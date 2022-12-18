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Мы теряем Украину. Мы уже потеряли ее, - государственный предатель и экс-нардеп Царев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

царев,олег,царьов

Подозреваемый в госизмене экс-нардеп и экс-кандидат в президенты Олег Царев, поддерживавший вторжение РФ в Украину и судом заочно приговоренный к 12 годам заключения, признал провал российских планов захватить Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Царев заявил в телефонном комментарии The New York Times

Он заявил: "Мы теряем Украину. Мы уже потеряли ее".

Царев отметил, что "был там" и "участвовал" во вторжении РФ, однако ему никогда не сообщали окончательные детали. Он также считает, что "российская армия не понимала", что украинцы будут сопротивляться, думая, что "все будет легко".

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Экс-нардеп заявил, что он будет счастлив, если боевые действия просто прекратятся на нынешних линиях фронта, поскольку с начала полномасштабного вторжения России не удалось захватить и удержать ни один областной центр.

"Армия, генералы, солдаты (оккупантов – ред.) не были готовы", - сказал Царев.

The New York Times отмечает, что американские официальные лица считают Царева марионеточным лидером, которого Кремль собирался поставить в Украине.
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Топ комментарии
+37
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18.12.2022 00:01
+34
Это все завезённые вагонами на Донбасс
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18.12.2022 00:44
+33
Кацапстан втратив Україну ще коли окупував Крим.
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18.12.2022 00:01
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што ?
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17.12.2022 23:59 Ответить
Шта?
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18.12.2022 00:35 Ответить
Што рублей
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18.12.2022 02:48 Ответить
Волинська резня
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18.12.2022 17:13 Ответить
Що воно може втрачати? Україну? Хіба вона його чи його співкамерників?
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18.12.2022 04:59 Ответить
Ось власне! 😁 Як можна втратити крадене, чи хахоплене силою? 🤔Адже аювоно ніколи злодієві по-справжньому не належало!. І як може колонізована кацапія претендуват на метрополію? Це все одно, що Бразилія претендувала б на Португалію, Мексика на Іспанію, Індія на Англію. Абсурд!
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18.12.2022 06:56 Ответить
Волынская резня!
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18.12.2022 00:00 Ответить
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18.12.2022 00:01 Ответить
Это все завезённые вагонами на Донбасс
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18.12.2022 00:44 Ответить
Кацапстан втратив Україну ще коли окупував Крим.
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18.12.2022 00:01 Ответить
серця українців ніколи не належали **********, хоч Україна і була довгі століття московською колонією. так що втратили вони своє марево і тупі фантазії.
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18.12.2022 00:13 Ответить
Кацапстан втратив Україну ще в 2005.
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18.12.2022 00:22 Ответить
В 2004 21 листопада
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18.12.2022 00:42 Ответить
херня, Хйло мог купить Украину с потрохами за десятую часть цены того что он "навоевал" а учитывая, что у нас (кто там - министр обороны? и не только, был кацапским гражданином) плюс кацапо "бизнес" и бабло (которые еще даже не все порешили, так как наверное до сих пор в доле) плюс внешние долги благодаря очень мудрому керовництву и распилам (не учитывая кацапской "помощи"), то даже сотую. и сейчас бы все в таежном союзе в тельняшках дружно бы шагали на Польшу, Балтию и Восточную Германию, чтобы вернуть исторические границы сересере и колбасу по две копейки. так что условно говоря - повезло. лучше с умным потерять чем с дураком найти.
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18.12.2022 00:56 Ответить
после Майдана он понял, что купить не сможет
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18.12.2022 01:00 Ответить
Тузла была намного раньше - так что нет. пациент просто дурак.
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19.12.2022 18:17 Ответить
Покупал усиленно, но злата не хватило.
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18.12.2022 01:44 Ответить
Злата вистачало, але різноманітні "медведчуки" спрацювали як справжні патріоти України
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18.12.2022 10:32 Ответить
наверное хватало, но кацапы вообще бесплатные - может из этих соображений. и пенсию опять же не платить.
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19.12.2022 18:14 Ответить
Не міг ***** купити Україну. Тому і почав війну. ********* зневажає власне "населєніє" тому добровільно стати "насєлєнієм" можуть тільки генетичні кацапи, ідіоти та дегенерати.
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18.12.2022 06:06 Ответить
1991
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18.12.2022 07:36 Ответить
Не, в 2005, именно тогда после поморанчевой революции алармировал пуйло. Именно тогда он понял, что Украина уходит из рук. Поэтому именно тогда появился проект строительства газовых труб в обход Украины - военный проект на случай войны. Именно тогда в 2005г пуйло прислал в Украину сенатора Обаму с программой разоружения Украины. Обама уничтожил огромный запас снарядов, ракет, в том числе для ПВО. За всё это он привез 50$млн. Есть огромная статья на эту тему.
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18.12.2022 13:36 Ответить
Именно в 2005г пуйло приказал канцлеру Германии оставить свой пост и усиленно заняться строительством труб в обход Украины.
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18.12.2022 13:38 Ответить
То, я бачу, воно в ціх обам та бідонів, спадковість.
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18.12.2022 14:46 Ответить
В 2005г Обама приехал в Украину с сенатором Легаром. Это очень опытный деятель, именно с ним четыре раза сенатор Байден ездил в рашу начиная с 1979г.

статья
Flashback: Senator Obama pushed bill that helped destroy more than 15,000 TONS of ammunition, 400,000 small arms and 1,000 anti-aircraft missiles in Ukraine | Daily Mail Online

тут список того,что Обама уничтожил в Украине по приказу хуэло:
Obama Gutted Ukraine's Army: He Has the Same Plan for the USA - www.independentsentinel.com
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18.12.2022 16:27 Ответить
Кацапстан втратив Україну ще в 1991 році.
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18.12.2022 03:08 Ответить
Пішов в жопу! Алкаш вонючий, п@дец тобі гнида.
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18.12.2022 00:03 Ответить
перед смертью хоть что то более мение адекватное сказал
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18.12.2022 00:05 Ответить
Прекратятся на теперешней линии фронта - во как его растащило . Да об этом и его хозяин уже не мечтает . Они потеряли Украину , а она у вас была ?
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18.12.2022 00:06 Ответить
🎶🎶🎶

Ot Vinta - 17 москалів (live)

https://youtu.be/0vKsUEqiplU
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18.12.2022 00:12 Ответить
Поет , Кстати, автор этих рисунков
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18.12.2022 00:14 Ответить
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18.12.2022 00:16 Ответить
по сравнению с царёвым янык выглядит солидным буржуа
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18.12.2022 00:13 Ответить
Вас, цапьо, не питали. Зеленого шута" выбрали українці та його поважають у світі
Він до чужої країни свій ніс не сував.
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18.12.2022 07:38 Ответить
От із-за таких давідросів маємо те що маємо. В італії під лавкою всі поважають.
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18.12.2022 08:23 Ответить
Ваше бидлостадо має *****.
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18.12.2022 09:24 Ответить
ви, кацапськи припіздовники, таки да - втратили Україну..
чекайте другу зелену хвилю - всіх кацапопадлюк Україна приховає...
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18.12.2022 00:15 Ответить
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18.12.2022 00:18 Ответить
нема вже тої України котра тільки пісні співає.
є Україна котра на кожний кацапський шорох бьє смертним до кацапні *****!
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18.12.2022 00:22 Ответить
деколи навіть хочеться бути таким долбодятлом, як царьов. абсолютно відірваний від реальності, живе у своєму манямірку. ніяких проблем, тільки ті, що в телевізорі... Ми втрачаємо...? Хто ми?!? Пёс смердящий!
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18.12.2022 00:38 Ответить
Царев должен лично пристрелить Хйла который это все устроил и показать как правильно!
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18.12.2022 00:41 Ответить
Розыгрыш какой-то. NYT - достаточно солидная газета, чтобы брать
интервью у царева.
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18.12.2022 00:45 Ответить
стандарты ВВС бла бла бла
Они бы и гитлера в бункере в апреле 45 интервью бы взяли
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18.12.2022 06:57 Ответить
Ха-ха !!!
Вони, бачите, втратили Україну...
Довбойоб, є така українська приказка: була в собакі хата !!!
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18.12.2022 01:01 Ответить
...та від дощу згоріла БУГАГАА
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18.12.2022 03:00 Ответить
Пожалуйста вытащите йух изо рта - вас очень трудно понимать.
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18.12.2022 01:43 Ответить
дайте селедки
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18.12.2022 04:06 Ответить
дороґенькi мої, найкращі в світі - ви славно ступаєте за на ***** в хаті.
і не кажіть потім, шо вас не попереджали...
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18.12.2022 05:35 Ответить
как же он МИФИ окончил с такой мордой алкоголика ?
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18.12.2022 06:56 Ответить
От і я свого часу подумав, що це за такий ВУЗ, диплом якого мають такі дегенерати як цей зразковий кацап.
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18.12.2022 07:30 Ответить
Я б не сказав, що у нього типове рило алкоголіка. Швидше типове рило кіношного кацапа - можна знімати без гриму.
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18.12.2022 07:33 Ответить
Приблизно так само, як і Яник отримав звання профффесссора.
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18.12.2022 10:11 Ответить
це ще за часів СРСРа було
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18.12.2022 15:06 Ответить
вбийте вже цього орангутанга - стомилася земля тварь носити.
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18.12.2022 07:11 Ответить
Орангутанги розумніші за типових кацапів.
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18.12.2022 07:35 Ответить
так так пам'ятаую ту новину коли підараси вбили хозяїв і підарасу привезли вілки, ложки....
тому і прошу - вбийте вже цю тварь...
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18.12.2022 07:39 Ответить
Орангутанги розумніші за типових кацапів

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18.12.2022 10:22 Ответить
ПИД*АР КОНЧЕННЫЙ, я б тебя сам своими руками удавил.
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18.12.2022 07:35 Ответить
В ответ на радость Царёва в Украине были бы рады массовой мучительной смерти рашистов на всей линии фронта и вглубь оккупированной территории ... в дополнение, кончина рашистов за поребриком на их исторической родине тоже вызывает неконтролируемую радость !
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18.12.2022 08:39 Ответить
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18.12.2022 08:45 Ответить
Что он лепит, козёл! Армия, генералы, солдаты (оккупантов - ред.) не были готовы". Они были готовы убивать украинцев! Для того и пошли войной. ОНИ НЕ БЫЛИ ГОТОВЫ, К ТОМУ ЧТО МЫ БУДЕМ ОТБИВАТЬСЯ.
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18.12.2022 08:53 Ответить
Ну и? Продублировал его вывод? Который известен - не были готовы к сопротиылению нас, украинцев! Как не было готово посольство США, которое уехало вместе с другими в Варшаву. Потому что наблюдали того, кто представлял собой Украину в их глазах - Ермака с Зеленским на поводке. А украинцы были для них тупой массой, которая это оманский мираж выбрала. Но оказалось, что у нас еще воля к свободе и достоинство. Вопреки картинкам 95-го квартала про "заробитчан" полуграмотных.
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18.12.2022 09:52 Ответить
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18.12.2022 09:03 Ответить
А чего это он "подозреваемый в госизмене", если уже есть решение суда?
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18.12.2022 09:19 Ответить
Статус подозреваемого выписывают не в суде.
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18.12.2022 17:15 Ответить
Двойка вам за понимание прочитанного
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19.12.2022 10:29 Ответить
Вау! Яка прошарена спостережливість! Я аплодую!
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18.12.2022 09:25 Ответить
Для умных аналитов - еще один психологический срез... Остальное - эмоции...
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18.12.2022 09:42 Ответить
Олигофрен !!! А кто это мы, мокши,мери, перми и прочий биомусор не имеющий вообще отношения к славянам???
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18.12.2022 10:02 Ответить
Відчув себе царем чи що, ану брись в Сибір
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18.12.2022 10:03 Ответить
Не реготіть з убогого ! Москальський папуга повторює одну з много_ходов_очка ***** : давайте оставим всьо как есть и прекратим, до речі по всій Україні немало елементів котрі теж погодяться з цим брєдом - " як заібали ті обстріли, відключення світла, ще на війну заберуть, віддайте москалям той східпівдень, аби лиш война скінчилась". Не хотять чи бояться визнавати що ця бійня припиниться тільки після поразки мацкви (воєнної, економічної і зовнішньополітичної), а це справа тривала і жертовна
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18.12.2022 10:11 Ответить
Зачем печатать заявления дебилов.
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18.12.2022 10:26 Ответить
То інкорпорований лапоть підозрюваний чи засуджений ? Коли є вирок, значить засуджений і такий, що переховується від правосуддя. В перший раз почув цю істоту, коли вона з братом у 2004 році бігала серед Беркуту і роздавала гроші,він тоді вваався успішний фабрикантом туалетного папіру. Але поцупив кредит і фабрику забрали. А тут уже як констатує фабрикант посліду Сол, він вже Родіну продав.
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18.12.2022 12:07 Ответить
Помилка в тексті статті. Царьов не є "підозрюваний у держзраді", він - засуджений судом за держзраду.
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18.12.2022 12:19 Ответить
 
 