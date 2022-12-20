Резников анонсировал много контрактов на поставку Украине оружия в новом году
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На следующий год заключено много контрактов на поставку Украине необходимого оружия и амуниции, помощь будет поступать в течение всего года
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире Национального телемарафона во вторник.
"Американский ВПК уже работает. То есть одна из ключевых тем каждого "Рамштайна" – это обязательно запуск мощностей производственных стран, поддерживающих сегодня Украину в этой войне. На сегодняшний день уже состоялись заказы, и не только в США, но и в Германии, Франции, Словакии, Чехии, Румынии и других странах", - сказал Резников.
По словам министра, заказы уже поступили, и их производства уже работают над обеспечением Украины.
"И я скажу откровенно, не открывая больших тайн, на следующий год у меня уже заключено много контрактов на поставку нам необходимого и оружия, и амуниции к нему. И аналогичные контракты, я уж точно знаю, меня об этом информируют министры обороны или секретари обороны разных стран, что у них уже тоже заключены контракты", - заявил Резников.
Министр отметил, что Украина в следующем году будет получать "подарки" в области военной помощи, причем в течение всего года.
"Хочу отметить, что в течение всего года. То есть системно и ежемесячно, для того чтобы обеспечить стабильность нашего сопротивления, стабильность нашей возможности побеждать. Это очень важный аспект", - подчеркнул Резников.
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