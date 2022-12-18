3 618 74
У россиян забирают свободу, они должны быть заинтересованы в падении режима Путина, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина всегда готова помочь миру с гуманитарными миссиями, но по поводу смены власти в России должен быть интерес самих россиян.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью французским телеканалам TF1 и LCI, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У меня нет этой информации (что путинский режим может пасть – ред.). Если бы хотели нашей помощи, мы люди, которые всегда готовы помогать миру с гуманитарными миссиями. Я думаю, прежде всего, относительно смены или несмены власти должно быть проявление интереса их народа, их общества. Это у них отнимают свободу, это у них забрали их историю, это они изолируются от мира", - сказал Зеленский.
Топ комментарии
+32 Имярек
показать весь комментарий18.12.2022 12:32
+22 Mykola Trofimenko 644016fc
показать весь комментарий18.12.2022 12:31
+18 belge
показать весь комментарий18.12.2022 12:34
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Президент Даля Грібаускайте
буї без солі у них заберіть, лише тоді повстануть.... за свободу 😂
©
Рашка это не государство.
Рашка это заболевание.
На 80-90% населённая ворами, трусами и потенциальными убийцами. Огромная территория, наполненная одебиленными, кровожадными сволочами, 45 млн из которых ходят срать на улицу, т.к. в их жилье нет канализации, из которых 650 штук ежегодно тонет в своих же фекалиях, провалившись в выгребную яму сквозь гнилой пол уличного сортира.
Ненавидя друг друга и всех вокруг себя, живущие в скотских условиях, эти великодержавные клопы восхваляют кровожадного ублюдка и убийцу, своего престарелого мстительного бункерного переигруна-многоходовочника с накачанным ботоксом и обмазанным маслом *******, по имени "*****", безвылазно сидящего в бункере за Уралом и давно уже спятившего под гнетом множества комплексов неполноценности.
Страна выдуманного героического прошлого, вечно мерзкого настоящего и никогда ненаступающего счастливого будущего.
Как ржавая советская консервная банка с забродившей в ней ордой *********, поклоняющихся телевизору, смешавшей в своей повернутой башне советский союз, империализм, ненависть к цивилизованному миру, *****, день победы, фашистов, дидов воевавших, православие и гундяя, американцев и майдан, перевязанная "григорьевской" лентой, готовая рвануть, лишь только для того, чтобы забрызгать расеянской желчью и говном всех остальных.
Наглухо застегнутое стадо, способное только ненавидеть, разрушать и убивать, жить в нищете и быть довольными пальмовыми помоями, которыми они питаются. Цинично врать и оправдывать любые преступления своего уродского недогосударства.
Абсолютно бесцельно влача свое дегенеративное существование, принося вред окружающему миру и мечтая о своем мнимом господстве на протухшем совковом фундаменте, от которого воняет необразованностью и трупами.
Нет аналогов этому явлению, ибо это преисподняя, сотворенная ими самими во главе с такими же упырями, которые способствуют прогрессу этого геополитического заболевания.
Затхлое, изолированное захолустье Третьего мира, в котором не могут произвести самостоятельно даже одного гвоздя, в котором лавиной идут увольнения сотен тысяч людей, в котором, кроме бояры и соловьева больше не осталось никаких смыслов.
Задача цивиливанного мира - прекратить неблагодарное паразитирование рашки на соседних культурах и выжечь этот недуг и ошибку современной истории, уничтожить эту раковую опухоль на теле человечества. Унизить этих упырей и заставить работать на благо человечества за бесценок. Разделить этот концлагерь на множество независимых государств и запретить им иметь хоть какую-то армию.
Він до сих пір не став президентом УКРАЇНИ.
///
в белгороде опять неспокойное утро...пво ейное чёто пропустило.... )))
https://t.me/dneproperatyv/50331
Інше тих довбодятлів не цікавить .. ВЗАГАЛІ . !!
їбанько в глаза 2.
ну шо сказати? - з дорогами вас - 73....
притча ;
У одного хозяина было много рабов, и среди них отличался особым трудолюбием 70-летний мужчина. Однажды он позвал к себе старика и сказал:
- Раб мой, ты начал служить верой и правдой сначала моему деду, потом отцу, а теперь и мне. И я решил вознаградить тебя. Проси, чего хочешь?
Пожилой раб долго думал, а потом ответил:
- Прошу тебя - подари мне кандалы из золота.
Удивленный хозяин произнес:
- Ты мог просить свободу - и я бы дал ее тебе. Почему ты попросил кандалы?
На что старик ответил:
- Мои дед и отец были рабами, я сам раб, мои дети и внуки твои рабы. Быть рабом - это участь, что выпала нам. Так сложилось и так мы привыкли жить. Поэтому золотые кандалы - это знак нашего отличия от других рабов, это знак твоего признание меня лучшим. Зачем мне свобода, если я не могу служить своему господину! Что я буду делать, будучи свободным? Где я буду жить? Чем питаться? Чем займу свое время, оставшееся до смерти?
Затем хозяин вызвал другого раба и спросил:
- А ты чего хочешь?
Тот не долго думая, ответил:
- Позволь мне иметь своих рабов. Дух или трех. И тогда я возвышусь над мною подобными.
Суть притчи такова, что живущий в рабстве перестает ценить свободу, он ее боится, ведь свобода - это борьба за свое достоинство, права, свою точку зрения, это твоя ответственность за принятие решения и это требует постоянных усилий, размышлений и времени.
Для раба высшая ценность - быть любимой вещью господина и иметь своих рабов, чтобы быть первым среди них.
Такие люди никогда не встанут на защиту других, включая родных и близких.
Рабство превращает человека в безропотную и трусливую скотину.
щоби не уподоблчтися пуйлу і не забирати свободу в украінців ,
Поверніть в ефір опозиційні канали - Еспресо , 5-й канал і Прямий
це по - першше
по - друге , дайте відповідь людям , де ваш друг Баканов ? 😠
Опять кокс херовый..
Нормальный бы президент сказал - найдем всю кацапскую мразь ,что насиловала и убивала,и физически уничтожим в любой точке планеты. Но это сказал бы нормальный президент. А это шмаркли жуёт. ***** свою утихомирь,главу вашей ********** парти,лазит ,шлюха ***** к воинам в больницу с всранными предьявами,курва.
А воно ж зовсім не так.
Мовчав би…