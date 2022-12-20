Глава партии "Слуга народа" Шуляк о скандальном визите к тяжелораненому военному Симороза: "Если какие-то мои поступки или слова чем-то оскорбили бойца, я прошу прощения"

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк обнародовала определенные объяснения своих действий на фоне скандала с бойцом Олегом Симорозом, к которому приходила в палату выяснять отношения через законопроект о градостроительстве ее авторства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу нардепа.

"Каждый день, каждое дело направлено на одно – как поддержать, как помочь тем, кто сегодня защищает страну, как дать им уверенность в том, что они должны играть ведущую роль в восстановлении страны. Именно это и есть цель моих встреч и общение с защитниками. Не только в тылу, но и на фронте – в Купянске, Херсоне, а неделю назад – и в Бахмуте…

Как и многие из нас, я сегодня не в окопах под обстрелами. Но о том, как оно там — видела своими глазами, знаю из первых уст. И если какие-то мои поступки или слова чем-то обидели бойца, я прошу прощения. Я точно этого не хотела, не планировала и не стремилась. А если это так было воспринято – извиняюсь.

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Я – как и все мы – в вечном долгу перед военными и волонтерами, которые стоят на защите нашего государства, нашей страны, нашей жизни", - написала Шуляк.

Напомним, 17 декабря глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк пришла в палату к военному и юристу Олегу Симорозу, который взорвался на противотанковой мини и потерял обе ноги. Шуляк собиралась обсудить резонансное сообщение Симороза, в котором тот раскритиковал ее законопроект о градостроительстве 5655, ранее принятый Верховной Радой.

Симороз написал: "…мне до сих пор сложно поверить, что глава правящей партии "слуг" ворвалась ко мне в военный госпиталь, чтобы выяснять отношения с военнослужащим, который оставил свои две ноги на Донбассе и находится в тяжелом состоянии. Но это произошло".

Народная депутат Галина Янченко написала заявление на выход из партии "Слуга народа" из-за поступка Шуляка.

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