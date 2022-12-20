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В Кремле еще не приняли решение о новом наступлении на Украину, - NYT
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Высокопоставленное должностное лицо Госдепартамента США заявило, что российское руководство не пришло к единогласия относительно того, стоит ли начинать новое военное наступление в Украине этой зимой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.
Чиновник сказал, что в высших кругах российской военной политики идет внутренняя дискуссия относительно того, могут ли российские военные осуществить наступление.
При этом некоторые официальные лица настаивают на наступлении, а другие сомневаются, есть ли у России возможности для этого.
Через непонимания в российском руководстве неизвестно, куда "пойдут их фактические действия".
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+12 Шимус
показать весь комментарий20.12.2022 20:30
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+6 Саша Пончик
показать весь комментарий20.12.2022 19:55
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такая себе холодная осень 2023
-Ты чё такой замученый?
-Кот у меня падла, насерет посреди ковра, потом ещё, ****, разгонится и жопой едет по дерьму, размазывает по ковру. Не могу отучить...
-А ты вместо ковра положи наждачку нулёвку
...
-Ну как, отучил?
-Отучил... Нулёвку не нашел, положил 10-ку, до батареи одни уши доехали..
"Спасибо, что вы мочите людоедов. Спасибо вам, что вы с болью, с кровью, но вырываете из кровавой пасти этих людоедов наших людей, что вы решились на это. А мы будем в этом помогать, мочить людоедов столько, сколько вы от нас этого потребуете", - заявила она.
но зачем русне наступать? нет, конечно если ***** прикажет...то вперед и с балалайкой...
а пока их радует и попадания в наши объекты инфраструктуры, дома, больницы, школы...