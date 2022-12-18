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Пришла в госпиталь, чтобы выяснить отношения с раненым без ног, - военный рассказал о визите главы "слуг народа" Шуляк

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк без предупреждения пришла в госпиталь к тяжелораненому воину Олегу Симорозу, который активно критикует принятый ВР градостроительный закон, и стала "выяснять отношения".

Об этом сам Симороз сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Прошло три дня, но мне до сих пор сложно поверить, что глава правящей партии "слуг" ворвалась ко мне в военный госпиталь, чтобы выяснять отношения с военнослужащим, который оставил свои две ноги на Донбассе и находится в тяжелом состоянии. Но это произошло! Сразу опровергну возможное "алиби" госпожи Елены Шуляк, что якобы это не было выяснением отношений, а она просто вдруг решила меня навестить. Мою маму больше удивило даже не то, что глава правящей партии не поинтересовалась, что может нужна какая-то помощь (мы бы у таких людей помощь и так бы не брали), а что она даже не спросила о моем самочувствии и вообще  имел ли я возможность с ней разговаривать в тот момент, когда она пришла. Пришла без разрешения или даже предупреждения меня или моих близких", - рассказывает он.

"На воре и шапка горит", так выглядит этот случай, когда лоббистка строительной мафии прибегает в военный госпиталь выяснять отношения, после того как мое сообщение о ее антинародном законопроекте и договоренностях с ОПЗЖ широко разошлось в социальных сетях. Когда ехала сюда, она наверняка надеялась, что поскольку я тяжелораненый, то голова у меня "не варит", а потому можно будет спокойно вешать мне лапшу на уши, а потом рассказывать общественности, что "все нормально, я ему все объяснила, и он все понял", - отмечает военнослужащий.

Как юрист и человек, который до 24.02, вместе с побратимами из Народовладдя, отдавал очень много времени и сил на борьбу с кличковской строительной мафией в Киеве, он обратил ее внимание на несколько показательных моментов: как этот преступный законопроект нивелирует его борьбу за сохранение берегов Днепра, как она протолкнула его в комитете и в сессионном зале голосами ОПЗЖ и как она проигнорировала замечания НАПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленского просят ветировать закон об усилении наказания военнослужащих - петиция

Далее, по словам Симороза, в ответ Шуляк начала просто "банально врать мне в глаза и пытаться сделать из меня дурака. Более того, она даже набралась наглости намекнуть, что я у кого-то взял деньги за свое резонансное сообщение о ней!"

"Председатель правящей партии "слуг" наверняка думает, что пока в стране идет война и внимание общества сосредоточено именно на войне, то за закрытыми дверями парламента можно спокойно, безнаказанно и кулуарно вместе с предателями из ОПЗЖ протягивать антинародные законы для своей личной выгоды. Но я пообещал этой слуге строительной мафии, что рано или поздно в Украине наконец - впервые за время независимости - появится нормальная власть, и тогда она предстанет перед справедливым судом. А в тюрьме у нее будет возможность ходить на прогулки со своими. "конструктивными коллегами" из ОПЗЖ, с которыми она сейчас и протягивает ужасающие антинародные законы", - добавляет критик законопроекта Шуляк.

Симороз также напоминает, что петиция, призывающая Президента ветировать этот злостроительный закон, набрала уже более 42 тысяч подписей при необходимых 25. Президент уже вынужден на нее отвечать.

"Поэтому благодарю всех, кто подписал! Но призываю других продолжать ее подписывать, чтобы придать этому еще большую огласку. Таким образом, мы показываем, что украинцы не хотят жить в бетонных джунглях, и не хотят, чтобы в погоне за собственной наживой злоумышленники уничтожали нашу историю! И я лично обращаюсь к Президенту Украины и призываю Владимира Зеленского наложить вето на этот антинародный закон 5655. Поймите, пожалуйста, что Вы уже должны дать обязательный ответ на петицию, и этот ответ официально зафиксирует Вашу Личную позицию и четко покажет на чьей вы стороне. Искренне надеюсь, что Вы будете на стороне украинского народа, а не кучки олигархических злоумышленников!", - резюмирует он.

Также читайте: "Забыл" задекларировать съемную квартиру: САП и НАБУ сообщили о подозрении еще одному нардепу. СМИ пишут, что речь идет о "слуге народа" Пашковском

ВР (29228) законопроект (3219) ранение (3376) военнослужащие (6102) градостроительство (42) Слуга народа (2628) Шуляк Елена (86)


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Топ комментарии
+137
зэ-дерьмо собачье
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18.12.2022 12:54
+89
А хто її туди пустив?
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18.12.2022 12:54
+79
Лежачих не бьють?
Це не про ЗЄльоних!

Вважають, що Порох та ЄС мають вчинити бучу в Раді і дати ЗЄльоной курві просратись.

Поки ми не будемо поважати наших ветеранів Героїв, а тим паче, які втратили своє здоров'я, гріш нам ціна та ганьба, українці!
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18.12.2022 13:18
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Страница 5 из 5
Як могло статися,що в цей момент рядом не було нікого,що б винести соску вперед з розчепіреними ногами,і як мінімум фінгалом на табло.?Явне недопрацювання.І не треба апелювати що це жінка.У довбо...бів немає статі.
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18.12.2022 22:33 Ответить
Слуг народу скинули маски і перетворилися в ОПЗЖ. Після війни будуть серйозні розборки з нашими гнидами.
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18.12.2022 23:00 Ответить
Так, эта же Шуляк , заявила, что ОПЗЖ опники : «конструктивные партнеры» и трогать их нельзя
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19.12.2022 01:00 Ответить
Очередная зелёная мразота.Твари,чтоб вы в аду горели.Есле можете в этот момент думать только про свои интересы.ГНойная рана на теле Украины эта зелёная плесень.Надо вскрывать и вычитать всю эту мразь
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18.12.2022 23:11 Ответить
Женщина всегда права
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20.12.2022 12:43 Ответить
Щось нереальне і абсурдне з позиції моральності та людяності . У нашої країни два вороги і дві лінії фронту , один - путінська росія а другий чиновницько - олігархічний феодалізм ( створений кучмою ) , іноді незнаєш який з них небезпечніше , а може це один ворог в двох обличчях . Поки в війні з кацапстаном гине і стікає кров*ю наша Аристократія ( в прямому значенні цього слова - кращі із найкращих ) , олігархічно-чинушні жлоби гризуть в нас за спиною , це тяжка війна.
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18.12.2022 23:16 Ответить
Трохи косплея під Пєлєвіна:

Так вот, «уловка-22» заключается в следующем: какие бы слова ни произносились Слугами народа, сам факт появления человека в этой партии доказывает, что перед нами бл&дь и провокатор. Потому что если бы этот человек не был бл&дью и провокатором, его бы никто в Слуги народа не пропустил - там три кольца оцепления с пулемётами. Элементарно, Ватсон: если девушка сосёт … в публичном доме, из этого с высокой степенью вероятности следует, что перед нами проститутка.

- Почему обязательно проститутка, - скажете вы - А может это белошвейка. Которая только вчера приехала из деревни. И влюбилась в водопроводчика, ремонтирующего в публичном доме душ. А водопроводчик взял её с собой на работу, потому что ей временно негде жить. И там у них выдалась свободная минутка.

Вот на этом невысказанном предположении и держится весь хрупкий рейтинг наших молодых новых лиц…
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18.12.2022 23:39 Ответить
Елена Шуляк до сих пор является конечным бенефициаром офшорной компании InfrairAssets LTD».
Будучи избранной несколько лет назад народным депутатом, Елена Шуляк по сегодняшний день не передала кому-либо свои корпоративные права.
Елена Шуляк пришла в парламент от строительного бизнеса. Она плотно общается со многими крупными застройщиками и естественно отстаивает интересы крупного бизнеса. И лоббирование ею преступного, антигражданского Закона 5655 - тому яркое подтверждение)
Это первый зашквар елены Шуляк как Нардепа -поздравляем, ты ТП, уже официально.
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18.12.2022 23:46 Ответить
Як на мене краще вашого допису тут нема і бути не може, респект Пане Connect
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20.12.2022 11:57 Ответить
Вопрос в другом ... это понятно, что власть в Ёе лице антинародна, вопрос в другом, как с Этим бороться на законных основаниях.
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19.12.2022 00:32 Ответить
"На законних основаниях вас можуть тыльки на нари посадити, або имущество отобрать, все остальное на нашей территории делается по понятиям
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20.12.2022 12:41 Ответить
Олег Симороз - справжній герой! В його стані інші були б в стані глибокої депресії.

Олег мужньо надавав по мордам цілій фракції "слуг мафії"

МОЛОДЕЦЬ!!!
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19.12.2022 00:34 Ответить
Все оце зелене лушпиння, яку треба вичесити поганою мітлою.бридко і огидно !
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19.12.2022 01:40 Ответить
Хто буде вигрібати, ті хто це можуть давно на фронті а можливо "мудрий нарід" ну у мене надії на цих організмів нема бо вони за своїм ментальним складом тіж кацоватани.
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19.12.2022 20:24 Ответить
Тварина зебешна! Ще не дово залишилось!!!...
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19.12.2022 02:07 Ответить
****
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19.12.2022 02:26 Ответить
Скажу чесно. Заголовок страшний. Але я таки подивився відео. І от нічого такого я там не побачив. Так вона прийшла, дуже вічливо розмовляла(наші чиновники можуть це робити хамськи). Я ніякої симпатії до політ партії не маю, не голосував за них. Але поки що, пані Шуляк доволі спокійіно йде на будь-який діалог, і спокійно доводить, чому законопроєкт хороший.
Всі вороги забудови-тотальні емоції та крики про тітушок, наче це прямо Шуляк всіх замовила.
НУ панове, оберіть голову вашої ради, хай цей голова спокійно скаже людям чому це поганий закон буде, хай запропонує інший.
Поки що крім хамства я нічого не чую
Даруйте, але "зелені, бариги, тітушки"-це не аргументи.
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19.12.2022 02:57 Ответить
Я як правило стараюсь не висказуватись , але тут скажу. тіранозавр ти просто курка. НЕзалежно хто правий хто ні - людина залишилась без ніг а воно прийшло щось доказувати. Це просто цинічні суки.
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19.12.2022 05:36 Ответить
rex - ты моральный 🤢🤖выродок , как и твои хозяева ермак , третьякова (фашистка) , потураев ,арахламидия
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19.12.2022 07:14 Ответить
ну як я і казав-тільки безумні емоції і істерики. Взагалі жодного адекватного слова про законопроект.
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19.12.2022 21:56 Ответить
Дійсно, подумаєш дрібниця, - втратив ноги на фронті! Тут люди лишаються можливості розкрадати бюджет, і при цьому навіть не хамлять на камеру. Ордени їм треба за це давати. А нічого, що до важкохворих у лікарню взагалі заборонено будь кого пускати? Але ж Слуг народу це не стосується. Вони як таргани пролізуть скрізь.
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19.12.2022 08:48 Ответить
ОБСКУБАНУ КУРКУ ШУЛЯК ГЕТЬ З ВЕРХОВНОЇ РАДИ. ПОТРІБНО ОБРАТИ СИМОРОЗА
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19.12.2022 03:28 Ответить
А чому тільки Кличко? Давай, пиши ще про Пороха. Чому коли чергового зеленого злодіяку хватають на гарячому, воно не виправдовується проти очевидних фактів, а верещить - інші теж крадуть? Ні, ви злодюги відповідайте за себе, а з іншими теж розберемося.
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19.12.2022 08:40 Ответить
У этой шмары глаза аферистки, а этот поступок вообще за гранью. А гундосый вместо того , что бы навести порядок в своей зашкваренной партии , пишет гундосики и дюже обижается , что его не транслируют перед финалом ЧМ.
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19.12.2022 07:37 Ответить
От українці, читайте і думайте кого обирати
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19.12.2022 07:49 Ответить
Какая отвратительная рожа.
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19.12.2022 08:25 Ответить
но сосна то корабельная, хоть и гнилая внутри
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19.12.2022 11:17 Ответить
Так, він переживає за державу, і став інвалідом за яку воював і став інвалідом, за її майбутнє . Але диванному бздуну, що продається за 20 баксів, цього не зрозуміти. "Какая разница!?"
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19.12.2022 08:56 Ответить
Коли ти втратиш дві свої ноги - поговоримо! Гаразд? Жаль тільки, що це не трапиться, бо так і залишишся без совісті!
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19.12.2022 09:47 Ответить
Треба вимагати шоб позбавили мандата депутатку!
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19.12.2022 08:48 Ответить
Гнати в шию тварюк СН
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19.12.2022 08:50 Ответить
чоловік і брат ЗеСлуги Народу Шуляк Олени з'їбнули з України в березні коли діяв воєнний стан! Тепер ви розумієте чому ЗеСлуги так негативно ставляться до військових, та ще й до поранених воїнів?! Тому що Зе Слугам ***** на вас і ваші родини!
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19.12.2022 09:14 Ответить
через сестру спільні бізнес інтереси з донькою бувшого міністра оборони Лебедева.
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19.12.2022 09:19 Ответить
Продажна **** партія Зелених ПІдарасів..Спасибі тому, що не втік..
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19.12.2022 09:19 Ответить
Масі Наймом звернувся до військослужбовців з проханням не критикувати владу, бо ж програємо війну. Не на часі.
А от до злочинців слуг народових він не звертався. Мабуть це вони кують нашу перемогу. А не ЗСУ
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19.12.2022 09:30 Ответить
А главзеб, мабуть, на иврите учора поздоровив евреiв (нi разу не чув, щоб поздоровляв гагаузiв), та ще й вселив в них вiру, мовляв мале перемогло здорове, я так зрозумiв, що до отримання евреями земель пелазгiв-фелистимлян-палестинцiв для краiни Iзраiль. Ааднака, нацизмо-шовинизмом попахивает.
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19.12.2022 09:55 Ответить
Зи ...вчора якесь еврейське свято було... Гагаузи-гагаузами, а нас не поздоровив зi святом Миколи Чудотворця... Я ПОЗДОРОВЛЯЮ ВСИХ УКРАiНЦiВ З ЦИМ СВЯТОМ. Церква забороняє на день святого Миколая, як і в будь-яке інше православне свято, лаятися, лихословити, ображатися. Також краще не сумувати цього дня, адже святий Миколай приносить радість і щастя. Не давайте в борг і самі не беріть нічого у інших. В давнину вірили, що святий Миколай захищає тих, кого неправдиво обвинуватили у злодіяннях. А ще у наших предків існувало повір'я, що він допомагає купцям, морякам і, звичайно, дітям. Землероби молилися святому про добрий урожай та хорошу погоду. Його навіть називали другим після Бога заступником. Зранку люди обов'язково йшли до церкви, служили там молебні святому Миколаю, потім всі разом накривали святкові столи, співали, їли та веселилися.А ще Миколай Чудотворець здавна приносить дітям подарунки, які кладе під подушку. Існує повір'я, що подарунки отримують лише слухняні дітки, а ось бешкетникам святий приносить різочку.
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19.12.2022 10:07 Ответить
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19.12.2022 10:13 Ответить
Не всім, тільки Шуляк - курве
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20.12.2022 12:00 Ответить
Якщо дітко не бешкетник, то може з нього вирости великий Шуляк!
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20.12.2022 12:39 Ответить
Масі ВнаЙом.
Хіба військві критикуть Залужного чи своїх командирів?
Виключно, про провладних ворогів та колаборантів.

"Мустафа Наем в "Укроборонпроме" за год получил более трех миллионов гривен"

04 февраля 2021
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19.12.2022 10:59 Ответить
критикувати не можна )
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19.12.2022 12:43 Ответить
в киевском "бомонде" много таких, ни стыда ни совести из-за денег. мандата лишить наверное нельзя потому что это глава партии. вспоминаю, как киевская фирма демонтировала системы пво под Харьковом до начала войны, куда они потом пошли, неизвестно, наверное на продажу за границу
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19.12.2022 09:49 Ответить
Таку інформацію треба зразу фільмувати та в особисту секретну базу даних до "лучших времен". А потім: - " А ну іди сюди, ****"
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20.12.2022 12:03 Ответить
до речі, має державні нагороди
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19.12.2022 10:04 Ответить
Это что такое вообще?
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19.12.2022 10:20 Ответить
Бидлослуга народу у всій красі
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19.12.2022 10:24 Ответить
Бачили очі кого обирали.Це- слуга президентської партії...
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19.12.2022 10:35 Ответить
Я не політик, але політикою цікавлюся з перших днів Незалежності так от такої ВРади ще небуло(це просто позор)так що українці йдете на вибори добре думайте це ваше і ваших дітей життя
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19.12.2022 11:01 Ответить
Свинобаба, однако!
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19.12.2022 11:35 Ответить
От коза...нагла, брехлива...А ще ж молода, скільки зла наробить...
Як серед цих "прислуг" мало адекватних людей, то капець....Партійка склепана за тиждень....
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19.12.2022 14:46 Ответить
чого цю зелену наволоч не викинули з палати ?
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19.12.2022 22:06 Ответить
ГАНЬБА!!!!! Вона повинна пійти з посади!!!!
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19.12.2022 23:04 Ответить
Оце "гнати з посади" - це все від лукавого. Вона порушила цілу купу прав людини в суспільстві, десь на добру "п"ятірку" *******, а ви " з порсади"; НА НАРИ!!
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20.12.2022 12:06 Ответить
Вот такая она, президентская команда! Герою - уважение!
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21.12.2022 10:46 Ответить
Приберіть фото хвойди з титулу. Ви ж солідна контора. А це не Амстердам!
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22.12.2022 17:47 Ответить
А жаба то зеленая. Еще что то там квакает. 73 % - радуйтесь. Вот она ваша жабья власть....😪
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24.12.2022 13:19 Ответить
Хтось може опублікувати ссилку на деклалацію Шуляк? Таку ссилку щоб відкривалась?
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30.12.2022 19:34 Ответить
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