Россия планирует предоставить Ирану передовые военные компоненты в обмен на 300 дронов-камикадзе, - Уоллес

Россия намерена предоставить Ирану передовые военные компоненты, чтобы получить сотни беспилотников.

Такую информацию обнародовал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Иран стал одним из главных военных партнеров России", – сказал Уоллес в британском парламенте во вторник. "В обмен на поставку более 300 беспилотников-камикадзе Россия теперь намерена предоставить Ирану передовые военные компоненты, взрывая как ближневосточную, так и международную безопасность", - добавил министр, слова которого приводит агентство Reuters.

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