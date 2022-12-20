В Беларуси россияне везут технику и оккупантов к границе с Украиной, - "Белорусский Гаюн"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия начала перебрасывать на юг Беларуси, то есть к границе с Украиной, технику и мобилизованных российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Белорусский Гаюн".
"В течение 20 декабря фиксируют перевозку танков, грузовиков и личного состава ВС РФ из белорусских полигонов в северной и центральной частях страны, где они дислоцировались, на Юг - ближе к границе с Украиной", - говорится в сообщении.
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Навіщо ви тут пишете відверту херню, перепрошую на слові?
На мою думку максимум, на шо вони можуть розраховувати - це відсмоктати десь в чорнобильськіх лісах...
>Щось схоже було і на сході перед 24 лютого!
"Ні вєрю, нікто не нападьот - наша развєдка самая лутшая і она нічего нє відіт!"
Можливо, в ніч з середи на четвер
там і потонуть
Заспокойтесь, ... спостерігають штати, наша розвідка
Sure, "наша развєдка - лутше фсех!"