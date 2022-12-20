Глава партии "Слуга народа" Шуляк о скандальном визите к тяжелораненому военному Симороза: "Если какие-то мои поступки или слова чем-то оскорбили бойца, я прошу прощения"
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Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк обнародовала определенные объяснения своих действий на фоне скандала с бойцом Олегом Симорозом, к которому приходила в палату выяснять отношения через законопроект о градостроительстве ее авторства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу нардепа.
"Каждый день, каждое дело направлено на одно – как поддержать, как помочь тем, кто сегодня защищает страну, как дать им уверенность в том, что они должны играть ведущую роль в восстановлении страны. Именно это и есть цель моих встреч и общение с защитниками. Не только в тылу, но и на фронте – в Купянске, Херсоне, а неделю назад – и в Бахмуте…
Как и многие из нас, я сегодня не в окопах под обстрелами. Но о том, как оно там — видела своими глазами, знаю из первых уст. И если какие-то мои поступки или слова чем-то обидели бойца, я прошу прощения. Я точно этого не хотела, не планировала и не стремилась. А если это так было воспринято – извиняюсь.
Я – как и все мы – в вечном долгу перед военными и волонтерами, которые стоят на защите нашего государства, нашей страны, нашей жизни", - написала Шуляк.
Напомним, 17 декабря глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк пришла в палату к военному и юристу Олегу Симорозу, который взорвался на противотанковой мини и потерял обе ноги. Шуляк собиралась обсудить резонансное сообщение Симороза, в котором тот раскритиковал ее законопроект о градостроительстве 5655, ранее принятый Верховной Радой.
Симороз написал: "…мне до сих пор сложно поверить, что глава правящей партии "слуг" ворвалась ко мне в военный госпиталь, чтобы выяснять отношения с военнослужащим, который оставил свои две ноги на Донбассе и находится в тяжелом состоянии. Но это произошло".
Народная депутат Галина Янченко написала заявление на выход из партии "Слуга народа" из-за поступка Шуляка.
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Боже, пошли нам своего Пиночета!!
Ще раз до Залужного й численних обурень тим, що він підтримав закон слуг Зеленського про принизливе збільшення кримінального та адміністративного тиску на наших армійців. Колеги, не йдіть на поводу у владних політтехнологів. Саме на таку вашу реакцію вони й розраховували, коли затівали цю авантюру й чинили тиск на Залужного. Про сам закон я і писав, і розповідав у кількох ефірах. Моє ставлення негативне. Далі трошки по суті цієї політтехнології.
Закон не аж так кардинально змінює ситуацію й правові механізми. Він просто дискримінаційний та умисно виписаний у такій формі, щоб бути принизливим для ЗСУ. Саме це й було головним. Задумайтеся: гвалтівникам, зрадникам чи колаборантам можна зменшувати покарання нижче мінімального або й повністю знімати, а бійцям на фронті це заборонено робити - вони за логікою законодавця гірші за зрадників і колаборантів. Для багатьох із тих, хто голосував, це дійсно саме так. Але голоси вибивали з решти саме для іншого ефекту. Нікого в опі особливо правозастосування цього закону поки не цікавило, хоча загрози існують.
Головними були дві речі. Перше - закон має бути дуже непопулярним у суспільстві. І це їм удалося, бо то дійсно був показово принизливий треш. Друге - несприйняття цього закону мало рикошетом ударити по популярності Залужного. А тепер згадайте інформацію, включно із статтею в Економіст про намагання Банкової усунути Залужного з посади Головнокомандувача. Далі купа факторів втручання, тиску тощо. Але внаслідок цього підтримка генерала тільки зростає, а влади падає.
І під цю авантюру вносять брутально виписаний і принизливий для військових документ та включають підкилимові засоби тиску на Залужного з вимогою його підтримати. Повірте, саме так і було. І для нього дилема: тримати принциповість і ризикувати відставкою, а це суцільна зачистка Генштабу й обвал ситуації на фронті. Або поступитися непринциповим змінам, усвідомлюючи, що все це спрямовано виключно проти нього самого. Він же і у виступі звів мову до теми дезертирства, а не принизливих формулювань закону.
Тому прошу: давайте не йти на поводу в єрмаківських технологів. Це не закон Залужного! Його підтримка вимушена та епізодична, бо він має воювати й захищати Україну. Це закон Зеленського, Єрмака, Татарова та їхніх слуг. Маєте претензії до цього закону? Я теж маю. То й висловлюємо їх до справжніх винуватців, а не тих, кого нам підсунули усілякі їхні подоляки.
Нехай скінчиться війна, буде "розбір польотів,хто,як і чому" Вам,зеленим пітараси, виб'ють всі зуби і надають в рот. Скоти зелені хитрови іпані. *****, будете мать блідий вигляд та обісрані ноги. Самі все побачите, клоуни квартально -- диряві. Так що, зєлєбоби, починайте. би то свої жопи. Далі буде цікаво..