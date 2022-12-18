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Зеленский о передаче систем ПВО Patriot Украине: Лично этим занимаюсь, смотрю с большим позитивом на этот вопрос

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

patriot

Президент Владимир Зеленский ведет переговоры с лидером США Джо Байденом о передаче Украине систем ПВО Patriot.

Об этом глава государства заявил в интервью французским телеканалам TF1 и LCI, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Зеленский отметил, что в настоящее время Украина нуждается в средствах противовоздушной обороны, поэтому ведутся постоянные переговоры с партнерами. В частности, с Францией, Италией и США. Президент отметил, что лично занимается вопросом передачи систем Patriot.

"Процесс идет, я этим лично занимаюсь. В принципе, это очень для нас нужно... Для меня это важно - это мои личные отношения с президентом Байденом", - сказал он.

Зеленский отметил, что "с большим позитивом смотрит на этот вопрос".

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Топ комментарии
+29
Краще б ти продовжував би грати на піаніно....!
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18.12.2022 11:55
+28
Все по приколу, как и ожидалось! Полный профан в военном деле лично занимается тем, в чем нихрена ни разу
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18.12.2022 12:17
+21
Если ещё и Дерьмак этим "лично занимается", то параше будут известны все места дислокации этих комплексов и все маршруты их передвижения.
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18.12.2022 11:57
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ВПК України пропанував у 2021 році комплекс ЗРК "Кільчень" аналог, або навіть покруче ПЕТРИОТА. Чим це все закінчилося? Хто скаже?
ОТРК САПСАН Для випробувань у ЗСУ готовий дослідний зразок ОТРК від КБ "Південне"...Де вони Володимире Олександровичу?
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18.12.2022 16:31 Ответить
Зае...али эти партнеры-союзники....дают оружие как буд-то на них нападают или готовятся напасть...а на словах-то, на словах....такая поддержка
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18.12.2022 19:05 Ответить
Мда...Ужас, "Бідний Йорік"...враховуючи складні високі відносини, ліпше такі теми не чіпати. Санта Байден, може приколотися - зіграти "поганого Санту")) Розділити виділення Допомоги - частину до 25.12...а саме смачне після. Після вистави "Візиту Пелосі на Тайвань" вже нічому не здивуєшся...
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18.12.2022 19:06 Ответить
Операцію злиття вагнерівців з ОПУ ще не закінчено, агенти ***** чекають на позиції ЗРК Патріотів в Україні !!!
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18.12.2022 20:18 Ответить
Олександр Бригинець



Колись, якщо Зеленськи взяв щось під особистий контроль, означало - «забудьте»
Тому він і не використовує цю мовну конструкцію І от раптом «Зеленський особисто [не Єрмак] займається питанням ЗРК Patriot»
Гадаю, давня формула воскресла, бо питання вже реально вирішено)
Чи ні?
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19.12.2022 09:05 Ответить
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