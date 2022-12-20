США передадут Украине средства высокоточного наведения авиабомб в новом пакете помощи, – CNN

В рамках нового пакета военной помощи Украине Соединенные Штаты намерены передать электронное оборудование, которое может превратить неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы", обеспечивающие высокую степень точности наведения.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, во вторник сообщил телеканал CNN со ссылкой на нескольких американских чиновников.

Упомянутые электронные средства объединяют системы навигации и глобального позиционирования и могут быть приспособлены к бомбам разного веса и размеров для создания так называемых объединенных боеприпасов прямого удара (JDAM).

Высокоточные бомбы могут помочь Украине атаковать линии обороны российских сил или другие большие цели. "Умные бомбы" смогут поражать цели на расстоянии около 24 километров – то есть не в глубь территории России, подчеркивает CNN.

Источники канала не уточнили, сколько комплектов электронного оборудования и какой тип JDAM получит Украина, и отметили, что новый пакет американской военной помощи ожидается уже на этой неделе.

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CNN отмечает, что украинской авиации предстоит найти способ запускать JDAM с устаревших самолетов советских времен, как это было в случае противорадиационных ракет HARM американского производства.