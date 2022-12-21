США предоставят Украине комплексы ПВО Patriot в следующем пакете военной помощи, - CNN

Соединенные Штаты в следующем пакете военной помощи могут передать Украине комплексы ПВО Patriot.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Информацию о передаче современного комплекса противовоздушной обороны сообщают неназванные источники в Белом доме.

Одна батарея Patriot содержит до восьми пусковых установок. Каждая из них способна нести четыре ракеты.

Кроме того, система включает в себя радар, станцию управления, компьютеры и генераторы. Для ее эксплуатации и обслуживания требуется около 90 человек, однако с фактическими запусками могут справиться три специалиста.

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Напомним, власти США планируют предоставить Украине оборудование для создания "умных бомб" уже в рамках следующего пакета военной помощи.