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Россия хочет до Нового года оставить Украину без света, должны готовиться к новым атакам на энергосистему, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

енергетика

Россия будет делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света. Необходимо готовиться к новым атакам врага на энергетические объекты.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Российские террористы будут делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света. Для них важно, чтобы Рождество и Новый год в Украине прошли в темноте. Поэтому должны готовиться к новым атакам", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер оценил ситуацию с возобновлением энергосистемы как сложную.

"В условиях, когда энергосистема испытывает удары чуть ли не ежедневно, давать какие-либо прогнозы относительно возобновления стабильного энергоснабжения просто невозможно. Местные власти также не должны создавать завышенных ожиданий. Ведь параллельно с атакой против нашей энергетики Россия проводит информационно-психологические операции, чтобы посеять панику и уныние.

Поэтому мы говорим людям правду о том, что ситуация сложна; о том, что свет может быть всего по несколько часов в день; о том, что положение дел в энергосистеме может как улучшиться, так и ухудшиться в зависимости от интенсивности и массированности новых атак россиян", – пояснил глава правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В энергосистеме значительный дефицит. Атомные станции вышли на плановую мощность, - "Укрэнерго"
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Топ комментарии
+28
Це ви повинні готуватися, а не попереджати населення, як буде, безхребетна влада ніколи не несла ні за що відповідальність, закордон допомагає і трансформаторами, і іншим, дає генератори, а влада знову все попереждає, бо през винайшов таке слово - незламні, то і хай влада буде такою, а не народ.
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20.12.2022 20:29
+23
Та він прям Нострадамус якийсь! І як він здогадався? Все, тепер я за Україну спокійний, коли там у руля такі провидці!
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20.12.2022 20:26
+22
Якщо я так ще живу, то маю стати на коліна перед нашими захисниками, волонтерами і народом, який збирає все на ЗСУ, но точно не перед цією владою, де купа зрадників і фсбшників.
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20.12.2022 20:38
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Та він прям Нострадамус якийсь! І як він здогадався? Все, тепер я за Україну спокійний, коли там у руля такі провидці!
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20.12.2022 20:26 Ответить
Просто він -- совок за свідомістю. А для совків "новьій_ґод" -- це щось сакральне
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20.12.2022 21:19 Ответить
Чи Нострадамус, чи "Капітан Очевидність", чи "дід Вангуй". Як вже всі ці шмигалі, данілови, подоляки, абдрістовичи, та інші "розмовляючі голови" з ЗЕшобли, вже задовбали своїми сран..ми "прогнозами"!
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20.12.2022 23:27 Ответить
Їб@нько.....
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20.12.2022 20:26 Ответить
А хіба Укроборонпром не приготував щось, на кшталт блекауту для орків?
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20.12.2022 20:27 Ответить
ядрену бомбу?
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20.12.2022 22:39 Ответить
Це ви повинні готуватися, а не попереджати населення, як буде, безхребетна влада ніколи не несла ні за що відповідальність, закордон допомагає і трансформаторами, і іншим, дає генератори, а влада знову все попереждає, бо през винайшов таке слово - незламні, то і хай влада буде такою, а не народ.
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20.12.2022 20:29 Ответить
Олю, якщо би влада була справді бесхребетна, то ти б прала труси російському вояку, а не писала дурниці в інтернеті
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20.12.2022 20:33 Ответить
Якщо я так ще живу, то маю стати на коліна перед нашими захисниками, волонтерами і народом, який збирає все на ЗСУ, но точно не перед цією владою, де купа зрадників і фсбшників.
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20.12.2022 20:38 Ответить
тобто то значить ота влада стоїть між нами і російським вояком? Прям бачу як Єрмак одноосібно тримає всю оборону на сході, а Арєстовіч на півдні.
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20.12.2022 20:41 Ответить
ДЄрмаку нізя! На нього ні один бронежилет не налазить! А там снайпери... Жеку "Лисого" ледь не вбили! )))
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20.12.2022 23:29 Ответить
Удобно власть устроилась. Можно жертвовать чужими жизнями, жить в комфорте и награждать себя медалями.
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20.12.2022 21:14 Ответить
Да!и это факт!
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20.12.2022 23:19 Ответить
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20.12.2022 21:23 Ответить
У кращому випадку. Іншим жінкам зґвалтованим та вбитим під час окупації - пощастило менше.
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21.12.2022 07:47 Ответить
Навіть не тільки попереджає, а вимагає у західних країн - дайте, бо в нас замерзають люди! Як мале і розрущене дитя! А ви про що думали, коли йшли до влади? А кацапи просто потвори, про них і мови немає. То правильно говорив наш Головкокомандувач - їх потрібно вбивати!!!
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20.12.2022 20:44 Ответить
гадаю шмигаля з зе разом, треба вже прикопати
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20.12.2022 20:29 Ответить
Дивись, щоб тебе не прикопали раніше, кацапсіна
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20.12.2022 21:12 Ответить
Вони вже "напрацювали" не на один строк за гратами.
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20.12.2022 21:21 Ответить
но мудрий нарід вибере їх на другий термін . бояневтік і дуже всем нравятца шуточки 95 квартала
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20.12.2022 22:23 Ответить
Задовбав цей шмигаль,поналазило злодіїв у владу,а люди тепер віддуваються за них в окопах за це усе бидло,іншого не заслужили.
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20.12.2022 20:31 Ответить
саме поналазило, чи в 2019 десь так 12.5 мільйонів населення з цим допомогли?
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20.12.2022 20:42 Ответить
наконец-то хоть шмугаль прорвался в информационный простор... хоть что-то сказал...
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20.12.2022 20:32 Ответить
а так бы без ихнего однообразного мычания мы бы жили в неведении. гундосят они или блеют - кардинально за два месяца ничего не меняется от их извержения бестолкового словесного поноса
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20.12.2022 21:36 Ответить
Ну да, что-нибудь о чем все знают и без шмыгая.
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21.12.2022 08:30 Ответить
А у відповідь зелена влада не хоче кацапню свіжим асфальтом закидати?
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20.12.2022 20:35 Ответить
Вони, с..уки, закони пишуть для війських ЗСУ, як їх потрібно наказувати і карати, а для себе, коханих, можна все дозволити і ніякі закони не пишуть та й не виконують.
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20.12.2022 20:35 Ответить
а як готуєтесь ви? ті, хто мусить захищати ці об"єкти, передбачати загрози, випереджати дії противника, запобігати такому лиху і мати план Б на кожний такий випадок...
язиком теліпати і страхати - це не запобігання біди, це непогана отбрешка (а ми ж попереджали) і перекидання своєї відповідальності на нас - самі робіть що хочете...
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20.12.2022 20:36 Ответить
Як? Маринують м'ясо для шашликів.
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20.12.2022 21:16 Ответить
Десь той рій українських дронів у відповідь заблукав((А новини про те ,що в Чорному морі московські кораблі ,але без якихось там ракет,нагадують про морські українські дрони,котрі також десь плавають((Думаєте ,що кораблі без ракет ,бо пожаліли українців?((А я думаю,що чекають підвозу з заводу(((
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20.12.2022 20:48 Ответить
То це ми так готуємось що у нас шахеди над атомними станціями спокійно літають?
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20.12.2022 20:50 Ответить
Дякую кеп! Скільки нової інформації та й одразу!
Чувак трошки піариться, щоб не подумали, що він тільки підписувати папірці годен.
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20.12.2022 20:53 Ответить
Опять нам готовітся, когда ви будете готови?
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20.12.2022 20:59 Ответить
То готуйтеся, нероби! Про атаки кацапів говорили з літа, що ви зробили для захисту енергосистеми? Ніхріна, тільки скинули усі проблеми на людей - виживайте, як хочете. Уроди зелені.
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20.12.2022 21:06 Ответить
Підозрюю, що блекаути замовні.
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20.12.2022 21:07 Ответить
если вам что то кажется - то это вам совсем не кажется. это мозг подсказывает, что где то вас *******
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20.12.2022 22:48 Ответить
не абдристович канешно. тот бы точно указал интервал, через сколько дней без света всё бы осталось.
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20.12.2022 21:10 Ответить
зебидло і діпутати з діпутатками вже приготувались.
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20.12.2022 21:16 Ответить
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20.12.2022 21:18 Ответить
Шмыгаль расписывается в импотенции.
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20.12.2022 21:27 Ответить
Та для цієї собаки -пожиттєво це за мало.....
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20.12.2022 21:40 Ответить
Ще з кінця весни владу попереджали усі кому не лінькі, що з осені почнуться удари агресора по енергоструктурі. Проте влада і пальцем не ворухнула, щоб хоча б мінімально забезпечити захист підстанцій, почати закупки трансформаторного обладнання, тих же генераторів. Ніт. В пріоритеті був тільки асфальт. А їм що ? У кожного свій будинок з повним фаршем енергообладнання, і ніяких проблем з вкраденими з асфальту грошима на купівлю дизеля та бензину для генераторів, палива для котлів. А жителям міста впарювати байки про те, к Кирило Тимошенка розрулює ситуацію. Гніди.
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20.12.2022 21:31 Ответить
Вот!начало доходить!что банда наркомана только грабит и разоряет страну!смитуны,вы где? почему вас не видно и не слышно?
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21.12.2022 08:34 Ответить
Нє ну це вже повний піпец....ця ахметівська гнида замість того ,щоб щось робити- попереджає ...Це не прим'єр - чучало яке за бездіяльність потрібно судитм..Ці клоуни не розуміють нічого від слова взагалі...
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20.12.2022 21:37 Ответить
А наші мабуть теж готують рашистам подаруночок під ялинку. Було б добре, кримський мостик там чи що. А якби та по кремлю!!! Ех, хоч помріяти!
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20.12.2022 21:43 Ответить
На состояние нашей армии удары московитов не влияют.
Если они испортят нам Новый Год, мы испортим им их столицу.
Уже есть чем.
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20.12.2022 22:00 Ответить
Прем'єр-міністр в нас відповідає за погані новини, а царьок каже лише хороші.
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20.12.2022 23:32 Ответить
 
 