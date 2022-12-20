Татаров берет под полный контроль Бюро экономической безопасности, заведя туда своих соратников Гагача и Чинчина, - Леменов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Заместитель главы Офиса Президента Андрея Ермака Олег Татаров завел двух своих соратников в Бюро экономической безопасности.
Об этом сообщил в фейсбуке глава правления общественной организации StateWatch Александр Леменов, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня состоялось первое заседание временной следственной комиссии ВРУ по недополучению бюджетом средств, хотя я бы просто сказал - решили разобраться, чем занимается БЭБ?
Не стану раскрывать всех деталей. Я присутствовал в качестве эксперта по органам уголовной юстиции. Выступали члены РГК при БЭБ, нардепы из состава ВСК задавали кучу вопросов, а на исходе глава Бюро Вадим Мельник пытался "объяснить сложившуюся ситуацию". Замечания касались непрозрачности конкурсных отборов, влияния разных "смотрящих", назначения на должности черт знает кого.
Больше всего поразило то, как цинично Офис Президента, а точнее заместитель Ермака - Олег Татаров - запихнул двух своих соратников в Бюро. Теперь это уже официальная информация", – отметил активист.
Он уточнил, что на должность заместителя главы БЭБ был назначен Виталий Гагач.
"Это "прокурорский" чин из Запорожья. Назначен без конкурса, потому что изучал его хорошую биографию и понравился на собеседовании. Однако Мельник не смог вспомнить, какая причина увольнения бывшего прокурора из органов. Насколько известно, там дело в непрохождении аттестации.
Что интересно, глава ВСК по БЭБ Ярослав Железняк спросил у главы Бюро о нем через призму не просто связи, а кумовства с Татаровым. И хотел узнать, откуда Мельник взял резюме Гагача. Ответа мы не получили", - указал Леменов.
Второй соратник Татарова – глава ГСУ МВД времен Януковича Николай Чинчин.
"Он был люстрирован, ведь подпадал под действие Закона "Об очищении власти". Однако знаменитый ОАСК, который ликвидировали только на днях, в свое время отменил это ограничение. Чинчин по конкурсу, законодательно установленных ограничений не имеет, работает аналитиком. Мельник Чинчина знает давно "по работе". А, забыл добавить, Чинчин – это ближайший соратник по МВД того же Олега Татарова во время Евромайдана, который они интенсивно отрабатывали в интересах Януковича", - напомнил председатель правления общественной организации StateWatch.
Нагадаємо, 13 грудня Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію із перевірки та оцінки ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України.
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А поки хай крадуть.
А ви вважали, що "какая разница" десь дінеться? Чи вони піклуються за ваші проблеми? Якщо так, то ви зовсім ку-ку!
Єдине, що ми можем з ними робити- знищення!!! Поки наші воїни здобувають перемогу над рашистами на фронті, в нас завдання - знищення цієї нечесті в тилу України! Щоб після перемоги, ми могли чесно дивитись в очі нашим воїнам.
Знаєте , у Притули є фонд допомоги нашим воїнам, а я вважаю, що потрібно відкрити фонд для знищення зрадників, колаборантів, корупціонерів і всіляких політичних уй....ків!
слуга народа це скоріш за все перекладається як партія регіонів перекрашена.