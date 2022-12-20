Россия хочет до Нового года оставить Украину без света, должны готовиться к новым атакам на энергосистему, - Шмыгаль

Россия будет делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света. Необходимо готовиться к новым атакам врага на энергетические объекты.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Российские террористы будут делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света. Для них важно, чтобы Рождество и Новый год в Украине прошли в темноте. Поэтому должны готовиться к новым атакам", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер оценил ситуацию с возобновлением энергосистемы как сложную.

"В условиях, когда энергосистема испытывает удары чуть ли не ежедневно, давать какие-либо прогнозы относительно возобновления стабильного энергоснабжения просто невозможно. Местные власти также не должны создавать завышенных ожиданий. Ведь параллельно с атакой против нашей энергетики Россия проводит информационно-психологические операции, чтобы посеять панику и уныние.

Поэтому мы говорим людям правду о том, что ситуация сложна; о том, что свет может быть всего по несколько часов в день; о том, что положение дел в энергосистеме может как улучшиться, так и ухудшиться в зависимости от интенсивности и массированности новых атак россиян", – пояснил глава правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В энергосистеме значительный дефицит. Атомные станции вышли на плановую мощность, - "Укрэнерго"