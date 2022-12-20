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Резников анонсировал много контрактов на поставку Украине оружия в новом году

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

резніков

На следующий год заключено много контрактов на поставку Украине необходимого оружия и амуниции, помощь будет поступать в течение всего года

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире Национального телемарафона во вторник.

"Американский ВПК уже работает. То есть одна из ключевых тем каждого "Рамштайна" – это обязательно запуск мощностей производственных стран, поддерживающих сегодня Украину в этой войне. На сегодняшний день уже состоялись заказы, и не только в США, но и в Германии, Франции, Словакии, Чехии, Румынии и других странах", - сказал Резников.

По словам министра, заказы уже поступили, и их производства уже работают над обеспечением Украины.

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"И я скажу откровенно, не открывая больших тайн, на следующий год у меня уже заключено много контрактов на поставку нам необходимого и оружия, и амуниции к нему. И аналогичные контракты, я уж точно знаю, меня об этом информируют министры обороны или секретари обороны разных стран, что у них уже тоже заключены контракты", - заявил Резников.

Министр отметил, что Украина в следующем году будет получать "подарки" в области военной помощи, причем в течение всего года.

"Хочу отметить, что в течение всего года. То есть системно и ежемесячно, для того чтобы обеспечить стабильность нашего сопротивления, стабильность нашей возможности побеждать. Это очень важный аспект", - подчеркнул Резников.
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Топ комментарии
+9
А своє що робимо? Знову асфальт?
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20.12.2022 18:40
+5
ЩО з ракетною програмою
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20.12.2022 19:00
+5
Американський ВПК уже працює. Тобто одна з ключових тем кожного "Рамштайну" - це обов'язково запуск потужностей виробничих країн, які підтримують сьогодні Україну в цій війні.
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Не нужно вешать лапшу, в США на складах стоят законсервированными , как сообщают военные США, тысячи танков, самолетов, артиллерийских и зенитных установок,...

Включите Ленд-лиз и вооружение потоком потечет в Украину, перестанут погибать украинцы....
В США, неоднократно подчеркивается, что , в отличие от Ленд-лиза в Великобританию и Советы, в Ленд-лизе для Украины, вычеркнут пункт о выплате за использованное вооружение.
Действует Ленд-лиз , только год .....
Как говорят военные США, на Ленд-лизе невозможна коррупция.......
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20.12.2022 19:01
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Правила форума Совет форумчан
До нового року в Києві критична інфраструктура навряд чи дотяне, (( Пока наш ОПК ходить як здоєний
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20.12.2022 18:39 Ответить
А своє що робимо? Знову асфальт?
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20.12.2022 18:40 Ответить
Чувак...купи утюг из Южной Кореи,типа Сралинградский тракторный завод..
Чувак нима..баблосов..только китайские Юани..🤣🤣🤣
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20.12.2022 18:46 Ответить
ЩО з ракетною програмою
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20.12.2022 19:00 Ответить
Американський ВПК уже працює. Тобто одна з ключових тем кожного "Рамштайну" - це обов'язково запуск потужностей виробничих країн, які підтримують сьогодні Україну в цій війні.
................................................................................................................................................................................................
Не нужно вешать лапшу, в США на складах стоят законсервированными , как сообщают военные США, тысячи танков, самолетов, артиллерийских и зенитных установок,...

Включите Ленд-лиз и вооружение потоком потечет в Украину, перестанут погибать украинцы....
В США, неоднократно подчеркивается, что , в отличие от Ленд-лиза в Великобританию и Советы, в Ленд-лизе для Украины, вычеркнут пункт о выплате за использованное вооружение.
Действует Ленд-лиз , только год .....
Как говорят военные США, на Ленд-лизе невозможна коррупция.......
показать весь комментарий
20.12.2022 19:01 Ответить
Официальные лица в США, обещают "Очень динамичные действия зимой" в Украине. Хочется верить, что личный состав проходит за границей, учения и слаживания разных родов войск. А с ним придет и победа!
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20.12.2022 19:18 Ответить
с ветеринаром своё словоблудие обсуди, и с эмЗээсником. и с зЕпаханчиком. тебя там понимают
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20.12.2022 19:25 Ответить
Что так рано то?
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20.12.2022 19:53 Ответить
....помощь будет поступать в течении всего года.... . Во в декабре 23 года, как все привалит, рванем к победе!
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20.12.2022 20:40 Ответить
Хвалько.
Я просирав грощі з лютого, а зараз повкладав купу чужих грошей.
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21.12.2022 21:00 Ответить
 
 