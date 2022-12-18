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У россиян забирают свободу, они должны быть заинтересованы в падении режима Путина, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Украина всегда готова помочь миру с гуманитарными миссиями, но по поводу смены власти в России должен быть интерес самих россиян.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью французским телеканалам TF1 и LCI, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У меня нет этой информации (что путинский режим может пасть – ред.). Если бы хотели нашей помощи, мы люди, которые всегда готовы помогать миру с гуманитарными миссиями. Я думаю, прежде всего, относительно смены или несмены власти должно быть проявление интереса их народа, их общества. Это у них отнимают свободу, это у них забрали их историю, это они изолируются от мира", - сказал Зеленский.

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Топ комментарии
+32
Вова, як там справа проти Байдена? Закрита? Перед звинуваченими у справі Шеремета вибачились? Перед опозицією вибачились і перестали заважати їй виконувати свої функції? Нє? А що ж ти про свободу говориш?
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18.12.2022 12:32
+22
Що воно меле.. хіба у рабів колись була свобода?
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18.12.2022 12:31
+18
Карл Маркс, ****. Хоть записывай за ним.
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18.12.2022 12:34
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Що воно меле.. хіба у рабів колись була свобода?
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18.12.2022 12:31 Ответить
С языка снял.
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18.12.2022 12:34 Ответить
И не говорите))) Когда с рашиками говоришь о свободе, то они спрашивают что это такое и что она дает))) В их понимании свобода это 90-е, и поэтому они ее не хотят)))
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18.12.2022 12:37 Ответить
"руZZкім достатньо картоплі, огірків і ще де чого..."
Президент Даля Грібаускайте

буї без солі у них заберіть, лише тоді повстануть.... за свободу 😂
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18.12.2022 12:51 Ответить
Да что там царь. Эти рабы перед любым чиновником на коленях как стояли так и стоят. Холопы и есть
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18.12.2022 13:13 Ответить
Вова, як там справа проти Байдена? Закрита? Перед звинуваченими у справі Шеремета вибачились? Перед опозицією вибачились і перестали заважати їй виконувати свої функції? Нє? А що ж ти про свободу говориш?
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18.12.2022 12:32 Ответить
"а ну вийди звідси, розбойник!". 😂
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18.12.2022 12:52 Ответить
Та ,,Слуги урода" он протягують законопроект, шоб цензуру в інтернеті запровадить. Ми свого ***** виростили. Переживай за українську свободу, ZEгнида! (це я Янелоху кажу)
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18.12.2022 15:15 Ответить
Неможна забрати того чого небуло
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18.12.2022 12:34 Ответить
Карл Маркс, ****. Хоть записывай за ним.
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18.12.2022 12:34 Ответить
Вован забагато начитався листів з переписки лєніна з карлом каутським.
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18.12.2022 12:38 Ответить
Не, жалкая подделка двоечника.
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18.12.2022 12:51 Ответить
а мені ЗЄля чомусь нагадує Васілія Блаженного (себто, кацапського дурника) 😂
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18.12.2022 12:54 Ответить
Гордість мами Гими, тягне на шнобилівську премію миру.
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18.12.2022 15:36 Ответить
Зеленського-Єрмака-Коломойського потрібно теж буде скидати, бо само воно не піде.
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18.12.2022 12:34 Ответить
Слово свобода їм не знайоме. Зеля, ти з Місяця впав?
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18.12.2022 12:35 Ответить
Ні в чому кацапня не зацікавлена. Досить заспокоювати і себе і нас.
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18.12.2022 12:35 Ответить
"Свобода это рабство" (с)
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18.12.2022 12:35 Ответить
Причем в понимании не только рашиков, но и самого зели...
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18.12.2022 12:40 Ответить
Война это мир
©
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18.12.2022 12:58 Ответить
А в твоем понимании, что такое СВОБОДА?
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18.12.2022 12:41 Ответить
А кто тебя заставляет быть черным геем на Евровидении?))) Понимаешь в чем дело, свобода это не только права, но и обязанности))) То чего хочешь ты, это вседозволенность... Это ты хочешь запретить черному гею быть на Евровидении, а не он тебе) Понимаешь разницу? Сомневаюсь...
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18.12.2022 13:01 Ответить
РоZіянам потрібні тільки їхні білі геї Лазарєви на Євробаченні?
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18.12.2022 12:58 Ответить
рабсеяне, прочитал только что на одном из ресурсов. Не могу свами не поделиться)

Рашка это не государство.
Рашка это заболевание.

На 80-90% населённая ворами, трусами и потенциальными убийцами. Огромная территория, наполненная одебиленными, кровожадными сволочами, 45 млн из которых ходят срать на улицу, т.к. в их жилье нет канализации, из которых 650 штук ежегодно тонет в своих же фекалиях, провалившись в выгребную яму сквозь гнилой пол уличного сортира.

Ненавидя друг друга и всех вокруг себя, живущие в скотских условиях, эти великодержавные клопы восхваляют кровожадного ублюдка и убийцу, своего престарелого мстительного бункерного переигруна-многоходовочника с накачанным ботоксом и обмазанным маслом *******, по имени "*****", безвылазно сидящего в бункере за Уралом и давно уже спятившего под гнетом множества комплексов неполноценности.

Страна выдуманного героического прошлого, вечно мерзкого настоящего и никогда ненаступающего счастливого будущего.

Как ржавая советская консервная банка с забродившей в ней ордой *********, поклоняющихся телевизору, смешавшей в своей повернутой башне советский союз, империализм, ненависть к цивилизованному миру, *****, день победы, фашистов, дидов воевавших, православие и гундяя, американцев и майдан, перевязанная "григорьевской" лентой, готовая рвануть, лишь только для того, чтобы забрызгать расеянской желчью и говном всех остальных.

Наглухо застегнутое стадо, способное только ненавидеть, разрушать и убивать, жить в нищете и быть довольными пальмовыми помоями, которыми они питаются. Цинично врать и оправдывать любые преступления своего уродского недогосударства.

Абсолютно бесцельно влача свое дегенеративное существование, принося вред окружающему миру и мечтая о своем мнимом господстве на протухшем совковом фундаменте, от которого воняет необразованностью и трупами.

Нет аналогов этому явлению, ибо это преисподняя, сотворенная ими самими во главе с такими же упырями, которые способствуют прогрессу этого геополитического заболевания.

Затхлое, изолированное захолустье Третьего мира, в котором не могут произвести самостоятельно даже одного гвоздя, в котором лавиной идут увольнения сотен тысяч людей, в котором, кроме бояры и соловьева больше не осталось никаких смыслов.

Задача цивиливанного мира - прекратить неблагодарное паразитирование рашки на соседних культурах и выжечь этот недуг и ошибку современной истории, уничтожить эту раковую опухоль на теле человечества. Унизить этих упырей и заставить работать на благо человечества за бесценок. Разделить этот концлагерь на множество независимых государств и запретить им иметь хоть какую-то армию.
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18.12.2022 12:37 Ответить
Вихованець КВН продовжує вірити в нормальних роZіян.

Він до сих пір не став президентом УКРАЇНИ.
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18.12.2022 12:37 Ответить
140 міліонів "глаз", в які воно хоче заглянути ....
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18.12.2022 13:00 Ответить
Рабам свобода не потрібна , їм потрібний п'яти футовий царьок
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18.12.2022 12:38 Ответить
Вот что значит непонимание росийского менталитета. Свободу мокши воспринимают не как украинцы, а по своему, как жизнь без хозяина. А как жить без крепкой мужской руки с нагайкой которая тобой руководит и которая за тебя думает куда тебе идти и что делать? Ето же не жизнь. Кацапоиды всегда смеялись с наших выборов.
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18.12.2022 12:40 Ответить
и о погоде))
///
в белгороде опять неспокойное утро...пво ейное чёто пропустило.... )))

https://t.me/dneproperatyv/50331

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18.12.2022 12:43 Ответить
Це працює рашиське ППО 152 калібру😂
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18.12.2022 13:02 Ответить
Кацапи зацікавлені лише в цілодобовій роботі заводів , які випускають фанфурики з - боярою . . От коли в них забиратимуть право опохмелятись зранку , тоді вони ***** і скинуть .
Інше тих довбодятлів не цікавить .. ВЗАГАЛІ . !!
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18.12.2022 12:43 Ответить
Падіння режиму Путіна не вирішить проблему! Вони там всі рашенфашисти! Тільки розвал рашенфашистської імперії можливо поможе!
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18.12.2022 12:46 Ответить
він ще досі не зрозумів, що для касапа свобода - це поневолення сусіда...
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18.12.2022 12:46 Ответить
Зелене мудило переводить стрілки, щоб відволікти увагу українців від диктатури і деребану, які він запроваджує в Україні.
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18.12.2022 12:48 Ответить
"зацікавлені у падінні режиму Путіна "(с) , i встановленнi режиму ZEленьського, - бо при ньому "харошiм рускiм", хабарникам i крадiям повна лафа...
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18.12.2022 12:49 Ответить
зачеем быдлоте свобода?
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18.12.2022 12:50 Ответить
путін - лантух гною
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18.12.2022 12:51 Ответить
что там с закрытыми оппозиционными каналами -5ым ,прямым? или в очко-марафон тябя круглосуточно наблюдать?
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18.12.2022 12:52 Ответить
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18.12.2022 13:48 Ответить
Навіть у спілці двох людей повної свободи не існує. Щоб громко перднути ти повинен відійти за ріг
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18.12.2022 12:52 Ответить
заме за тим кацапня приперлася в Україну, шо би почюти свою сволочність і негайно вийти.
їбанько в глаза 2.
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18.12.2022 12:53 Ответить
Єдиний народ, який жалів про те, що його звільнили від кріпосництва - кацапи Були випадки, коли сільські "сходи" просили повернуть "старину"
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18.12.2022 12:55 Ответить
наша зелена піздота переймається свободою кацапні.
ну шо сказати? - з дорогами вас - 73....
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18.12.2022 12:57 Ответить
Бідні, бідні кацапи, хто ж про них ще подумає як не наше адіннарот-малехуйло.
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18.12.2022 12:57 Ответить
////
притча ;

У одного хозяина было много рабов, и среди них отличался особым трудолюбием 70-летний мужчина. Однажды он позвал к себе старика и сказал:
- Раб мой, ты начал служить верой и правдой сначала моему деду, потом отцу, а теперь и мне. И я решил вознаградить тебя. Проси, чего хочешь?
Пожилой раб долго думал, а потом ответил:
- Прошу тебя - подари мне кандалы из золота.
Удивленный хозяин произнес:
- Ты мог просить свободу - и я бы дал ее тебе. Почему ты попросил кандалы?
На что старик ответил:
- Мои дед и отец были рабами, я сам раб, мои дети и внуки твои рабы. Быть рабом - это участь, что выпала нам. Так сложилось и так мы привыкли жить. Поэтому золотые кандалы - это знак нашего отличия от других рабов, это знак твоего признание меня лучшим. Зачем мне свобода, если я не могу служить своему господину! Что я буду делать, будучи свободным? Где я буду жить? Чем питаться? Чем займу свое время, оставшееся до смерти?
Затем хозяин вызвал другого раба и спросил:
- А ты чего хочешь?
Тот не долго думая, ответил:
- Позволь мне иметь своих рабов. Дух или трех. И тогда я возвышусь над мною подобными.

Суть притчи такова, что живущий в рабстве перестает ценить свободу, он ее боится, ведь свобода - это борьба за свое достоинство, права, свою точку зрения, это твоя ответственность за принятие решения и это требует постоянных усилий, размышлений и времени.
Для раба высшая ценность - быть любимой вещью господина и иметь своих рабов, чтобы быть первым среди них.
Такие люди никогда не встанут на защиту других, включая родных и близких.
Рабство превращает человека в безропотную и трусливую скотину.
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18.12.2022 13:06 Ответить
У Нєкрасова в поемі "Кому на Руси жить хорошо" є притча "Про холопа примерного - Якова верного" Там все чітко викладено
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18.12.2022 13:27 Ответить
и главное почти 150 лет прошло... а ни фига в говени не поменялось !!!
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18.12.2022 13:34 Ответить
Вимкніть цьому дегенерату електрику...
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18.12.2022 13:09 Ответить
Що у нас із свободою слова? Чого я маю цілодобово дивитися зебілофон за державні кошти? Коли найогидніший посадить свою зелену шайку, яка краде і при цьому є зрадниками
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18.12.2022 13:14 Ответить
Стаду потрібний пастух.Нащо їм свобода?Хто хотів свободи,покинув все,житло,бізнес і виїхав з раші.
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18.12.2022 13:15 Ответить
Велике прохання до найвеличнішого Зеленського ,
щоби не уподоблчтися пуйлу і не забирати свободу в украінців ,
Поверніть в ефір опозиційні канали - Еспресо , 5-й канал і Прямий
це по - першше
по - друге , дайте відповідь людям , де ваш друг Баканов ? 😠
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18.12.2022 13:18 Ответить
что ***** что зэШка, твари
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18.12.2022 13:26 Ответить
«Россия - самая безгосударственная, самая анархическая страна в мире. И русский народ - самый аполитический народ, никогда не умевший устраивать свою землю.» Николай Александрович Бердяев.
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18.12.2022 13:35 Ответить
Запуганные овцы . Не ждите от них протестов .
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18.12.2022 13:40 Ответить
То в очке ***** мир исчет,то к свинособакам обращаеться...
Опять кокс херовый..
Нормальный бы президент сказал - найдем всю кацапскую мразь ,что насиловала и убивала,и физически уничтожим в любой точке планеты. Но это сказал бы нормальный президент. А это шмаркли жуёт. ***** свою утихомирь,главу вашей ********** парти,лазит ,шлюха ***** к воинам в больницу с всранными предьявами,курва.
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18.12.2022 13:41 Ответить
Тварюка Зелена яка закрила чоловікам кордони говорить про свободу!
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18.12.2022 13:51 Ответить
А ти, поки працюєш преЗедентом, мав би бути зацікавлений у зміцненні обороноздатності країни…
А воно ж зовсім не так.
Мовчав би…
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18.12.2022 13:58 Ответить
Как можно отнять то чего в России никогда не было?
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18.12.2022 13:59 Ответить
Так! У них своя свадьба,ту нас своя. Ми теж того хочемо
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18.12.2022 14:09 Ответить
Для кацапа свобода це море безкоштовної бояри
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18.12.2022 14:43 Ответить
Коли їм потрібна була свобода? Мати господаря, та щоб було дозволено знущатися з інших. Ось і все, що їм потрібне.
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18.12.2022 15:08 Ответить
Як би це смішно не звучало, але блаЗЄнські також забирають свободу в українців.
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18.12.2022 15:12 Ответить
Рабство - це і є свобода для росіян. Як у них буде свобода, то расії прийде кінець.
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18.12.2022 15:21 Ответить
орки садомазохісти, нах.. ім свобода
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18.12.2022 15:59 Ответить
Що цей дурень верзе.?
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18.12.2022 16:18 Ответить
зельц - похер мне тебя завербовавшая вонючая мацква... извинись перед Украиной за то, что ты, угребок, назвало страну дешевой шалавой и Томос термосом... а у теюя, твари, еще хватает сопливости каждый вечер пускать сопли...
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18.12.2022 16:30 Ответить
Зачем рабам свобода? Что они с ней будут делать?
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18.12.2022 16:42 Ответить
Потомственным холопам свобода не нужна. Им нужен людоед который их кормит и ведёт на убой.
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18.12.2022 21:39 Ответить
 
 