В Беларуси россияне везут технику и оккупантов к границе с Украиной, - "Белорусский Гаюн"

Россия начала перебрасывать на юг Беларуси, то есть к границе с Украиной, технику и мобилизованных российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Белорусский Гаюн".

"В течение 20 декабря фиксируют перевозку танков, грузовиков и личного состава ВС РФ из белорусских полигонов в северной и центральной частях страны, где они дислоцировались, на Юг - ближе к границе с Украиной", - говорится в сообщении.

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