Россия регулярно использует по меньшей мере 5 аэродромов в Беларуси для нанесения ударов по Украине, - Воздушные силы

Россия использует около 40 аэродромов для нанесения авиаударов по Украине, из них пять или шесть – на территории Беларуси.

Об этом сообщил на брифинге в Медиацентре Украина — Укринформ спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"Там не менее пяти-шести основных таких аэродромов, которые использует Россия для того, чтобы нести определенную угрозу по этому направлению. Всего Россия использует около 40 аэродромов для атак по Украине. То есть, для того, чтобы там размещалась их тактическая авиация, их авиационная группировка. Не только тактическая авиация, но и вертолеты, и транспортники, и истребители, и бомбардировщики, и штурмовики", - сказал Игнат.

По его словам, россияне с аэродромов Беларуси не исчезают. Их самолеты находятся в воздушном пространстве страны.

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Игнат подчеркнул, что россияне перемещают технику на аэродромы Беларуси в зависимости от задач. "Сегодня, кстати, оживилась авиационная активность и на фронте у оккупантов. Понятно, что наши летчики также наносят удары. 10-15 авиационных групповых ударов совершает ежедневно наша ударная авиация, истребители, как средства противовоздушной обороны, прикрывают наши ударные группы. авиация сухопутных войск эффективно бьет по оккупантам", - сказал он.