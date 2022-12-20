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Новости Война в Украине
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США передадут Украине средства высокоточного наведения авиабомб в новом пакете помощи, – CNN

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сша,україна

В рамках нового пакета военной помощи Украине Соединенные Штаты намерены передать электронное оборудование, которое может превратить неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы", обеспечивающие высокую степень точности наведения.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, во вторник сообщил телеканал CNN со ссылкой на нескольких американских чиновников.

Упомянутые электронные средства объединяют системы навигации и глобального позиционирования и могут быть приспособлены к бомбам разного веса и размеров для создания так называемых объединенных боеприпасов прямого удара (JDAM).

Высокоточные бомбы могут помочь Украине атаковать линии обороны российских сил или другие большие цели. "Умные бомбы" смогут поражать цели на расстоянии около 24 километров – то есть не в глубь территории России, подчеркивает CNN.

Источники канала не уточнили, сколько комплектов электронного оборудования и какой тип JDAM получит Украина, и отметили, что новый пакет американской военной помощи ожидается уже на этой неделе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Финляндия готовит новый пакет военной помощи Украине

CNN отмечает, что украинской авиации предстоит найти способ запускать JDAM с устаревших самолетов советских времен, как это было в случае противорадиационных ракет HARM американского производства.
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Топ комментарии
+10
Гуд.
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20.12.2022 20:33
+9
Амерам-черговий респект...
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20.12.2022 20:34
+9
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20.12.2022 20:42
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Гуд.
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20.12.2022 20:33 Ответить
так Украина же была кацмическай державой... научный потенциал говорили есть... учённые миравова уровня...
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20.12.2022 20:34 Ответить
Зелені припинивши фінансування проср**ли отой потенціал!
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20.12.2022 20:43 Ответить
Можна подумати що до "зелених" були якісь інші "патріоти України".
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20.12.2022 23:44 Ответить
А кау использовать авиабомбы против противника у котрого много пво?
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20.12.2022 20:34 Ответить
думаю, что все равно их ПВО не покрывает всю линию и все объекты (как на временно оккупированной нашей территории, так и в руцком прикордонье или чуточку дальше)))
более того их ПВО не шибко удачно справляется даже сейчас когда у нас еще нет того... обещанного
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20.12.2022 20:45 Ответить
Вася! На Кінбурні наші вже провели випробування чогось подібного Пишуть - взяли боєголовку від кацапського ТОС-1 Причепили до важкого дрона і він приніс цей "подарунок" точно за адресою КАцапи підняли вереск про застосування нами "тактичної ядерної зброї" А що буде, коли такі боєголовки підвісять до літака з носіями високоточних ***********? КАзали хлопці, що самий ТОС - "говно" Б"є недалеко і по площі (як і їхні "Гради") ТОбто точність вони заміняють масовістю А наші будуть класти "точково"
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21.12.2022 01:50 Ответить
Это планирующие бомбы, которые сбрасывают задолго до цели, там где пво, они уже пролетают сами.
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20.12.2022 20:58 Ответить
Верно, и не просто далеко от цели, а значит и высоко от цели. Летать надо высоко, чтобы у бомбы было время спланировать на цель. Даже не знаю, как это всё будет работать, но видно как-то должно.
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21.12.2022 01:46 Ответить
Операции будут много этапными. Разведка - удар Хармами - сброс Джидамов. Риск большой. Но при попадании бада-бум гарантирован.
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20.12.2022 22:33 Ответить
Ото дожилися...Дурних кацапів будуть убивати розумними бомбами...Світ перевернувся ....
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20.12.2022 23:17 Ответить
Амерам-черговий респект...
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20.12.2022 20:34 Ответить
Наведення авіабомб, це, звичайно, кльово, але ж бомби - це коли в тебе багато літаків і ППО противника подавлене. Воно в хазяйстві звичайно згодиться, але якщо б запитали мене, я би попросив побільше дальнобійних ракет.
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20.12.2022 20:35 Ответить
Бомбы это оружие против туземцев с копьями. Кажись нам оно не подойдёт. Иначе просто будем терять самолеты подняв их на высоту для сброса бомб
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20.12.2022 20:44 Ответить
JDAM максимально прагматичне рішення, яке полягає у встановлені на існуючі звичайні бомби спеціального комплекту, який перетворює їх на високоточні. Комплект складається з блоку зі супутниковою та інерціальною системою навігації, рульового оперення та цифрової системи управління.
Комплект JDAM дозволяє підвищити точність до +/- декількох метрів від цілі, окрім того, комплект наводить бомбу по оптимальній траєкторії, яка атакує під великими кутами атаки для максимізації ураження.
Враховуючи те, що JDAM корегує політ бомби на всій траєкторії це дозволяє нівелювати вплив похибки пілота при скиданні бомб. Більше того, дозволити здійснювати "сліпі" бомбометання, коли візуально ціль не спостерігається.
Важливим фактором можливості інтеграції JDAM під крило радянських машин, таких як МіГ-29, Су-25, Су-24 та Су-27 є те, що координати цілі можливо закласти у бомбу ще на землі. Тобто можливо обійти необхідність повної модернізації всього бортового радіоелектронного оснащення літака та інтеграцію до нього модулю наведення на кшталт LANTIRN.
Але комплект JDAM доволі гнучкий з точки зору подальшого розвитку. Зокрема його можливо доповнити лазерною головкою самонаведення, тоді комплект позначається, як LJDAM. В цьому випадку наведення бомби може здійснюватись не тільки шляхом підсвічування цілі з літака, але, наприклад, з БПЛА чи наземної станції. Такий спосіб наведення вкрай важливий під час надання безпосередньої повітряної підтримки для підрозділів, які вже знаходяться у бойовому зіткненні з противником.
Але найбільш цікавою для України комплект JDAM-ER, який перетворює бомбу не просто на високоточну, а ще й плануюючу. Додавання крил дозволяє розширити дальність використання бомб.
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20.12.2022 20:59 Ответить
Это планирующие бомбы, сбрасываются с большой высоты над своей территорией и далее планируют еще под 40км к цели.
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20.12.2022 21:01 Ответить
СНН написало, что 24 км.
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20.12.2022 21:07 Ответить
Зависит от того, с какой высоты сбрасывать и с какой скоростью будет лететь носитель при сбросе.
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20.12.2022 21:08 Ответить
Это понятно. Но почему то указали 24. Есть предположение, что это мили.
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20.12.2022 21:14 Ответить
Нет, миль там 15. это по инструкции, при сохранении вероятности свыше 95%. Инструкцию можно немножко обходить, запуская с капельку более высоких высот и более быстрых скоростей, тогда будет расти дальность и приемлемо падать точность. Свыше 40 км точность падает уже до неприемлемых 50/50.
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20.12.2022 21:16 Ответить
про 50/50 это я придумал для наглядности, по факту просто падает до некой неприемлемой.
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20.12.2022 21:17 Ответить
40 км? не смеши, это уже ракета
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21.12.2022 13:04 Ответить
Из того, что написано, как бы следует, что в момент сброса снаряда( с неуказанной высоты, возможно 10 тыс м.) , снаряд преодолевает 24 км от точки сброса. Понятно, что ПВО противника запросто достанет, если на 10 тыс літак долго висеть будет. Но возможно там тактика- подьем, сброс, снижение? Ракеты это хорошо, но на безрыбье...
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20.12.2022 21:05 Ответить
там есть определенные инструкции, при выполнении которых сохраняется свыше 95% вероятности попадания. Можно подниматься выше рекомендованной высоты и разгоняться выше рекомендованной скорости: в таком случае, точность будет снижаться, но расстояние будет увеличиваться. Примерно после 40км точность падает настолько, что выше подниматься и разгоняться быстрее можно, но смысл такого дальнего запуска уже пропадет из-за 50/50 вероятности попадания.
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20.12.2022 21:14 Ответить
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20.12.2022 20:36 Ответить
Главное , чтобы бомбы долетели до бункера кровавого чмо

главное его убить, чтобы закончить войну
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20.12.2022 20:36 Ответить
"Аби не в глиб території" . А то що, *уйло нападе? Чи занадто перелякані, чи занадто толерантні? Коли в України забирали ядерну зброю то не були такими толерантними!
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20.12.2022 20:41 Ответить
Кто забирал? Сами отдали. Там еще момент был когда ,Скады, которые не попали в список отдали вдогон по методу ,,сгорела хата---гори сарай,,! Это ракеты по морским целям---вот когда отозвалось!
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20.12.2022 20:58 Ответить
Просто казочка, але це не казка, а реальність. Дякуємо США! Геть кацапів!
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20.12.2022 20:41 Ответить
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20.12.2022 20:42 Ответить
А в нас оті авіабомби є? А в нас бомбардувальники для тих бомб є?
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20.12.2022 20:46 Ответить
їх можно підлаштувати на ті літаки що в нас є
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20.12.2022 21:00 Ответить
Имеются в виду практически весь арсенал существующих авиабомб. То, что передают, это блок GPS и дополнительное оперение.
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20.12.2022 21:10 Ответить
Бомби до 900 кг може запускати на дальність 28 км і більше якщо скидати на надзвуці, як воно буде на нашій авіації науці не відомо.
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20.12.2022 20:46 Ответить
Який літак скидає бомбу на надзвуці? Літаки скидають бомби і пускають ракети, на дозвуці.Це останні моделі американських тільки можуть на надзвуці і то в реальних бойових умовах такого не було.
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20.12.2022 20:59 Ответить
Посмотри ТТХ Су 27 и МиГ 29.
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20.12.2022 21:11 Ответить
Вони надзвукові, летіти можуть на надзвуці, але бомбити ні.
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20.12.2022 21:22 Ответить
Так а патріот таки передають.
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20.12.2022 21:04 Ответить
Его никто не видит, но он есть
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20.12.2022 22:00 Ответить
русский, когда Патриоты будут в Украине, признаешься, шо ты просто тупой пропагандон?
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20.12.2022 22:19 Ответить
Русский, гандон это тот, кто дрочит на байдена, которого надо уговаривать дать средства для борьбы с русским Гитлером.
Вот если бы было иначе, то ты бы имел право открыть рот.
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20.12.2022 22:54 Ответить
русмартышка, ты за срубли строчишь, или из вЯЯликой русской любви к фюреру *****?
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20.12.2022 22:56 Ответить
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20.12.2022 20:48 Ответить
Було б непогано ще й авіабомби мати.
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20.12.2022 20:52 Ответить
ЧЭто рустролль, второй день на Цензоре гадит.
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20.12.2022 21:12 Ответить
А й дійсно...Пішов лісом у спам!
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20.12.2022 21:31 Ответить
Этого добра полно. От совка. Использовалось крайне мало ввиду малочисленности авиации и сильного ПВО противника.
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20.12.2022 22:37 Ответить
А на які бомби це обладнання модна в нас прилаштувати?Це ж і бомба потрібна. Відео робити JDAM доволі круте, бомба летить точно в ціль. Але це цілий комплекс.
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20.12.2022 20:55 Ответить
Пффф. Американці дезінформують кацапню, як тільки можуть, а ведуться чомусь наши лохи.
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20.12.2022 20:59 Ответить
Маячня якась, в цьому немає для американців жодного сенсу.
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20.12.2022 21:05 Ответить
Тобто ви вважаєте, що американці таким чином повідомляють усю секретну та не дуже інформацію, що до озброєння, яке вони нам поставляють, щоб наш ворог міг завчасно підготуватись до цього виду озброєнь та мав можливість знайти захист від цієї зброї ?

Вам скільки рочків?
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20.12.2022 22:58 Ответить
Я буду здивований якщо у вас особисто крім дозволу на проживання хоч щось іще буде , а в українців буде все , в т.ч. і бомби , і авіація !
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20.12.2022 21:32 Ответить
Не сци , тебе у Польщі не дістануть , а ми тут відіб"ємося Після перемоги приїдеш нас вчити як жити потрібно , звісно якщо не бот кацапський
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20.12.2022 23:30 Ответить
Уяви собі що я сприймаю неминуче з непоборним оптимізмом який звучить так : " кацапам пізд@" , незалежно від кількості набоїв у нас
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20.12.2022 23:38 Ответить
Не ссы мардва придецца сиравно вякамц с ватрушками на мехесрань мудяни и шавкамц.
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21.12.2022 00:02 Ответить
Ну я чув як кокошенков казав що знищив українську авіацію вже - разів 5 , мінімум , а от про знищення авіабомб він нічого не говорив . Значить вони є . .
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20.12.2022 21:48 Ответить
Нєт-нєт, только нє ето! Ето ескалация!
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20.12.2022 21:26 Ответить
а чем авиабомбы сбрасывать когда перeдадут?
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20.12.2022 21:59 Ответить
Литаки не дае, только пристрои к ним
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20.12.2022 22:03 Ответить
Лапоть ликовий!

Яким ізиком тролиш?
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21.12.2022 00:30 Ответить
США відправлять Україні системи ППО Patriot в наступному пакеті військової допомоги, - CNN

US to send precision bomb kits and Patriot missiles in next Ukraine aid package, officials say. https://edition.cnn.com/2022/12/20/politics/us-ukraine-munitions-patriot-missiles
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20.12.2022 22:05 Ответить
шо за зверь ППО Crotale?
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21.12.2022 00:04 Ответить
 
 