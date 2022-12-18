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Новости За рубежом
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Власти российского Липецка разрешили митинг против войны в Буркина-Фасо, но за сутки до акции отозвали разрешение

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

цензура

Администрация Липецка отозвала ранее выданное разрешение на проведение 17 декабря на одной из городских площадей митинга против войны в Буркина-Фасо.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание Медуза, со ссылкой на местное издание "7×7".

Заявку на акцию под лозунгом "Мы за мир! Мы против войны в Буркина-Фассо!" (орфография сохранена) подавал местный житель Александр Григорьев.

Получив согласие мэрии, он написал в соцсетях: "Я приглашаю вас на митинг против войны. А где она проходит, это дело даже не десятое".

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Григорьев также добавил, что не против проведения митинга "Нет СВО!", но "при этом режиме нам приходится говорить на рабочем языке Эзопа".

Накануне акции Григорьев получил новое сообщение от властей о запрете митинга. Отказ в документе мотивировали тем, что заявитель "намеренно указал на недостоверную информацию о целях митинга".

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Топ комментарии
+7
Ипать как все запутано. У больных кацапов в голове полова с боярышником **********.
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17.12.2022 23:17
+4
Очікуємо війни на території кацапини ісо.
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17.12.2022 23:21
+4
мітинг проти війни у Буркіна-Фасо Джерело: https://censor.net/ua/n3387682

"Шо-то в мене буркіна-фасо зачухалась..."

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17.12.2022 23:47
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Ипать как все запутано. У больных кацапов в голове полова с боярышником **********.
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17.12.2022 23:17 Ответить
Очікуємо війни на території кацапини ісо.
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17.12.2022 23:21 Ответить
Немає сво - це мовою оригіналу?
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17.12.2022 23:26 Ответить
Це так на Цензорі переклали , повинно бути ,,Ні ,, .
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18.12.2022 00:57 Ответить
там десь вже було відео, що на режмному об'єкті (росія) не існує таких цінностей як людська свобода, Є лишень сім'я, уродіна, і гандон-батя...
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17.12.2022 23:34 Ответить
кацапів це та країна, де замість демонстрацій доводиться проводити монстрації.
утім, вони вже заборонені, бо хапають навіть пікетчиків з чистим аркушем паперу
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17.12.2022 23:35 Ответить
мітинг проти війни у Буркіна-Фасо Джерело: https://censor.net/ua/n3387682

"Шо-то в мене буркіна-фасо зачухалась..."

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17.12.2022 23:47 Ответить
А буркіну фасу турбує Гондурас
Не має у світі гармонії... 😂
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18.12.2022 02:44 Ответить
Найабсурдніші закони імперія починає приймати перед своїм кінцем.
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17.12.2022 23:48 Ответить
Ну а мерия, мерия то как ? Видать нету там любознательных и агента ФСБ. Шас этого "юмориста" пытать будут.
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17.12.2022 23:48 Ответить
У Буркіно-Фасисти
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18.12.2022 08:05 Ответить
свинособачьи рабы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.12.2022 09:31 Ответить
 
 