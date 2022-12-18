ВСУ отразили атаки врага в районах более 15 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, - Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах более 15 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 18 декабря по поводу российского вторжения.

Так, начались двести девяносто восьмые сутки российского широкомасштабного вторжения.

Противник пытается улучшить тактическое положение на Лиманском и сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах более пятнадцати населенных пунктов. Среди них - Стельмаховка и Серебрянское лесничество Луганской области и Верхнекаменское, Выемка, Веселое, Бахмут, Клещиевка, Опытное, Первомайское, Невельское и Красногоровка Донецкой области.

За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных, а также совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Угроза авиационных и ракетных ударов сохраняется по всей территории Украины.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Середина-Буда и Волковка Сумской области и Стрелка, Глубокое, Старица, Волчанск, Волоховка, Чугуновка, Новомлынск и Двуречная – Харьковской области.

На Купянском направлении огнем поражены районы Берестового, Ягодного, Котляровки и Крахмального Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял Макеевку, Площанку и Краснопоповку Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях под огонь противника попали районы более пятнадцати населенных пунктов. В частности это - Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг активных действий не проводил. Для уточнения положения наших войск задействовал БПЛА в районе населенного пункта Шевченково.

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На Запорожском и Херсонском направлениях противник обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии двадцать четыре населенных пункта. Среди них – Белогорье, Новоданиловка, Орехов, Степное, Плавни на Запорожье и Казацкое, Тягинко, Никольское, Херсон и Днепровское Херсонской области.

Подтверждено огневое поражение подразделениями сил обороны 16 декабря текущего года нескольких районов сосредоточения живой силы и военной техники врага, а также двух его складов боеприпасов в Запорожской области. Потери личного состава составили более 150 раненых военнослужащих, уничтожены 10 единиц военной техники разного типа. Информация о ликвидированных захватчиках уточняется.

Командование оккупационных войск планирует ввести круглосуточный комендантский час в населенных пунктах на временно занятой территории Запорожской области. Так, в населенном пункте Черниговка указанные ограничения будут введены с 25 декабря, а в городе Бердянск – с 30 декабря 2022 года по 03 января 2023 года.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 8 районов сосредоточения личного состава, 2 пункта управления и 4 склада боеприпасов российских оккупантов.