Украина готовит новые предложения по усилению защиты от российского террора, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский во время встречи лидеров стран Северной Европы в понедельник, 19 декабря, представит новые предложения по усилению защиты всех европейских стран от российской агрессии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время вечернего видеообращения.
"В понедельник состоится встреча лидеров стран Северной Европы: это Великобритания, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Исландия, Нидерланды, Швеция, Норвегия. Это наши чрезвычайно важные друзья, важные партнеры и эффективные помощники нашей защиты. Поэтому готовим несколько новых предложений от Украины, как усилить нас всех, все страны Европы", – сказал Зеленский.
Он отметил, что на этой неделе Украина получила ряд важных решений от международных партнеров, которые помогут сохранять стабильность, в частности, в оборонной сфере, энергетической, макрофинансовой. Еще несколько решений ожидают окончательное одобрение и исполнение.
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бо як їм правду втюхати, вони ж здриснуть і ти 7 лярдів загубиш..
кликунярь їх на шашликі.
Я за зелю
Олег Кущ e096799b
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Реєстрація:15.05.2022
Ви що разом кокс нюхали чи у лазнях на Московії корпоративили?
Або може під час підготовки до війни разом садили мільярд дерев у Буковелі?
Володимир Олександрович він для тебе смерд
вважав за людей - помилuвся.
доставай в дуло снаряду, Василь, і не переймайся - ми їх тих тварей загасимо...
Краще виступи так, як ти вмієш! НА ПІАНІНО!!!)))
і уявіть собі - найхворіший з них зараз відбулавлений!
на рінг ***** їбальник начистити?
все що він може - членіна в мавзолеї челомкнути...
от така гуйня, малята...
це зневага до хлопців що її ******* і за неї ґинуть - слів нема....