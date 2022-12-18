Мы теряем Украину. Мы уже потеряли ее, - государственный предатель и экс-нардеп Царев
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Подозреваемый в госизмене экс-нардеп и экс-кандидат в президенты Олег Царев, поддерживавший вторжение РФ в Украину и судом заочно приговоренный к 12 годам заключения, признал провал российских планов захватить Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Царев заявил в телефонном комментарии The New York Times
Он заявил: "Мы теряем Украину. Мы уже потеряли ее".
Царев отметил, что "был там" и "участвовал" во вторжении РФ, однако ему никогда не сообщали окончательные детали. Он также считает, что "российская армия не понимала", что украинцы будут сопротивляться, думая, что "все будет легко".
Экс-нардеп заявил, что он будет счастлив, если боевые действия просто прекратятся на нынешних линиях фронта, поскольку с начала полномасштабного вторжения России не удалось захватить и удержать ни один областной центр.
"Армия, генералы, солдаты (оккупантов – ред.) не были готовы", - сказал Царев.
The New York Times отмечает, что американские официальные лица считают Царева марионеточным лидером, которого Кремль собирался поставить в Украине.
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и колбасу по две копейки. так что условно говоря - повезло. лучше с умным потерять чем с дураком найти. пациент просто дурак.
статья
Flashback: Senator Obama pushed bill that helped destroy more than 15,000 TONS of ammunition, 400,000 small arms and 1,000 anti-aircraft missiles in Ukraine | Daily Mail Online
тут список того,что Обама уничтожил в Украине по приказу хуэло:
Obama Gutted Ukraine's Army: He Has the Same Plan for the USA - www.independentsentinel.com
Ot Vinta - 17 москалів (live)
https://youtu.be/0vKsUEqiplU
Він до чужої країни свій ніс не сував.
чекайте другу зелену хвилю - всіх кацапопадлюк Україна приховає...
є Україна котра на кожний кацапський шорох бьє смертним до кацапні *****!
интервью у царева.
Они бы и гитлера в бункере в апреле 45 интервью бы взяли
Вони, бачите, втратили Україну...
Довбойоб, є така українська приказка: була в собакі хата !!!
і не кажіть потім, шо вас не попереджали...
тому і прошу - вбийте вже цю тварь...