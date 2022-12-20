Шмыгаль о ситуации в энергетике: Работают 8 блоков атомных станций и 10 тепловых станций
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Вчера государство-террорист своей целью избрало объекты энергетики в центральном регионе.
Об этом сообщил сегодня во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
Он напоминает, что Силы Воздушной обороны обезвредили большую часть вражеских дронов, но, к сожалению, есть попадания по высоковольтной сети.
"По состоянию на утро 20 декабря в энергосистеме работает 8 блоков атомных станций и 10 тепловых станций. Впрочем, из-за существенных повреждений в сети сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Для поддержания сбалансированной работы энергосистемы применены аварийные отключения в 11 регионах нашего государства. Ремонты продолжаются, но ситуация остается действительно сложной", - информирует премьер.
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