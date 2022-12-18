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Кремль "отбеливает" Путина участием в "бессмысленных мероприятиях", пытаясь изобразить его как "вестника добрых новостей", - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Кремль "отбеливает" Путина участием в "бессмысленных мероприятиях", таких как торжественное открытие индюшачьей фермы или отремонтированной автомагистрали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, Кремль предположительно пытается изобразить президента России Владимира Путина как компетентного военачальника и реабилитировать имидж Министерства обороны (МО) России, разглашая встречу Путина с объединенным штабом Вооруженных сил России.

Также эксперты предполагают, что Кремль, вероятно, огласил встречу Путина с объединенным штабом, чтобы реабилитировать имидж российского МО в ответ на критику провоенного сообщества в адрес российского МО.

Согласно аналитике ISW, Кремль, вероятнее всего, сознательно обнародовал присутствие Герасимова, Шойгу и Суровикина на встрече с Путиным, чтобы представить российское МО как организованную, единую и эффективную военную структуру и оградить высшее командование российских вооруженных сил от дальнейшей критики.

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Еще одним предположением военных аналитиков является то, что Кремль, вероятно, стремится показать Путина как лидера, поддерживающего связь со своим народом. В частности, это подтверждает освещение участия Путина в "бессмысленных мероприятиях", таких как торжественное открытие индюшачьей фермы или отремонтированной автомагистрали.

Подобные месседжи, по анализу института, направлены на то, чтобы напомнить русскому народу, что Путин является не только военным лидером, но и гражданским, имеющим тесные связи с народом. Это своеобразное напоминание, что Путина нужно рассматривать как "вестника добрых новостей".

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Топ комментарии
+10
"Путін переконав себе, що Україна - не справжня країна, що українці не чинитимуть значного опору, Зеленський або втече, або буде легко схоплений.

Всі ці принципові прорахунки були коренем цієї війни. Це також показує, наскільки Путін створив систему, в якій говорити йому правду не вигідно.

Тепер очевидно, якою мірою його розвідники говорили не те, що йому потрібно було почути, а те, що він хотів почути."
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18.12.2022 07:00
+10
Связь с народом через похоронки.
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18.12.2022 07:25
+9
Головна підстава байдужості міжнародної спільноти до війни полягає у помилковому сприйнятті ху@ла як нормальної людини і президента шматка ссср.
Цивілізованому Світу звісно комфортно не думати чому Україна з цим не згідна, вважає ху@ла
неосвіченим примітивним бараном, військовий злочинець, терорист і організатор геноциду українців
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18.12.2022 07:32
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Правила форума Совет форумчан
Вісник дурних новин - не путаите .
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18.12.2022 06:57 Ответить
Зєля також пошту розносив. Саме в тих краях, які здали окупантам.
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18.12.2022 08:36 Ответить
"Путін переконав себе, що Україна - не справжня країна, що українці не чинитимуть значного опору, Зеленський або втече, або буде легко схоплений.

Всі ці принципові прорахунки були коренем цієї війни. Це також показує, наскільки Путін створив систему, в якій говорити йому правду не вигідно.

Тепер очевидно, якою мірою його розвідники говорили не те, що йому потрібно було почути, а те, що він хотів почути."
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18.12.2022 07:00 Ответить
" говорити путіну те, що він не хоче чути, політично небезпечно.
З роками склалася культура ізоляції путінa від незручних істин.
У більшості випадків це не має значення, він не в усіх деталях справляється з керівництвом країни. Існує величезний апарат технократів і чиновників, деякі з них дуже ефективні.
Але інша справа, коли йдеться про ключові рішення, які приймає путін, втягуючи країну в таку катастрофу."
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18.12.2022 07:09 Ответить
Связь с народом через похоронки.
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18.12.2022 07:25 Ответить
Опрос.

- Что вам дал путин за период своего правления?
- Уверенность в завтрашнем дне!
- А зачем вам завтрашнее дно?
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18.12.2022 08:54 Ответить
Головна підстава байдужості міжнародної спільноти до війни полягає у помилковому сприйнятті ху@ла як нормальної людини і президента шматка ссср.
Цивілізованому Світу звісно комфортно не думати чому Україна з цим не згідна, вважає ху@ла
неосвіченим примітивним бараном, військовий злочинець, терорист і організатор геноциду українців
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18.12.2022 07:32 Ответить
*****, останется *****М НАВЕЧНО.
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18.12.2022 07:32 Ответить
Як гiвно можна вiдбiлити.
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18.12.2022 07:33 Ответить
только кислота справится, отбеливать бесполезно
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18.12.2022 07:42 Ответить
Щолочь.
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18.12.2022 07:54 Ответить
Так всегда и было. Отдаст невыполнимое распоряжение - типа радетель о народе. А что не выполнено, так это правительство и местные власти саботируют. Он и на матчи ни разу не ходил, где его сборная могла проиграть. Медведева посылал. Типа где он, там победа. Take credit, and shun responsibility. ******** философия. Специально какие-то долбоебы выдумывают эту херню. Типа вот есть ****** какой мудрый вождь, он всегда прав, всегда побеждает, а если случается жопа, то это не он. То есть, вождь ведет страну к победам и она обязана победами ему одному, а в жопу страна идет одна, сама по себе и по своей вине.
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18.12.2022 07:50 Ответить
А шо воно вже здохло?
Може клони закінчуються?
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18.12.2022 08:19 Ответить
Кремль "відбілює" Путіна участю у "безглуздих заходах" Джерело: https://censor.net/ua/n3387692


Як це нагадує Боневтіка, який вже став диктором на телебаченні.
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18.12.2022 08:24 Ответить
Саме відкритя розплідника індиків викликало найбільший ажіотаж!
Щеб пак! Головстерх приїхав(прилетів) щоб вчити індиків як активніше плодитися.
Був би молодше,може й допоміг власним прикладом.
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18.12.2022 09:40 Ответить
у каждого свои видосики.
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18.12.2022 09:52 Ответить
Бункерный жулик всегда занимался очковтирательством.
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18.12.2022 10:33 Ответить
вестник добрых новостей
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18.12.2022 11:12 Ответить
Олновременно с этим пропокардоны и некоторые депутаты на тв постоянно говорят что вс Европв( и весь Запад) геи, а вот мы не хотим такой мир и воюем с ними и Украиной.
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18.12.2022 11:16 Ответить
 
 