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Россия регулярно использует по меньшей мере 5 аэродромов в Беларуси для нанесения ударов по Украине, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

росія,авіація

Россия использует около 40 аэродромов для нанесения авиаударов по Украине, из них пять или шесть – на территории Беларуси.

Об этом сообщил на брифинге в Медиацентре Украина — Укринформ спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"Там не менее пяти-шести основных таких аэродромов, которые использует Россия для того, чтобы нести определенную угрозу по этому направлению. Всего Россия использует около 40 аэродромов для атак по Украине. То есть, для того, чтобы там размещалась их тактическая авиация, их авиационная группировка. Не только тактическая авиация, но и вертолеты, и транспортники, и истребители, и бомбардировщики, и штурмовики", - сказал Игнат.

По его словам, россияне с аэродромов Беларуси не исчезают. Их самолеты находятся в воздушном пространстве страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вчера РФ осуществила самый большой по количеству выпущенных "шахедов" обстрел, - Игнат

Игнат подчеркнул, что россияне перемещают технику на аэродромы Беларуси в зависимости от задач. "Сегодня, кстати, оживилась авиационная активность и на фронте у оккупантов. Понятно, что наши летчики также наносят удары. 10-15 авиационных групповых ударов совершает ежедневно наша ударная авиация, истребители, как средства противовоздушной обороны, прикрывают наши ударные группы. авиация сухопутных войск эффективно бьет по оккупантам", - сказал он.
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Топ комментарии
+10
Ви ще запитайте, чому за 10 місяців економіку країни не переведено повністю на військові рейки.
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20.12.2022 16:40
+9
Политика "не спровоцируй" не даст результата. Беларусь уже в войне против Украины на все 100%.
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20.12.2022 16:33
+8
То уїбіть по цих летовищах, статисти - українці дозволяють.
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20.12.2022 16:32
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То уїбіть по цих летовищах, статисти - українці дозволяють.
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20.12.2022 16:32 Ответить
Драники все равно там все терпилы, они воевать не пойдут, даже под дулом заград-отрядов дидов внуков НКВДистов с автоматами ППШ на перевес. могут только на лавочку залезть предварительно сняв обувь и дарить цветы и воздушные шарики ОМОНовцам
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20.12.2022 16:35 Ответить
Так это же ЗАКОНННАЯ ЦЕЛЬ , ДЕЙСТВУЙТЕ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ , утилизируйте в зародыше !
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20.12.2022 18:05 Ответить
Политика "не спровоцируй" не даст результата. Беларусь уже в войне против Украины на все 100%.
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20.12.2022 16:33 Ответить
значит нужно долбануть по ним
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20.12.2022 16:38 Ответить
Є дрони створені нашими умільцями, чому їх не поставлять на конвеєр? Чи ми будемо далі спостерігати як безкарно нищеться інфраструктура від кацапських рук.
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20.12.2022 16:39 Ответить
Ви ще запитайте, чому за 10 місяців економіку країни не переведено повністю на військові рейки.
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20.12.2022 16:40 Ответить
Дрони??...хліб заборонено випікати.
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20.12.2022 17:04 Ответить
"Зрозуміло, що наші льотчики також завдають ударів."

Скільки ударів завдали наші льотчики по летовищах бульбаленда?

Ах, там договір про дружбу і співробітництво чинний, лупити не можна...
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20.12.2022 16:39 Ответить
препіЗедент, зателефонуй бульбофюреру, скажи, що будуть приземляти.
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20.12.2022 16:41 Ответить
Ага, будуть. Не при теперішніх "чмонях"!
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20.12.2022 16:58 Ответить
ти не зрозумів мій сарказм? Почитай доповнення знизу від Віки.
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21.12.2022 09:29 Ответить
Зателефонуй до ОЛЕКСАНРА ГРИГОРОВИЧА‼️ Как ты «ВАГНЕРОВЦЕВ « сдал
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20.12.2022 18:07 Ответить
Мне кажется, что кое-кто, как в зелёных, так и в евроамериканских кабинетах не совсем понимает настоящую цель тупина и рашистов: уничтожать всё украинское и убить как бмжно больше украинцев, если их нельзя "конвертировать". То есть там нет никаких стратегических планов, тактических манёвров и всего такого. Тупин рассматривает захват территорий и развал украинской экономики исключительно как бонус к этой своей главной цели, неужели это непонятно?

Логика нациста-психопата простая: он депортировал 2 миллиона украинцев, включая детей, к себе на болота, а взамен ему не жалко положить своих "испорченых" алкоголиков, преступников, асоциалов и тех, кого там называют "нацменами", полагая, что таким образом он "обновляет" какой-то там генофонд - вот и вся его арифметика.
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20.12.2022 16:43 Ответить
Европке пора бы понять, что если Украина проиграет, то мы вместе с кацапами пойдем брать Берлин. И это не шутки
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20.12.2022 16:55 Ответить
А як там білоруські партизани ?
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20.12.2022 16:44 Ответить
А чого там ще не курять?
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20.12.2022 16:48 Ответить
Скільки разів українці закликали владу розбомбити там аеродроми! А зелені -"ми жє нє агрєсарі"! Дідько б ту владу вхопив! Одні проблеми від них!
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20.12.2022 16:57 Ответить
Та ви що? А український посол тоді що там робить? Сраку чухає?
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20.12.2022 17:04 Ответить
Ну нічого собі!А Інститут вивчення війни (ISW) каже,що Білорусь не бере участі у війні
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20.12.2022 17:10 Ответить
 
 