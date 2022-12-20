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У США нет подтверждений, что Россия получила от Ирана баллистические ракеты, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракети,іран,балістичні

В Вашингтоне внимательно отслеживают ситуацию вокруг потенциальных переговоров между Россией и Ираном по передаче баллистических. Сейчас у США нет подтверждений, что россияне могли бы получить эти ракеты.

Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы знаем, что имеют место дискуссии о потенциальной передаче баллистических ракет. Мы не видели, чтобы это подтвердилось, по состоянию на данный момент, но следим за этим очень внимательно", - отметил представитель Белого дома.

В то же время, он подчеркнул, что Иран продолжает поставлять России боевые беспилотники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США передадут Украине средства высокоточного наведения авиабомб в новом пакете помощи, – CNN

Напомним, Россия в ночь на 19 декабря атаковала Украину 34 дронами-камикадзе типа Shahed из новой партии, поставленной Ираном в количестве 250 штук.
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Дай Бог полетять ті ракети бункерному в сраку
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20.12.2022 21:52 Ответить
Ну если БД так сказал, значит так и есть, а куда нам, сирым, деваться
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20.12.2022 22:31 Ответить
Якщо в ОП маніпулюють фактами, то це непоганий спосіб "асадіть галоп". Але все одно це , "якийсь неправильний мед і неправильний бджоли" виходять.
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20.12.2022 22:45 Ответить
Невже повилазило там в Пентагоні? Побачать потім наслідки?
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21.12.2022 01:47 Ответить
Типа ЧМО мавзолейное просто слетало в Тегеран чаю попить с Аятоллами...типа купить только мопедів сотню ...верить Мавзолейным обезьянам 🦍🦍👹себя не уважать ...
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21.12.2022 07:38 Ответить
есть и прямые доказательства и косвенные что мотоциклетки постаавляются с Ирана
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21.12.2022 09:59 Ответить
 
 