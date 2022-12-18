Общие боевые потери РФ с начала войны – около 98 280 человек (+590 за сутки), 2987 танков, 1948 артсистем, 5963 бронированные машины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Потери российских оккупантов по состоянию на утро 18 декабря составляют примерно 98 280 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.12 ориентировочно составляют:
личного состава – около 98280 (+590) человек ликвидировано,
танков - 2987 (+2) ед,
боевых бронированных машин - 5963 (+5) ед,
артиллерийских систем - 1948 (+1) ед,
РСЗО - 410 (+0) ед,
средства ПВО - 211 (+0) ед,
самолетов - 281 (+0) ед,
вертолетов - 264 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 1649 (+1),
крылатые ракеты - 653 (+0),
корабли/катера - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4579 (+2) ед,
специальная техника – 174 (+0).
"Самые большие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
абідна, слушай, да! 😕
продєлкі НАТИ 😂
тим більше, що за декілька місяців окопи в пісочку обсипляться, а мішки розлізуться на сонці
https://t.me/generalsvr2/382
Суббота 17.12.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 99435 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 16 декабря это 31822 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 23 декабря. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5856 убитыми и пропавшими безвести.
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безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 99 435 + 31 822 + 5 856 = 137 113 (+6 061 у порівняння з 11.12.2022, а у порівнянні з 3.12.2022 +10 294 )
якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 137 113 + (137 113 * 2)= 411 339 (+18 183 з 11.12.2022, а з 3.12.2022 +50 075)
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Була більше 10 тижнів назад інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
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Загалом з пораненими (з ЛДНР): 411 339 + 75 000 = 486 339
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P.S.А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 648 452
В серьезной дискуссии на такой "источник" не ссылаются.
https://www.dialog.ua/russia/264223_1670936327
...
Андрей Пионтковский высказал свое мнение касательно недавних сообщений о том, что Путин упал с лестницы и перенес довольно серьезную операцию. "Это информация с Telegram-канала "Генерал СВР". Вы знаете, я доверяю этому источнику. Его предположения часто оправдывались. Там пишут, что это была проктологическая операция, которую провели в пятницу-субботу", - рассказал эксперт в эфире телеканала FREEДОМ. В воскресенье Путин уже проводил совещание с членами Совета безопасности. Единственная сложность операции заключалась в том, что в послеоперационный период он вынужден был проводить это совещание лежа, поэтому его не было на экране. "Был только его голос, а остальные присутствовали своими физиономиями. Это самая последняя информация из того же источника", - отметил Пионтковский.
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примечательно тут то, что Пионковский сказал о канале Генерал СВР такую фразу:
"Вы знаете, я доверяю этому источнику"
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А що для вас "серьезная дискуссия"?
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Що стосується Солов'я - то цей пристосуванець фактично використовує канал Генерал СВР у своїх відео - на чому і зробив собі ім'я. Соловей є завжди вторинним (а не першим).
Господи, який великий Твій звіринець. О-о ...
Соловей рубив капусту у Фейгіна розповідаючи про "обстоятельства непредолимой силы" майже два роки. Два роки цей провокатор розповідав що путін уже завтра-післязавтра коні двине, а він все ніяк. Тому Фейгин запросив іншу приму, - Аферистовича, а Соловей вклався в монетизацію свого любовника.
Якщо ні - то ви балабол.
Снова сомнения?
-Сколько надо - столько есть!
Всегда готовы защитить. Украину любимую.
форма одягу ще літня, а номерочки то вже під сорок тисяч
невже фанерний шойгу на дошках вкрав? 😂
#аналітика
▪️Більшість експертів вважають, що новий наступ почнеться в лютому 2023. Найгірший сценарій - січень.
▪️Він необов'язково розпочнеться на Донбасі. Ворог може знову рушити на Київ з боку Білорусі та активізуватися на півдні.
▪️Росіяни можуть застосовувати авіацію, але з далекобійними ракетами без заходу до повітряного простору. Інакше вони зазнають великих втрат.
▪️Тактика 2022 провалилася, тому рф йтиме фронтальними, а не радіальними наступами. Це буде широкий фронт, щоб ЗСУ не змогли розбивати її сили з флангів.
Кацапи у лютому йшли лише по цих дорогах. Крок праворуч, крок ліворуч - болото. В тих болотах ще досі кацапська бронетехніка трапляється.
Коли люди пишуть про "фронтальний наступ" з Півночі, вони уявляють собі, як це практично реалізувати?
"Во время встречи Путина и Лукашенко (состоится 19 декабря) будут отрабатываться вопросы дальнейшей агрессии против Украины и более широкого привлечения вооруженных сил РБ к операции против Украины, в том числе и на суше".