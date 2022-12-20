В Московском патриархате призвали Зеленского отменить санкции, а также обратились в полицию из-за шуток "Квартала 95"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Синод церкви Московского патриархата обнародовал открытое обращение к президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт религиозной организации.
Так отметили, что первыми среди религиозных организаций "решительно осудили" полномасштабную войну России против Украины и выразили последней полную поддержку.
"На этом фоне большой досадой есть те многочисленные клеветы, оскорбления и безосновательные обвинения, которые раздаются в сторону Украинской православной церкви (Московского патриархата. - Ред.). Мы уважительно обращаемся к Вам с просьбой обеспечить право на свободу совести и вероисповедания для верующих. Защитить украинское общество от риторики ненависти и нетерпимости по религиозному признаку, разжигающему религиозную рознь в стране.Разблокировать деятельность попавших под санкции религиозных организаций вместе со своими архипастырями Не допустить принятия антиконституционных законов против Церкви, находящихся на рассмотрении в Верховной Раде Украины", - говорится в обращении.
Уточняется, что речь идет, в частности, о законопроектах №7403, №8012, №8221, №8262, которые якобы не только не соответствуют международному праву и Конституции Украины, но и нарушают принцип равенства религиозных организаций, то есть направлены на дискриминацию верующих и ликвидацию УПЦ. .
Синод недоволен тем, что против священнослужителей применили персональные санкции. По их мнению, это грубое вмешательство в деятельность религиозных организаций: "Как следствие, заблокирована работа целых епархий, которые охватывают десятки тысяч верующих и оказывают масштабную социально-гуманитарную помощь военным, вынужденным переселенцам и многим другим нуждающимся слоям населения".
Кроме того, синод возмущен риторикой ненависти и религиозной вражды, которая "безнаказанно культивируется в украинском обществе". Речь идет о передаче "Байрактар New#104" производства студии "Квартал 95". "На протяжении почти 14 минут в передаче звучало богохульство, насмешка и кощунство в отношении Бога и УПЦ, а также была использована ложная и недостоверная информация, пренебрежение и образы религиозных чувств верующих и разжигание религиозной розни", - указывают в организации.
В связи с этим там требуют от руководства телеканала "1+1" и авторского коллектива студии "Квартал 95" публично извиниться и изъять передачу из информационного пространства, а также обратились в правоохранительные органы "для надлежащего расследования этого позорного сюжета".
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.
Кроме того, Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации.
Пожалуйста, подождите...
походу, на цьому чистка Церкви Христової від сатаністської московії і закінчилася. ще й вібачення дєлікатно принесемо.
поки що за весь час президетства жодної завершеної дії. навіть настільки очевидної як рпц. пчалька(
там пишіть заяви....
Герр путлер,сейчас с баблом туго..доктор Доллар исчез в обменниках...
Кладбище рюZZkoго Міра💀💀
😝
Дебилы - это не россосия , здесь свобода мысли и слова ! И вы никому рот ни закроете ! В Украине много людей атеистов и из право НЕ ВЕРИТЬ в то, вот что верят другие...
Йдеться про передачу "Байрактар New#104" виробництва студії "Квартал 95" Джерело: https://censor.net/ua/n3388211👇
https://youtu.be/o4ICHxzG1Eo
Дайте хтось посилання, пліз, на жарти про московський патріархат! )
PS: Щоб таке заявляти, для початку хоч Біблію погортайте...
https://www.youtube.com/watch?v=o4ICHxzG1Eo
Так что?
Россией управлять несложно, но совершенно бесполезно. - Император Александр II
Русская История до Петра Великого - одна панихида, а после Петра Великого - одно уголовное дело. - Ф. Тютчев
«И русский мужик, взявшись за топор, с отчаянным остервенением защищал свое рабство» - Ф.Энгельс
С другими европейскими народами можно достигать цели человеколюбивыми способами, а с русским - не так… Я имею дело не с людьми, а с животными, которых хочу переделать в людей. - Петр I
Московский патриархат в Украине как раз одни из гнид московских вошей.