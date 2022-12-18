За минувшие сутки российские оккупанты убили 4 гражданских, 9 человек получили ранения, - ОП. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате вооруженной агрессии Российской Федерации в Украине за минувшие сутки погибли 4 гражданских, получили ранения - 9.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Жертвы среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии РФ за 17.12.2022 (по состоянию на 09:00 18.12.2022):
Днепропетровская область - 1 раненый
Донецкая область - 1 погибший, 1 раненый
Харьковская область - 1 раненый
Херсонская область – 3 погибших, 6 раненых", - говорится в сообщении.
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Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий18.12.2022 13:44 Ответить Мне нравится 0
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