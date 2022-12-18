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В какой-то момент армия РФ может начать разваливаться изнутри, – экс-директор ЦРУ Петреус

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

петреус

Армия РФ имеет ряд недостатков, влияющих на ее боеспособность. Более того, в какой-то момент она может начать разваливаться изнутри.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

"Они (русские - ред.) показали очень серьезное отсутствие логистической структуры, способностей и возможностей. Ужасное состояние их коммуникаций, которые являются высокочастотными, не зашифрованными и одноканаловыми. Любой, у кого есть полицейский сканер, может найти и заглушить их разговоры или записать", - рассказал генерал.

Петреус также отметил, что оккупанты поражают своей некомпетентностью: "Даже когда они имели возможность и время подготовить войска перед вторжением 24 февраля, этого сделано не было".

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По словам экс-главы ЦРУ, в какой-то момент армия РФ может начать разваливаться изнутри, это будет зависеть от нескольких факторов:

  • сможет ли Россия получить дополнительные беспилотники от Ирана;
  • сможет ли получить дополнительные ракеты и боеприпасы из Ирана или Северной Кореи;
  • осознание солдатами размеров потерь и бессмысленности военной авантюры Путина.

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Кроме того, на настроения оккупантов влияют и другие факторы, в частности погода в зимний период.

"Или, например, почва твердая и мерзлая, чтобы украинские танки могли объезжать те препятствия, которые россияне имеют на дорогах, например в Херсонской области. Смогут ли ВСУ добиться такого прогресса, который повлияет на российских солдат, повлекши массовую сдачу в плен, дезертирство", - добавил Петреус.
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Топ комментарии
+11
Шоб вона почала валитись -- іі треба гарненько помогти .
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18.12.2022 07:11
+10
бажано ракетами середньої дальності .
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18.12.2022 08:06
+7
Пророк поцілив у молоко. З квітня місяця ми чуємо від подібних експертів про катастрофу в кацапському війську, але ж воно все суне, бо ***** плювати на кількість здохлої русні.
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18.12.2022 09:06
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Правила форума Совет форумчан
Шоб вона почала валитись -- іі треба гарненько помогти .
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18.12.2022 07:11 Ответить
бажано ракетами середньої дальності .
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18.12.2022 08:06 Ответить
Всё было пущено на самотёк,на великое руцкое АВОСЬ.Ну авось и Путин подсохнет скоро...
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18.12.2022 08:45 Ответить
Поможет массированная очевидная для врага промышленная утилизация.
И резкое падение уровня жизни.
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18.12.2022 07:23 Ответить
Головне, щоби цей момент настав якомога швидше
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18.12.2022 08:41 Ответить
усвідомлення солдатами розмірів втрат і безглуздості військової авантюри Путіна усвідомлення солдатами ---фантастика
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18.12.2022 08:55 Ответить
У Першій Світовій війні так і сталося.
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18.12.2022 09:01 Ответить
У першій світовій війні ще не було НКВС і "заґрадатрядав".
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18.12.2022 13:38 Ответить
у першій світовій гинули міліонами,як на тій же річці Сонм,сто тисяч трупів для кацапської армії,яка звикла і досі міряє втрати розмірами другої світової це взагалі не втрати...
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18.12.2022 13:58 Ответить
Пророк поцілив у молоко. З квітня місяця ми чуємо від подібних експертів про катастрофу в кацапському війську, але ж воно все суне, бо ***** плювати на кількість здохлої русні.
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18.12.2022 09:06 Ответить
коли з фронту вони повертатимуться лише в гробах або каліками, то мабуть багато хто не захоче повторити їх долю
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18.12.2022 09:48 Ответить
Може, і не захоче. Але ж "ндравіца, нє ндравіца..."
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18.12.2022 13:39 Ответить
уже 100 тыс так и вернулось. И что??
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18.12.2022 17:13 Ответить
проста схема коли кадирівець жене ваньку в бій може розвалитися лише якщо не буде кадирівця або ваньки
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18.12.2022 12:12 Ответить
В заявлении эксдиректора ЦРУ присутствует резон.Армия руссни многонациональна.Возможно, какой-то национальности не понравятся большие потери в ней..Начнут бухтеть-колобродить,а если вооружены то очень опасны..,дальше все по цепочке..
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18.12.2022 15:02 Ответить
пока этого не произошло
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18.12.2022 17:14 Ответить
Проблема как раз в том что война учит всему. Чем больше Запад будет затягивать помощь, тем сложнее будет Украине. А он рассказывает как армия рашки развалится из-за КНДР... и про мерзлую землю которая поможет Украине.
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18.12.2022 16:12 Ответить
Петреус також зазначив, що окупанти вражають своєю некомпетентністю

патаму штА вЯликие
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04.02.2023 00:30 Ответить
 
 