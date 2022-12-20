США передадут Украине средства высокоточного наведения авиабомб в новом пакете помощи, – CNN
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В рамках нового пакета военной помощи Украине Соединенные Штаты намерены передать электронное оборудование, которое может превратить неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы", обеспечивающие высокую степень точности наведения.
Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, во вторник сообщил телеканал CNN со ссылкой на нескольких американских чиновников.
Упомянутые электронные средства объединяют системы навигации и глобального позиционирования и могут быть приспособлены к бомбам разного веса и размеров для создания так называемых объединенных боеприпасов прямого удара (JDAM).
Высокоточные бомбы могут помочь Украине атаковать линии обороны российских сил или другие большие цели. "Умные бомбы" смогут поражать цели на расстоянии около 24 километров – то есть не в глубь территории России, подчеркивает CNN.
Источники канала не уточнили, сколько комплектов электронного оборудования и какой тип JDAM получит Украина, и отметили, что новый пакет американской военной помощи ожидается уже на этой неделе.
CNN отмечает, что украинской авиации предстоит найти способ запускать JDAM с устаревших самолетов советских времен, как это было в случае противорадиационных ракет HARM американского производства.
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более того их ПВО не шибко удачно справляется даже сейчас когда у нас еще нет того... обещанного
Комплект JDAM дозволяє підвищити точність до +/- декількох метрів від цілі, окрім того, комплект наводить бомбу по оптимальній траєкторії, яка атакує під великими кутами атаки для максимізації ураження.
Враховуючи те, що JDAM корегує політ бомби на всій траєкторії це дозволяє нівелювати вплив похибки пілота при скиданні бомб. Більше того, дозволити здійснювати "сліпі" бомбометання, коли візуально ціль не спостерігається.
Важливим фактором можливості інтеграції JDAM під крило радянських машин, таких як МіГ-29, Су-25, Су-24 та Су-27 є те, що координати цілі можливо закласти у бомбу ще на землі. Тобто можливо обійти необхідність повної модернізації всього бортового радіоелектронного оснащення літака та інтеграцію до нього модулю наведення на кшталт LANTIRN.
Але комплект JDAM доволі гнучкий з точки зору подальшого розвитку. Зокрема його можливо доповнити лазерною головкою самонаведення, тоді комплект позначається, як LJDAM. В цьому випадку наведення бомби може здійснюватись не тільки шляхом підсвічування цілі з літака, але, наприклад, з БПЛА чи наземної станції. Такий спосіб наведення вкрай важливий під час надання безпосередньої повітряної підтримки для підрозділів, які вже знаходяться у бойовому зіткненні з противником.
Але найбільш цікавою для України комплект JDAM-ER, який перетворює бомбу не просто на високоточну, а ще й плануюючу. Додавання крил дозволяє розширити дальність використання бомб.
главное его убить, чтобы закончить войну
Вот если бы было иначе, то ты бы имел право открыть рот.
Вам скільки рочків?
Яким ізиком тролиш?
US to send precision bomb kits and Patriot missiles in next Ukraine aid package, officials say. https://edition.cnn.com/2022/12/20/politics/us-ukraine-munitions-patriot-missiles