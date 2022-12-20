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Обесточивание Киевщины: К вечеру ожидаем хорошие новости в Броварском, Бориспольском и Обуховском районах

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

світло

Ситуация с обеспечением электричеством в Киевской области до сих пор сложная.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Киевщина. Ситуация в области до сих пор сложная. В течение дня энергетики вынужденно выключали критическую инфраструктуру. Несмотря на все, работы по восстановлению продолжаются. На вечер ожидаем хороших новостей по ситуации в Броварском, Бориспольском и Обуховском районах. В усиленном режиме продолжаются ремонтные работы в Бучанском, Фастовском и Вышгородском районах", - говорится в сообщении.

"Все работают на своих местах. Держим свой фронт", - добавляет глава региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 80% Киевщины – без электроэнергии, ситуация остается критической, - ОВА
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Топ комментарии
+6
як так виходить, що з 30-ти мопедів були збиті 25 (по словам), а ті що залишилися влучили прям точнісенько туди, куди потрібно і вся столиця і область сидить без світла 2 дні??
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20.12.2022 16:57
+4
А можно еще она улучшится в Подольском р-не столицы, мкр. Виноградарь?
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20.12.2022 17:11
+3
Це наробили лише 5 дронів?!
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20.12.2022 18:54
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як так виходить, що з 30-ти мопедів були збиті 25 (по словам), а ті що залишилися влучили прям точнісенько туди, куди потрібно і вся столиця і область сидить без світла 2 дні??
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20.12.2022 16:57 Ответить
Можливо, ефект накопичення плюс остання крапля. 19.12 окрім іншого була пошкоджена високовольтна лінія.
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20.12.2022 17:07 Ответить
Ну так так, протягнути кабель між стовпами це ж непосильна задача.
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20.12.2022 17:10 Ответить
Ви пройшли зелений тест на міністра енергетики.
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20.12.2022 17:25 Ответить
Якщо ви хочете знати, як і з якою ефективністю працює ППО по різних цілях у різних умовах, у ютюбі є достатньо відео військових експертів.
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20.12.2022 17:23 Ответить
Труха пишет, что сбито было только 18 из 35-ти!
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20.12.2022 17:15 Ответить
Труха і в Африці - Т Р У Х А ...ха ха ха.
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20.12.2022 19:11 Ответить
А можно еще она улучшится в Подольском р-не столицы, мкр. Виноградарь?
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20.12.2022 17:11 Ответить
👍!
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20.12.2022 17:47 Ответить
https://youtu.be/mstXAn5J_3s...

Горит газопровод в Чувашии уже 10 часов 💥🔥
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20.12.2022 17:12 Ответить
Зато не заржавеет!))
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20.12.2022 17:49 Ответить
Це наробили лише 5 дронів?!
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20.12.2022 18:54 Ответить
коли вже хороші новини будуть в Одеській області, **** , вже тиждень на генераторі і без води .. пллять , чи то якось пов'язано з Обуховим ?
З.І. до речі до цього , плять, три тижні по дві години на добу вмикали світло , шо це за х-я така !
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20.12.2022 21:34 Ответить
 
 