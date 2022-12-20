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Глава партии "Слуга народа" Шуляк о скандальном визите к тяжелораненому военному Симороза: "Если какие-то мои поступки или слова чем-то оскорбили бойца, я прошу прощения"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

шуляк

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк обнародовала определенные объяснения своих действий на фоне скандала с бойцом Олегом Симорозом, к которому приходила в палату выяснять отношения через законопроект о градостроительстве ее авторства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу нардепа.

"Каждый день, каждое дело направлено на одно – как поддержать, как помочь тем, кто сегодня защищает страну, как дать им уверенность в том, что они должны играть ведущую роль в восстановлении страны. Именно это и есть цель моих встреч и общение с защитниками. Не только в тылу, но и на фронте – в Купянске, Херсоне, а неделю назад – и в Бахмуте…

Как и многие из нас, я сегодня не в окопах под обстрелами. Но о том, как оно там — видела своими глазами, знаю из первых уст. И если какие-то мои поступки или слова чем-то обидели бойца, я прошу прощения. Я точно этого не хотела, не планировала и не стремилась. А если это так было воспринято – извиняюсь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепка Янченко написала заявление о выходе из партии "Слуга народа" из-за поступка главы партии Шуляк по отношению к раненому бойцу

Я – как и все мы – в вечном долгу перед военными и волонтерами, которые стоят на защите нашего государства, нашей страны, нашей жизни", - написала Шуляк.

Глава партии Слуга народа Шуляк о скандальном визите к тяжелораненому военному Симороза: Если какие-то мои поступки или слова чем-то оскорбили бойца, я прошу прощения 01

Напомним, 17 декабря глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк пришла в палату к военному и юристу Олегу Симорозу, который взорвался на противотанковой мини и потерял обе ноги. Шуляк собиралась обсудить резонансное сообщение Симороза, в котором тот раскритиковал ее законопроект о градостроительстве 5655, ранее принятый Верховной Радой.

Симороз написал: "…мне до сих пор сложно поверить, что глава правящей партии "слуг" ворвалась ко мне в военный госпиталь, чтобы выяснять отношения с военнослужащим, который оставил свои две ноги на Донбассе и находится в тяжелом состоянии. Но это произошло".

Народная депутат Галина Янченко написала заявление на выход из партии "Слуга народа" из-за поступка Шуляка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада на этой неделе планирует принять законопроект 5655, позволяющий строить любые небоскребы в любом месте, - СМИ
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Топ комментарии
+69
Позбавити мандата цю коросту! В нормальній країні вже б срачами погнали з посади за подібне.
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20.12.2022 18:07
+61
бидло
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20.12.2022 18:06
+58
сложить полномочия не хочет эта корабельная сосна?
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20.12.2022 18:07
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Пошла на х@й, тварь! Сдай мандат и иди торговать ма@дой, ублюдина!
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20.12.2022 19:28 Ответить
Уроды, нашей страной управляют просто конченные уроды!!!
Боже, пошли нам своего Пиночета!!
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20.12.2022 19:32 Ответить
Перевзулось. Мерзото, Люди все пом'ятають.
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20.12.2022 19:34 Ответить
Якщо ЗЕЛЕНСЬКИЙ її пожене з партії значить висновки зроблені, якщо ні!!!!! То все зрозуміло.....
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20.12.2022 19:35 Ответить
Ця партія має зникнути після виборів до ВР і після переобрання президента, бо їх зашквари ******** за кордоном так і сприймають Україну
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20.12.2022 19:37 Ответить
готуйтесь гидоти - після перемоги , оберемо у Владу , надіюсь, тільки достойних- всіх тих хто воював , та волонтерів....- всі інші в чергу...
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20.12.2022 19:42 Ответить
без "якщо", навіщо з себе дурочку грати, і так ясно що, образили і не тільки пана Симороза образили, всіх образили її дії і обурили.
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20.12.2022 19:44 Ответить
Бідося. Ночами не спить за нас думає.
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20.12.2022 19:46 Ответить
Taras Chornovil

Ще раз до Залужного й численних обурень тим, що він підтримав закон слуг Зеленського про принизливе збільшення кримінального та адміністративного тиску на наших армійців. Колеги, не йдіть на поводу у владних політтехнологів. Саме на таку вашу реакцію вони й розраховували, коли затівали цю авантюру й чинили тиск на Залужного. Про сам закон я і писав, і розповідав у кількох ефірах. Моє ставлення негативне. Далі трошки по суті цієї політтехнології.

Закон не аж так кардинально змінює ситуацію й правові механізми. Він просто дискримінаційний та умисно виписаний у такій формі, щоб бути принизливим для ЗСУ. Саме це й було головним. Задумайтеся: гвалтівникам, зрадникам чи колаборантам можна зменшувати покарання нижче мінімального або й повністю знімати, а бійцям на фронті це заборонено робити - вони за логікою законодавця гірші за зрадників і колаборантів. Для багатьох із тих, хто голосував, це дійсно саме так. Але голоси вибивали з решти саме для іншого ефекту. Нікого в опі особливо правозастосування цього закону поки не цікавило, хоча загрози існують.

Головними були дві речі. Перше - закон має бути дуже непопулярним у суспільстві. І це їм удалося, бо то дійсно був показово принизливий треш. Друге - несприйняття цього закону мало рикошетом ударити по популярності Залужного. А тепер згадайте інформацію, включно із статтею в Економіст про намагання Банкової усунути Залужного з посади Головнокомандувача. Далі купа факторів втручання, тиску тощо. Але внаслідок цього підтримка генерала тільки зростає, а влади падає.

І під цю авантюру вносять брутально виписаний і принизливий для військових документ та включають підкилимові засоби тиску на Залужного з вимогою його підтримати. Повірте, саме так і було. І для нього дилема: тримати принциповість і ризикувати відставкою, а це суцільна зачистка Генштабу й обвал ситуації на фронті. Або поступитися непринциповим змінам, усвідомлюючи, що все це спрямовано виключно проти нього самого. Він же і у виступі звів мову до теми дезертирства, а не принизливих формулювань закону.

Тому прошу: давайте не йти на поводу в єрмаківських технологів. Це не закон Залужного! Його підтримка вимушена та епізодична, бо він має воювати й захищати Україну. Це закон Зеленського, Єрмака, Татарова та їхніх слуг. Маєте претензії до цього закону? Я теж маю. То й висловлюємо їх до справжніх винуватців, а не тих, кого нам підсунули усілякі їхні подоляки.
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20.12.2022 19:52 Ответить
Тупая посужомойщица в деле!!!
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20.12.2022 19:53 Ответить
***** зрозуміла, що можуть посунути від корита?
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20.12.2022 19:55 Ответить
Наступ зовні та всередині, вимагають стримувати обіцянку всіх, хто на гачку.
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20.12.2022 19:59 Ответить
Її вибачитись, як мені висратись, соррі
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20.12.2022 20:15 Ответить
Какие конченые эти слуги народа, они давно переплюнули рыгов и януковича в брехне, воровстве то они пьяные за рулем то машины переданые для фронта в свой автопарк присваивают ну эта тварь уже всех переплюнула, устраивать разборки с раненым бойцом, такая же тварь как и те что в рашке живут, ни чем не отличаеться
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20.12.2022 20:16 Ответить
Шо не сделает шуляк, все он сделает не так.
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20.12.2022 20:24 Ответить
Поджала хвост, *****, когда почуяла, что запахло жареным.
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20.12.2022 20:53 Ответить
Ця курва на колінах повинна просити пробачення!
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20.12.2022 21:02 Ответить
На смітник таку разом з Кубраковим та Голіком. Будівельно-дорожна мафі
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20.12.2022 21:04 Ответить
слів немає на гіляку крашену повію
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20.12.2022 21:26 Ответить
Нах нам такие депутаткині ?
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20.12.2022 21:34 Ответить
Самка безмозгла. Повилазили таргани на світ божий і думають, не роздавимо!
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20.12.2022 21:50 Ответить
******** проблядь!
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20.12.2022 22:04 Ответить
Яке воно тупориле та негідне. Саме з себе нічого не представляє. Типова проблядь. Ще і бійців ображає. Ні на якому передку воно не було, як би воно не клялося. Взагалі вся ця зелена мерзота заслуговує лише на одне- луснути та щезнути.
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20.12.2022 22:16 Ответить
Геть з ВР паскуда. Разом з покидьками ОПЗЖ.
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20.12.2022 23:12 Ответить
снизошла с олимпа извинилась через губу фу
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20.12.2022 23:17 Ответить
Шалава зеленоуродська! Як таких ****** земля кормить?
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21.12.2022 05:06 Ответить
Чергова ідіотка зі "слуг народа", яка паплюжить і назву партії і депутатське звання, і просто людську гідність
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21.12.2022 07:41 Ответить
Шуляк = шлюка!
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21.12.2022 13:36 Ответить
Шулік, дирява і крашене сАсАліщще. Всі,хто голосував,за зелених пітарастів, Буча,Ірпінь,Маріуполь та розмінований Чонгар, на вас, уіпани зелені.
Нехай скінчиться війна, буде "розбір польотів,хто,як і чому" Вам,зеленим пітараси, виб'ють всі зуби і надають в рот. Скоти зелені хитрови іпані. *****, будете мать блідий вигляд та обісрані ноги. Самі все побачите, клоуни квартально -- диряві. Так що, зєлєбоби, починайте. би то свої жопи. Далі буде цікаво..
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21.12.2022 13:58 Ответить
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