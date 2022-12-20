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Новости Политика Украины
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Зеленский (16567) Квартал-95 (212) УПЦ МП (1456)

В Московском патриархате призвали Зеленского отменить санкции, а также обратились в полицию из-за шуток "Квартала 95"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

упц,мп,синод

Синод церкви Московского патриархата обнародовал открытое обращение к президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт религиозной организации.

Так отметили, что первыми среди религиозных организаций "решительно осудили" полномасштабную войну России против Украины и выразили последней полную поддержку.

"На этом фоне большой досадой есть те многочисленные клеветы, оскорбления и безосновательные обвинения, которые раздаются в сторону Украинской православной церкви (Московского патриархата. - Ред.). Мы уважительно обращаемся к Вам с просьбой обеспечить право на свободу совести и вероисповедания для верующих. Защитить украинское общество от риторики ненависти и нетерпимости по религиозному признаку, разжигающему религиозную рознь в стране.Разблокировать деятельность попавших под санкции религиозных организаций вместе со своими архипастырями Не допустить принятия антиконституционных законов против Церкви, находящихся на рассмотрении в Верховной Раде Украины", - говорится в обращении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бендеры" нас всех тут съедят": в Киеве задержали священника Московского патриархата из Харькова. ФОТОрепортаж

Уточняется, что речь идет, в частности, о законопроектах №7403, №8012, №8221, №8262, которые якобы не только не соответствуют международному праву и Конституции Украины, но и нарушают принцип равенства религиозных организаций, то есть направлены на дискриминацию верующих и ликвидацию УПЦ. .

Синод недоволен тем, что против священнослужителей применили персональные санкции. По их мнению, это грубое вмешательство в деятельность религиозных организаций: "Как следствие, заблокирована работа целых епархий, которые охватывают десятки тысяч верующих и оказывают масштабную социально-гуманитарную помощь военным, вынужденным переселенцам и многим другим нуждающимся слоям населения".

Кроме того, синод возмущен риторикой ненависти и религиозной вражды, которая "безнаказанно культивируется в украинском обществе". Речь идет о передаче "Байрактар New#104" производства студии "Квартал 95". "На протяжении почти 14 минут в передаче звучало богохульство, насмешка и кощунство в отношении Бога и УПЦ, а также была использована ложная и недостоверная информация, пренебрежение и образы религиозных чувств верующих и разжигание религиозной розни", - указывают в организации.

В связи с этим там требуют от руководства телеканала "1+1" и авторского коллектива студии "Квартал 95" публично извиниться и изъять передачу из информационного пространства, а также обратились в правоохранительные органы "для надлежащего расследования этого позорного сюжета".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции СНБО вводятся не против церкви, а только против отдельных лиц в рясах, - Данилов

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

Кроме того, Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации.
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Топ комментарии
+51
Завили суки московські! Не хотять переїзджати до свого рідного мордору. Гнати з України цю брехливу та підлу секту московського ФСБ сцяними труселями до самого кордону. Геть з України, слуги диявола!
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20.12.2022 18:37
+50
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20.12.2022 18:36
+39
РПЦ-ПНХ!!!
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20.12.2022 18:36
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РПЦ может отменить Б-га, но не 95-й квартал
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20.12.2022 18:33 Ответить
рпц - это секта сатанистов !
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20.12.2022 18:54 Ответить
Квартал 95 такие же.
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20.12.2022 19:08 Ответить
Оце єзигом спілкуються кадзабы поміж собою.
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20.12.2022 19:44 Ответить
вот ето поворот! раніше стібалися з приводу томоса-термоса, тепер вітер подув з иншого боку, переключилися на мп-шників!
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20.12.2022 19:40 Ответить
Шапіто-95 також бл*ді, як і ФСБшна секта, просто оболванювали нарід з телевізора.
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20.12.2022 22:41 Ответить
+Самий найкращий захист це напад...!?* Роль жертви..? Складається стійке враження, що це 5-та колона ворога і повинна покаятись у страшних гріхах боротьби проти свого народу в угоду ворогу...? Чи ж не так...?!
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20.12.2022 19:52 Ответить
Как по мне, что квартал95, что рпц должны быть закрыты. Другой вопрос, что это будет не сейчас, но после выборов и смены власти с этими структурами надо разбираться и очень серьезно.
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20.12.2022 20:05 Ответить
не в бров, а в глаз.
походу, на цьому чистка Церкви Христової від сатаністської московії і закінчилася. ще й вібачення дєлікатно принесемо.
поки що за весь час президетства жодної завершеної дії. навіть настільки очевидної як рпц. пчалька(
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20.12.2022 20:56 Ответить
Української православної церкви (Московського патріархату -- идет нах за руцким кораблем кгб ************* славящие кирилла и ***** идут на болота *********
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20.12.2022 22:42 Ответить
Вся прислуга "мацковскага патріархата" повинна бути спалена на багатті.
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20.12.2022 18:33 Ответить
Нехай поскаржаться в спортлото, або лігу сексменшин.
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20.12.2022 18:35 Ответить
Так я думаю, половина з них в тій лізі сексменшин і засідають.
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20.12.2022 19:27 Ответить
как они напишут в лигу, самим себе?
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20.12.2022 19:31 Ответить
РПЦ-ПНХ!!!
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20.12.2022 18:36 Ответить
Це тріпло і Україну називало порноактрисою, а Томос термосом. І шо тепер?
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20.12.2022 18:36 Ответить
Українці зковтнули, втерлися і вибрали його презом. А попи побігли в поліцію
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20.12.2022 18:38 Ответить
Треба рахувати, що мав на увазі - якщо зраду, так воно й було. Бо він пішов з гранатометом дійсно туди.
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20.12.2022 19:48 Ответить
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20.12.2022 18:36 Ответить
Завили суки московські! Не хотять переїзджати до свого рідного мордору. Гнати з України цю брехливу та підлу секту московського ФСБ сцяними труселями до самого кордону. Геть з України, слуги диявола!
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20.12.2022 18:37 Ответить
гундяйка вам допоможе...
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20.12.2022 18:37 Ответить
В газету гудок зі скаргами най напишуть,там повірять і простять
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20.12.2022 18:43 Ответить
тє,шо тєрпят гонєнія уже нарісовалісь, чекаємо на новоє явлєніє 'асвабадітєлєй'
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20.12.2022 18:44 Ответить
мп -- "бєлий і пушистий".
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20.12.2022 18:45 Ответить
кацапські ФСБ попи-3.14дераси П Н Х з України !!!
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20.12.2022 18:47 Ответить
мп, накуй на расею!!!!
там пишіть заяви....
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20.12.2022 18:47 Ответить
А каким боком РПЦ к "независимой" УПЦ ? Только конченные дебилы не понимают, что УПЦ это филиал Гундяевской секты. А Онуфрий агент *****
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20.12.2022 18:49 Ответить
тему "незалежності" цих попів добре висвітлює Соня Кошкіна
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20.12.2022 19:28 Ответить
Ви чекали закриття цього сатанату? Як би не так. Зараз вони почнуть права качати, ще країна їм неустойку виплачувати буде.
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20.12.2022 18:52 Ответить
там трошки цікавіше !!! зелений наркоман, разом зі своїм прокацапським кодлом зрадників, запроданців і наркоманів, хоче цю фсб секту з "упц мп" перетворити на "упц зе", читай на "упц сн", бо вважає обʼєднану, єдину легітивну на теренах України ПЦУ з Томосом (ліцензією на здійснення діяльності), який допоміг зробити Петро Порошенко, власністю Петра Порошенка !!! ось тільки є одна проблема у зе бенди: де вони "томос" візьмуть для цієї "упц зе", бо Вселенській Патріарх його упц зе аже не дасть ??? у "рпц" самої "томс" від тогваріща сталіна ??? залишився один варіант: взяти "томос" у верговного равина Ізраєлю !!!
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21.12.2022 05:36 Ответить
З приводу 95 кварталу- згоден, треба перевірити, чому не мобілізовані, а загалом,- ідіть на йух!!!
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20.12.2022 18:53 Ответить
Так пошли они в сторону своего корабля.
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20.12.2022 18:58 Ответить
Штирлиц..а почему Зеленский до сих пор не стал Виктором Ведмедчуком?
Герр путлер,сейчас с баблом туго..доктор Доллар исчез в обменниках...
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20.12.2022 18:58 Ответить
Все це від того ,що СБУ дуже довго чекали. Давно пора увесь синод ФСБ МП провірити на поліграфі. На предмет співробітництва з "центром".
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20.12.2022 18:59 Ответить
кацапські попи йдуть *****. щось не подобається то без речей най ******** на растов
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20.12.2022 19:00 Ответить
Болшей АХИНЕИ, ЕРЕСИ и наглой лжи, чем от москальского паханата, можно услышать только из МИДовского стойла унюханного кокаином коня "Лаврика" и пьяной вдрыст кобылы "Машки"!
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20.12.2022 19:01 Ответить
ОсвобоДятлы путлера.. вам время ехать в школу БЕСЛАНа...тренироваться на детях... вдруг и правда станете второй армией Третьего мира.. после Зимбабве...🤣🤣👹🦍🦍🦍🦍вояки зачуханные...👹👹🇺🇦
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20.12.2022 19:06 Ответить
Всі на... хресний хід.
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20.12.2022 19:09 Ответить
Оманский чувак не продается за доллары..только за рубли и Юани Китайские...😝
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20.12.2022 19:10 Ответить
.
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20.12.2022 19:14 Ответить
Смешно. Гундяевские поросята хрюкают... Значит всё правильно делаем! Гнать эту нечисть поджопником на Росию
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20.12.2022 19:14 Ответить
Боже, які кончені... Хоча, при чому там Боже
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20.12.2022 19:14 Ответить
В них одні прихожани😢
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20.12.2022 19:16 Ответить
Еще до полномасштабного вторжения, даже еще до того, как Порошенко организовал то, что величайший назвал "термосом", я оказался в отделе социальной защиты. Стою в коридоре в очереди, там же еще ждут открытия отдела посетительницы. И вот одна из них начинает рассказывать, что она беженка из Луганска, что им помогают многие церкви (а их у нас несколько, на любой вкус), только не помогают "православные". Сказала, что обратилась к местному попу, так тот перед ней закрыл дверь и сказал, что они никому не помогают. Женщина сказала, что она больше к ним не пойдет. А я стоял и думал, какая же все-таки нахалка, бедным попам и так не хватает средств на ремонт золотых крыш, а тут еще такие, как она попрошайничают. А вообще то я это вспомнил к тому, что эти попы "помогают нуждающимся".
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20.12.2022 19:16 Ответить
Браття бандерівці... Не будьте братами братського нацистського Договору Молотов-Риббентроп ,бо Мавзолєй чЛєніна сдохне ,☠️дайте хоч волосепед доїхати до останньої зупинки...
Кладбище рюZZkoго Міра💀💀
😝
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20.12.2022 19:21 Ответить
Голубая сатанинська церква агентів фсб....тьфу...
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20.12.2022 19:30 Ответить
"в передаче звучало богохульство, насмешка и кощунство в отношении Бога и УПЦ, а также была использована ложная и недостоверная информация, пренебрежение и образы религиозных чувств верующих и разжигание религиозной розни..... И изъять передачу из эфира"....
Дебилы - это не россосия , здесь свобода мысли и слова ! И вы никому рот ни закроете ! В Украине много людей атеистов и из право НЕ ВЕРИТЬ в то, вот что верят другие...

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20.12.2022 19:32 Ответить

Йдеться про передачу "Байрактар New#104" виробництва студії "Квартал 95" Джерело: https://censor.net/ua/n3388211👇

https://youtu.be/o4ICHxzG1Eo
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20.12.2022 19:33 Ответить
шесть лет назад когда олежке с Пикаловым к ручкам владык маквабадских прикладывались https://www.youtube.com/watch?v=wIh2B5oDIxo
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20.12.2022 20:23 Ответить
вони так і написали "засудили повномаштабну війну"? От брехуни... Варто лише відкрити посилання на їх сайт, і промоніторити їхні офіційні звернення за лютий. Максимум - "молимось за мир в Україні" та особисто "помолився за припинення військових дій і за багатостражденний український народ"
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20.12.2022 19:35 Ответить
ФСБешный гадюшник оборзел.
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20.12.2022 19:42 Ответить
Вперше захотів глянути квартал.

Дайте хтось посилання, пліз, на жарти про московський патріархат! )
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20.12.2022 19:45 Ответить
Курва і ці квартал рекламують.
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20.12.2022 19:56 Ответить
Щоб хрюкати про релігію, нехай для початку скажуть: якої, ці чорти у рясах, віри? Що, на протязі багато століть вбивають людей, а сатаністи "освячують" зброю та вбивць? Та ще, що воно таке "московський патріархат", хіба Київ дозволив? Тим більше, як на масковії, так і на росії, релігії не існує, курка мутант, замість неї!
PS: Щоб таке заявляти, для початку хоч Біблію погортайте...
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20.12.2022 20:01 Ответить
Лучшей рекламы 95-му кварталу и не придумать. Я не смотрел. Надо поискать на ютубе. А что там было? За какое число?
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20.12.2022 20:19 Ответить
А, все, надо комменты читать. Выше подсказали, спасибо
https://www.youtube.com/watch?v=o4ICHxzG1Eo
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20.12.2022 20:20 Ответить
рпц мп иди на *** !
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20.12.2022 20:21 Ответить
Згинь сатана!
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20.12.2022 20:24 Ответить
Ну, расскажите мне, как вы не связаны с Московским патриархатом.
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20.12.2022 20:27 Ответить
Что любопытно, если УПЦ МП скажет, что они никак не связаны с Московским патриархатом, то они не есть частью канонической церкви, не легитимны, так сказать, в мировом православии.
Так что?
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20.12.2022 20:30 Ответить
Кормова база (у вигляді парафій, пожертв парафіян і різних замовників опіуму для народу) з під ніг тікає. От і вся причина. Гундяєвські гранти істощаются і до простих попів не доходять.
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20.12.2022 20:38 Ответить
мп рпц-пнх..............................................................хуйлокабаевская секта....................
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20.12.2022 20:39 Ответить
Миттєво відмінити санкції і покаятися разом з бакновим!
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20.12.2022 21:53 Ответить
сатанисты они а не верующие!
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20.12.2022 22:02 Ответить
Хочешь трясти кадилом - скажи Путин ху=ло!
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20.12.2022 22:13 Ответить
Фрау рибентроп та трамп, верещали що ***** - *****, ну і що з того?
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20.12.2022 22:33 Ответить
Никогда Меркель худого слова не сказала про пуйло. А Трамп говорил, что нельзя покупать у раши газ - кормить агрессора
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20.12.2022 22:52 Ответить
По делам их вы узнаете их... Слова не убеждают. Убеждают факты. А факты есть. С ними разбираются.
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20.12.2022 22:29 Ответить
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20.12.2022 22:40 Ответить
Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве. -- Иван Тургенев
Россией управлять несложно, но совершенно бесполезно. - Император Александр II
Русская История до Петра Великого - одна панихида, а после Петра Великого - одно уголовное дело. - Ф. Тютчев
«И русский мужик, взявшись за топор, с отчаянным остервенением защищал свое рабство» - Ф.Энгельс


С другими европейскими народами можно достигать цели человеколюбивыми способами, а с русским - не так… Я имею дело не с людьми, а с животными, которых хочу переделать в людей. - Петр I
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20.12.2022 23:03 Ответить
Patriarchat Moskiewski nie ma już władzy w Kijowie
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20.12.2022 22:46 Ответить
Це дійсно треш....які санкції...чумайдан і на парашу!!!! Ці тварини ще щось вимагають..- ПНХ!!!!
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20.12.2022 22:49 Ответить
Вас гадів путінскіх давити потрібНо і викидати з країни .На коліна перед УКРАЇНЦЯМИ ГНИЛЬ БІСОВА !
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20.12.2022 22:59 Ответить
Необходимо арестовывать попов, которые во время службы поминают гундяева. Это не религия. Это они прославляют злого кацапа - подлого врага Украины-Руси.
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20.12.2022 23:33 Ответить
Петлюра: "Нам не страшні московські воші, нам страшні їх українські гниди".
Московский патриархат в Украине как раз одни из гнид московских вошей.
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20.12.2022 23:44 Ответить
Выразили поддержку Украине?!! Полную?!! Или мои старые глаза обманывают меня?
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21.12.2022 07:51 Ответить
 
 