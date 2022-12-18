Зеленский о передаче систем ПВО Patriot Украине: Лично этим занимаюсь, смотрю с большим позитивом на этот вопрос
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Президент Владимир Зеленский ведет переговоры с лидером США Джо Байденом о передаче Украине систем ПВО Patriot.
Об этом глава государства заявил в интервью французским телеканалам TF1 и LCI, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Зеленский отметил, что в настоящее время Украина нуждается в средствах противовоздушной обороны, поэтому ведутся постоянные переговоры с партнерами. В частности, с Францией, Италией и США. Президент отметил, что лично занимается вопросом передачи систем Patriot.
"Процесс идет, я этим лично занимаюсь. В принципе, это очень для нас нужно... Для меня это важно - это мои личные отношения с президентом Байденом", - сказал он.
Зеленский отметил, что "с большим позитивом смотрит на этот вопрос".
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Колись, якщо Зеленськи взяв щось під особистий контроль, означало - «забудьте»
Тому він і не використовує цю мовну конструкцію І от раптом «Зеленський особисто [не Єрмак] займається питанням ЗРК Patriot»
Гадаю, давня формула воскресла, бо питання вже реально вирішено)
Чи ні?