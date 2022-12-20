Штайнмайер призвал Си Цзиньпина использовать свое влияние на Россию для прекращения войны в Украине

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал лидера Китая Си Цзиньпина использовать свое влияние на Россию для прекращения войны в Украине.

Об этом сообщает DW со ссылкой на офис главы ФРГ, передает Цензор.НЕТ.

Лидеры стран провели во вторник телефонный разговор. "Президент подчеркнул общую заинтересованность Китая и Европы в прекращении войны (в Украине), а также уважение украинского суверенитета и необходимости вывода российских войск", - говорится в сообщении офиса Штайнмайера. "Он попросил Си использовать свое влияние на Россию и (президента РФ Владимира) Путина в этих целях", - говорится в сообщении.

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