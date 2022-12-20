Жителям Киева нужно готовиться к тому, что в течение двух-трех недель с энергетикой будет очень сложно, – Харченко
Новости Цензор.НЕТ Общество
Пострадавшие во время последней атаки подстанции очень важны для обеспечения Киева и близлежащих районов, повреждения довольно существенные. Следовательно, киевлянам и жителям прилегающих районов нужно готовиться к тому, что в течение двух трех-недель будет очень сложно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой заявление директора Центра энергетики Александра Харченко в эфире Общественного радио.
"Возобновляется энергоснабжение. Я не думаю, что кто-то будет до 23 декабря без питания, но есть районы, где питание может быть два-три часа в сутки. И, к сожалению, большее обеспечение в течение нескольких дней, недель они вряд ли смогут получить просто потому, что есть существенные повреждения", – говорит Харченко.
По его словам, это касается и столицы, здесь большой дефицит электроэнергии.
"Восстановить электроснабжение раньше двух недель я реальной возможности не вижу, думаю, что если даже по часу ежедневно будет добавляться, то это будет хороший результат, учитывая ситуацию в которой мы находимся", – добавляет директор Центра энергетики.
Также он добавил, что существует нехватка оборудования, высоковольтных трансформаторов. Они являются главной мишенью для врага, резервы все исчерпаны. Все склады подчищены. Все имеющиеся резервы исчерпаны.
"Я не вижу угрозы полного блекаута, особенно в том формате, в котором происходят последние атаки. Учитывая опыт, который энергетики получили, общенационального блэкаута я не ожидаю", – добавил Харченко.
Пожалуйста, подождите...
Чи все, як раніше, на ізоленті і дяді Васі?
Простим мешканцям Києва...
Так для информации (Теремки) - 19-го в три часа ночи вырубили свет, в 4,30 и 5 прилеты- ни воды , ни отопления ни света ,целые сутки, 20- го в три часа ночи дали свет - через три часа с копейками его выключили и опять ничего нет,только холодная вода бежит еле еле, а вычером в 19,20 дали свет на 20 минут..... Как у вас народ дела?
А это для кого информация? Для кацапов?
Кокого хрена информировать врага о своих запасах?!!
Куди вам ще, не стидно? У селi вже половина краiни, почекайте будь ласка, залиште людям, Kyiv вiн не пуп землi, а то жалийетесь що вода перестала текти. Ну в колодязь вiдро бросьте. А то вам и вода и свитло и тирнет, щещещещещеще, ще поплачте як у столици пагано
«Bинкeльтуpм»: Haзeмнoe бoмбoубeжищe-бaшня Tpeтьeгo Peйxa aвтop Apтём Kocтин -16.12.201804488 Oпыт мнoгoчиcлeнныx вoйн пoкaзaл, чтo чуть ли нe eдинcтвeннoe cпaceниe пpи бoмбapдиpoвкe гopoдa - paзнooбpaзныe бoмбoубeжищa. Bы caми этo нaвepнякa знaeтe, бoлee тoгo, нaвepнякa у вac ecть aдpec вaшeгo мecтнoгo бoмбoубeжищa, кудa нужнo, ecли чтo, cпeшнo **************. Cкopee вceгo, этo кaкoй-нибудь cпeциaльнo укpeплённый пoдвaл, кoтopый дaжe в paбoтocпocoбнoм cocтoянии мecтныe cлужбы пoддepживaют. Ho ecть и дpугoй, бoлee peдкий и нeoбычный вapиaнт - нaзeмнoe бoмбoубeжищe. Koтopoe, кaк пoкaзaл oпыт Bтopoй Mиpoвoй, co cвoeй зaдaчeй cпpaвляeтcя дaжe лучшe пoдзeмныx. И oб oднoм из тaкиx нeoбычныx зaщитныx coopужeний мы вaм ceйчac и paccкaжeм.