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Обесточивание Киевщины: К вечеру ожидаем хорошие новости в Броварском, Бориспольском и Обуховском районах
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ситуация с обеспечением электричеством в Киевской области до сих пор сложная.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Киевщина. Ситуация в области до сих пор сложная. В течение дня энергетики вынужденно выключали критическую инфраструктуру. Несмотря на все, работы по восстановлению продолжаются. На вечер ожидаем хороших новостей по ситуации в Броварском, Бориспольском и Обуховском районах. В усиленном режиме продолжаются ремонтные работы в Бучанском, Фастовском и Вышгородском районах", - говорится в сообщении.
"Все работают на своих местах. Держим свой фронт", - добавляет глава региона.
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