Жителям Киева нужно готовиться к тому, что в течение двух-трех недель с энергетикой будет очень сложно, – Харченко

Пострадавшие во время последней атаки подстанции очень важны для обеспечения Киева и близлежащих районов, повреждения довольно существенные. Следовательно, киевлянам и жителям прилегающих районов нужно готовиться к тому, что в течение двух трех-недель будет очень сложно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой заявление директора Центра энергетики Александра Харченко в эфире Общественного радио.

"Возобновляется энергоснабжение. Я не думаю, что кто-то будет до 23 декабря без питания, но есть районы, где питание может быть два-три часа в сутки. И, к сожалению, большее обеспечение в течение нескольких дней, недель они вряд ли смогут получить просто потому, что есть существенные повреждения", – говорит Харченко.

По его словам, это касается и столицы, здесь большой дефицит электроэнергии.

"Восстановить электроснабжение раньше двух недель я реальной возможности не вижу, думаю, что если даже по часу ежедневно будет добавляться, то это будет хороший результат, учитывая ситуацию в которой мы находимся", – добавляет директор Центра энергетики.

Также он добавил, что существует нехватка оборудования, высоковольтных трансформаторов. Они являются главной мишенью для врага, резервы все исчерпаны. Все склады подчищены. Все имеющиеся резервы исчерпаны.

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"Я не вижу угрозы полного блекаута, особенно в том формате, в котором происходят последние атаки. Учитывая опыт, который энергетики получили, общенационального блэкаута я не ожидаю", – добавил Харченко.