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Мощность на 50% меньше необходимой: директор Yasno Коваленко о ситуации со светом в Киеве

Новости Цензор.НЕТ Общество

світло

По состоянию на вечер 20 декабря ситуация с электроснабжением в Киеве остается сложной. Энергетики пока не рассчитывают на скорый возврат к отключениям света по графикам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко.

По его словам, за день отключался почти весь город – около 1,1 млн пользователей.

"На приближение к графику пока не рассчитываем. По факту сейчас имеем мощность на 50% меньше необходимой. С которой нужно запитать критическую инфраструктуру", – написал Коваленко.

В то же время он подчеркнул, что свет стабильно подается на критическую инфраструктуру и город в основном остается с водой и отоплением.

По словам Коваленко, диспетчеры пытаются сделать так, чтобы районы имели поставки хотя бы на короткое время, но есть ряд домов, которые не включались с утра 19 декабря. Ремонтные работы продолжаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 20% киевлян сейчас со светом, – директор Yasnо Коваленко

Напомним, атаки беспилотников на объекты магистральных сетей в центральном регионе 19 декабря и артобстрелы на востоке привели к очередным повреждениям инфраструктуры и ухудшению ситуации с энергоснабжением.
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Та включите хоть на пару часов..
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20.12.2022 22:30 Ответить
А с каких это пор Киевский апелляционный суд на Соломенской площади стал критической инфрастуктурой ? Его башня сверкает сотнями окон день и ночь!
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20.12.2022 22:38 Ответить
Потому что там бабло стрежется и распределяется среди нужных людей.
Потеря денег для них - это критично.
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21.12.2022 04:10 Ответить
ясно, а ты чего своей жопой министришку энергетики прикрываешь? Пусть это барано-минстр шевелит батонами и за эту ху"ню отвечает
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21.12.2022 00:39 Ответить
 
 