Почти тысяча трансформаторов и 5 тыс. генераторов от партнеров сегодня применяются для восстановления энергосистемы Украины, - Кулеба

Почти 1 тыс. трансформаторов разной мощности, примерно 5 тыс. бензиновых и дизельных генераторов и более 100 автотрансформаторов от партнеров применяются сегодня для восстановления энергосистемы Украины

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По поручению президента Украины Зеленского и при взаимодействии с Минэнерго, "Укрэнерго" и другими профильными институтами МИД продолжает активно привлекать оборудование партнеров для восстановления энергосистемы. По состоянию на сегодняшний день привлеченная помощь составляет около 1000 трансформаторов разной мощности, более 100 автотрансформаторов, около 5000 бензиновых и дизельных". генераторов мощностью до 100 киловатт, около 500 генераторов большей мощности, почти 5000 километров кабеля, а также тысячи единиц запчастей для ремонта электросети, сотни тепловых пушек и обогревателей", - сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что МИД продолжает работать с партнерами по привлечению еще большего количества помощи, координацию процесса осуществляет премьер-министр.

"В настоящее время мы получили новую ориентировку "где у кого что есть" и что нужно привезти в Украину. И уже работаем над этой новой партией помощи", - сказал Кулеба.

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