Мощность на 50% меньше необходимой: директор Yasno Коваленко о ситуации со светом в Киеве

По состоянию на вечер 20 декабря ситуация с электроснабжением в Киеве остается сложной. Энергетики пока не рассчитывают на скорый возврат к отключениям света по графикам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко.

По его словам, за день отключался почти весь город – около 1,1 млн пользователей.

"На приближение к графику пока не рассчитываем. По факту сейчас имеем мощность на 50% меньше необходимой. С которой нужно запитать критическую инфраструктуру", – написал Коваленко.

В то же время он подчеркнул, что свет стабильно подается на критическую инфраструктуру и город в основном остается с водой и отоплением.

По словам Коваленко, диспетчеры пытаются сделать так, чтобы районы имели поставки хотя бы на короткое время, но есть ряд домов, которые не включались с утра 19 декабря. Ремонтные работы продолжаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 20% киевлян сейчас со светом, – директор Yasnо Коваленко

Напомним, атаки беспилотников на объекты магистральных сетей в центральном регионе 19 декабря и артобстрелы на востоке привели к очередным повреждениям инфраструктуры и ухудшению ситуации с энергоснабжением.