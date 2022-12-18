Кремль "отбеливает" Путина участием в "бессмысленных мероприятиях", пытаясь изобразить его как "вестника добрых новостей", - ISW

Кремль "отбеливает" Путина участием в "бессмысленных мероприятиях", таких как торжественное открытие индюшачьей фермы или отремонтированной автомагистрали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, Кремль предположительно пытается изобразить президента России Владимира Путина как компетентного военачальника и реабилитировать имидж Министерства обороны (МО) России, разглашая встречу Путина с объединенным штабом Вооруженных сил России.

Также эксперты предполагают, что Кремль, вероятно, огласил встречу Путина с объединенным штабом, чтобы реабилитировать имидж российского МО в ответ на критику провоенного сообщества в адрес российского МО.

Согласно аналитике ISW, Кремль, вероятнее всего, сознательно обнародовал присутствие Герасимова, Шойгу и Суровикина на встрече с Путиным, чтобы представить российское МО как организованную, единую и эффективную военную структуру и оградить высшее командование российских вооруженных сил от дальнейшей критики.

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Еще одним предположением военных аналитиков является то, что Кремль, вероятно, стремится показать Путина как лидера, поддерживающего связь со своим народом. В частности, это подтверждает освещение участия Путина в "бессмысленных мероприятиях", таких как торжественное открытие индюшачьей фермы или отремонтированной автомагистрали.

Подобные месседжи, по анализу института, направлены на то, чтобы напомнить русскому народу, что Путин является не только военным лидером, но и гражданским, имеющим тесные связи с народом. Это своеобразное напоминание, что Путина нужно рассматривать как "вестника добрых новостей".

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