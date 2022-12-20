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Новости Война в Украине
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Великобритания (4268) Уоллес (180) генератор (39)

Великобритания передала Украине 900 генераторов и 15 тысяч комплектов зимней формы для военных.

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

британія

В рамках помощи Украине на время зимы из-за разрушения Россией энергетической инфраструктуры Великобритания уже передала сотни генераторов и комплекты зимней формы для украинских военнослужащих.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило издание Sky News со ссылкой на обращение в Палату общин министра обороны Британии Бен Уоллес.

"На сегодняшний день Великобритания передала Украине 900 генераторов и направила около 15 тысяч комплектов одежды предназначеной на экстремальные холода для украинских вооруженных сил, в частности одежду, сверхпрочные спальные мешки и утепленные палатки", – отметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания передаст Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов на почти 286 млн евро в следующем году

"Ожидается, что к Рождеству будут доставлены еще 10 тысяч комплектов. В общей сложности международное сообщество передало Украине около 1,23 миллиона зимних комплектов", – добавил он.
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Топ комментарии
+8
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20.12.2022 23:04
+4
Боже,храни королеву,спасибо за помощь
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20.12.2022 22:55
+4
"Британка" вещь. Кто носил,как я, подтвердит. Спасибо.
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20.12.2022 23:03
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Боже,храни королеву,спасибо за помощь
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20.12.2022 22:55 Ответить
Короля...
Королева відійшла у Вічність
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20.12.2022 23:03 Ответить
"Британка" вещь. Кто носил,как я, подтвердит. Спасибо.
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20.12.2022 23:03 Ответить
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20.12.2022 23:04 Ответить
Добре.А куди та форма дівається ?
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20.12.2022 23:11 Ответить
Как обычно. Часть снашивается,часть уничтожается, остальное украдут.
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20.12.2022 23:20 Ответить
Дякуемо!!!
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20.12.2022 23:17 Ответить
так казали що всі все мають, потреб нема...
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20.12.2022 23:26 Ответить
Так это зимняя форма для воееных. Она снашивается, ее менять нужно. Это ведь не как ты видать носки и трусы годами носишь не меняя.
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20.12.2022 23:30 Ответить
бачу що ти хамло ще те, та щей в курсі що шкарпетки носять роками. ніщеброд. мабуть з зелених покидьків ?
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21.12.2022 15:55 Ответить
Бритты рулят и педалят
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20.12.2022 23:39 Ответить
Куди підуть ці генератори? Паливо для них за чий рахунок? А чому б британцям просто не допомогти з ремонтом пошкоджених електромереж?
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21.12.2022 00:42 Ответить
А давай ти допоможеш з ремонтом, а інші самі вирішать, що їм робити?
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21.12.2022 02:16 Ответить
Я б задонатив провайдеру на павербанки, але вiн тупо сидить i хоче, тiльки хоче починати iх ставити. Село без Инету, бабла ❌уйма.
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21.12.2022 03:57 Ответить
Давай. Тим більше, що маю відповідну спеціальність. Але вакансій, що цікаво, бо мав би саме бути скаженний попит на електриків та електромонтажників - нема...
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21.12.2022 08:38 Ответить
Dear United Kingdom! At this moment about 60% of Ukraine's population are situated in the countryside because the Orcs are shooting at our cities and there is no heating and Internet. However, 60% are 60% and this means that villages will also benefit from humanitarian aid. A great idea would be to deploy portable power stations for villages. They can maneuver and leave the place in case missiles are approaching the place. Also, the Internet in villages is not working because there are no powerbanks on the fiber Internet lines between cities and small villages. The villages which used to be small are now more densely populated and need electricity for Internet because many of the IT-professionals from cities, who donate money to the Armed Forces of Ukraine, are now living in the countryside. We need batteries and powerbanks on Internet lines to accumulate energy at night and use it during the day.

__________________ 🇬🇧 ❤️ = 🔋+🇺🇦
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21.12.2022 03:54 Ответить
Штирлиц дЕрмак зна куди дівать навіть один доляр...або фунт ..,не переймайтеся...
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21.12.2022 04:33 Ответить
https://youtube.com/shorts/xv3Tc4BKUeQ?feature=share...

Видос из загнивающей Британии...😝
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21.12.2022 06:02 Ответить
👍
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21.12.2022 14:47 Ответить
 
 