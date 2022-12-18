Кремль "отбеливает" Путина участием в "бессмысленных мероприятиях", пытаясь изобразить его как "вестника добрых новостей", - ISW
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Кремль "отбеливает" Путина участием в "бессмысленных мероприятиях", таких как торжественное открытие индюшачьей фермы или отремонтированной автомагистрали.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
По мнению аналитиков, Кремль предположительно пытается изобразить президента России Владимира Путина как компетентного военачальника и реабилитировать имидж Министерства обороны (МО) России, разглашая встречу Путина с объединенным штабом Вооруженных сил России.
Также эксперты предполагают, что Кремль, вероятно, огласил встречу Путина с объединенным штабом, чтобы реабилитировать имидж российского МО в ответ на критику провоенного сообщества в адрес российского МО.
Согласно аналитике ISW, Кремль, вероятнее всего, сознательно обнародовал присутствие Герасимова, Шойгу и Суровикина на встрече с Путиным, чтобы представить российское МО как организованную, единую и эффективную военную структуру и оградить высшее командование российских вооруженных сил от дальнейшей критики.
Еще одним предположением военных аналитиков является то, что Кремль, вероятно, стремится показать Путина как лидера, поддерживающего связь со своим народом. В частности, это подтверждает освещение участия Путина в "бессмысленных мероприятиях", таких как торжественное открытие индюшачьей фермы или отремонтированной автомагистрали.
Подобные месседжи, по анализу института, направлены на то, чтобы напомнить русскому народу, что Путин является не только военным лидером, но и гражданским, имеющим тесные связи с народом. Это своеобразное напоминание, что Путина нужно рассматривать как "вестника добрых новостей".
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Всі ці принципові прорахунки були коренем цієї війни. Це також показує, наскільки Путін створив систему, в якій говорити йому правду не вигідно.
Тепер очевидно, якою мірою його розвідники говорили не те, що йому потрібно було почути, а те, що він хотів почути."
З роками склалася культура ізоляції путінa від незручних істин.
У більшості випадків це не має значення, він не в усіх деталях справляється з керівництвом країни. Існує величезний апарат технократів і чиновників, деякі з них дуже ефективні.
Але інша справа, коли йдеться про ключові рішення, які приймає путін, втягуючи країну в таку катастрофу."
- Что вам дал путин за период своего правления?
- Уверенность в завтрашнем дне!
- А зачем вам завтрашнее дно?
Цивілізованому Світу звісно комфортно не думати чому Україна з цим не згідна, вважає ху@ла
неосвіченим примітивним бараном, військовий злочинець, терорист і організатор геноциду українців
Може клони закінчуються?
Як це нагадує Боневтіка, який вже став диктором на телебаченні.
Щеб пак! Головстерх приїхав(прилетів) щоб вчити індиків як активніше плодитися.
Був би молодше,може й допоміг власним прикладом.