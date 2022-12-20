В Кремле еще не приняли решение о новом наступлении на Украину, - NYT

Высокопоставленное должностное лицо Госдепартамента США заявило, что российское руководство не пришло к единогласия относительно того, стоит ли начинать новое военное наступление в Украине этой зимой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Чиновник сказал, что в высших кругах российской военной политики идет внутренняя дискуссия относительно того, могут ли российские военные осуществить наступление.

При этом некоторые официальные лица настаивают на наступлении, а другие сомневаются, есть ли у России возможности для этого.

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Через непонимания в российском руководстве неизвестно, куда "пойдут их фактические действия".