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Гибель семьи Корнийчуков в результате попадания ракеты в Кривом Роге: Жена с сыновьями несколько месяцев назад вернулась из Польши. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кривий,ріг

Варварская Россия 16 декабря утром совершила очередной теракт, забрав жизни ни в чем не повинных людей. В Кривом Роге на улице Каштановой в результате удара ракеты погибла почти вся семья - Александр Корнийчук, его жена Людмила и их полуторагодовалый сын Тимофейко.

7-летний Максим остался жив, потому что в тот трагический момент находился у прабабушки в Сергеевке. Четвертой жертвой массированной атаки стала 64-летняя соседка супругов. Тринадцать человек получили ранения, среди них четверо детей. Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты".

Как отмечается, Александр работал на шахте "Гвардейская" (КЖРК) в должности проходчика. В свое время на шахте работала и Люда, однако после рождения младшего сына находилась в декрете. Максим учился во втором классе. Известно, что год назад пара купила трехкомнатную квартиру на улице Каштановой. Жили на втором этаже части дома-трехэтажки. Рядом была еще пристройка. Мечтали о счастливом будущем, Саша только закончил в семейном гнездышке ремонт.

"После 24 февраля, когда рашисты обстреливали Кривой Рог, Александр вывез жену с детьми в Польшу, - рассказал его друг Павел. - Там они были около четырех месяцев... Несколько месяцев назад Людмила с сыновьями вернулась, хотя Александр не слишком поддерживал эту идею, ведь город обстреливали. Он очень переживал за семью. После приезда купил старшему сыну долгожданный велосипед, так что в последнее время они вместе катались. Семья много раз спускалась в бомбоубежище, они не пренебрегали безопасностью. Почему так получилось, что на этот раз они остались — не знаю. Накануне Александр говорил, что уйдет в отпуск, потому что очень устал. Или, может, был после смены и крепко спал. Так же в кроватке находился и его младший сын".

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Гибель семьи Корнийчуков в результате попадания ракеты в Кривом Роге: Жена с сыновьями несколько месяцев назад вернулась из Польши 01

Квартира Корнийчуков, говорит собеседник, стала эпицентром удара ракеты. Одну ее часть нашли в здании, другую – в парке рядом.

"Было около девяти утра, — рассказывает Павел. — Я как раз ехал в маршрутке на работу. Услышал хлопок, словно петарду взорвало. После этого раздалось несколько взрывов. Даже нас начало трясти. Я даже подумать не мог, что оккупанты попадут в гражданский объект, потому что до этого целились в подстанции. Отгонял недобрые мысли, мол, не должны же они убивать людей. К сожалению, ошибся. Позвонили живущие рядом друзья и сообщили, что пострадала семья Корнийчуков. Все надеялись, что они выжили. Как мне сообщили, Сашу увезли в больницу в реанимацию. У него было тяжелое состояние, сильно ранены ноги, позвоночник… Но операцию он не выдержал и умер. Люду нашли через десять часов под завалами. Тимофея, голубоглазого зайчика, только ночью. Максимчик был у прабабушки в деревне. Туда он уехал за день до трагедии".

Как рассказал "ФАКТАМ" глава общественного союза Ukrainian Bike Family Денис Дубов, хотя и погибший Александр Корнийчук не был членом их сообщества, однако активно участвовал в развитии велодвижения в родном городе: "Он периодически посещал организованные мной мероприятия. Светлый и хороший человек. С начала полномасштабного вторжения Саша донатил нам, потому что мы занимаемся изготовлением дымовых шашек для ВСУ. Уверен, что он мог еще сделать столько добрых дел, однако все эти планы уничтожили враги".
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Топ комментарии
+59
Дивився вчора як маленьку дівчинку поліцейський витягував спід завалів з її ведмедиком.. Просто така лють розбирала що словами не передати. Кінчені свинособаки!
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18.12.2022 10:16
+50
Убивать русню.Просто убивать.Навсегда
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18.12.2022 10:14
+32
Царство Небесне...
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18.12.2022 10:11
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Царство Небесне...
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18.12.2022 10:11 Ответить
А їхньому синочку нехай Господь пошле захисника і дарує щастя.
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18.12.2022 15:43 Ответить
Убивать русню.Просто убивать.Навсегда
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18.12.2022 10:14 Ответить
💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀.....💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀
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18.12.2022 18:46 Ответить
Сльози самі йдуть...
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18.12.2022 10:14 Ответить
Дивився вчора як маленьку дівчинку поліцейський витягував спід завалів з її ведмедиком.. Просто така лють розбирала що словами не передати. Кінчені свинособаки!
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18.12.2022 10:16 Ответить
Кацапські мерзенні вбивці-горіти вам всім у пеклі...
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18.12.2022 10:18 Ответить
Тотальне знищення усіх причетних,по всьому світу,щоб кожна кацапська свинособака тремтіла та обсиралась при слові Україна...
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18.12.2022 10:24 Ответить
Тобто це вже майже 90 000 путінів ЗСУ знищило? Росіяни винні!
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18.12.2022 10:34 Ответить
R.I.P.

жила щаслива молода українська родина....
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18.12.2022 10:25 Ответить
це жахіття не закінчуеться
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18.12.2022 10:26 Ответить
Царство Небесне ...
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18.12.2022 10:26 Ответить
Горіти у Вогні ВСІМ кацапам!
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18.12.2022 10:27 Ответить
Якщо це розповісти Скабеєвій чи комусь ще звідти, то вона ж так викрутить, що то ми самі в цьому винні. Ці пропагандони мають піти під майбутній трибунал разом з тими, хто віддавав та виконував накази.
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18.12.2022 10:31 Ответить
кацаби отримають стократно
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18.12.2022 10:34 Ответить
Люди,если вы живете в прифронтовых городах не стоит туда возвращаться или сидеть там и надеяться что вас пронесет,тем более с детьми. У кацапов еще достаточно того чем они могут обстреливать нас,есть кучу денег за которые они могут покупать шахеды,за которые они покупают окольными путями микросхемы и продолжают клепать ракеты и стрелять по городах. Лучше сидеть в Польше,чем под ракетами у себя в дома и надеяться что тебя пронесет
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18.12.2022 11:06 Ответить
Та да...ТТа то може щось в КР пороблено-"Я навіть подумати не міг, що окупанти поцілять у цивільний об'єкт.." Йшов 8-й рiк вiйни з кацапами..
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18.12.2022 14:01 Ответить
Царство Небесне....

кацапам смерть!!!!!!!!!
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18.12.2022 11:26 Ответить
Б У Д Т Е П Р О К Л Я Т I, свотола рашистська!!!!! ВАМ, СКОТАМ ЭБУЧУМ, ВСЕ ПОВЕРНЕТЬСЯ ЗПОВНА, МРАЗI. Тварюки гнилi, паскуди, усiм вам свинособакам СМЕРТЬ!!!!!! Горiти вам, псам, у пеклi вiчно, ****** iстоти рогатi! Нiчого, мразi, ми, УКРАIНЦI, все переживемо, а вас гнiд, давити будемо i таки передавимо. Ти диви, УКРАIНИ вони захотiли. Ригати будете украiною, зрозумiло, а, сволота?
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18.12.2022 11:52 Ответить
"Я даже подумать не мог, что оккупанты попадут в гражданский объект... отгонял недобрые мысли, мол, не должны же они убивать людей..."

Мда, логіка малороса після 10 місяців війни ((
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18.12.2022 11:53 Ответить
Це ще "лайт" версія логіки "малороса".
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18.12.2022 12:49 Ответить
Кацапы ничего не поймут пока такое не будет происходить на параше.
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18.12.2022 12:46 Ответить
100% !!!
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18.12.2022 14:21 Ответить
Лють розбирає! Скоти, кацапи нечестиві! Все зробимо щоб помститись! Ми далеко, але збираємо на deadly instruments for ruzzkix
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19.12.2022 02:09 Ответить
 
 