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Штайнмайер призвал Си Цзиньпина использовать свое влияние на Россию для прекращения войны в Украине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал лидера Китая Си Цзиньпина использовать свое влияние на Россию для прекращения войны в Украине.
Об этом сообщает DW со ссылкой на офис главы ФРГ, передает Цензор.НЕТ.
Лидеры стран провели во вторник телефонный разговор. "Президент подчеркнул общую заинтересованность Китая и Европы в прекращении войны (в Украине), а также уважение украинского суверенитета и необходимости вывода российских войск", - говорится в сообщении офиса Штайнмайера. "Он попросил Си использовать свое влияние на Россию и (президента РФ Владимира) Путина в этих целях", - говорится в сообщении.
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У кремлівського ж*полиза міхалкова забирають помістя в Італії
Опинившись у дев'ятому пакеті санкцій ЄС, режисер-прапагандон, голова Спілки кінематографістів рф микита міхалков позбувся власності в Італії, повідомляють ТГ-канали.
У міхалкова відбирають його улюблену віллу в Італії. Резиденція розташована у Тоскані.
Окрім будинку, режисеру належить понад 12 га землі, на якій ростуть виноградники.
У помісті є також виноробня «Tenuta Dodici», у маєтку міхалкова навіть водять екскурсії, під час яких можна продегустувати вино.
За словами адвоката, міхалкову навіть не варто намагатися щось змінити - шансів повернути маєток немає жодного.