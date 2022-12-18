За прошедшие сутки россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области, еще 1 человек получил ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

Оккупационные войска РФ за минувшие сутки убили 1 гражданского жителя в Донецкой области.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 17 декабря россияне убили 1 мирного жителя Донетчины – в Часовом Яру.

Еще 1 человек в области получил ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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