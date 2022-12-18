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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15369) война (46795) Генштаб ВС (4284) уничтожение (3834) техника (1542) потери (3859)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 98 280 человек (+590 за сутки), 2987 танков, 1948 артсистем, 5963 бронированные машины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

танк,рф

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 18 декабря составляют примерно 98 280 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.12 ориентировочно составляют:

личного состава – около 98280 (+590) человек ликвидировано,

танков - 2987 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 5963 (+5) ед,

артиллерийских систем - 1948 (+1) ед,

РСЗО - 410 (+0) ед,

средства ПВО - 211 (+0) ед,

самолетов - 281 (+0) ед,

вертолетов - 264 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1649 (+1),

крылатые ракеты - 653 (+0),

корабли/катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4579 (+2) ед,

специальная техника – 174 (+0).

Читайте также: В какой-то момент армия РФ может начать разваливаться изнутри, – экс-директор ЦРУ Петреус

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 98 280 человек (+590 за сутки), 2987 танков, 1948 артсистем, 5963 бронированные машины 01

"Самые большие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+15
100000 під ялиночку
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18.12.2022 09:52
+15
Такими темпами - через 3 дні.
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18.12.2022 10:17
+13
в Криму явно шото проісходить
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18.12.2022 09:58
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100000 під ялиночку
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18.12.2022 09:52 Ответить
106000
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18.12.2022 09:56 Ответить
Такими темпами - через 3 дні.
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18.12.2022 10:17 Ответить
На Різдво!
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18.12.2022 10:20 Ответить
і саме на "католицьке"

абідна, слушай, да! 😕
продєлкі НАТИ 😂
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18.12.2022 10:29 Ответить
а може вже й на Святого Миколая гарні хлопчики й дівчатка з ЗСУ подарують Україні першу сотку алєнєй
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18.12.2022 10:35 Ответить
похоже на миколая буде підписаний закон про тюрми воїнам щоб більше займались чинопочитаниєм а не знищеням ворога.
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18.12.2022 11:13 Ответить
Свято Миколая було 6 грудня у цивілізованого світу.
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18.12.2022 12:02 Ответить
А если я праздную 19го,то я не цивилизованый?Что за бред?
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18.12.2022 13:34 Ответить
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
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19.12.2022 02:08 Ответить
Рождество Христово 25го празднуют все христианские церкви ( включая православные ) короме ... ДА !!! РПЦ
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18.12.2022 10:43 Ответить
тому і закавичене, бо не лише католицьке
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18.12.2022 10:48 Ответить
я вам одну річ скажу - немає ніякого "католицького" Різдва. Є одне, нормальне людське Різдво яке увесь світ зустрічає 25 грудня
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18.12.2022 10:55 Ответить
👍🤝🙏🙏🙏
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18.12.2022 11:15 Ответить
в Криму явно шото проісходить
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18.12.2022 09:58 Ответить
Готуються зустрічати турЬІ стів.
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18.12.2022 10:17 Ответить
З моря?
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18.12.2022 11:46 Ответить
Наче це їм якось допоможе...
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18.12.2022 10:27 Ответить
аж ніяк!
тим більше, що за декілька місяців окопи в пісочку обсипляться, а мішки розлізуться на сонці
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18.12.2022 10:32 Ответить
Та да, це вам не Омаха-біч...
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18.12.2022 10:36 Ответить
... Атлантичного валу із фортифікаційним пилом з "тобруків" та батареями в залізобетонних фортах
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18.12.2022 10:47 Ответить
В нас точно немає флоту? А то здається хтось вважає що в нас флот(принаймі десантний) на рівні США або більший.
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18.12.2022 17:38 Ответить
Вірю в ЗСУ, героям Слава 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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18.12.2022 09:59 Ответить
17.12.2022 сообщение из телеграмм-канала Генерал СВР (резервный)
https://t.me/generalsvr2/382
Суббота 17.12.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 99435 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 16 декабря это 31822 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 23 декабря. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5856 убитыми и пропавшими безвести.
----
*******:
безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 99 435 + 31 822 + 5 856 = 137 113 (+6 061 у порівняння з 11.12.2022, а у порівнянні з 3.12.2022 +10 294 )
якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 137 113 + (137 113 * 2)= 411 339 (+18 183 з 11.12.2022, а з 3.12.2022 +50 075)
--------
Була більше 10 тижнів назад інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
=====
Загалом з пораненими (з ЛДНР): 411 339 + 75 000 = 486 339
---
P.S.А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 648 452
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18.12.2022 10:04 Ответить
канал "генерал СВР", - это канал любовника профессора кислых щей Лубянского Соловья.
В серьезной дискуссии на такой "источник" не ссылаются.
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18.12.2022 10:14 Ответить
часть информации из этого стрима привел Пионтковский в своем интервью
https://www.dialog.ua/russia/264223_1670936327
...
Андрей Пионтковский высказал свое мнение касательно недавних сообщений о том, что Путин упал с лестницы и перенес довольно серьезную операцию. "Это информация с Telegram-канала "Генерал СВР". Вы знаете, я доверяю этому источнику. Его предположения часто оправдывались. Там пишут, что это была проктологическая операция, которую провели в пятницу-субботу", - рассказал эксперт в эфире телеканала FREEДОМ. В воскресенье Путин уже проводил совещание с членами Совета безопасности. Единственная сложность операции заключалась в том, что в послеоперационный период он вынужден был проводить это совещание лежа, поэтому его не было на экране. "Был только его голос, а остальные присутствовали своими физиономиями. Это самая последняя информация из того же источника", - отметил Пионтковский.
...
примечательно тут то, что Пионковский сказал о канале Генерал СВР такую фразу:
"Вы знаете, я доверяю этому источнику"
-------------
А що для вас "серьезная дискуссия"?
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18.12.2022 10:48 Ответить
и на Солнце бывают пятна. При всем уважении к Пионтковскому, но ему очень скоро будет стыдно за такие упоминания.
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18.12.2022 11:06 Ответить
Назвіть кращі першоджерела, крім офіційних с ЗСУ.
---
Що стосується Солов'я - то цей пристосуванець фактично використовує канал Генерал СВР у своїх відео - на чому і зробив собі ім'я. Соловей є завжди вторинним (а не першим).
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18.12.2022 11:19 Ответить
"Що стосується Солов'я - то цей пристосуванець фактично використовує канал Генерал СВР у своїх відео - на чому і зробив собі ім'я. Соловей є завжди вторинним (а не першим)."

Господи, який великий Твій звіринець. О-о ...
Соловей рубив капусту у Фейгіна розповідаючи про "обстоятельства непредолимой силы" майже два роки. Два роки цей провокатор розповідав що путін уже завтра-післязавтра коні двине, а він все ніяк. Тому Фейгин запросив іншу приму, - Аферистовича, а Соловей вклався в монетизацію свого любовника.
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18.12.2022 11:51 Ответить
"Соловей вклався в монетизацію свого любовника" - Нісенитниція повна. Наведіть першоджерела таких перлів.
Якщо ні - то ви балабол.
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18.12.2022 15:03 Ответить
перепрошую за прямоту, але це якесь лайно, а не цифри. методика підрахунку суперечить звичайним правилам арифметики
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18.12.2022 10:27 Ответить
Яким саме правилам "арифметики" суперечить ? (крім того, що нема точних даних по втратам з ЛДНР)
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18.12.2022 10:50 Ответить
Скільки налічує армія дерунів?! Писали,що 40 тисяч,але воювати буде десь 20 тисяч. На Скільки днів її вистачить,дивлячися на утилізацію орків....чи тарган думає,що вони командос....
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18.12.2022 10:05 Ответить
Тарган хоч і під-р рідкісний, але вже 10-й місяць викручується, як може, щоб тільки у відкриту не вступати в війну)))
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18.12.2022 10:16 Ответить
А раненых сколько?
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18.12.2022 10:11 Ответить
А х.з.? Ті, що наші підбирають, то вже полонені.
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18.12.2022 10:28 Ответить
Обычно на всех войнах потери противника считают в убитых и раненых вместе. Так как понять кто убит, а кто ранен со стороны невозможно.
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18.12.2022 10:30 Ответить
Я думаю, що підраховують комплексно - зведення бойових підрозділів, розвідка, радіоперехоплення. Сумнівні дані відмінусовуються.
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18.12.2022 10:35 Ответить
Именно так. И именно убитых и раненых вместе.
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18.12.2022 10:36 Ответить
Конику, певно ж у радіоперехопленнях звучить - скільки 200-х й скільки 300-х.
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18.12.2022 12:02 Ответить
Тогда в чём проблема озвучить не только 200-х, но и 300-х?
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18.12.2022 13:17 Ответить
Та озвучуй! Хто тобі не дає?
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18.12.2022 16:26 Ответить
98280
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19.12.2022 01:26 Ответить
Молодець! Візьми з полиці пиріжок.
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19.12.2022 10:40 Ответить
Раньше ты сомневался в количестве сбитых самолетов.
Снова сомнения?
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18.12.2022 20:27 Ответить
-А раненых сколько?

-Сколько надо - столько есть!
Всегда готовы защитить. Украину любимую.
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18.12.2022 11:30 Ответить
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18.12.2022 10:12 Ответить
Гойда
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18.12.2022 10:23 Ответить
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18.12.2022 10:23 Ответить
на порожніх гробах номери ставити ніхто не буде

форма одягу ще літня, а номерочки то вже під сорок тисяч
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18.12.2022 10:38 Ответить
хоча гроби якісь дивні - завузькі 🤔
невже фанерний шойгу на дошках вкрав? 😂
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18.12.2022 10:42 Ответить
рускіє ускіє...
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18.12.2022 11:55 Ответить
Дивлюся від редактора Бахмут з квадрокоптера ....Тримаються захисники, холодно,дуже холодно, важко,але тримаються. Аналіз тут недоречний, витримають грудень, витримають і наступні дні. Вірю тільки ЗСУ і народу України
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18.12.2022 10:32 Ответить
Вiрю тiльки Господу 🙏🙏🙏, а також в ЗСУ! 🙂
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18.12.2022 11:23 Ответить
Коли і як може розпочатися великий наступ на Україну?
#аналітика

▪️Більшість експертів вважають, що новий наступ почнеться в лютому 2023. Найгірший сценарій - січень.

▪️Він необов'язково розпочнеться на Донбасі. Ворог може знову рушити на Київ з боку Білорусі та активізуватися на півдні.

▪️Росіяни можуть застосовувати авіацію, але з далекобійними ракетами без заходу до повітряного простору. Інакше вони зазнають великих втрат.

▪️Тактика 2022 провалилася, тому рф йтиме фронтальними, а не радіальними наступами. Це буде широкий фронт, щоб ЗСУ не змогли розбивати її сили з флангів.
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18.12.2022 10:38 Ответить
А як йти з Білорусі "фронтальним наступом"? Там столітні ліси Полісся, заболочені басейни Прип'яті та Десни з численими притоками, і тільки 5-6 доріг з твердим покриттям у напрямку "північ-південь".
Кацапи у лютому йшли лише по цих дорогах. Крок праворуч, крок ліворуч - болото. В тих болотах ще досі кацапська бронетехніка трапляється.
Коли люди пишуть про "фронтальний наступ" з Півночі, вони уявляють собі, як це практично реалізувати?
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18.12.2022 12:00 Ответить
це не я я придумав а генштаб озвучує ще і таке кажє- Беларусь вполне может начать вторжение в Украину, Путин для этого и едет в Минск, - командующий Объединенных Сил ВСУ Наев
"Во время встречи Путина и Лукашенко (состоится 19 декабря) будут отрабатываться вопросы дальнейшей агрессии против Украины и более широкого привлечения вооруженных сил РБ к операции против Украины, в том числе и на суше".
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18.12.2022 12:07 Ответить
Всьо идьот па плану. Залужный одобряетъ
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18.12.2022 10:49 Ответить
Что ето за спецопырация у них такая которая идет уже год а потери перевалили за 100000. Рашисты до сих пор упорно боятся назвать ето войной. А все потому что ***** как все гопники большой сцыкун. Он сцыт открыто дать вызов на драку и хочет воевать испоттишка чтобы по нему в ответ не били. А если будут бить то он будет визжать и звать милицию что на него напали.

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18.12.2022 11:08 Ответить
«Маловато будєт»
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18.12.2022 11:41 Ответить
ДаЙОшь(бо на вйо) благую весть к рождеству, а к новому году ще бiльше... АМIНЬ !!!
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18.12.2022 12:08 Ответить
чого ви радуєтесь цим гробам? Якщо вибитої техніки - мізер? Пригадайте, про що казав Залужний! - що йому потрібна техніка!
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18.12.2022 12:19 Ответить
Нам іхні кацапські втрати це як бальзам на душу-стабільна радість!!!!
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18.12.2022 12:43 Ответить
Интрига недели: что будет раньше, 100 тыщ дохлой русни или 3 тыщи горелых танков?
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18.12.2022 13:26 Ответить
 
 