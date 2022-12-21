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"Извинения" Шуляк передо мной просто отвратительный фарс и издевательство, - воин Симороз

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

симороз

Тяжелораненый военный Олег Симороз считает обнародованное главой партии "Слуга народа" Еленой Шуляк извинение отвратительным фарсом и издевательством.

Об этом он написал в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Во-первых, появилось оно на шестой день и после огромного скандала и когда народные депутаты "слуги" начали писать через нее заявления на выход из партии, главой которой она является.

Во-вторых, начала прикрываться передовой, что максимально противно и цинично, потому что где передовая, а где Шуляк, думаю, всем понятно.

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Дальше пошла дешевая "до слез" спекуляция на тему финансирования войска ее партией "слуг". У ПРАВЯЩЕЙ партии есть рычаги национализировать активы олигархов, а она пишет о пожертвовании в 130 млн грн, я чуть не заплакал от ее "жертвенности", - указывает военный.

Симороз называет "вишенкой на тортике" часть текста с "извинением" - "если я чем-то его оскорбила".

"То есть Шуляк банально не понимает, за что ей надо извиниться. Более того, она даже не упоминает по имени того, перед кем якобы "извиняется", - подчеркнул воин.

Он упрекнул СМИ за массовое распространение якобы "извинения" Шуляк, подчеркнув, что на видео его общения с политиком "четко слышно, как на самом деле она пришла выяснять со мной отношения из-за моего резонансного сообщения о ее преступном законопроекте 5655".

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"Шуляк еще рассказывает, что хочет дать ветеранам "уверенность в том, что они должны играть ведущую роль в восстановлении страны" и, что "не хотела, не планировала и не стремилась" меня оскорблять, но при этом ворвалась в палату без предупреждения меня или моих близких и принялась пытаться мне объяснять, что я неправильно понял ее антинародный законопроект, хотела сделать из меня дурака, примитивно лгала в лицо и даже намекнула на то, что я взял деньги за свой пост", - напомнил Симороз.

Он напрямую обратился к Шуляк и Зеленскому: "Госпожа Елена, это - дно, и констатация того, что Вы живете по принципу вседозволенности. Но на самом деле очень хорошо, что Вы даже не задумались, почему это нужно спрашивать у военного с двумя ампутациями ног, который лежит в военном госпитале, разрешения на встречу, почему нужно сначала узнать, он вообще хочет Вас видеть и с Вами "дискутировать", хорошо зная его отношение к Вам, ведь это ярко иллюстрирует Ваше настоящее отношение к украинской армии, в отличие от Ваших басен о передовой, которыми Вы пытаетесь прикрыть свою низость.

И наконец: я не принимаю эти так называемые "извинения" (хотя точнее их было бы назвать "продолжением издевательств надо мной")!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепка Янченко написала заявление о выходе из партии "Слуга народа" из-за поступка главы партии Шуляк по отношению к раненому бойцу

Я обращаюсь к Президенту и повторяю призыв нашей партии Народовластия:

⁃ избавьтесь наконец от одиозного слуги строительной мафии Елены Шуляк!

⁃ ветируйте антинародный законопроект №5655!".

Извинения Шуляк передо мной просто отвратительный фарс и издевательство, - воин Симороз 01

Напомним, 17 декабря глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк пришла в палату к военному и юристу Олегу Симорозу, который взорвался на противотанковой мини и потерял обе ноги. Шуляк собиралась обсудить резонансное сообщение Симороза, в котором тот раскритиковал ее законопроект о градостроительстве 5655, ранее принятый Верховной Радой.

Симороз написал: "…мне до сих пор сложно поверить, что глава правящей партии "слуг" ворвалась ко мне в военный госпиталь, чтобы выяснять отношения с военнослужащим, который оставил свои две ноги на Донбассе и находится в тяжелом состоянии. Но это произошло".

Народный депутат Галина Янченко написала заявление на выход из партии "Слуга народа" из-за поступка Шуляка. 20 декабря глава партии обнародовала определенные объяснения своих действий.

Также читайте: НАПК просит депутатов исправить законопроект 5655, которым они планировали улучшить жизнь застройщикам. ДОКУМЕНТ
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Топ комментарии
+110


Дід Микола

@DidMykola2

·

5 ч

Заборонили в Херсоні пекарні випікати безкоштовний хліб, бо її подарував Порошенко! Молодці! Тепер залишилось заборонити збивати ракети тим засобам ППО, котрі відновив Порох. Заборонити в ЗСУ Спартани, іншу техніку, снайперські гвинтівки і т.і., бо їх закупив ... Не зупиняйтеся!
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20.12.2022 23:04
+71
Молодец воїн.
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20.12.2022 23:06
+63
виправдання і дійсно звучать як знущання...
тупа курка...
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20.12.2022 23:08
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Дід Микола

@DidMykola2

·

5 ч

Заборонили в Херсоні пекарні випікати безкоштовний хліб, бо її подарував Порошенко! Молодці! Тепер залишилось заборонити збивати ракети тим засобам ППО, котрі відновив Порох. Заборонити в ЗСУ Спартани, іншу техніку, снайперські гвинтівки і т.і., бо їх закупив ... Не зупиняйтеся!
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20.12.2022 23:04 Ответить
Если это правда, то тех кто запретил на передовую в самое пекло. Это точно провокаторы
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20.12.2022 23:37 Ответить
хочеш щоб на передовій з'явилось слабке місце?
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20.12.2022 23:44 Ответить
Кірюху, на передову? Та там же снайпери, і він безпамперсів!
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21.12.2022 01:54 Ответить
Молодец воїн.
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20.12.2022 23:06 Ответить
Навіть тяжко поранений він продовжує боротися з нечистю.
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21.12.2022 08:28 Ответить
Незламний Герой 🙏❤️💙💛‼️
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21.12.2022 11:24 Ответить
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20.12.2022 23:07 Ответить
Щури проти котів?
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20.12.2022 23:19 Ответить
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20.12.2022 23:23 Ответить
Якби якийсь сторож чи консьєржка зробили таку заяву, то ця заява мала би більшу цінність ніж у цього ОПудала.
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20.12.2022 23:28 Ответить
Все равно что наркоман против наркотиков,или алкоголик против водки!
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20.12.2022 23:32 Ответить
**** против секса
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20.12.2022 23:45 Ответить
бджоли проти меду
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20.12.2022 23:46 Ответить
Лохотрон проти лохів
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21.12.2022 00:18 Ответить
😀😃😂😅⁉️⁉️⁉️Ермак ,

твой 🤢🤡 подшефный недавно официально заявил :»КОРРУПЦИЮ МЫ УЖЕ ПОБЕДИЛИ, все коррупционеры уехали» ‼️
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21.12.2022 00:22 Ответить
Обычное дело: взяточники борются с коррупцией, педофилы защищают права детей, а многоженец терпеть не может «бытовой распущенности».
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21.12.2022 00:36 Ответить
Віримо у Єрмака!
https://youtu.be/NGVcomhVtvo
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21.12.2022 01:19 Ответить
Ермак хочет подсидеть Зеленского на будущих выборах, лишив Зелю всей его команды и облив компроматом самого его.
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21.12.2022 03:58 Ответить
Роздвоєння особистості? Сам проти себе?))
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21.12.2022 09:21 Ответить
Ха-ха-ха...😏
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21.12.2022 11:13 Ответить
Кого закликав ,що конкретно запропонував? Та нічого,просто струс повітря ,бла-бла-блааа....
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21.12.2022 13:44 Ответить
і жаба кинулася на гадюку.
далі буде...
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21.12.2022 14:04 Ответить
І застрелився???
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21.12.2022 16:49 Ответить
виправдання і дійсно звучать як знущання...
тупа курка...
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20.12.2022 23:08 Ответить
Так і є...
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20.12.2022 23:29 Ответить
Она не тупа , а цинична Горгона , как при»слуга» Третьякова» минус один враг враг», «некачественные дети» - это банда хуже КОЗА НОСТРЫ
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21.12.2022 00:34 Ответить
Жабу наскільки вибісило, що вона, головка партії СН - майже пішки поперло в госпіталь...
Курва...
Слуга? А може ******** баби внучка?
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21.12.2022 01:11 Ответить
Тупа чи не тупа, а вичавила з себе вибачення, аби від корита не відлучили
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20.12.2022 23:12 Ответить
А може краще подібних політиків к єдрєням з влади вичавити?
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21.12.2022 01:12 Ответить
її від малого корита переведуть до коритища .
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21.12.2022 06:20 Ответить
Яке ***** вибачення??
У відставку, під слідство і в тюрму шкарпетки шити, мразота 😡😡
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20.12.2022 23:14 Ответить
Хм єдині на мою думку правильні вибачення були б такого формату. "Пане Симороз , я повелась як остання дурепа.Мені шкода .Вибачте мене, якщо можете". Проте що з поста голови партіїї має сама піти я думаю говорити не потрібно, але до неї це точно не дійде. Як вона ведеться з людьми? але нічого страшного Валодя прикриє. Валоді такі . Вони своїх не здають.
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20.12.2022 23:15 Ответить
Який король , така і свита.Що можна чекати від прихвоснів Зеленського?
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20.12.2022 23:21 Ответить
Ага, дєвачьку в абіду нє дам... Десь ми вже це чули.
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20.12.2022 23:31 Ответить
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20.12.2022 23:17 Ответить
нехай голяка на колінах приповзе і вибачення попросить...
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20.12.2022 23:18 Ответить
Якщо її не покарають по всій суворості то виглядає, що одні мають померти в окопах, щоб інші могли і далі спокійно красти...
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20.12.2022 23:19 Ответить
померти .чи в окопах чи в тюрмі за закн дружньо проголосувал всі бариги врУ
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21.12.2022 06:23 Ответить
А я вірю, що вона прийшла прибрати в палаті, винести судно, подати води. Слуги вони тепер такі: служать народу не питаючи дозволу.
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20.12.2022 23:21 Ответить
Та вони там усі кончені. Починаючи с боневтіка і кінчаючи отой ******* яка не дозволила пікарню у Херсоні. Кончені зелені тварюки. Задовбали.мразота. ...
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20.12.2022 23:21 Ответить
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20.12.2022 23:27 Ответить
Дивують ті люди у військовій формі, які після вбивства Журавля, після здачі в полон гарнізону Маріуполя, після випадку з Симорозом, віддають честь зеленому.
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20.12.2022 23:29 Ответить
Як вони кажуть - будете допомагати нам відбудовувати й будувати нову Україну. Безуглій, Татарову, Баканову, Шуляк, Єрмак і так далі крадії, гвалтівники, збоченці, головне щоб понагліше.
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20.12.2022 23:30 Ответить
какой презик такая и свита .
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20.12.2022 23:35 Ответить
Шуляк отримає по ********, щось мені підказує
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20.12.2022 23:35 Ответить
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20.12.2022 23:38 Ответить
Шуляк і є нікчемною🙈🐷, бо є рекламою юрби, під написом «лжепартія🐷»‼️⚔️🇺🇦❤️💯🇪🇺🇺🇸🇬🇧👏👍🫡💪
Швидко робилося зкацапленими олігархами, таке убоге і отримали привладні‼️🇺🇦⚔️❤️💯👏
Пильнуймо Україну від таких служок😡🤬😠🤯‼️⚔️🇺🇦❤️🇺🇸🇪🇺🇬🇧
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20.12.2022 23:42 Ответить
вот такие они "слуги народу", ага. причем, они все там такие - рыба гниет с головы. само существование такой партии как "Слуга народу", это просто мерзкий фарс, и издевательство над страной.
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20.12.2022 23:49 Ответить
На маминій батьківщині "шуляками" називають порожні капустини - ззовні листя є, а в середині порожньо.
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21.12.2022 00:07 Ответить
Воїн залишився воїном, а голова правлячої партії оскотинилась прилюдно.
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21.12.2022 00:15 Ответить
"Оскотинення" - магічний ритуал Слуг. Ляшка на них "не на часі".
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21.12.2022 01:28 Ответить
я вибачаюсь ... хлопець без ніг ... вам добре ходиться бо він за то щоб ви ходили-- віддав свої ноги ... а ви щоб нажитися по крові готові танцювати ... ноги не жмуть на шпильках ..... бо хлопцю вже не піти на ногах .=== А ТИ ПАДЛО БІГАЄШ ВИЯСНЯТИ ... ТИ Б **** ВЖЕ ПРОПЛАТИЛА ЙОМУ ЛІКУВАННЯ І ПРОТЕЗИ З РЕАБІЛІТАЦІЄЮ ..... а не бігала як собака
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21.12.2022 01:28 Ответить
Влада Зе у короткому списку амбітних "професіоналів"
1. Коля Тищенко (Котлета)
2. Саша Дубинський
3. Женя Брагар
4. Юля Мендель
5. Лєна Шуляк
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21.12.2022 05:36 Ответить
Зе-тварини повинні відповісти за все!!!
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21.12.2022 05:50 Ответить
... трускаветчина
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21.12.2022 06:07 Ответить
https://youtube.**********************?feature=share..

Валерій Залужний про моцкалів
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21.12.2022 06:23 Ответить
Тепер Шуляк усе своє життя житиме з тавром проклятої та невибаченої. За що боролась, на те і напоролась.
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21.12.2022 06:44 Ответить
Не виокремлюйте фрагмент явища. Шуляк, це лише один з безлічі відтінків пики зЕленої мерзоти при владі.
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21.12.2022 07:56 Ответить
Цілком згоден.
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21.12.2022 08:40 Ответить
Було б добре всім воякам відмовитися приймати нагороди з рук пана зельонского. Бо сердять вони якщо не московщиною, то януковщиною точно (що по суті одне і теж)
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21.12.2022 07:40 Ответить
Друже, тримайся!
Твоя позиція і характер вище всього на українській землі!
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21.12.2022 08:19 Ответить
Думай, зелена шобла, думай ....знесли януковоща, а тебе зовсім легко ....
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21.12.2022 08:42 Ответить
Не шуляк а шмурдяк.
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21.12.2022 09:47 Ответить
Може я щось пропустив ,головою недопартії слугаурода був же ара хам
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21.12.2022 13:51 Ответить
Так виглядає повага влади до наших Захисників під час війни Що буде після закінчення війни?
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21.12.2022 13:53 Ответить
******** проблядь!
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21.12.2022 14:43 Ответить
Что удивительного. Стандартная практика любого политика. Крадешь много, но малую часть жертвуешь на что-то что на слуху. И все, ты молодец.
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21.12.2022 14:47 Ответить
Курва Шуляк почуває себе безкарною
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21.12.2022 14:52 Ответить
Тримайся ОЛЕЖЕ! Дякую тобі за мужність і боротьбу з цими покидьками, Україна без слуг переможе! Слава ЗСУ!
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21.12.2022 14:58 Ответить
Падлу в отставку!
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21.12.2022 17:20 Ответить
Меня тоже покоробило ее "извинение"... Аморальная ****.🤬
Бойцу Симорозу желаю сил, стойкости и восстановления.✌💪
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21.12.2022 19:18 Ответить
 
 