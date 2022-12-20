Враг наращивает объемы переброски мобилизованных, вооружения и техники с Дальнего Востока, – Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 18.00 20.12.2022 по российскому вторжению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

"Продолжаются трехсотые сутки российского широкомасштабного вторжения.

Российские оккупанты продолжают вести полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства, не прекращают наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Наращивают объемы опрокидывания мобилизованного личного состава, вооружения и военной техники, горюче-смазочных материалов и боеприпасов из дальневосточных регионов российской федерации.

Противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях. На других направлениях враг осуществляет оборону ранее занятых рубежей, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, продолжает осуществлять обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов вдоль линии столкновения.

В течение суток противник нанес 10 авиационных и 4 ракетных удара по гражданским объектам населенных пунктов Андреевка, Волчанск, Соледар, а также совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре города Херсона.

Сохраняется угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь и российская федерация продолжают находиться в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях враг осуществил минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах 27 населенных пунктов, в том числе: Карповичи, Тимоновичи, Костобобров Черниговской области; Кондратовка, Водологи, Запсилье, Ездецкое Сумской области; Гурьев, Алисовка, Красное, Зеленая, Волчанск, Зибино, Волоховка, Варваровка, Землянки и Двуречное Харьковская область. Российские оккупанты применили ударный БпЛА в районах населенных пунктов Поповка Черниговской области и Зыбино Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии 15 населенных пунктов, в том числе Гряниковка, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Берестово Харьковской области; Макеевка, Площанка, Невское, Краснопоповка и Диброва Луганской области. Российские оккупанты нанесли удары силами оперативно-тактической и армейской авиации в районах населенных пунктов Новоселовское и Площанка.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг продолжает вести наступательные действия, совершил обстрелы из танков и всех типов артиллерии по позициям наших войск в районах 24 населенных пунктов. Среди них – Андреевка, Белогоровка Луганской области; Спорное, Соледар, Бахмут, Ступочки, Водяное, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Противник нанес удары оперативно-тактической и армейской авиацией в районах Андреевка, Белогоровка, Спорное, Северное, Нью-Йорк, Каменка, Авдеевка, Невельское.

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На Новопавлівському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій наших військ поблизу населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати наші позиції та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії 35 населених пунктів. Зокрема це - Времівка Донецької області; Зелений Гай, Дорожнянка, Залізничне, Вербове, Білогір’я Запорізької області; Берислав, Токарівка, Антонівка, Берегове Херсонської області. Завдав авіаударів в районах Времівки, Малих Щербаків, Новоандріївки та Ольгівського.

Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони України 18 грудня районів зосередження живої сили та техніки противника на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Зокрема, в районах населених пунктів Пологи, Василівка і Кам’янка-Дніпровська. Втрати противника складають понад 130 поранених окупантів, знищено до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу. Інформація щодо загиблих загарбників уточнюється.

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Враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых российских оккупантов и наемников частных военных кампаний. Так, по имеющейся информации, в Луганске городская многопрофильная больница обустроена под военный госпиталь российских оккупационных войск, уже перегружена ранеными оккупантами.

Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки разбили склад боеприпасов, 3 пункта управления и 8 районов сосредоточения живой силы врага.

Верьте в Вооруженные Силы Украины! Мы победим! Слава Украине!", - говорится в сообщении.