Шмыгаль о ситуации в энергетике: Работают 8 блоков атомных станций и 10 тепловых станций

Вчера государство-террорист своей целью избрало объекты энергетики в центральном регионе.

Об этом сообщил сегодня во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что Силы Воздушной обороны обезвредили большую часть вражеских дронов, но, к сожалению, есть попадания по высоковольтной сети.

"По состоянию на утро 20 декабря в энергосистеме работает 8 блоков атомных станций и 10 тепловых станций. Впрочем, из-за существенных повреждений в сети сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Для поддержания сбалансированной работы энергосистемы применены аварийные отключения в 11 регионах нашего государства. Ремонты продолжаются, но ситуация остается действительно сложной", - информирует премьер.

Также читайте: Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной: в центральном регионе действуют более существенные ограничения электроснабжения, чем обычно, - Укрэнерго