, що він для мене Президент війни. І непогано порається
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17.12.2022 23:40 Ответить
тобто ти бидло за зруйновані Бучу,Маріуполь Ізюм,Волноваху і ще сотні міст та сіл України,за десятки якщо не сотні тисяч загиблих,класно ти показав що ти разом зі зрадниками і ворогами Українии,сраколизе
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17.12.2022 23:37 Ответить
якись ви все ж таки ***** виявилися самойловічи- тіхановічі
вважав за людей - помилuвся.
доставай в дуло снаряду, Василь, і не переймайся - ми їх тих тварей загасимо...
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18.12.2022 02:26 Ответить
... воно вже буде надавати пропозиції для підсилення захисту європейських країн!)))) Гундосий! Там шляхи вже відбудовані, війська не відводять, і не скорочують. Військові програми не закривають та людям не брешуть! Там нема телемарафону і вони знають хто ти такий!
Краще виступи так, як ти вмієш! НА ПІАНІНО!!!)))
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17.12.2022 23:05 Ответить
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17.12.2022 23:14 Ответить
Людиною року так просто не стають. Зеленський таки виріс у Лідера. Так тримати і не зважати на лемент поросясявок.
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17.12.2022 23:26 Ответить
путін тричі призначався в Таймс людиною року - Володимиру Олександровичу є куди тягнуться ще
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17.12.2022 23:30 Ответить
бовдур
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17.12.2022 23:40 Ответить
цих зелених бубенчятих хворих не перевчити і не вилікувати...
і уявіть собі - найхворіший з них зараз відбулавлений!
на рінг ***** їбальник начистити?
все що він може - членіна в мавзолеї челомкнути...
от така гуйня, малята...
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17.12.2022 23:31 Ответить
Про ринг то завіси треш, я досі не розімію яка з негативних емоцій в мене переважає при згадуванні цієї х*йні. Завтра він скаже що будемо мочить кацаців в унітазі - це буде зовсім скрепний «фінал»
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17.12.2022 23:43 Ответить
мабуть ми з вами на однієї хвилі - ***** зеленого відкомлюємо...
це зневага до хлопців що її ******* і за неї ґинуть - слів нема....
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17.12.2022 23:49 Ответить
Так, потуги очевидні , але не буде в Україні *****. Ніколи.
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17.12.2022 23:55 Ответить
та вже воно в Україні є...
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18.12.2022 00:00 Ответить
А ти чим займався 3 роки, нікчема?
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17.12.2022 23:45 Ответить
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18.12.2022 00:01 Ответить
Когда Байден положил на закон о ЛендЛизе большой и толстый, то вся надежда на Европу, особенно на Британию
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18.12.2022 00:05 Ответить
У мене вже алергія на цього телепня...
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18.12.2022 07:05 Ответить
 
 