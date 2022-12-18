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Новости За рубежом
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С февраля в Польше задержали уже шестерых шпионов из Беларуси и России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

польща

Начиная с февраля, в Польше были задержаны шесть граждан из Беларуси и России, которые шпионили в пользу страны-агрессора.

Об этом сообщил уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Республики Польша Станислав Жарин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на I.pl.

"С февраля в Польше задержаны шесть человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими или белорусскими службами. Напомню, мы выдворили из Польши 45 российских чиновников, которые официально работали в дипломатии, но вели разведывательную деятельность против Польши. Российская сторона и ее белорусские службы активны, но это не остается без внимания польской контрразведки", – сказал Жарин.

Чиновник также отметил, что с момента вторжения РФ в Украину пропаганда кремля, направленная против Польши, усилилась. В первую очередь, это связано с активной поддержкой Киева со стороны Варшавы и потерей влияния агрессора в Украине.

Жарин подчеркнул, что особенно сильно информационные атаки россиян начинают ощущаться в кризисные моменты, например, после военных поражений.

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А если возьмете палку(дубину или биту - это дело вкуса) и представите, что перед вами не шпиён, а пыльный ковер, то найдете не шесть, а шестьдесят шпионов.
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18.12.2022 07:54 Ответить
а скільки іх тут з укр. паспортами, кармільців панаєхала!!!! 😡😡😡😡
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18.12.2022 08:03 Ответить
Цікаво що кармільци принесли війну в Україну і здриснули за бугор як таргани, а ви тут воюйте.
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18.12.2022 08:20 Ответить
особливо, ті хто найголосніше кричав на мітингах - пуКін ввєді, самі перші і здриснули, і тепер завдяки паспортам, ше і виплати різні тут отримують і житло!! 😡😡😡😡
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18.12.2022 08:30 Ответить
Показати б їм оце, щоб згадали як зустрічали кацапів на ура.
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18.12.2022 08:43 Ответить
ех, знайти б тепер ці іПала..... 😞😞
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18.12.2022 08:48 Ответить
 
 