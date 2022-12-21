"Извинения" Шуляк передо мной просто отвратительный фарс и издевательство, - воин Симороз
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Тяжелораненый военный Олег Симороз считает обнародованное главой партии "Слуга народа" Еленой Шуляк извинение отвратительным фарсом и издевательством.
Об этом он написал в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Во-первых, появилось оно на шестой день и после огромного скандала и когда народные депутаты "слуги" начали писать через нее заявления на выход из партии, главой которой она является.
Во-вторых, начала прикрываться передовой, что максимально противно и цинично, потому что где передовая, а где Шуляк, думаю, всем понятно.
Дальше пошла дешевая "до слез" спекуляция на тему финансирования войска ее партией "слуг". У ПРАВЯЩЕЙ партии есть рычаги национализировать активы олигархов, а она пишет о пожертвовании в 130 млн грн, я чуть не заплакал от ее "жертвенности", - указывает военный.
Симороз называет "вишенкой на тортике" часть текста с "извинением" - "если я чем-то его оскорбила".
"То есть Шуляк банально не понимает, за что ей надо извиниться. Более того, она даже не упоминает по имени того, перед кем якобы "извиняется", - подчеркнул воин.
Он упрекнул СМИ за массовое распространение якобы "извинения" Шуляк, подчеркнув, что на видео его общения с политиком "четко слышно, как на самом деле она пришла выяснять со мной отношения из-за моего резонансного сообщения о ее преступном законопроекте 5655".
"Шуляк еще рассказывает, что хочет дать ветеранам "уверенность в том, что они должны играть ведущую роль в восстановлении страны" и, что "не хотела, не планировала и не стремилась" меня оскорблять, но при этом ворвалась в палату без предупреждения меня или моих близких и принялась пытаться мне объяснять, что я неправильно понял ее антинародный законопроект, хотела сделать из меня дурака, примитивно лгала в лицо и даже намекнула на то, что я взял деньги за свой пост", - напомнил Симороз.
Он напрямую обратился к Шуляк и Зеленскому: "Госпожа Елена, это - дно, и констатация того, что Вы живете по принципу вседозволенности. Но на самом деле очень хорошо, что Вы даже не задумались, почему это нужно спрашивать у военного с двумя ампутациями ног, который лежит в военном госпитале, разрешения на встречу, почему нужно сначала узнать, он вообще хочет Вас видеть и с Вами "дискутировать", хорошо зная его отношение к Вам, ведь это ярко иллюстрирует Ваше настоящее отношение к украинской армии, в отличие от Ваших басен о передовой, которыми Вы пытаетесь прикрыть свою низость.
И наконец: я не принимаю эти так называемые "извинения" (хотя точнее их было бы назвать "продолжением издевательств надо мной")!
Я обращаюсь к Президенту и повторяю призыв нашей партии Народовластия:
⁃ избавьтесь наконец от одиозного слуги строительной мафии Елены Шуляк!
⁃ ветируйте антинародный законопроект №5655!".
Напомним, 17 декабря глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк пришла в палату к военному и юристу Олегу Симорозу, который взорвался на противотанковой мини и потерял обе ноги. Шуляк собиралась обсудить резонансное сообщение Симороза, в котором тот раскритиковал ее законопроект о градостроительстве 5655, ранее принятый Верховной Радой.
Симороз написал: "…мне до сих пор сложно поверить, что глава правящей партии "слуг" ворвалась ко мне в военный госпиталь, чтобы выяснять отношения с военнослужащим, который оставил свои две ноги на Донбассе и находится в тяжелом состоянии. Но это произошло".
Народный депутат Галина Янченко написала заявление на выход из партии "Слуга народа" из-за поступка Шуляка. 20 декабря глава партии обнародовала определенные объяснения своих действий.
Пожалуйста, подождите...
Дід Микола
@DidMykola2
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5 ч
Заборонили в Херсоні пекарні випікати безкоштовний хліб, бо її подарував Порошенко! Молодці! Тепер залишилось заборонити збивати ракети тим засобам ППО, котрі відновив Порох. Заборонити в ЗСУ Спартани, іншу техніку, снайперські гвинтівки і т.і., бо їх закупив ... Не зупиняйтеся!
твой 🤢🤡 подшефный недавно официально заявил :»КОРРУПЦИЮ МЫ УЖЕ ПОБЕДИЛИ, все коррупционеры уехали» ‼️
https://youtu.be/NGVcomhVtvo
далі буде...
тупа курка...
Курва...
Слуга? А може ******** баби внучка?
У відставку, під слідство і в тюрму шкарпетки шити, мразота 😡😡
Швидко робилося зкацапленими олігархами, таке убоге і отримали привладні‼️🇺🇦⚔️❤️💯👏
Пильнуймо Україну від таких служок😡🤬😠🤯‼️⚔️🇺🇦❤️🇺🇸🇪🇺🇬🇧
1. Коля Тищенко (Котлета)
2. Саша Дубинський
3. Женя Брагар
4. Юля Мендель
5. Лєна Шуляк
Валерій Залужний про моцкалів
Твоя позиція і характер вище всього на українській землі!
Бойцу Симорозу желаю сил, стойкости и восстановления.✌💪