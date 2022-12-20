Обесточивание Киевщины: К вечеру ожидаем хорошие новости в Броварском, Бориспольском и Обуховском районах

Ситуация с обеспечением электричеством в Киевской области до сих пор сложная.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Киевщина. Ситуация в области до сих пор сложная. В течение дня энергетики вынужденно выключали критическую инфраструктуру. Несмотря на все, работы по восстановлению продолжаются. На вечер ожидаем хороших новостей по ситуации в Броварском, Бориспольском и Обуховском районах. В усиленном режиме продолжаются ремонтные работы в Бучанском, Фастовском и Вышгородском районах", - говорится в сообщении.

"Все работают на своих местах. Держим свой фронт", - добавляет глава региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 80% Киевщины – без электроэнергии, ситуация остается критической, - ОВА