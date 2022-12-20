Россия хочет до Нового года оставить Украину без света, должны готовиться к новым атакам на энергосистему, - Шмыгаль
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Россия будет делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света. Необходимо готовиться к новым атакам врага на энергетические объекты.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Российские террористы будут делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света. Для них важно, чтобы Рождество и Новый год в Украине прошли в темноте. Поэтому должны готовиться к новым атакам", - подчеркнул Шмыгаль.
Премьер оценил ситуацию с возобновлением энергосистемы как сложную.
"В условиях, когда энергосистема испытывает удары чуть ли не ежедневно, давать какие-либо прогнозы относительно возобновления стабильного энергоснабжения просто невозможно. Местные власти также не должны создавать завышенных ожиданий. Ведь параллельно с атакой против нашей энергетики Россия проводит информационно-психологические операции, чтобы посеять панику и уныние.
Поэтому мы говорим людям правду о том, что ситуация сложна; о том, что свет может быть всего по несколько часов в день; о том, что положение дел в энергосистеме может как улучшиться, так и ухудшиться в зависимости от интенсивности и массированности новых атак россиян", – пояснил глава правительства.
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язиком теліпати і страхати - це не запобігання біди, це непогана отбрешка (а ми ж попереджали) і перекидання своєї відповідальності на нас - самі робіть що хочете...
Чувак трошки піариться, щоб не подумали, що він тільки підписувати папірці годен.
Если они испортят нам Новый Год, мы испортим им их столицу.
Уже есть чем.