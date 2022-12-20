У США нет подтверждений, что Россия получила от Ирана баллистические ракеты, - Белый дом

В Вашингтоне внимательно отслеживают ситуацию вокруг потенциальных переговоров между Россией и Ираном по передаче баллистических. Сейчас у США нет подтверждений, что россияне могли бы получить эти ракеты.

Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы знаем, что имеют место дискуссии о потенциальной передаче баллистических ракет. Мы не видели, чтобы это подтвердилось, по состоянию на данный момент, но следим за этим очень внимательно", - отметил представитель Белого дома.

В то же время, он подчеркнул, что Иран продолжает поставлять России боевые беспилотники.

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Напомним, Россия в ночь на 19 декабря атаковала Украину 34 дронами-камикадзе типа Shahed из новой партии, поставленной Ираном в количестве 250 штук.