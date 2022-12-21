США предоставят Украине комплексы ПВО Patriot в следующем пакете военной помощи, - CNN
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Соединенные Штаты в следующем пакете военной помощи могут передать Украине комплексы ПВО Patriot.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Информацию о передаче современного комплекса противовоздушной обороны сообщают неназванные источники в Белом доме.
Одна батарея Patriot содержит до восьми пусковых установок. Каждая из них способна нести четыре ракеты.
Кроме того, система включает в себя радар, станцию управления, компьютеры и генераторы. Для ее эксплуатации и обслуживания требуется около 90 человек, однако с фактическими запусками могут справиться три специалиста.
Напомним, власти США планируют предоставить Украине оборудование для создания "умных бомб" уже в рамках следующего пакета военной помощи.
Топ комментарии
+12 Валдис Унар
показать весь комментарий20.12.2022 23:16
+11 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий20.12.2022 23:52
+9 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий20.12.2022 23:27
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
от шахедов вряд ли...да и смысл?
то чи ми в праві щось вимагати? ми можемо тільки просити і чекати... і дякувати...
(тим паче допомога за гроші його платників податку, а для нас безкоштовна)
І кому з них вірить, я не знаю. Прям, тєряюсь в догадках. )))
в наступному пакеті військової допомоги можуть передати ./текст/