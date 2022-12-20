Великобритания передала Украине 900 генераторов и 15 тысяч комплектов зимней формы для военных.
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В рамках помощи Украине на время зимы из-за разрушения Россией энергетической инфраструктуры Великобритания уже передала сотни генераторов и комплекты зимней формы для украинских военнослужащих.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило издание Sky News со ссылкой на обращение в Палату общин министра обороны Британии Бен Уоллес.
"На сегодняшний день Великобритания передала Украине 900 генераторов и направила около 15 тысяч комплектов одежды предназначеной на экстремальные холода для украинских вооруженных сил, в частности одежду, сверхпрочные спальные мешки и утепленные палатки", – отметил министр.
"Ожидается, что к Рождеству будут доставлены еще 10 тысяч комплектов. В общей сложности международное сообщество передало Украине около 1,23 миллиона зимних комплектов", – добавил он.
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Видос из загнивающей Британии...😝