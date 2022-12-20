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Почти тысяча трансформаторов и 5 тыс. генераторов от партнеров сегодня применяются для восстановления энергосистемы Украины, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генератор,бц

Почти 1 тыс. трансформаторов разной мощности, примерно 5 тыс. бензиновых и дизельных генераторов и более 100 автотрансформаторов от партнеров применяются сегодня для восстановления энергосистемы Украины

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По поручению президента Украины Зеленского и при взаимодействии с Минэнерго, "Укрэнерго" и другими профильными институтами МИД продолжает активно привлекать оборудование партнеров для восстановления энергосистемы. По состоянию на сегодняшний день привлеченная помощь составляет около 1000 трансформаторов разной мощности, более 100 автотрансформаторов, около 5000 бензиновых и дизельных". генераторов мощностью до 100 киловатт, около 500 генераторов большей мощности, почти 5000 километров кабеля, а также тысячи единиц запчастей для ремонта электросети, сотни тепловых пушек и обогревателей", - сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что МИД продолжает работать с партнерами по привлечению еще большего количества помощи, координацию процесса осуществляет премьер-министр.

"В настоящее время мы получили новую ориентировку "где у кого что есть" и что нужно привезти в Украину. И уже работаем над этой новой партией помощи", - сказал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной: в центральном регионе действуют более существенные ограничения электроснабжения, чем обычно, - Укрэнерго
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Добре було б спитати у керівників ЦОВВ🙈🤷‍♂️ разом з держсекретарями та їх купою замів🐷🙈🤷‍♂️, як вони ОСОБИСТО готували ЦОВВ ТА ВІДПОВІДНІ ГАЛУЗІ впродовж 3.5 років до функціонування в умовах ОСОБЛИВОГО ПЕРІОДУ ТА ВОЄННОГО СТАНУ ⁉️⚔️💯😡✊🤬😠🇺🇦❤️🤔🇺🇸🇪🇺🇬🇧
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20.12.2022 16:30 Ответить
Так все ж готовились к шашлыкам, росия никогда не нападет, они тоже люди

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20.12.2022 16:38 Ответить
сними трансформаторы с линий, идущих на россию и белороссию, тысячник ты пистливый
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20.12.2022 16:36 Ответить
/Майже 1 тис. трансформаторів різної потужності /, по 100 мВА чи 100 ВА. ? Співвідношення можливо і не публічна інформація. А так стаття ні про що.
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20.12.2022 17:03 Ответить
А она восточнее Львова идет, или как с иной гуманитаркой?
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20.12.2022 17:04 Ответить
А чим вони їх захищають?
Може біля тих ставити спеціальні мобільні підрозділи, що виїджають під час атак, з тепловізорами, кулеметами та т.і.? На шахеди можна було б налаштувати якусь акустичну напівавтоматичну станці - по диринчить дуже характерно і голосно.
А ще пассивний захист: ближній - грати-"мангал", а дальній - металева сітка.
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20.12.2022 17:10 Ответить
1000 трансформаторів та 100 автотрансформаторів? 5000 кілометрів кабелю? Це стільки пошкодили ті 5 не збитих дронів?
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20.12.2022 22:13 Ответить
 
 