В Московском патриархате призвали Зеленского отменить санкции, а также обратились в полицию из-за шуток "Квартала 95"

Синод церкви Московского патриархата обнародовал открытое обращение к президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт религиозной организации.

Так отметили, что первыми среди религиозных организаций "решительно осудили" полномасштабную войну России против Украины и выразили последней полную поддержку.

"На этом фоне большой досадой есть те многочисленные клеветы, оскорбления и безосновательные обвинения, которые раздаются в сторону Украинской православной церкви (Московского патриархата. - Ред.). Мы уважительно обращаемся к Вам с просьбой обеспечить право на свободу совести и вероисповедания для верующих. Защитить украинское общество от риторики ненависти и нетерпимости по религиозному признаку, разжигающему религиозную рознь в стране.Разблокировать деятельность попавших под санкции религиозных организаций вместе со своими архипастырями Не допустить принятия антиконституционных законов против Церкви, находящихся на рассмотрении в Верховной Раде Украины", - говорится в обращении.

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Уточняется, что речь идет, в частности, о законопроектах №7403, №8012, №8221, №8262, которые якобы не только не соответствуют международному праву и Конституции Украины, но и нарушают принцип равенства религиозных организаций, то есть направлены на дискриминацию верующих и ликвидацию УПЦ. .

Синод недоволен тем, что против священнослужителей применили персональные санкции. По их мнению, это грубое вмешательство в деятельность религиозных организаций: "Как следствие, заблокирована работа целых епархий, которые охватывают десятки тысяч верующих и оказывают масштабную социально-гуманитарную помощь военным, вынужденным переселенцам и многим другим нуждающимся слоям населения".

Кроме того, синод возмущен риторикой ненависти и религиозной вражды, которая "безнаказанно культивируется в украинском обществе". Речь идет о передаче "Байрактар New#104" производства студии "Квартал 95". "На протяжении почти 14 минут в передаче звучало богохульство, насмешка и кощунство в отношении Бога и УПЦ, а также была использована ложная и недостоверная информация, пренебрежение и образы религиозных чувств верующих и разжигание религиозной розни", - указывают в организации.

В связи с этим там требуют от руководства телеканала "1+1" и авторского коллектива студии "Квартал 95" публично извиниться и изъять передачу из информационного пространства, а также обратились в правоохранительные органы "для надлежащего расследования этого позорного сюжета".

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Напомним, Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

Кроме того, Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации.