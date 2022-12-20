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Новости Политика Украины
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Леменов Александр (43) Татаров Олег (350) Бюро экономической безопасности (167)

Татаров берет под полный контроль Бюро экономической безопасности, заведя туда своих соратников Гагача и Чинчина, - Леменов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

мельник,татаров

Заместитель главы Офиса Президента Андрея Ермака Олег Татаров завел двух своих соратников в Бюро экономической безопасности.

Об этом сообщил в фейсбуке глава правления общественной организации StateWatch Александр Леменов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоялось первое заседание временной следственной комиссии ВРУ по недополучению бюджетом средств, хотя я бы просто сказал - решили разобраться, чем занимается БЭБ?

Не стану раскрывать всех деталей. Я присутствовал в качестве эксперта по органам уголовной юстиции. Выступали члены РГК при БЭБ, нардепы из состава ВСК задавали кучу вопросов, а на исходе глава Бюро Вадим Мельник пытался "объяснить сложившуюся ситуацию". Замечания касались непрозрачности конкурсных отборов, влияния разных "смотрящих", назначения на должности черт знает кого.

Больше всего поразило то, как цинично Офис Президента, а точнее заместитель Ермака - Олег Татаров - запихнул двух своих соратников в Бюро. Теперь это уже официальная информация", – отметил активист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ и САП сообщили экс-нардепу Грановскому о подозрении в организации коррупционной схемы на "Одесском припортовом заводе", - Леменов. ИНФОГРАФИКА

Он уточнил, что на должность заместителя главы БЭБ был назначен Виталий Гагач.

"Это "прокурорский" чин из Запорожья. Назначен без конкурса, потому что изучал его хорошую биографию и понравился на собеседовании. Однако Мельник не смог вспомнить, какая причина увольнения бывшего прокурора из органов. Насколько известно, там дело в непрохождении аттестации.

Что интересно, глава ВСК по БЭБ Ярослав Железняк спросил у главы Бюро о нем через призму не просто связи, а кумовства с Татаровым. И хотел узнать, откуда Мельник взял резюме Гагача. Ответа мы не получили", - указал Леменов.

Второй соратник Татарова – глава ГСУ МВД времен Януковича Николай Чинчин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада создала следственную комиссию по проверке деятельности Бюро экономической безопасности

"Он был люстрирован, ведь подпадал под действие Закона "Об очищении власти". Однако знаменитый ОАСК, который ликвидировали только на днях, в свое время отменил это ограничение. Чинчин по конкурсу, законодательно установленных ограничений не имеет, работает аналитиком. Мельник Чинчина знает давно "по работе". А, забыл добавить, Чинчин – это ближайший соратник по МВД того же Олега Татарова во время Евромайдана, который они интенсивно отрабатывали в интересах Януковича", - напомнил председатель правления общественной организации StateWatch.

Татаров берет под полный контроль Бюро экономической безопасности, заведя туда своих соратников Гагача и Чинчина, - Леменов 01

Нагадаємо, 13 грудня Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію із перевірки та оцінки ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України.
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Топ комментарии
+41
Багато хочеться сказати, але то в основному матюки. Зрадники то найгірші вороги. Поки виродки зайняті узурпуванням влади й набиванням закордонних рахунків хтось прямо зараз стікає кров'ю або сидить під обстрілами. Бережіть себе.
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20.12.2022 20:04
+28
ЗЕпліснява продовжує окупувати все! ЗЕпрез, а чого ми не в НАТО?!!!
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20.12.2022 20:07
+23
Щоб воїн мав мотивацію вмерти за свою країну..., Розстріляним, з мішком на голові, має бути корупціонер... тоді воїн буде знати, за що віддає своє життя за справедливу країну, а то виглядає, що одні мають померти в окопах, щоб інші могли і далі спокійно красти...
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20.12.2022 20:13
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Економіка уже знищена до корня - я незнаю шо далі - хочуть шоб товари пропали? Пішком ходили а не машини їздили ? Чи куди ще покращувати будуть?
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20.12.2022 20:02 Ответить
Поздравляю 🍾 ЗЕ ********* УЖЕ ПРОЦВЕТАЕТ - произошла полнейшая узурпация ,как на русне ‼️ Оборотни 🤢🤡,так в ЕС и НАТО Хотят ⁉️💩🤡🤢гнидоты
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20.12.2022 20:51 Ответить
Вика, вы не в Тик Токе. Пишите нормально, тут школьников нет.
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21.12.2022 09:26 Ответить
Госпідарі нажаль продовжують госпідарювати...
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20.12.2022 20:02 Ответить
Багато хочеться сказати, але то в основному матюки. Зрадники то найгірші вороги. Поки виродки зайняті узурпуванням влади й набиванням закордонних рахунків хтось прямо зараз стікає кров'ю або сидить під обстрілами. Бережіть себе.
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20.12.2022 20:04 Ответить
А редактора попросимо виправити назву татарівського ПРитону -БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
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20.12.2022 20:44 Ответить
Зебобики теперь в полной экономической безопасности, как и просили почти 4 года назад.
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20.12.2022 20:07 Ответить
ЗЕпліснява продовжує окупувати все! ЗЕпрез, а чого ми не в НАТО?!!!
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20.12.2022 20:07 Ответить
Щоб воїн мав мотивацію вмерти за свою країну..., Розстріляним, з мішком на голові, має бути корупціонер... тоді воїн буде знати, за що віддає своє життя за справедливу країну, а то виглядає, що одні мають померти в окопах, щоб інші могли і далі спокійно красти...
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20.12.2022 20:13 Ответить
пан Залужний в системі і прийде час, коли він сильно здивує українців, пославши спецназ на захист Татарова, Єрмака, Тищенка, Гетьманцева та інших Зеленських від розгніваного народу
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20.12.2022 20:20 Ответить
Я не впевнений щодо Залужного..., але побори-розкрадання на всіх рівнях лишились такими ж, або ж навіть виросли... але мотивацією для військових які гинуть на фронті має бути не покарання, а якісні зміни життя всі громадян, а їх нема...
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20.12.2022 20:23 Ответить
Достатньо відповісти на питання: хто призначає посадовців в Україні і чому призначення пана Залужного мало бути винятком
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20.12.2022 23:50 Ответить
Стесняюсь спросить,трудно жить без мозгов?
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20.12.2022 20:29 Ответить
денежные потоки не должны попасть в чужие клешенки...
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20.12.2022 20:14 Ответить
тобто вже все на часі... шмурдяку кінець?
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20.12.2022 20:17 Ответить
Мля, одні фамілії, чого коштуюють...
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20.12.2022 20:17 Ответить
Який сенс їздити в Бахмут і тримати таких потвор біля себе? Зайвий раз переконуюсь що Зе таки тупий довбень
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20.12.2022 20:24 Ответить
та нікуди він не їздив. подивіться фотки і відео. став би Зєля і компанія вишивати бо Бахмуту без касок і броніків?
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20.12.2022 20:31 Ответить
Просто закінчились слова.
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20.12.2022 20:25 Ответить
А этого ублюдок не боится ЛИНЧЕВАНИЯ? Хорошо будет смотреться обделанный татаров на новогодней ЙОЛКЕ !
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20.12.2022 20:27 Ответить
Постуляли ..здаки! Неначасі критикувати владу! Коли закінчиться війна, тоді будемо питати. (С)
А поки хай крадуть.
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20.12.2022 20:28 Ответить
От свій ****** і стули, системний раб позаконституційний
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20.12.2022 20:39 Ответить
То сарказм. Не розібралися? Буває
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20.12.2022 23:41 Ответить
за столом собрались все наши, родные предатели-малоросы. так спокойней, да валадимир?
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20.12.2022 20:31 Ответить
Дерьмак и компания.Доколе эти мрази будут издеваться над Украиной?
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20.12.2022 20:32 Ответить
Поки не винесуть на вилах!
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20.12.2022 20:49 Ответить
Так, хто руйнує країну? з ОП вказують пальцем на схід. А під носом сидить шкідник ОП та КО. Так, ще рочок і тут не буде чиї права захищати Їх просто ні в кого не буде.
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20.12.2022 20:38 Ответить
В Україні наразі немає корупції. (В.О. Зеленський. Твори у трьох томах)
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20.12.2022 20:40 Ответить
Надзавдання цьму бюро -розкрадати поміч світу безпечно для Єрмаковлади .
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20.12.2022 20:47 Ответить
Україна-це ж не мордор.Невже у нас у владі і в журналістському середовищі теж безмовне стадо? Невже, крім Бутусова, більше нікому задавати незручні запитання,які хвилюють громадян? Вже ж доказано,як мінімум двічі,якщо немає зв'язку між нарідом і владою,якщо немає ніякої відповіді і позитивної дії на вимоги часу-Майдан не за горами.
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20.12.2022 20:50 Ответить
Украинские журналисты недалеко от Скобеевой ушли. Достаточно вспомнить брата Порошенко по 1+1.
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20.12.2022 21:16 Ответить
Так диблів жеж не на часі. Марофону надивилися і геть мізки розгубили
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20.12.2022 21:32 Ответить
Українські "журналісти" думаєте просто так ходили на шашлики? Чому мовчать і прославляють Вову? Бо крім шашликів отримують непогані гроші.
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20.12.2022 21:36 Ответить
Війна війною,а татаров судячи з усього вічний. Звісно,якщо уявити що клован вічний президент. Скоріше на дубі будуть теліпатися обидва. А поряд на березі дєрьмак.
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20.12.2022 20:53 Ответить
Надо шо-то менять
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20.12.2022 20:56 Ответить
Кому война а у кого то жизнь налаживается.
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20.12.2022 21:22 Ответить
Що ви хочете від клоуна? Подивіться що він читає.
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20.12.2022 21:34 Ответить
Що кому а курці просо: хто воює, а хто краде...
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20.12.2022 21:41 Ответить
***** , та коли ж все це неподобство закiнчиться ?
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20.12.2022 21:43 Ответить
Антимайдан взяв контроль не тільки над Майданом, а налд всією Україно. І хтось думає, що правильно будуть розслідуватися справи по "майданівцях"? То виходить сам татаров має на себе порушити справу, що фальшував справи проти учасників Революції Гідності?
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20.12.2022 21:57 Ответить
Как вы достали,как достали уже. Когда эти гниды повыздыхают уже или когда они наконец будут развешены на киевских каштанах?? Татаровы эти,опзж,вся ******* эта. Зеленский ау! Не просри страну
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20.12.2022 22:16 Ответить
Слава Україні!
А ви вважали, що "какая разница" десь дінеться? Чи вони піклуються за ваші проблеми? Якщо так, то ви зовсім ку-ку!
Єдине, що ми можем з ними робити- знищення!!! Поки наші воїни здобувають перемогу над рашистами на фронті, в нас завдання - знищення цієї нечесті в тилу України! Щоб після перемоги, ми могли чесно дивитись в очі нашим воїнам.
Знаєте , у Притули є фонд допомоги нашим воїнам, а я вважаю, що потрібно відкрити фонд для знищення зрадників, колаборантів, корупціонерів і всіляких політичних уй....ків!
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20.12.2022 22:59 Ответить
Як від них всіх тошнить а ще більше від того що люди геть чисто злуріли віддавши владу некомпетентним....як модна було після майдану привести знову ригів і саме головне найгірших((((
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20.12.2022 23:23 Ответить
татаров, портнов, хто там ще з друзів Януковоща/Зе актора зараз керує Україною ?
слуга народа це скоріш за все перекладається як партія регіонів перекрашена.
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21.12.2022 04:17 Ответить
Скоро нужно ждать в управители,, кровосисю,, и янучару со своей шоблой- будет командовать разворовыванием и вести переговоры - прапора -ермака не хватает с хломидией. Это позорище- коллективный президент Зе. При Януковиче руководство было порядочнее.........Даже матом нельзя выразить - пот кто должен считать ёршики и туману в туалете , паталогический бандюк - и о Президента ..,Татаров!?!?!?!
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21.12.2022 07:33 Ответить
Бумагу в туалетах ВР и веники. ( опечатка) сори
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21.12.2022 07:35 Ответить
 
 